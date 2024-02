Serie A2 2023/24 – Tutto sulla 1^ giornata della fase a orologio, 23° turno della stagione regolare

CALENDARIO

Si apre la fase a orologio della Serie A2 Old Wild West 2023/24 con le gare della 1^ giornata, 23° turno della stagione regolare. Dopo l’anticipo del venerdì tra Cividale e Trapani, due partite si disputano sabato 10 febbraio: Trieste-Luiss Roma e Cento-Monferrato. Altre 8 sfide in programma domenica 11, posticipo lunedì 12 tra Verona e Treviglio.

Tutto sull’anticipo del venerdì Cividale-Trapani: http://tinyurl.com/9yreftpk

Sabato 10 febbraio, ore 20.00

Trieste: Pallacanestro Trieste-Luiss Roma

Sabato 10 febbraio, ore 20.30

Cento: Sella-Novipiù Monferrato Basket

Domenica 11 febbraio, ore 18.00

Forlì: Unieuro-Real Sebastiani Rieti

Bologna: Flats Service Fortitudo-Ferraroni Juvi Cremona

Udine: Apu Old Wild West-Wegreenit Urania Milano

Piacenza: UCC Assigeco-Elachem Vigevano 1955

Rimini: RivieraBanca Basket-Moncada Energy Agrigento

Lecce: HDL Nardò Basket-Benacquista Assicurazioni Latina

Orzinuovi: Agribertocchi-Acqua S.Bernardo Cantù

Chiusi: Umana-Reale Mutua Torino

Lunedì 12 febbraio, ore 20.00

Verona: Tezenis-Gruppo Mascio Treviglio

CLASSIFICA GIRONE VERDE

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 42 21 1 Acqua S.Bernardo Cantù 34 17 5 Reale Mutua Torino 30 15 7 Real Sebastiani Rieti 26 13 9 Ferraroni Juvi Cremona 24 12 10 Wegreenit Urania Milano 24 12 10 Gruppo Mascio Treviglio 22 11 11 Luiss Roma 16 8 14 Elachem Vigevano 1955 16 8 14 Moncada Energy Agrigento 12 6 16 Novipiù Monferrato Basket 10 5 17 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 18

CLASSIFICA GIRONE ROSSO

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 36 18 4 Flats Service Fortitudo Bologna 34 17 5 Apu Old Wild West Udine 30 15 7 Tezenis Verona 30 15 7 Pallacanestro Trieste 28 14 8 UCC Assigeco Piacenza 18 9 13 RivieraBanca Basket Rimini 18 9 13 Sella Cento 18 9 13 HDL Nardò Basket 16 8 14 UEB Gesteco Cividale 14 7 15 Agribertocchi Orzinuovi 12 6 16 Umana Chiusi 10 5 17

LE PARTITE

PALLACANESTRO TRIESTE – LUISS ROMA

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: sabato 10 febbraio, 20.00

Arbitri: Radaelli, Maschietto, Berlangieri

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/mpn2tpbx

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “È un momento cruciale per la nostra squadra e per molte altre. Questa settimana è perfetta per resettare sia mentalmente che fisicamente, concentrarci sul futuro e giocare al meglio. Con la Luiss Roma sarà una grande sfida: hanno un attacco aggressivo e un’ottima difesa. Sono sicuro che sarà una gara intensa. Per vincere, dobbiamo dimostrare tutto il nostro valore. Il loro gioco veloce e la precisione nei tiri da 3 punti sono notevoli. La guardia Tyler Sabin, esperto giocatore che abbiamo già incontrato a Cento, è un pericolo con la sua capacità di creare azioni difficili. È una sfida difficile, ma stimolante. Chiedo ai miei giocatori di fare un passo in più in difesa, un rimbalzo in più, di avere un’energia extra. Ognuno può fare la differenza. Non serve una rivoluzione, solo piccoli miglioramenti. Ecco perché esigo il massimo da loro. So che possiamo fare di più, e questo sarà essenziale ora”.

Note – Ancora assente Justin Reyes, a seguito dell’operazione al ginocchio destro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Inizia la fase a orologio, molto stimolante per noi. Incontriamo squadre nuove, tante di loro stazionano da anni nelle parti nobili del movimento cestistico e quindi potersi confrontare con certe realtà ci inorgoglisce. Partiamo proprio da Trieste, che rientra nel discorso fatto qualche secondo fa, che è una piazza importante dove io sono anche passato quando ero un giocatore. Andremo ad affrontare una squadra molto fisica, che corre molto, l’intensità difensiva è il loro punto di forza. Sono primi nella percentuale dei tiri da 3 punti e per i rimbalzi presi in attacco: dobbiamo limitare la loro transizione e il contropiede, il controllo dei tabelloni sarà fondamentale. Noi viaggiamo verso la Venezia Giulia consapevoli di quello che è il nostro percorso, da dove siamo partiti e dove possiamo arrivare. Ci stiamo allenando molto bene in queste ultime settimane: ora dobbiamo trasferire quanto di buono fatto nel quotidiano sul parquet, per provare a mettere in difficoltà la compagine triestina”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

SELLA CENTO – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: sabato 10 febbraio, 20.30

Arbitri: Tirozzi, Giovannetti, Grappasonno

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3w27vpx6

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Saremo soddisfatti solo se avremo almeno la stessa posizione alla fine delle 32 partite. Monferrato è una squadra che fa dell’energia e del gioco in transizione il suo marchio di fabbrica, noi dovremo essere bravi a rallentare il loro ritmo. Bisognerà vedere quale sarà la nostra rotazione, perché anche questa settimana la squadra non ha lavorato al completo”.

Dominique Archie (giocatore) – “Sarà una partita complessa, dobbiamo essere più costanti nel resto del campionato e migliorare in difesa: domenica a Cividale non abbiamo difeso male, ma possiamo fare ancora di più; dobbiamo anche cercare di mantenere la concentrazione per tutti i 40 minuti, a volte la perdiamo subendo dei parziali, ma so che possiamo fare molto meglio”.

Note – Assenti Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio, in dubbio Mattia Palumbo.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Per gli aggiornamenti in tempo reale seguire i profili social della Sella Cento.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Inizia la nuova fase ed incontriamo Cento: squadra organizzata e con giocatori molto esperti. Hanno molte soluzioni offensive e si affidano ai loro veterani per fare i break durante la partita, Delfino su tutti. Metteremo molta attenzione sul pick and roll di Mussini, giocatore capace di creare per sé e per gli altri, e su Archie, arma tattica importante, dotato di grande corpo e di tiro da 3. Sarà una gara molto dura, vista la loro grande esperienza ed il grande talento dei loro esterni. Noi arriviamo alla partita senza infortuni e con grande voglia di ritornare alla vittoria, che ci manca da Latina. Dobbiamo vivere questa nuova fase prendendo ogni partita come una piccola finale; Cento sarà la prima delle 10 che abbiamo davanti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

UNIEURO FORLÌ – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 11 febbraio, 18.00

Arbitri: Marco Attard, Maschio, Tarascio

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/mrycvep6

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Iniziamo questa fase a orologio con grande entusiasmo per quello che abbiamo fatto fino ad ora e con la voglia di difendere il più possibile la nostra posizione in classifica. Sappiamo però che non sarà facile perché ci aspettano 10 finali, considerando che ogni squadra proverà a dare il massimo per migliorare il proprio piazzamento in previsione della post-season. Iniziamo con l’affrontare una squadra come Rieti, che sicuramente sta disputando un ottimo campionato. Una squadra che può contare su un roster profondo: hanno una rotazione a 11, con due ottimi stranieri e tanti giocatori italiani che conoscono molto bene la categoria. Nonostante l’incognita nell’affrontare squadre che si conoscono di meno rispetto a quelle del nostro girone, c’è da parte nostra l’intento di dare continuità a quello che stiamo facendo per affrontare questa fase con la stessa mentalità e la medesima determinazione con le quali abbiamo giocato sinora”.

Todor Radonjic (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato, costruita molto bene e che gioca una pallacanestro molto fisica. Dobbiamo essere bravi a leggere bene le situazioni in campo e attaccare i loro punti deboli. Dovremo mettere molta intensità”.

