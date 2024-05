Semifinali Playoff Serie A2 – Tutto su gara 3 Real Sebastiani Rieti-Fortitudo Bologna 

CALENDARIO

Venerdì 24 maggio è in programma gara 3 di semifinale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento tra Real Sebastiani Rieti e Flats Service Fortitudo Bologna, sul 2-0 per la Fortitudo, a seguito delle prime due gare giocate in Emilia. Serie al meglio delle 5 gare: alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Venerdì 24 maggio, ore 21.00

Rieti: Real Sebastiani-Flats Service Fortitudo Bologna (Serie: 0-2 Fortitudo Bologna)

Al seguente link tutte le informazioni sul Tabellone Argento dei Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024 (tabellone, formula, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_b_poff

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento LNP Pass “Postseason”, al costo di €19.99, riservata a quanti NON sono già abbonati al servizio. Consente la visione delle partite ancora da disputarsi nella stagione 2023/24 (playoff 2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale; fase Salvezza di Serie A2; playout di Serie B Nazionale), oltre all’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2023/24 e precedenti. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

REAL SEBASTIANI RIETI – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: venerdì 24 maggio, 21.00

Arbitri: Ursi, Centonza, Marzulli

Serie: 0-2 Fortitudo Bologna

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/42ux4tfs

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “In gara 3 dovremo portare una versione totalmente diversa in campo, rispetto a quella di gara 2. L’approccio fisico, mentale e tecnico dovrà essere completamente stravolto. Al netto di tutti i problemi che abbiamo, questo non dovrà essere un alibi e dobbiamo cercare di capire dove abbiamo sbagliato. Poi potremo perdere anche gara 3, ma dovremo farlo lottando fino all’ultimo secondo”.

Note – Sarà assente Dustin Hogue per un infortunio al braccio sinistro.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Anche in gara 2 i ragazzi sono stati eccellenti in difesa, con sprazzi al top della perfezione. Sono stati tutti molto bravi, con un Freeman eccellente, che ha fatto registrare non solo la sua miglior prova di quest’anno, ma una delle migliori dei miei pivot in assoluto. Il suo eccellente lavoro difensivo è avvenuto anche perché Bolpin e Fantinelli hanno fatto pressione sulla palla, gli altri sono stati attenti sulle rotazioni, e siamo stati bravi contro un avversario coriaceo. Siamo molto contenti di aver tenuto il fattore campo, male che vada torneremo a Bologna per gara 5. Ora dobbiamo stare attenti, perché venerdì sarà difficile, Rieti è un campo storico e dovremo essere pronti ad un’altra battaglia. Noi ci stiamo allenando da agosto per essere al 100%, non siamo quelli che studiano solo il giorno prima dell’esame, lo stiamo facendo da tutto l’anno. I ragazzi hanno pressione in allenamento, li ho sempre elogiati per l’impegno, poi certe cose tecniche possono essere migliorate, ma per quello che ci stanno mettendo meritano solo complimenti, ed è bello che la gente lo apprezzi”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP