Semifinali Playoff Serie A2 – La preview delle gare 3 di venerdì nel Tabellone Oro

CALENDARIO

Venerdì 24 maggio si giocano le gare 3 delle semifinali playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Oro: Trieste-Forlì e Udine-Cantù, con Trieste e Acqua S.Bernardo avanti per 2-0. Serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Venerdì 24 maggio, ore 20.30

Trieste: Pallacanestro Trieste-Unieuro Forlì (Serie: 2-0 Trieste)

Venerdì 24 maggio, ore 21.00

Udine: Apu Old Wild West-Acqua S.Bernardo Cantù (Serie: 0-2 Cantù)

TUTTO SUL TABELLONE ORO DEI PLAYOFF DI A2 OLD WILD WEST 2024

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Oro dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_a_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

GARA 3 TRIESTE-FORLÌ IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento LNP Pass “Postseason”, al costo di €19.99, riservata a quanti NON sono già abbonati al servizio. Consente la visione delle partite ancora da disputarsi nella stagione 2023/24 (playoff 2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale; fase Salvezza di Serie A2; playout di Serie B Nazionale), oltre all’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2023/24 e precedenti. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

GARA 3 UDINE-CANTÙ IN DIRETTA ESCLUSIVA SU RAISPORT HD E RAI PLAY

Lega Nazionale Pallacanestro ha stipulato un accordo con RAI, che ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Le gare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/2024 sono ospitate dal canale RaiSport HD, numero 58 della piattaforma digitale terrestre. La gara selezionata è inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play, nella sezione dedicata al campionato di Serie A2 2023/24 (https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2portale), dove verranno archiviate e rese disponibili, per l’intera durata della stagione, tutte le gare trasmesse, in chiaro, sia su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre), che sulla piattaforma Rai Play. Venerdì 24 maggio in diretta esclusiva su RaiSport HD e Rai Play gara 3 di semifinale playoff nel Tabellone Oro tra Old Wild West Udine e Acqua S.Bernardo Cantù, dal Palasport “Carnera” di Udine, sul 2-0 per Cantù. Collegamento dalle 20.55, palla a due alle 21.00. Telecronaca di Maurizio Fanelli, commento tecnico di Sandro De Pol.

LE PARTITE

PALLACANESTRO TRIESTE – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: venerdì 24 maggio, 20.30

Arbitri: Radaelli, Barbiero, Moretti

Serie: 2-0 Trieste

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/44trbnze

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Forlì si è dimostrata una squadra straordinaria, con un allenatore ed un roster composto da professionisti orgogliosi e talentuosi. Ci aspettiamo che Forlì giochi al meglio delle sue possibilità e noi ci stiamo preparando per fare altrettanto. Abbiamo bisogno di continuare a migliorare, specialmente nella difesa delle loro giocate. Forlì nelle prime due gare ha fatto un ottimo lavoro dopo i time out ed i tiri liberi, creando canestri facili. L’uso che fanno di Zampini è stato davvero efficace e dobbiamo lavorare per fermarli. La squadra che ha le migliori possibilità di avanzare sarà quella che continua ad imparare ed a migliorare, e noi abbiamo molte aree su cui lavorare. Alleno un gruppo di ragazzi concentrati sul compito da svolgere. La nostra mentalità è incentrata sull’essere focalizzati su ciò che è più importante oggi. I giocatori hanno fatto un lavoro eccezionale nel mantenere questa mentalità, con molta energia e concentrazione negli allenamenti recenti. Con i nostri tifosi stiamo lottando come un’unica entità. Tutti stanno remando nella stessa direzione e riconoscono l’importanza del periodo dell’anno. I nostri tifosi saranno qui a sostenerci e noi siamo grati per il loro supporto, perché stiamo affrontando questo viaggio insieme”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Il livello della serie ci impone di aumentare ancora di più il livello di fisicità e di attenzione all’interno dei 40 minuti, soprattutto dal punto di vista difensivo. L’evidente crescita della prestazione a rimbalzo in gara 2 è sicuramente un aspetto positivo, ma non ancora sufficiente. Offensivamente è chiaro che abbiamo bisogno di percentuali diverse. Sappiamo di essere spalle al muro e proprio per questo è il momento di mettere in campo tutto quello che abbiamo”.

Note – Spalle al muro, l’Unieuro Forlì è chiamata alla vittoria sul campo della corazzata Trieste per allungare la serie che vede la formazione giuliana avanti 2-0, dopo aver eliminato Torino in 3 gare nei quarti di finale. Trieste è a 5 vittorie su 5 partite disputate in post season. Assente Kadeem Allen, per lui stagione finita. Sarà possibile assistere a gara 3 Trieste-Forlì al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App accedendo alla sezione “Biglietteria”, o cliccando sul link https://bit.ly/TickOL-Cineflash, fino ad esaurimento posti. La nuova App ufficiale di Pallacanestro Forlì 2.015, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android, offre contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso, sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per scaricare l’App cliccare iOS per Apple e Play Store per Android. In vista di gara 3 Trieste-Forlì è online fino a mezz’ora prima della palla a due l’App contest “Indovina lo scarto”, che mette in palio 3 cover per smartphone a scelta personalizzate con l’autografo di un giocatore a scelta, offerte da Dottor Geek.

Media – Il match sarà trasmesso in streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita di gara 3 Trieste-Forlì sabato 25 maggio alle 22.30 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.015 e sul nuovo canale WhatsApp e gli aggiornamenti dei quarti in tempo reale verranno comunicati anche tramite le notifiche push in App.

APU OLD WILD WEST UDINE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: venerdì 24 maggio, 21.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Cassina, Giovannetti

Serie: 0-2 Cantù

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI UDINE

Adriano Vertemati (capo allenatore) – “Non è facile vincere a Desio, ci vuole una partita ai limiti della perfezione e non siamo ancora riusciti a farla. Torniamo a Udine e mi auguro che ci sia un ambiente quantomeno paragonabile a quanto visto in trasferta. Speriamo ci possa spingere a fare la partita che abbiamo bisogno di fare in casa nostra. Ci è mancato un approccio ancora più determinato per chiudere il buon lavoro che avevamo prodotto”.

Diego Monaldi (giocatore) – “Nessuno ha perso niente e nessuno ha vinto niente. Questo fa parte dei playoff. Penso che l’aiuto del pubblico sia fondamentale: abbiamo bisogno del tifo più caldo possibile”.

Note – Sono valutate giorno per giorno le condizioni di Jason Clark.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Siamo contenti del 2-0, ma sappiamo che questa serie è ancora lunghissima perché in Friuli ci aspetta una gara 3 difficile, contro una squadra in salute che sta giocando la sua pallacanestro e non mollerà, per cercare di riagguantare la serie. Senza presunzione, saremo però determinati a provare a chiuderla prima possibile”.

Stefan Nikolic (giocatore) – “Siamo al punto che volevamo con il 2-0 e questo ci dà grande fiducia. Udine però è una grande squadra, sempre pronta a punirti ogni volta che la soglia dell’attenzione difensiva si abbassa. Sappiamo che daranno il massimo davanti ai loro tifosi per allungare la serie, ma faremo in modo di farci trovare pronti”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita sarà visibile in diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