Note – Nella 1^ giornata della fase a orologio la Pallacanestro Forlì 2.015 attende la rivelazione del girone verde Rieti, giunta 4^ al termine della prima fase della regular season, alle spalle di Trapani, Cantù e Torino. È possibile acquistare il biglietto online, al seguente link: https://bit.ly/TickOL-2324, oppure scaricando l’App ufficiale (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”); presso la sede societaria a Forlì in Viale Corridoni 10, negli orari di apertura dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12.30) ed in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket. Il giorno della partita la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00, mentre la sera, dalle ore 17.00, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara. Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto. La Pallacanestro Forlì 2.015 è lieta di annunciare il proprio supporto all’iniziativa “Long Train Running 2” – Musica&Pace in Viaggio promossa dall’associazione ricreativa culturale APS Demodè. Affianco al Corner Merchandising, affianco al bar zona parterre, sarà allestito un banchetto per la raccolta fondi a sostegno dell’iniziativa. Durante le partite dell’11 e del 24 febbraio, rispettivamente contro Real Sebastiani Rieti e Urania Milano, i cantanti MonnaElisa, Matilde Montanari, Ermete, Giada, Giulia e Matteo, alcuni dei quali impegnati a Sanremo, intoneranno l’Inno di Mameli e si esibiranno nella pausa tra primo e secondo tempo. Tutti i dettagli su “Long Train Running 2” – Musica&Pace in Viaggio QUI. Per donare online clicca su DONA. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. In occasione del match casalingo tornerà il #sestouomo, l’iniziativa della Pallacanestro Forlì che schiera in campo con i giocatori un rappresentante dei partner biancorossi ed un tifoso in rappresentanza dei supporter biancorossi. Lanciata con grande successo la nuova App ufficiale di Pallacanestro Forlì 2.015, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android. Contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso saranno sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Rilasciati nuovi aggiornamenti: per partecipare ai nuovi contest occorre aggiornare la propria versione. Per scaricare l’App cliccare iOS per Apple e Play Store per Android. È in corso l’App contest “Indovina lo scarto”, nella sezione “Contest” del menù a scomparsa. Per partecipare occorre compilare il form e indicare nel menù a tendina lo scarto esatto al termine della sfida tra Unieuro e Real Sebastiani Rieti (il segno + è sempre riferito alla squadra di casa). I primi 5 ad indovinare lo scarto riceveranno ciascuno un biglietto per il settore giallo per la gara tra Unieuro e Urania Milano, in programma sabato 24 febbraio alle 20.30.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita della gara mercoledì 14 febbraio alle ore 21.00 e venerdì 16 alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.015 e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Quella che inizia è una fase che mi piace, ci permetterà di confrontarci con quasi tutte le squadre dell’altro girone. Non sarà semplice perché affronteremo trasferte complicate come quella che ci attende domenica, contro una squadra fortissima come Forlì. Sarà importante mantenere un rendimento costante, evitando troppi passi falsi consecutivi. Sarà complicato andare a giocare contro una squadra che si conosce poco, ma dobbiamo entrare quasi in modalità playoff e l’intensità dovrà essere altissima. In questo senso entriamo nella fase più delicata dal punto dei recuperi fisici, bisogna stare attenti a non trascinarsi dietro problemini ed evitare di ingigantirli, sotto questo aspetto credo che stiamo lavorando molto bene”.

Giacomo Sanguinetti (giocatore) – “La partita di Forlì sarà molto impegnativa. Sono una Società che punta a salire di categoria da anni, quindi hanno ambizione e mentalità. Lo scorso anno sono andati in finale e sono costruiti per vincere. Dobbiamo andare lì convinti di poter far bene, su un campo molto caldo. Ci stiamo preparando bene, sia a livello mentale che tecnico-tattico. Arrivando lì mentalmente pronti, sono sicuro che li metteremo in difficoltà”.

Note – Sarà assente Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 11 febbraio, 18.00

Arbitri: Almerigogna, Ferretti, Morassutti

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/47a2bd36

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Stefano Tedeschi (presidente) – “Ricordiamoci da dove siamo partiti. Ad agosto 2023, quando ci incontrammo per la prima volta, mi fu chiesto dove avrei visto la Fortitudo a giugno del 2024. Ho risposto che sarei stato contento di fare i playoff. La promozione nel 2026? Potrei sperarla anche prima… Qui si va in campo per vincere, tenendo sempre i piedi per terra. Se si presenterà l’opportunità della promozione? Ci proveremo, ovvio, ma in campo vanno anche gli avversari, e vanno sempre rispettati. Quando andremo in Serie A, lo faremo con la convinzione di rimanerci, anche e soprattutto per il rispetto del nostro meraviglioso pubblico: nessuno ne ha uno così, non solo in Italia. Lo stato di salute della Società è assolutamente ottimo. Ci sono 8 soci che rispettano gli impegni e ci sono diverse persone interessate ad entrare. Siamo molto felici di quella che è la strada che si sta percorrendo, anche al di fuori del parquet”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita tv su Trc Bologna martedì 13 febbraio, alle ore 22.35.

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La prima partita della fase ad orologio ci vede affrontare la Fortitudo Bologna che ha dimostrato nella prima fase solidità e grande equilibrio, sia offensivo che difensivo, con un impianto di gerarchie ben prestabilito e da un punto di vista difensivo con una fisicità che gli ha permesso di vincere tante partite, soprattutto nei minuti finali. Conosciamo il calore del pubblico bolognese, quindi per noi è una partita da affrontare con grande equilibrio, con una pallacanestro attenta, evitando il contropiede, i punti facili della Fortitudo e soprattutto cercare di pareggiare la loro fisicità e la loro energia a rimbalzo”.

Luca Vincini (giocatore) – “La partita di domenica sarà complicata, nella quale affronteremo la seconda in classifica del girone Rosso. Sono una squadra molto forte, dove ci sono giocatori che hanno calcato palcoscenici importanti e quindi dobbiamo stare pronti e cercare di fare una partita intensa, tosta ed evitare di fare imporre il loro ritmo, soprattutto in casa, dove hanno una marcia in più”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 11 febbraio, 18.00

Arbitri: Miniati, Costa, Cassinadri

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/5dxmarf5

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “Siamo contenti di tornare a giocare davanti al nostro pubblico. Troveremo l’Urania Milano, una squadra molto offensiva e in particolar modo efficace fuori dall’arco dei 3 punti. Ci sono giocatori molto abili a crearsi un tiro dal palleggio come Amato, che a Udine conoscono bene, Potts e Montano. Dovremo stare attenti a questo aspetto e dirigere la partita come la vogliamo noi”.

Gianmarco Arletti (giocatore) – “L’Urania è una squadra che gioca molto bene in attacco. Si tratta dell’inizio di un secondo campionato per noi e vogliamo iniziarlo bene, soprattutto dopo le ultime due uscite. Siamo felici di farlo di fronte al nostro pubblico qui al Carnera: saremo pronti e carichi di energia”.

Note – Sono due gli ex di giornata: Andrea Amato ha vestito la maglia bianconera per due stagioni, dal 2019 al 2021. Nella stagione 2019/20 ha giocato a Udine anche Gerald Beverly.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Vogliamo iniziare con energia e concentrazione questa nuova fase del torneo. Fase ad orologio che ci metterà di fronte in trasferta diverse squadre ben attrezzate, tutte legittime candidate alla promozione finale. Iniziamo questo difficile cammino fuori casa con Udine, squadra solida che ha nel tiro dal perimetro uno dei suoi tanti punti di forza. Giocare con avversari di questo livello sicuramente ci costringerà ad alzare ulteriormente la nostra intensità ma, contemporaneamente, ci fornirà grandi stimoli”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

UCC ASSIGECO PIACENZA – ELACHEM VIGEVANO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 11 febbraio, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Masi, Coraggio

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/2a2d3kwb

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Il match contro Vigevano deve rappresentare per noi un punto di svolta. Mi aspetto una partita molto sporca, dove dovremo trovare una continuità nelle prestazioni individuali dei giocatori più rappresentativi. Affronteremo una squadra compatta sull’aspetto del gruppo e dell’aggressività e che ha due ottimi americani. Si basano molto sul tiro da 3 punti, ma hanno anche tanta energia a rimbalzo: la lotta sotto canestro sarà sicuramente una delle chiavi della partita”.

Michele Serpilli (giocatore) – “Domenica iniziamo la fase a orologio contro Vigevano, una squadra simile a Orzinuovi come caratteristiche e molto aggressiva. Noi siamo carichi e vogliamo trasformare la delusione degli ultimi risultati negativi in energia positiva, per portare a casa i 2 punti”.

Note – Domenica al PalaBanca ci sarà la “Carnival Night Assigeco Basket”, con ingresso gratuito a chi si presenterà travestito in costume da Carnevale. I migliori travestimenti saranno premiati all’intervallo. Scannerizzando il QR code presente all’ingresso del PalaBanca oppure tramite le storie presenti sui social bianco-rosso-blu sarà possibile sfogliare l’Assigeco Magazine, giornale digitale contenente tutte le news sulla partita e altre curiosità.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Giochiamo contro una squadra che ha disputato una eccellente prima parte di stagione, è collaudata nel sistema e nei giocatori e ha in Gherardo Sabatini il motore principale, attorno al quale ruotano esterni di grande pericolosità nel tiro da 3 punti. Inoltre godono del talento di Malcolm Miller e di un Brady Skeens al secondo anno, che garantisce profondità di gioco, come pochi altri in questa lega. Sono una squadra arrabbiata, che vive un momento di difficoltà e farà di tutto per voltare pagina. Dal nostro lato dovremo essere bravi a impedire il loro desiderio di rivalsa e limitarne i terminali offensivi, migliorando la qualità del nostro attacco rispetto all’ultima partita giocata contro Cantù”.

Note – Vigevano sempre senza Alessandro Amici, che prosegue la fisioterapia al polpaccio infortunato.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di Vigevano 1955.

RIVIERABANCA RIMINI – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 11 febbraio, 18.00

Arbitri: Caforio, Moretti, Picchi

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4mj865aj

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “La nostra classifica è migliorata, ma questo non deve assolutamente comportare un calo nella determinazione con cui andiamo ad affrontare le prossime partite. A maggior ragione perché il primo impegno ci vede affrontare Agrigento, che ha dimostrato contro Cremona di poter colpire in molti modi diversi. Saranno fondamentali la nostra efficacia in transizione difensiva, la marcatura di Ambrosin e Sperduto e la nostra volontà di lottare con Polakovich vicino a canestro”.

Stefano Masciadri (giocatore) – “Per noi inizia una seconda fase che deve essere un prosieguo di quanto fatto finora. Pensare partita dopo partita sarà fondamentale, per tenere l’attuale posizione. Saranno tutte partite molto insidiose, perché ora tutti si giocano qualcosa, considerando che i punti andranno a integrare le classifiche attuali”.

Note – Ex di turno Alessandro Grande (ad Agrigento tra il 2020 e il 2023) e Davide Meluzzi (cresciuto nelle giovanili di Basket Rimini, in biancorosso fino al 2017, e poi con RBR nella stagione scorsa).

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming attraverso la piattaforma LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv domenica dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI AGRIGENTO

Marco Calvani (allenatore) – “Affrontiamo una squadra che viene da un ottimo periodo, con l’ultimo mese composto da quasi tutti risultati positivi, alcuni estremamente roboanti, sia per quantità che per entità degli avversari; quindi penso che questo sia già un elemento per capire chi andremo ad affrontare. Un roster assolutamente completo in ogni reparto, dove c’è un mix di esperienza, tattica ed atletismo, fisicità, che permette una gestione della partita molto poliedrica. Noi veniamo da un non risultato in casa di Latina molto strano, con assoluti meriti degli avversari e molti demeriti nostri; la stessa squadra, vista 7 giorni prima contro la Juvi Cremona, la quarta in classifica, aveva fatto una grande partita di sostanza e di energia. Contro Latina non sembravamo neanche i lontani parenti, è stato un motivo di riflessione per guardarci dentro e siamo ripartiti dalle analisi di quanto non bene avessimo fatto sul campo di Ferentino e di quanto buono fatto con Cremona”.

Note – Inizia la seconda fase del campionato, la fase a orologio, e la Fortitudo Agrigento ha un solo obiettivo: la salvezza. Arriva a questo punto della stagione con pochi punti ed una lunga scalata da realizzare, la attende un percorso di 10 partite contro le squadre dell’altro girone, il girone Rosso. La prima sfida si gioca in trasferta a Rimini dell’ex Alessandro Grande, partita da ex condivisa con Davide Meluzzi, in forza al roster di coach Calvani ad Agrigento.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

HDL NARDÒ – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 11 febbraio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Ugolini, Roiaz

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/7eykfyft

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Dobbiamo essere capaci di resettare quelle che è accaduto sino ad oggi e avere la forza di lavorare, per centrare la salvezza nel miglior modo possibile. La squadra si sta impegnando tantissimo, con grande disponibilità e grande voglia di uscire da questo momento. È allineata con l’obiettivo, insieme alla proprietà e al management. Ma abbiamo bisogno che in questo viaggio verso la salvezza ci siano tutte le persone a bordo, perché più siamo più forza abbiamo. Detto questo, tocca a noi andare in campo e giocare tutte le partite al 100%. È necessario avere molto rispetto di Latina, come di tutte, al di là della classifica, perché nelle ultime partite ha giocato bene e ha vinto. È altrettanto necessario che ci sia anche molta concentrazione su noi stessi. Dobbiamo essere in grado di conoscere l’avversario, riconoscere i punti di forza e gli eventuali punti deboli. Considerando che giochiamo in casa e abbiamo la necessità di difendere la nostra casa. Naturalmente con una prestazione di livello per centrare il risultato”.

Matteo Malaventura (direttore sportivo) – “Latina è una formazione che, come noi, ha fame di vittorie e di punti. Certamente verranno a giocare con grande determinazione. Loro giocano un buon basket, noi dovremo essere molto attenti e concentrati. Devo dire che la nostra squadra sta lavorando molto bene. Però, ogni cambio di allenatore necessita di un certo tempo per far assimilare a tutti i nuovi concetti e le nuove metodologie”.

Note – Lorenzo Baldasso è un ex, avendo giocato a Latina in A2 nella stagione 2020/21 (collezionando 29 presenze e 245 punti). Fresco ex anche Jacopo Borra, appena passato alla Benacquista Latina, dove ha debuttato la scorsa settimana; ha militato a Nardò nella scorsa stagione ed in questo campionato, a partire da ottobre e fino al termine di gennaio.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Nardò è una squadra che ha cambiato il coach e cerca di uscire da un momento un po’ delicato, anche perché il potenziale è importante. Può contare su 10 giocatori intercambiabili, che hanno una discreta fisicità, e la coppia americana è notevole; uno è stato il miglior realizzatore del girone Rosso nella prima fase (Russ Smith, ndr), l’altro (Wayne Stewart, ndr) tira con il 50% da 3 punti, quindi è certamente un mix di buon livello. Noi veniamo da una vittoria importante contro una diretta concorrente, Agrigento, quindi in questa trasferta pugliese dovremo confermare di essere competitivi, ripartendo da quanto di buono espresso nell’ultima gara”.

Ivan Alipiev (giocatore) – “Con Agrigento abbiamo disputato una grande partita, ma penso che la cosa più importante per noi sia il fatto che abbiamo finalmente ottenuto la nostra prima vittoria in casa. Ci serviva molto. È stato un successo meritato e mi congratulo con tutti i ragazzi per l’incredibile sforzo profuso. La prossima partita contro Nardò sarà molto importante per noi, perché è un ottimo avversario, che ha buoni giocatori in tutte le posizioni, ma il nostro morale è molto alto e siamo pronti ad affrontarlo. Siamo tutti convinti di poter vincere questa partita, combatteremo e mostreremo di cosa siamo capaci. Lavoriamo sodo ogni giorno, e crediamo tutti di poter essere competitivi in questa seconda fase, sperando anche che la fortuna sia dalla nostra parte”.

Note – Samuele Moretti fermo per infortunio.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 11 febbraio, 18.00

Arbitri: Rudellat, Cassina, Giunta

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3yfcy9v8

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “Cantù presenta un roster importante ed allestito per cercare di vincere il campionato. Sono una formazione che presenta grande talento cestistico, nonché un forte impatto tecnico e fisico, e che fa del ritmo di gioco e nelle conclusioni da 3 punti le proprie armi principali”.

Nicolas Alessandrini (giocatore, ala forte) – “Stiamo svolgendo un’intensa e proficua settimana di lavoro in palestra. Siamo reduci da 2 vittorie consecutive, questo ci ha dato una grande carica in vista della fase ad orologio e vogliamo mantenere la tendenza attuale. Sappiamo che Cantù sarà un avversario di altissimo livello e, di conseguenza, tutti dovremo assolutamente mettere in campo un qualcosa in più per provare a vincere. Infine sono certo che i nostri tifosi saranno, come sempre, numerosi anche domenica, per sostenerci durante tutta la gara”.

Note – Seconda gara casalinga consecutiva per l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo il prezioso successo maturato a domicilio ai danni dell’Assigeco Piacenza, nell’ultimo turno della prima fase. Ruben Zugno è un ex della gara: il playmaker dell’Agribertocchi Orzinuovi ha svolto l’intero percorso di formazione cestistica presso il settore giovanile della Pallacanestro Cantù, mettendo in bacheca uno scudetto Under 19 nel 2016 e debuttando in prima squadra nella stagione 2015/16 in Serie A, agli ordini di coach Fabio Corbani.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Affrontiamo una trasferta contro una squadra che sta attraversando un buon momento e arriva, per la prima volta nella loro stagione, da 2 vittorie di fila. Sicuramente è una squadra che ha fatto fatica, ma ora ha trovato una bella quadra anche grazie ai due nuovi stranieri: Basile sta dimostrando doti fisiche e tecniche importanti, può giocare dentro e fuori dall’area ed è un ottimo rimbalzista, mentre Jorgensen è un realizzatore molto efficace e sta tirando molto bene. Questo gli ha permesso di migliorare molto offensivamente nell’ultimo periodo. Intorno a loro due hanno un gruppo di italiani che conosce la categoria, di cui alcuni arrivano dall’annata di B, e sono tutti giocatori con qualità. Noi entriamo in questa seconda fase carichi e motivati dalle 5 vittorie di fila, ma sappiamo che sarà una partita insidiosa, sia per il momento degli avversari ma anche per qualche piccolo acciacco che stiamo gestendo, perché adesso ci si avvicina alla volata finale e bisogna stare attenti a tutto”.

