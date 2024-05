Semifinali Playoff Serie A2 – La preview delle gare 1 nel Tabellone Oro

CALENDARIO

Domenica 19 maggio si giocano le gare 1 delle semifinali playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Oro: Forlì-Trieste e Cantù-Udine. Serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Domenica 19 maggio, ore 18.00

Forlì: Unieuro-Pallacanestro Trieste

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Apu Old Wild West Udine

TUTTO SUL TABELLONE ORO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Oro dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_a_poff

LE PARTITE

UNIEURO FORLÌ – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 19 maggio, 18.00

Arbitri: Maschio, Martellosio, Masi

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci apprestiamo ad iniziare una serie molto difficile, come è giusto che sia per una semifinale promozione, affrontando una squadra che da tutti ad inizio anno veniva indicata come la più forte in virtù della profondità del roster e del fatto che 10 giocatori nella stagione precedente avevano militato in Serie A. Siamo consapevoli, proprio in virtù dell’avversario, che l’assenza di Allen in questa serie potrebbe avere un peso maggiore. Tra l’altro affrontiamo una squadra che ha provato sulla propria pelle la difficoltà di giocare senza uno straniero, anche se arriva a questo appuntamento al completo, con addirittura la possibilità di mandare un giocatore come Campogrande fuori dalle rotazioni, come successo nella serie con Torino. Questo ci impone di alzare ancora di più il livello delle nostre performance, per provare a fare qualcosa che potrebbe rimanere nella storia di questa Società. I ragazzi si sono rimboccati le maniche, ci siamo tutti compattati e abbiamo voglia di dare tutto. Siamo convinti che con l’aiuto dei nostri tifosi, anche nelle difficoltà e senza nulla da perdere, possiamo provare a difendere il fattore campo e fare l’impresa che questa squadra meriterebbe, per quello che ha fatto durante l’arco dell’intera stagione”.

Davide Pascolo (giocatore) – “Trieste è una squadra con tante individualità, che non hanno bisogno di presentazioni. Sono una squadra compatta, come dimostra lo 0-3 inflitto a Torino. Sarà una semifinale impegnativa. Noi dovremo essere pronti a reggere l’urto ed a portare la partita sui nostri binari. Sarà fondamentale per noi imporre il nostro ritmo”.

Note – Riflettori accesi sulle semifinali playoff. Dopo aver superato i quarti contro Vigevano, l’Unieuro Forlì di coach Antimo Martino attende la Pallacanestro Trieste, che nel turno precedente ha eliminato Torino con un secco 0-3, vincendo le prime due gare in Piemonte. Nei due precedenti stagionali, nella prima fase di regular season del girone Rosso, una vittoria per parte, entrambe per i padroni di casa: all’andata, il 26 novembre, Trieste-Forlì 79-62; al ritorno all’Unieuro Arena, il 4 febbraio, Forlì-Trieste 92-64. Rispetto ai due precedenti, con Reyes assente per Trieste nella partita di Forlì, le uniche novità di roster riguardano i romagnoli, con l’assenza di Kadeem Allen e l’innesto di Daniele Magro. L’altro accoppiamento del tabellone Oro è Cantù-Udine. Oltre 4.000 biglietti venduti in appena due giorni tra gara 1 e gara 2. Speciali promo per gli studenti universitari, che potranno acquistare solamente in prevendita il biglietto per il settore Arancio, curva numerata, a 5€, e per gli Under 14, che potranno accedere gratuitamente all’Unieuro Arena. Da sabato 18 maggio la biglietteria si trasferirà dalla sede all’Unieuro Arena e sarà aperta dalle 9.00 alle 13.00 del sabato e della domenica. Il giorno della partita la biglietteria aprirà alle 17.00, un’ora prima della palla a due. Per info su costi e agevolazioni consultare la sezione “Biglietti” sul sito web della Società: www.pallaccanestroforli2015.it. Attiva la prevendita online sulla App della Pallacanestro Forlì 2.015 e sulla piattaforma VivaTicket. Tagliandi in vendita anche presso le rivendite autorizzate del circuito VivaTicket. Il #newpartner biancorosso KING, con punto vendita di recente apertura affianco all’Unieuro Arena, allestirà di fronte all’ingresso Parterre un Basket Village, dove i tifosi potranno tirare a canestro e vincere i premi messi in palio da KING. Casual o sportswear, trova la tua attitudine da KING! Nei negozi KING puoi trovare la selezione dei migliori marchi fashion e sportivi di abbigliamento, calzature e accessori. Ben 42 punti vendita in 6 regioni, 9 punti vendita in Emilia Romagna: Bologna, Castenaso, Carpi, Cesena, Faenza, Forlì, Ferrara, Imola, Parma. Il mondo King ti aspetta nello store di Forlì, in via della Pallacanestro 4, e online su kingattitude.it. È online e scaricabile in formato PDF il #Matchprogram dedicato alle semifinali playoff con la presentazione degli avversari e tante foto relative ai quarti di finale contro Vigevano. Il Match Program è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/MP2324-34. Tornano, come in tutte le partite casalinghe, le iniziative della Pallacanestro Forlì 2.015. A cominciare dal #sestouomo, con l’ingresso in campo insieme alla squadra, alla presentazione, di un partner ed un tifoso biancorossi. A fine primo tempo, invece, 5 supporters biancorossi si sfideranno nel tiro da metà campo in #ShootThePassion, il gioco di metà partita della Pallacanestro Forlì 2.015, che per l’occasione sarà powered by KING. Tutti i partecipanti riceveranno pantaloncini e canotta da basket offerti da KING. In palio, per chi centrerà il canestro dai 14 metri dell’Unieuro Arena, una gift card da 100€ by KING. La nuova App ufficiale di Pallacanestro Forlì 2.015, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android, offre contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso, sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per scaricare l’App cliccare iOS per Apple e Play Store per Android. In vista di gara 1 Forlì-Trieste è online fino a mezz’ora prima della palla a due l’App contest “Indovina lo scarto”, che mette in palio 5 biglietti per il settore Giallo per gara 2 di semifinale, in programma martedì 21 maggio alle ore 20.30. Complimenti a Denis Alpi, Michele Lapenta, Cinzia Montoni, Alessandro Valgimigli, Nicola Armuzzi, Manuel Lazzari, Devis Fiumana, Mattia Longo, Giovanni Rivalta e Barbara Ballardini, che hanno indovinato lo scarto di gara 2 e gara 3 dei quarti di finale contro Vigevano.

Media – Il match sarà trasmesso in streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita di gara 1 di semifinale Forlì-Trieste lunedì 20 maggio alle 22.30 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.015 e sul nuovo canale WhatsApp e gli aggiornamenti dei quarti in tempo reale verranno comunicati anche tramite le notifiche push in App.

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Forlì è una squadra eccezionale, guidata da uno dei migliori allenatori della. Serie A2 e con molti dei migliori giocatori del campionato. Hanno dominato tutta la stagione, guadagnandosi ogni vittoria con un lavoro incredibile. Affrontarli significa prepararsi a sfide tattiche, perché sono abili a fare aggiustamenti e cambiare strategia, anche se hanno perso un giocatore chiave come Kadeem Allen. La nostra squadra è composta da professionisti che capiscono l’importanza di questa fase della stagione e si preparano con riposo extra e allenamenti intensi. L’obiettivo è continuare a migliorare, perché in questa fase ogni squadra cerca di trovare un vantaggio. Le partite contro Forlì sono sempre intense, caratterizzate da tattiche intricate e giocate fisiche. Hanno giocatori come Zampini e Cinciarini, che sono in grado di fare la differenza con il loro talento individuale, rendendo la serie una sfida tecnica e fisica allo stesso tempo”.

Note – Niente da segnalare.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: domenica 19 maggio, 18.00

Arbitri: Radaelli, Ferretti, Almerigogna

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Sarà una serie difficile e lunga. Lo sappiamo. Troveremo una squadra attrezzata, che ha tutto per puntare alla vittoria di questo campionato, come noi del resto. Nel frattempo, il nostro target va su gara 1, perché sarà determinante approcciare questa serie nel modo giusto, con la giusta fisicità ed attenzione e con il nostro pubblico a spingerci”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “Sarà una serie difficile, perché Udine è una squadra che ha il nostro stesso obiettivo. Hanno un roster molto profondo e con grande esperienza e sono allenati molto bene. Sappiamo che potrà essere una serie lunga, per questo sarà molto importante partire con il piede giusto e difendere il fattore campo”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita sarà visibile in streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “Sarà una serie combattuta, molto fisica e tattica. Affrontiamo una delle migliori squadre del campionato e lo facciamo su uno dei campi più difficili. Dobbiamo giocare a viso aperto, senza paura, e continuare a fare quello che abbiamo fatto in gara 3 a Cremona, quindi provare a buttare dentro la nostra pallacanestro, con voglia, desiderio e felicità di giocare. Con due squadre di grande talento offensivo è più facile emerga l’attacco, ma sicuramente la difesa nelle situazioni e nei particolari farà la differenza”.

Quirino De Laurentiis (giocatore) – “Avere il fattore campo sicuramente è un punto a favore, ma non dobbiamo scoraggiarci, perché abbiamo dimostrato che possiamo andare a vincere ovunque. Siamo una squadra lunga e organizzata bene: siamo forti. Sarà una bella sfida, tra due squadre forti che vogliono vincere. Andiamo là con serenità e vediamo se riusciamo a fare uno scherzetto”.

Note – Sono valutate giorno per giorno le condizioni di Jason Clark.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

