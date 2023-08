Sella Cento: tutte le amichevoli della preseason 2023

By

La Benedetto XIV ha comunicato quelli che saranno i primi impegni della preseason biancorossa.

Si parte, come da tradizione, con il Trofeo Mazzoni: il memorial è dedicato a Valerio Mazzoni, figlio dello storico collaboratore biancorosso Dott. Giuseppe Mazzoni ed appassionato tifoso della Benedetto, scomparso nel 1998. In questa occasione, la Sella Cento affronterà i New Flying Balls Ozzano, formazione di Serie B Nazionale.

La sfida amichevole è prevista il 26 agosto alle 18:00 sul parquet della Baltur Arena. Il 30 agosto invece si va a Pavia, dove alle 17:30 è prevista un’amichevole contro Casale Monferrato.

Successivamente, per la Sella arrivano due sfide di altissimo livello contro avversari di Serie A: il 2 settembre, la Benedetto sarà ospite della Pallacanestro Reggiana per un’amichevole a Castelnuovo Ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia.

Il 6 settembre alle 18:30, poi, il vero fiore all’occhiello di una preseason impegnativa ma dal grande fascino: alla Baltur Arena arriverà infatti la Virtus Bologna, squadra di Eurolega e vicecampione d’Italia in carica, per un’amichevole a porte chiuse che metterà la squadra di Coach Mecacci di fronte ad una delle migliori formazioni d’Europa.

Da sabato 9 settembre, poi, cominceranno gli impegni ufficiali con l’esordio in Supercoppa LNP contro Piacenza.