Gabriele Tarallo (giocatore) – “Siamo pronti a questa nuova fase del campionato, consapevoli del lavoro fatto fin qui in palestra e in campo. Orzinuovi è un avversario molto più pericoloso di quanto direbbe la classifica, perché è una squadra che ha cambiato completamente faccia negli ultimi mesi e arriva da un momento molto positivo. Per questo sappiamo che servirà essere pronti e cercare di incanalare la partita nei nostri binari fin da subito, per continuare il nostro momento positivo”.

Note – Assente Luca Cesana, per una distorsione alla caviglia.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

UMANA CHIUSI – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 11 febbraio, 18.00

Arbitri: Nuara, Bartolini, Di Martino

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3x6npy5x

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Torino è una squadra esperta, molto grossa anche nelle guardie, con un allenatore di grandissimo livello sia umano che tecnico. Furbi e bravi a interpretare i vari momenti della partita, hanno un attacco che, specialmente nell’ultimo mese, sembra quasi infermabile. Segnano 85 punti di media, ma nelle ultime uscite anche qualcosa in più. In difesa la loro grande stazza fa faticare gli attacchi avversari; una squadra piccola come la nostra dovrà curare la fase offensiva con grande attenzione”.

Davide Bozzetto (giocatore, capitano) – “Con Nardò una partita e un risultato di grande valore, perché dovevamo confermarci. Abbiamo iniziato un trend positivo da un mese a questa parte, abbiamo inserito un giocatore che ha portato energia (Gaddefors, ndr) e finalmente stiamo ottenendo risultati dopo tanti sacrifici. Sono contento per la squadra e per la Società. Siamo pronti a lottare nella fase ad orologio”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Finalmente inizia la fase a orologio, sicuramente sarà interessante avere una comprensione e un quadro chiaro dei valori dei due gironi messi a confronto. Ci troveremo davanti alle squadre di un girone che ha visto maggiore tatticismo e una minore media di punti realizzati, dovuta ad un alto livello di aggressività difensiva. Ovviamente cerchiamo fin da subito un risultato positivo contro Chiusi, una squadra che sta mostrando un buon rendimento difensivo, sia sotto il profilo delle variazioni tattiche sia dell’intensità”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

TEZENIS VERONA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: lunedì 12 febbraio, 20.00

Arbitri: Martellosio, Centonza, Foti

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/d32653hc

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Si apre questo nuovo capitolo della regular season, all’interno del quale incroceremo 10 delle 12 formazioni che fanno parte dell’altro girone. C’è grande curiosità per cercare di avere delle conferme sul campo a quelle che sono le indicazioni che statisticamente emergono. È abbastanza strano che ci sia una situazione dove, se non sbaglio, le prime 7 squadre offensive della Lega siano dell’altro girone, il Verde, e le migliori 6 squadre difensive della Lega siano invece nel girone Rosso, quindi un fatto abbastanza curioso a livello statistico. C’è molta curiosità nel capire cosa realmente poi il campo dirà. Io, onestamente, vedendo le partite ho la sensazione che ci sia grande equilibrio, non vedo differenze neanche nel modo di giocare fra i due gironi. Incontriamo una squadra molto ambiziosa, che aveva girato al girone d’andata da seconda, confermando le ambizioni e anche la qualità del roster, e che invece ha fatto un girone di ritorno molto difficile, molto complesso, soprattutto perché ha avuto un sacco di infortuni in alcuni giocatori fondamentali: Luca Vitali ha giocato solo 13 partite su 22, Bruno Cerella ne ha giocate solo 14. C’è poi stato qualche acciacco, che ha impedito di avere continuità di rendimento in altri giocatori, non ultimi Guariglia e Miaschi, che statisticamente oggi sono il centro italiano e l’esterno italiano con il più grosso impatto statistico sull’intera Lega; anche loro sono reduci da problematiche fisiche e sono stati fuori praticamente nelle ultime 2 partite. Una squadra che è stata falcidiata agli infortuni e che a causa di questo ha avuto un girone di ritorno sicuramente molto complesso. È una squadra di grandissima qualità, fatta di grandi nomi, dove ci sono giocatori che hanno vinto campionati, che hanno giocato stabilmente in Serie A. Se non sbaglio Luca Vitali ad oggi è il secondo assist man della storia della Serie A italiana; Andrea Cinciarini l’ha sopravanzato, ma fino alla scorsa stagione era stato il più prolifico passatore dell’intera lega italiana di ogni epoca. È una squadra che sicuramente vorrà voltare pagina, presentarsi a queste 10 partite per recuperare posizioni in classifica. Dal nostro canto abbiamo la volontà di proseguire nel nostro processo, non solo di crescita ma anche di consolidamento del nostro modo di giocare, del nostro modo di stare in campo. Vogliamo certificare quello che di buono abbiamo fatto nell’ultimo periodo e per farlo sappiamo che dovremo fare una partita di grande livello, perché gli avversari che incontriamo sono una squadra che va al di là di quello che è il loro posizionamento in classifica. Se si leggono bene i nomi ed i cognomi si capisce quanto è alto il livello del roster che dovremmo andare a incontrare”.

