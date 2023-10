Serie A2 2023/24 – La preview della 5^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si gioca la quinta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso; tutte le partite sono in programma domenica 22 ottobre.

Domenica 22 ottobre, ore 17.00

Lecce: HDL Nardò Basket-UCC Assigeco Piacenza

Domenica 22 ottobre, ore 18.00

Chiusi: Umana-Sella Cento

Orzinuovi: Agribertocchi-Tezenis Verona

Udine: Apu Old Wild West-UEB Gesteco Cividale

Trieste: Pallacanestro Trieste-Flats Service Fortitudo Bologna

Forlì: Unieuro-RivieraBanca Basket Rimini

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 8 4 0 Apu Old Wild West Udine 6 3 1 Pallacanestro Trieste 6 3 1 Unieuro Forlì 6 3 1 UCC Assigeco Piacenza 6 3 1 Sella Cento 4 2 2 Tezenis Verona 4 2 2 UEB Gesteco Cividale 4 2 2 Agribertocchi Orzinuovi 2 1 3 RivieraBanca Basket Rimini 2 1 3 HDL Nardò Basket 0 0 4 Umana Chiusi 0 0 4

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

HDL NARDÒ – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 22 ottobre, 17.00

Arbitri: Moretti, Luca Attard, D’Amato

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mwns68xu

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Piacenza è una buona squadra e le 3 vittorie hanno trasmesso senza dubbio tanta fiducia. Noi ci avviciniamo a questa partita, comunque, consapevoli di avere le possibilità di vincerla. È vero che abbiamo perso le prime 4, ma affrontando avversari fortissimi e quindi ‘allenandoci’ a un livello di competitività molto alto. Il gruppo inevitabilmente era un po’ demotivato a inizio settimana, ma il lavoro che abbiamo fatto è stato finalizzato a far ritrovare convinzione”.

Lorenzo Maspero (giocatore, playmaker) – “Non è un momento facile per noi, veniamo da 4 sconfitte, c’è rammarico. Abbiamo analizzato gli errori in settimana e adesso vogliamo reagire. Piacenza è un gruppo solido ed esperto, con un allenatore che conosce benissimo questo campionato e con due americani davvero molto forti. Dobbiamo cercare di limitarli e imporre il nostro ritmo”.

Note – Assente Andrea Donda, alle prese con un problema alla spalla destra.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Il difficile inizio di stagione di Nardò è presto spiegato con il calendario terribile che hanno avuto finora. Sarà una partita molto difficile, anche perché hanno la necessità di muovere la classifica, ma io dico sempre che in questo girone ogni partita va interpretata come un match di playoff. Dovremo essere bravi ad andare lì e imporre il nostro gioco”.

Malcolm Miller (giocatore) – “Vogliamo portare a casa i 2 punti. Per vincere dobbiamo focalizzarci su noi stessi e su ciò che possiamo fare per controllare la partita, ovvero giocare con aggressività in attacco e in difesa, attaccare il canestro, passarci la palla, pressare i portatori di palla avversari e andare forti su ogni pallone. Siamo una squadra giovane e veloce, sono convinto che possiamo essere una squadra temibile quest’anno e la partita di Nardò sarà un altro banco di prova per dimostrare il nostro valore”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

UMANA CHIUSI – SELLA CENTO

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 22 ottobre, 18.00

Arbitri: Radaelli, Capurro, Praticò

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4cy25c98

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Veniamo da 4 sconfitte e anche tutte pesanti nel punteggio, ma mentalmente i ragazzi ci sono. Ci stiamo provando con tutte le nostre forze, ma per il momento è arrivato solo questo. Dobbiamo mettere il petto in fuori e provare in qualsiasi modo a battere Cento anche se, lo sappiamo, non sarà facile”.

Marco Ceron (giocatore) – “In questi 15 giorni ho visto con i miei occhi che a Chiusi si può lavorare bene, ho trovato ottimi staff sia a livello tecnico che medico, aspetti fondamentali per la mia scelta. Ho tanta voglia e spero di essere utile alla causa fin da subito. Dal punto di vista fisico mi sento bene, ho seguito un duro programma di recupero. La forma migliore deve ancora arrivare ma, con la voglia di fare, sono sicuro che sarò in grado di sopperire alle mancanze del momento”.

Note – Niente da segnalare. In settimana l’Umana ha ingaggiato Marco Ceron, guardia/ala classe ’92, 195 centimetri, nella passata stagione a Nardò.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Per dare continuità alla vittoria con Trieste dobbiamo cercare di giocare una partita solida in trasferta, limitando la probabile reazione che Chiusi avrà dopo le 4 sconfitte consecutive. Dobbiamo evitare di subire canestri facili, consci del fatto che fuori casa faremo fatica a segnare 90 punti per vincere il match”.

Ty Sabin (giocatore) – “È una partita importante, dobbiamo arrivare preparati ed essere pronti a battagliare. Sappiamo che non sarà facile, ma ci siamo allenati tutta la settimana per essere pronti al 100%”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – TEZENIS VERONA

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 22 ottobre, 18.00

Arbitri: Pecorella, Lupelli, Picchi

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ycxzf6nx

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “Affrontiamo Verona che, come abbiamo già potuto osservare in Supercoppa, è una squadra molto fisica, dotata di un roster profondo e che parte con l’obiettivo di provare a vincere il campionato. Noi dovremo essere molto bravi a pareggiare la loro intensità fisica, nell’essere presenti a rimbalzo e tentando di mettere pressione agli avversari, in quanto, davanti ai nostri tifosi, vogliamo riscattarci dopo la sconfitta contro Forlì”.

Kevin Ndzie (giocatore, centro) – “Abbiamo svolto una settimana di lavoro intenso per preparare al meglio la gara contro Verona. Abbiamo grande bisogno del sostegno da parte dei nostri tifosi. Spero che domenica possa esserci ancora tanto pubblico, che sa sempre aiutarci nei momenti di difficoltà”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la sconfitta di Ferrara contro Forlì. Orzinuovi e Verona, in questa prima parte di stagione, si sono già affrontate nella gara valida per la seconda giornata di Supercoppa LNP, quando gli scaligeri si imposero a domicilio 74-68.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “C’è voglia di riscattare la partita persa domenica scorsa contro Rimini. Non un’occasione sprecata, ma un’occasione buttata. Quindi questo ti obbliga ad avere la capacità di reagire anche con rabbia, perché la partita ha lasciato sicuramente rabbia, per il modo in cui si è conclusa. Giochiamo contro una squadra di cui abbiamo già preso le misure nella Supercoppa, per quanto possa essere relativamente significativa. Una squadra che, oltretutto, ha cambiato un americano sostituendolo con un giocatore molto esperto di questa categoria. È una squadra che sa perfettamente il campionato che l’aspetta e quindi cerca in ogni occasione di portare via un risultato che può cambiare le dinamiche della propria stagione, della propria classifica, della propria collocazione all’interno della classifica. Una squadra molto aggressiva, a tutto campo, specialmente con alcuni interpreti, molto intensa a metà campo e nella metà campo difensiva, ben organizzata come nello stile di Andrea Zanchi, che è un allenatore che sa insegnare la pallacanestro; anche in passato, con squadre che magari non hanno avuto le luci della ribalta, ha sempre fatto un lavoro di grande qualità e altrettanto sta facendo ad Orzinuovi. Una squadra molto pericolosa, soprattutto in casa, e quindi sarà una partita che dovremo interpretare con grande durezza, con grande desiderio di riscatto, perché la partita che ci è scappata dalle mani ci spinge in questa direzione. Le difficoltà di roster, che conosciamo, non devono farci appellare a nessun tipo né di alibi né di scusa: siamo questi e con questi dobbiamo trovare le modalità belle o meno belle per portare a casa il risultato”.

Francesco Stefanelli (giocatore) – “Quando la squadra è completamente nuova bisogna costruire tanto e magari anche più degli altri. La sconfitta di Rimini ci deve servire da lezione, perché dominando una partita per 35 minuti non è possibile avere un calo e buttarla via, come abbiamo fatto. Questi sono i momenti in cui si forma una squadra: uscendo da situazioni difficili e reagendo nei migliori dei modi. Domenica contro Orzinuovi sarà una gara difficile, perché hanno bisogno di punti, come noi. In tutti i modi proveranno a sfruttare il fattore campo, quindi sarà una partita difficile, ma come lo saranno tante altre. Quello che farà la differenza saranno la concentrazione e il focus all’interno della partita”.

Note – Ancora assente Giulio Gazzotti, out nelle ultime due gare di campionato per una distrazione muscolare al soleo della gamba destra.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 22 ottobre, 18.00

Arbitri: Caforio, Tirozzi, Maschietto

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mscu8x78

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “Abbiamo portato a casa 4 punti su 6 nell’ultima settimana: il bilancio è abbastanza positivo. Con Cividale sarà una partita diversa rispetto a quella di Supercoppa: ci sarà un mese di preparazione in più per entrambe le squadre. Loro, in questo momento, sono sicuramente molto più performanti e intensi. Redivo ha recuperato uno stato di forma e un feeling con il canestro diverso, così come Mastellari. Berti da una profondità maggiore all’interno del loro sistema di gioco, su entrambe le metà campo. Noi dovremo essere più aggressivi di loro e cercare di aiutarci in difesa”.

