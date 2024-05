Semifinali Playoff Serie A2 – La presentazione di gara 3 Verona-Trapani 

CALENDARIO

Giovedì 23 maggio è in programma gara 3 di semifinale playoff nel Tabellone Argento tra Tezenis Verona e Trapani Shark, sul 2-0 per i siciliani. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Giovedì 23 maggio, ore 20.30

Verona: Tezenis-Trapani Shark (Serie: 0-2 Trapani)

TEZENIS VERONA – TRAPANI SHARK

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: giovedì 23 maggio, 20.30

Arbitri: Boscolo Nale, De Biase, Wassermann

Serie: 0-2 Trapani

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/27k2ptkp

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Pareggiare l’impatto fisico, competere in durezza mentale e mettere i campo i corretti aggiustamenti, correlati al roster che avremo a disposizione, sono gli aspetti fondamentali che ci possono permettere di allungare la serie”.

Liam Udom (giocatore) – “Gara 3 sarà una partita tosta come quelle giocate a Trapani, dobbiamo affrontarla con tutta l’energia e l’aggressività possibile, perché non avremo altre possibilità. Sappiamo cosa dobbiamo fare e come farlo, l’unica altra cosa che ci serve è scendere in campo col chiaro obbiettivo di ritornare a Trapani”.

Note – Indisponibile Federico Massone per infortunio. In dubbio Ivan Buva.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita tv su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) venerdì in prima serata alle ore 21.00.

QUI TRAPANI

Andrea Diana (allenatore) – “Arriviamo da una gara 2 in cui, alzando il livello di intensità e giocando una partita solida su entrambi i lati del campo, abbiamo gestito il gioco in maniera più efficace rispetto a gara 1. Adesso ci spostiamo a Verona, sapendo che andiamo ad affrontare una squadra che non molla mai e che vuole allungare la serie. Sta a noi presentarci con lo spirito giusto, memori dell’energia spesa e cercando di migliorarci ancora, soprattutto creando continuità nell’arco dei 40 minuti, sforzo necessario per chiudere la serie e arrivare in finale”.

Pierpaolo Marini (giocatore, guardia) – “Siamo felici per le 2 vittorie ma guardiamo già a gara 3, vogliosi di chiudere la serie il prima possibile. Stiamo bene e stiamo dimostrando di essere una squadra matura, in cui tutti siamo disponibili a fare un passo indietro per il bene collettivo. Possiamo giocare ancora meglio e lavoreremo per farlo, poiché nei playoff e contro una squadra forte e completa come Verona non ci possiamo permettere cali di concentrazione”.

Note – Tutti a disposizione. Coach Andrea Diana deciderà solo alla vigilia i 10 senior da portare in panchina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