Note – Ex della gara Marco Giuri, a Verona nella stagione 2014/15 allenato da coach Ramagli, vincendo la Coppa Italia di Serie A2. Ex anche Brian Sacchetti, che giocò in maglia Scaligera i playoff di A2 nel 2021.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita tv su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

QUI TREVIGLIO

Giorgio Valli (allenatore) – “Lunedì sera incontriamo la Scaligera: è una squadra solidissima che vale molto più del quarto posto che ricopre in classifica, all’interno di un girone molto forte. È una formazione ricostruita, ma affidata giustamente ad un bravo allenatore come Alessandro Ramagli: questo è un grande merito della Società che ha creduto in lui, dando ancora più forza al coach. Verona sta giocando in modo consistente: l’ultima partita con la Fortitudo Bologna ne è la prova, non solo perché ha vinto, ma anche per come ha vinto. È un team completo, composto da 10 elementi, con americani che hanno già giocato la pallacanestro europea; è una squadra molto affiatata, nella quale non ci sono migliori o peggiori, perché sono tutti sullo stesso livello, anche se con gerarchie di gioco ben delineate: questo elemento la rende ancora più forte. Possono fare una difesa molto fisica e possono cambiare sui pick-and-roll: questo ci metterà in difficoltà anche perché purtroppo non potremo disporre di tutta la squadra. Avremo i 7 reduci che hanno giocato a Roma e, forse, riusciremo a mettere in campo per qualche minuto Guariglia. Noi dobbiamo andare avanti nel nostro cammino per vincere quelle partite che ci consentiranno di avere la sicurezza matematica dei playoff e trovarci pronti in quelle sfide. È chiaro che gli allenamenti sono diventati un po’ più difficili perché siamo a ranghi ridotti, ma lo spirito è buono, siamo in ripresa, vogliamo dare tutto per vincere a Verona”.

Brian Sacchetti (giocatore) – “Lunedì sarà una gara di grande stimolo, perché comincia un ciclo di campionato nuovo: capiamo l’importanza di una fase a orologio che può essere determinante per il prosieguo della nostra stagione. Saranno 10 partite importantissime, con squadre che non conosciamo per non averle ancora affrontate. Verona è una formazione solida: è dotata di talento ed esperienza e, ovviamente, giocando in casa, vorrà fare risultato. Noi cercheremo di recuperare dai nostri vari acciacchi: andremo a Verona per vincere, per fare la nostra partita, cercando di non snaturarci troppo nelle nostre sicurezze. Stiamo lavorando duro: daremo il 100% per portare a casa i primi punti della fase a orologio”.

Note – Scaligera e Blu Basket si incrociano nuovamente, dopo la gara che anche nel 2021/22 ha inaugurato la fase a orologio: sempre sul parquet veneto, vinse il quintetto di Ramagli (77-70). Nei 18 precedenti, dalla stagione 1982/83 in Serie B, i veronesi conducono 10-8. Il capitano Brian Sacchetti, prima di approdare in Blu Basket, ha giocato con la canotta gialloblù i playoff di A2 nel 2020/21 (6 gare); Marco Giuri è stato tra i protagonisti della stagione 2014/15, culminata con la conquista della Coppa Italia di A2 da parte della Tezenis. In casa Gruppo Mascio non sono disponibili Federico Miaschi e Luca Vitali; l’eventuale disponibilità di Tommaso Guariglia verrà valutata in extremis.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