Raphael Gaspardo (giocatore) – “Giochiamo contro Cividale, è un derby e sappiamo quello che significa. Siamo pronti e motivati per disputare una grande partita. L’anno scorso sia le gare di campionato, sia quelle di playoff, sono state molto emozionanti; il pubblico ha dato una grande mano e ha portato uno spettacolo di alto livello sugli spalti. Speriamo di ripagare i nostri tifosi nel modo giusto”.

Note – Squadra al completo per coach Vertemati. Primo sold out della stagione al PalaCarnera.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Veniamo da una sconfitta a Piacenza dove abbiamo fatto ottime cose nella prima metà della partita e dopo abbiamo subìto l’intensità e la crescita che loro hanno avuto durante la partita. Una delle cose che dobbiamo migliorare è il fatto di crescere durante le partite, proprio quando queste squadre così forti aumentano di intensità: è il salto di qualità più importante che dobbiamo fare. Domenica giochiamo contro uno squadrone che ha grandi giocatori, anche molto esperti; quello che dobbiamo fare è riuscire a mantenere il livello agonistico alto per tutta la partita. Indipendentemente dai valori in campo, non vogliamo avere momenti in cui gli altri ci prendono rimbalzi d’attacco o non torniamo in difesa dopo un buon tiro che non entra. Il derby è sentito, ma noi sappiamo di avere i nostri tifosi al seguito, quindi non dobbiamo pensare a quello ma al nostro percorso di crescita”.

Lucio Redivo (giocatore) – “Siamo carichi per la partita e ci stiamo allenando molto bene. Loro sono una squadra forte e giocheremo su un campo difficile, ma come dicevo noi stiamo preparando la partita al meglio. Cercheremo di fare il nostro gioco anche in trasferta, come abbiamo fatto nel primo tempo con Piacenza; quella intensità e quella fiducia dobbiamo riuscire a portarle per 40 minuti, perché affrontiamo una squadra che gioca al massimo per tutta la partita. Dobbiamo far di tutto per vincere, è così che si affronta un derby!”.

Note – Nessuna assenza da segnalare per coach Pillastrini. Circa 500 i tifosi della “Marea Gialla” previsti al seguito della squadra.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su Telefriuli (media partner Eagles) domenica alle ore 22.00.

PALLACANESTRO TRIESTE – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: Palasport “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: domenica 22 ottobre, 18.00

Arbitri: Rudellat, Cappello, Tarascio

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mry9f24d

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Cento è stato il nostro primo test contro una squadra costruita per puntare in alto in questa stagione. È stata una trasferta dispendiosa, con una sconfitta arrivata all’overtime, ci ha fatto però capire in cosa dobbiamo lavorare ancora di più per migliorare. Credo che sia fondamentale per i ragazzi in questo percorso per poter crescere. Domenica avremo un impegno ancor più difficile con la Fortitudo Bologna. Abbiamo recuperato le energie in settimana e ci siamo allenati duramente, soprattutto per non perdere la concentrazione. Arriveremo alla gara preparati e determinati, in un PalaTrieste pieno dei nostri tifosi a sostenerci”.

Francesco Candussi (giocatore) – “Ci prepariamo per una partita impegnativa, sia per la Fortitudo che per noi stessi. Per me sarà una gara professionalmente ed emotivamente importante, avendo trascorso pochi ma intensi mesi a Bologna. Abbiamo grande voglia di rivincita dopo la sconfitta a Cento, con una Fortitudo imbattuta e con i favori del pronostico, nonostante giocheremo in casa. La Fortitudo ha una forte organizzazione difensiva e l’identità della squadra è chiara grazie al lavoro di coach Caja, mentre l’anno scorso abbiamo faticato a trovarla, avendo avuto diversi infortuni e vicissitudini. L’allenatore Jamion Christian ha portato freschezza e novità, responsabilizza molto i giocatori e questo ci rende più sereni in campo, ma la creazione di un’identità richiederà tempo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Indipendentemente dall’avversario che si va ad affrontare, il nostro scopo resta quello di insistere e progredire sempre più nel gioco di squadra, dove la palla gira, partendo da una difesa solida. Non cambia nulla in preparazione di una sfida, pur durissima, come quella di Trieste. Da agosto lavoriamo nel miglior modo possibile. Dal primo giorno faccio i complimenti ai ragazzi per la mentalità. Le vittorie ci danno fiducia. Abbiamo trovato ragazzi che dalla panchina ci stanno dando risposte. Piano piano la squadra si vede nel suo complesso, il segreto è di continuare ad allenarci in modo serio come fatto fino ad ora”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna martedì 24 ottobre, alle ore 22.35.

UNIEURO FORLÌ – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 22 ottobre, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, De Biase, Almerigogna

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/25wwp94p

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Affronteremo una squadra che sicuramente arriverà a Forlì con grande entusiasmo, dopo l’importante vittoria nell’ultima gara, soprattutto per come è maturata. Una squadra che può contare su tanti giocatori di talento e quindi va affrontata ancor più con tanta attenzione e determinazione. Da parte nostra, stiamo continuando a lavorare per raggiungere allenamento dopo allenamento una nostra identità, cercando di crescere e di migliorarci ogni giorno. La squadra, tranne Xavier Johnson che ha seguito un programma individuale, ha lavorato bene, al completo. Siamo pronti per questa importante gara. L’aspetto più bello sarà quello di tornare finalmente a giocare nel nostro palazzetto, davanti ai nostri tifosi, che non vediamo l’ora di riabbracciare”.

Maurizio Tassone (giocatore) – “Siamo molto contenti di poter ritornare alla Unieuro Arena e di poterlo fare in occasione di una partita così sentita. Per noi sarà fondamentale arginare il loro talento offensivo, ben distribuito su tutti i reparti, e impattare bene la partita, dando poi continuità al nostro gioco su entrambi i lati del campo”.

Note – La Pallacanestro 2.015 torna a giocare alla Unieuro Arena e lo fa in occasione di una delle partite più attese della stagione: il derby contro Rimini. Palla a due domenica 22 ottobre alle ore 18.00. È possibile acquistare il tagliando in prevendita solamente nelle rivendite autorizzate della provincia di Forlì-Cesena. Il giorno della partita, la biglietteria aprirà alle ore 17.00. Per consultare l’elenco delle rivendite autorizzate, cliccare QUI. Continua #Brividi, la campagna abbonamenti della Pallacanestro 2.015 Forlì. Abbonarsi conviene! È entrata nel vivo l’ultima fase della campagna abbonamenti e assicurarsi i #BRIVIDI di qui fino a fine stagione continua a convenire. Sottoscrivendo l’abbonamento, infatti, si possono risparmiare almeno 4 partite. In base al conteggio dei ratei (al momento su 14 partite), abbonarsi oggi al settore Giallo consente di vedere gratuitamente 4 partite, un vantaggio che sale a 4,7 partite per il settore Arancio o 4,6 per quello Verde. Le riduzioni rimangono applicabili con la solita scontistica. Tutte le info QUI. In occasione del rientro alla Unieuro Arena, tornano le iniziative della Pallacanestro 2.015 Forlì. A cominciare dall’attesissimo #ShootThePassion, due tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro Arena all’intervallo della partita e, se si fa canestro, ci si aggiudica una Tv offerta da Unieuro, due abbonamenti, una felpa ed eventuali altri premi. Per iscriversi a #ShootThePassion cliccare QUI. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto e molto altro. Potrete conoscere un po’ più “da vicino” Todor Radonjic e il #NewPartner biancorosso Synergie. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. Come consuetudine farà il suo esordio alla Unieuro Arena anche il #SestoUomo, l’iniziativa di Pallacanestro 2.015 Forlì che schiera in campo, alla presentazione, un tifoso, in rappresentanza dell’intera tifoseria biancorossa, e un partner, in rappresentanza di tutti i sostenitori della Società.

Media – Il derby verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul canale WhatsApp. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita di Unieuro Forlì-RBR Rimini mercoledì 25 ottobre alle 21.00 e venerdì 27 ottobre alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Durezza, applicazione difensiva e ritmo nella circolazione di palla sono i punti di forza di Forlì. Servirà una totale disponibilità allo sforzo fisico e mentale per provare a vincere questo derby in trasferta. Ci stiamo allenando con grande intensità, nel tentativo di ricreare quello che sarà il contesto atletico della partita”.

Andrea Tassinari (giocatore) – “Arriviamo da una vittoria contro Verona dove ci portiamo dietro di buono gli ultimi 10 minuti, vogliamo ripartire da lì, deve essere il nostro punto di partenza e non certo il punto di arrivo. Forlì è costruita bene, con un ottimo allenatore, solida come società, è una squadra che gioca tanto in transizione, che prende dei buoni tiri, hanno tanta fiducia. Hanno perso una sola partita. Ma noi daremo battaglia, come deve essere in tutti i derby”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass. In differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) domenica alle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST