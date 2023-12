Serie A2 2023/24 – Tutto sulla 15^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si gioca la 15^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, quarta di ritorno. Due anticipi in programma sabato 16 dicembre: Cividale-Assigeco Piacenza e Verona-Rimini. Domenica 17 le altre sfide del turno.

Sabato 16 dicembre, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-UCC Assigeco Piacenza

Sabato 16 dicembre, ore 20.30

Verona: Tezenis-RivieraBanca Basket Rimini

Domenica 17 dicembre, ore 18.00

Orzinuovi: Agribertocchi-Unieuro Forlì

Chiusi: Umana-Apu Old Wild West Udine

Trieste: Pallacanestro Trieste-Sella Cento

Domenica 17 dicembre, ore 20.30

Bologna: Flats Service Fortitudo-HDL Nardò Basket

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 22 11 3 Unieuro Forlì 22 11 3 Pallacanestro Trieste 20 10 3 Apu Old Wild West Udine 20 10 4 Tezenis Verona 18 9 5 HDL Nardò Basket 14 7 7 UCC Assigeco Piacenza 14 7 7 Sella Cento 10 5 9 UEB Gesteco Cividale 8 4 10 RivieraBanca Basket Rimini 8 4 10 Agribertocchi Orzinuovi 6 3 11 Umana Chiusi 4 2 11

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 16 dicembre, 20.00

Arbitri: Vita, Nuara, Ugolini

Andata: 72-87

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/2e33tzyy

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Giochiamo due partite in casa con squadre molto molto forti, la prima delle quali è Piacenza; come diciamo da tempo, in questo girone le avversarie sono tutte forti. Siamo riusciti a tornare alla vittoria a Chiusi, chiaramente l’obiettivo ora è dare continuità: sappiamo che è difficile e dobbiamo fare partite di alto livello, ma possiamo contare sul supporto dei nostri tifosi, che è sempre importante”.

Lucio Redivo (giocatore) – “Arriviamo a questa partita un po’ più carichi, nell’ultimo periodo avevamo giocato bene ma non abbastanza per vincere e domenica finalmente abbiamo trovato i 2 punti. In settimana abbiamo alzato ancora il livello di allenamento, sappiamo che Piacenza è forte e gioca duro, quindi dobbiamo essere pronti per 40 minuti. Giochiamo davanti alla ‘Marea Gialla’, che è come avere un sesto uomo in campo, dobbiamo fare una bella partita e vincere!”.

Note – Ex di giornata Eugenio Rota.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) sabato alle ore 22.00, con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

QUI UCC PIACENZA

Humberto Manzo (viceallenatore) – “Andiamo a Cividale per fare bene e cercare di portare a casa una vittoria, che ci regalerebbe il 2-0 nello scontro diretto. In questo momento i friulani sono una squadra in crescita, hanno vinto su un campo tutt’altro che facile come quello di Chiusi, e godono di una spinta del pubblico importante. Dovremo essere bravi a fare una partita di grande attenzione su tutti i dettagli, mettendo sul parquet un alto livello di intensità difensiva”.

Michele Serpilli (giocatore) – “Cividale è una squadra blasonata da ormai 3 anni; tutti i giocatori si conoscono e giocano molto bene insieme. Noi dovremo farci trovare pronti per continuare la nostra striscia positiva e portare lo scontro diretto sul 2-0”.

Note – Il playmaker friulano Eugenio Rota, in Assigeco nella stagione 2019/20, è l’unico ex di serata.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

TEZENIS VERONA – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: sabato 16 dicembre, 20.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Giovannetti, Berlangieri

Andata: 71-73 d. 1 t.s.

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/mryftuah

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Tutti gli allenatori dicono che le partite sono tutte difficili, perché lo dobbiamo dire di default, ma la verità è che questa è una partita molto più difficile rispetto a quello che la classifica può dire e rispetto a qualunque tipo di valutazione, che possa essere fatta. Secondo me, Rimini è una squadra in grande crescita, dal cambio dell’allenatore ha stabilizzato le gerarchie; si sa chi sono i padroni della squadra, si sa chi sono i giocatori che possono avere un impatto decisivo anche da ‘blue collars’, quelli che fanno il lavoro sporco, per sintetizzare. Il loro allenatore (Dell’Agnello, ndr) è un amico, una persona di cui ho grande stima; livornese come me, molto pragmatico, una persona molto seria che, secondo me, allena nello stesso modo di come ha giocato nella sua carriera. Da giocatore è sempre stato un combattente vincente, lui allena con le stesse modalità e le sue squadre sono senz’altro molto combattive; sono anche squadre vincenti, ma soprattutto non difettano mai in questo aspetto del gioco, nella combattività e anche nella chiarezza degli obiettivi da raggiungere nelle due metà campo; quindi mi aspetto una partita difficilissima. Se vogliamo sintetizzare, Rimini è nelle mani di due giocatori, Marks e Tomassini, che conosciamo molto bene, attinge moltissimo dal punto di vista offensivo da Grande, che noi conosciamo molto bene, perchè è stato qui che era solo un ‘bambino’ (una stagione a Verona a 19 anni di età, nel 2013/14, ndr). Ha duttilità nei lunghi, che possono giocare dentro e fuori, ed ha impatto difensivo e offensivo dal punto di vista energetico, da parte di un giocatore che nella partita di andata fu decisivo, Anumba. Quindi le gerarchie sono molto chiare e non si scappa da lì, sono una squadra che nelle ultime 4 gare ha cambiato faccia ed ha alzato la qualità del suo rendimento offensivo, perdendo a Udine con uno scarto inferiore alle 10 lunghezze, vincendo in casa bene con Piacenza, perdendo in ‘volatissima’ al PalaDozza con la Fortitudo e battendo, in una partita molto più combattuta di quanto dica il punteggio, ma alla fine largamente, Orzinuovi nell’ultima gara. Rinnovo l’allerta, questa sarà una partita molto difficile da portare a casa, in un momento dove stiamo giocando tanto; tutti quanti siamo sottoposti a stress fisico, perché è normale che sia così, però non c’è da lamentarsi. Ci sono da mettere insieme il più possibile allenamenti di qualità e combattere, perché è l’unico modo che serve per portare a casa dei risultati”.

Saverio Bartoli (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che arriva da una vittoria importante e che sta dando segnali di ripresa, dopo un inizio di campionato non all’altezza delle aspettative di un roster con tanto talento offensivo. Noi vogliamo farci trovare pronti e riscattarci dopo la sconfitta di Udine, avremo bisogno di mettere in campo i nostri punti di forza ed allo stesso tempo limitare i loro”.

Note – Indisponibili Vittorio Bartoli, per operazione al menisco destro, e Federico Massone, per trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Ex della gara, entrambi in casa riminese, Giovanni Tomassini, due stagioni alla Scaligera tra il 2019 ed il 2021, ed Alessandro Grande, un campionato a Verona nel 2013/14.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita tv su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle 15.00.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Abbiamo una situazione migliore, finalmente gli infortuni ci stanno dando tregua. Possiamo allenarci con migliore continuità e veniamo da 3 partite in cui abbiamo fatto 2 vittorie casalinghe importanti ed 1 trasferta ben giocata a Bologna. Dobbiamo cercare di recuperare terreno, consapevoli della difficoltà dell’impegno: Verona è una squadra molto ben organizzata, atletica e ha perso solo 2 volte in casa”.

Andrea Tassinari (giocatore) – “Andiamo a Verona dopo una serie di ottime prestazioni, dove abbiamo cambiato il nostro approccio alle partite durante l’arco dei 40 minuti. Abbiamo fatto 2 vittorie ed 1 sconfitta al PalaDozza, dopo aver giocato un’ottima partita contro la Fortitudo. Verona è una squadra forte, costruita bene, con 10 giocatori veri, sono in casa, quindi vorranno rifarsi dopo l’ultima sconfitta ad Udine”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming attraverso la piattaforma LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv sabato alle 23.00 e domenica alle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 17 dicembre, 18.00

Arbitri: De Biase, Almerigogna, Marzo

Andata: 69-86

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/kbss9y8v

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “La settimana di lavoro in palestra è stata molto positiva, la squadra si è allenata duramente e con una forte intensità. Abbiamo avuto occasione di rivedere ed analizzare gli errori commessi a Rimini, cercando di limare i dettagli e migliorare sotto questi aspetti, in vista della gara contro Forlì”.

Nicola Scrigna (secondo assistente allenatore) – “Forlì è attualmente una delle formazioni più in forma ed in fiducia dell’intero campionato. Sono coperti in ogni reparto e possono contare su un roster completo e profondo, sotto la guida di coach Antimo Martino stanno esprimendo un’ottima pallacanestro. Noi dovremo essere precisi e concentrati lungo tutto l’arco dell’incontro, per provare a competere con loro”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo due trasferte consecutive, a Cividale e Rimini. Sono due gli ex della gara: Daniel Donzelli e Giacomo Zilli. Donzelli, ala forte di Orzinuovi, ha indossato la canotta dei romagnoli durante la stagione 2018/19 in Serie A2, portando in dote 6.7 punti di media a partita, uniti a 5.6 rimbalzi catturati. Zilli, centro di Forlì, ha difeso i colori di Orzinuovi durante la stagione 2020/21 in Serie A2, fatturando 8.1 punti di media a partita, uniti a 5.8 rimbalzi catturati.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Trasferta da affrontare con serietà e la giusta mentalità, per limitare le insidie che in questo campionato, soprattutto nelle partite esterne, sono sempre dietro l’angolo. Orzinuovi, che nelle ultime uscite ha cambiato il proprio assetto, sostituendo Mayfield con Basile, che ha avuto un ottimo impatto, presenta oggi una squadra che per struttura sarà diversa da quella incontrata nella partita di andata. Da parte nostra c’è il forte desiderio di dare continuità al nostro buon momento, sapendo che la vittoria passerà attraverso una partita solida ed una buona prestazione di squadra”.

Federico Zampini (giocatore) – “Incontriamo una squadra completamente diversa da quella affrontata all’andata, prima di tutto perché hanno fatto tanti cambiamenti all’interno del roster e poi perché comunque anche loro hanno aumentato la conoscenza reciproca. Non hanno vissuto un buon momento nel girone di andata, però ora si stanno riprendendo ed hanno dimostrato di potersela giocare, anche nell’ultima partita a Rimini e soprattutto di poter vincere a Cividale. Per noi è una partita assolutamente da non sottovalutare, nella quale sarà importante scendere in campo con l’approccio giusto”.

Note – Dopo aver agganciato la Fortitudo in vetta alla classifica, l’Unieuro Forlì è chiamata ad un’insidiosa trasferta come quella di Orzinuovi, contro un avversario dal roster rinnovato rispetto alla partita di andata e soprattutto a caccia di punti salvezza. I biglietti del settore ospiti saranno acquistabili esclusivamente presso il PalaBertocchi di Orzinuovi, in via Lonato. Costi: intero 20€; ridotto da 11 a 17 anni 10€. Gratuità sotto i 10 anni. Botteghino aperto dalle ore 17.00 di domenica 17 dicembre. Sarà possibile assistere alla sfida al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online cliccando sul link https://bit.ly/TickOL-Cineflash, fino ad esaurimento posti. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto di tifo e di gioco relative all’importantissima e meravigliosa vittoria di domenica scorsa contro la Fortitudo Bologna, seguita all’Unieuro Arena da 3.800 tifosi. All’interno del Match Program l’immancabile aggiornamento sul settore giovanile e la rubrica “5 domande a…”, il gioco che ha regalato 5 biglietti per godersi la gara contro la Fortitudo Bologna dal settore Giallo dell’Unieuro Arena e che ha visto come protagonista Maurizio Tassone. È possibile scaricare il match program QUI.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita della gara mercoledì 20 dicembre alle 21.00 e venerdì 22 alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui social e sul nuovo canale WhatsApp della Pallacanestro 2.015 Forlì.

UMANA CHIUSI – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 17 dicembre, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Pazzaglia, Tarascio

Andata: 60-78

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/yck99e9x

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Stiamo facendo i conti con gli effettivi a disposizione, ma i ragazzi continuano a dare tutto quello che hanno. Per quanto riguarda Udine, affrontiamo una delle squadre più forti del nostro girone e sicuramente quella costruita meglio, con più chimica in assoluto tra quelle migliori del nostro girone. Vero che hanno avuto un po’ di alti e bassi, ma sono una squadra di alto livello. Per quanto riguarda noi, spero prima di tutto di ritrovare lo spirito avuto, nonostante le sconfitte. Abbiamo giocato tante partite con orgoglio, determinazione e fame. Chiaro che perdere non aiuta ad essere sempre sul pezzo, anche per il fatto di avere tanti ragazzi giovani, però le motivazioni non devono mai mancare e spero in una risposta da questo punto di vista”.

Note – Assente il lungodegente Kahliel Spear. Ex di turno in casa Udine Iris Ikangi, alla San Giobbe Chiusi nella seconda parte dello scorso campionato.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “La vittoria con Verona è stata molto importante per noi, per restare agganciati alla parte alta della classifica. C’è comunque ancora tanto lavoro da fare: abbiamo alcuni scontri importanti, a partire da quello di domenica. Chiusi è una squadra molto fisica, che dà filo da torcere alle squadre che incontra quando gioca in casa. È molto preparata e dovremo stare attenti alla loro difesa. Durante la gara dovremo affrontare soluzioni diverse, adattarci al loro gioco e provare a imporre il nostro”.

Gianmarco Arletti (giocatore) – “Ci siamo allenati bene e abbiamo preparato al meglio la gara contro Chiusi. Per come è andata a Piacenza non dobbiamo più sottovalutare nessuno, soprattutto in trasferta. Abbiamo fatto ottimi allenamenti, come del resto è sempre accaduto fino ad oggi. Sarà una partita tosta e non avremo il supporto del nostro pubblico, che al Carnera è un fattore. Dobbiamo andare a Chiusi e pensare solo ai 2 punti”.

Note – Tutti a disposizione i giocatori di coach Vertemati.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

PALLACANESTRO TRIESTE – SELLA CENTO

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: domenica 17 dicembre, 18.00

Arbitri: Barbiero, Maschietto, Praticò

Andata: 89-94 d. 1 t.s.

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/55rx8jr6

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Sono fortunato ad avere un gruppo di professionisti nel nostro spogliatoio, ma riconosciamo che ci sono molte cose da migliorare, in questo campionato estremamente difficile. Concentrati sul presente, ci sforziamo di imparare dalle sconfitte, specialmente contro Cento, che ci ha battuto all’andata sul loro campo. In quella partita, nonostante un nostro ottimo primo tempo, dobbiamo riconoscere il loro eccellente secondo tempo e supplementare. Prepariamo ogni partita cercando di capire come ottenere vantaggi, contro le squadre che ci hanno sconfitto. L’obiettivo è crescere costantemente, per diventare una squadra d’élite. Affrontare avversari ben allenati come Cento è una sfida, ma siamo determinati a difenderci meglio. L’energia dei tifosi è fondamentale per la nostra striscia positiva e ci dà la convinzione di poter migliorare costantemente. Necessitiamo del pieno supporto al PalaTrieste, soprattutto domenica, per affrontare questa competizione e mantenere il vertice della classifica. Ogni partita è cruciale, e dobbiamo assicurarci che il nostro pubblico renda il nostro palazzetto difficile da affrontare per gli avversari. La paura che vogliamo instillare nelle altre squadre deve provenire anche dalla forza del nostro ambiente e dei nostri tifosi”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Questo è un momento difficile, dobbiamo provare a recuperare e lavorare in palestra; Trieste è una squadra costruita per risalire in Serie A, quindi complicata da affrontare per noi in questo momento, però sarà una gara che ci preparerà al meglio, per quelli che sono gli scontri delle prossime settimane”.

Mattia Palumbo (giocatore) – “La partita di domenica a Trieste sarà complicata, è probabilmente la squadra con il momento migliore di forma, viene da un filotto di vittorie e giocare in quel palazzetto sarà difficile; da parte nostra dovremo riscattarci e giocare una partita solida, cercando di portare la gara nel finale con un punteggio equilibrato, per poi sperare di arrivare alla vittoria”.

Note – Assenti Wendell Mitchell, Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Sella Cento.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – HDL NARDÒ

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 17 dicembre, 20.30

Arbitri: Martellosio, Yang Yao, D’Amato

Andata: 97-79

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3appmcwd

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Ci avviciniamo ad un match molto impegnativo. Rammarico per l’epilogo di Forlì? La stagione è lunga, guardiamo avanti ed al lavoro che stiamo continuando a fare. Ora abbiamo due gare casalinghe, contro Nardò e Trieste: dobbiamo recuperare le energie fisiche dopo una gara di cui dobbiamo essere orgogliosi, facendo tesoro dei piccoli errori, e cercando di fare di tutto per continuare questa grandissima stagione. Siamo pronti a combattere, per tenere con le unghie e con i denti questa posizione di classifica”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno, differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 19 dicembre, alle ore 22.35.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Se faccio il paragone con le prime 4 partite del girone d’andata posso dire certamente che la squadra è migliorata. Ha recuperato terreno rispetto alle prime, non per una questione di punti e distanze in classifica, ma per la qualità del gioco e per la competitività. All’andata abbiamo rimediato anche sonori ‘trentelli’. Naturalmente c’è consapevolezza di questa crescita, ma non possiamo permetterci di sentirci appagati. Sarebbe un errore capitale. A Bologna troveremo un palcoscenico unico ed una squadra forte e di tradizione. Certamente è una partita molto stimolante, che servirà a verificare ulteriormente il livello che abbiamo raggiunto”.

Andrea Donda (giocatore, centro) – “Non sono ancora al 100%, ma sono contento ovviamente di essere tornato in campo dopo tanto tempo e di poter dare una mano ai miei compagni. Secondo me, abbiamo fatto sino ad oggi un percorso positivo. Abbiamo ancora delle potenzialità inespresse e il livello di pallacanestro a cui dobbiamo guardare è quello delle prime della classe. Abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con loro. Bologna è un passaggio difficile, per l’ambiente che troveremo e per il livello del loro roster. Servirà una partita di energia, magari anche giocando sporco, per cercare di portare a casa la vittoria”

Note – Da verificare le condizioni di Lazar Nikolic e Jacopo Borra. Ex di turno in campo Jacopo Borra, già con l’Aquila biancoblù giovanissimo, tra il 2007 ed il 2010, e poi nella sfortunata stagione 2021/22, che ha sancito la retrocessione in A2 della Fortitudo. Ex di turno anche fuori dal campo: il general manager neretino Renato Nicolai è bolognese, ed in Fortitudo ha lavorato tra il 2006 e il 2010, mentre il direttore sportivo di Nardò Basket Matteo Malaventura ha giocato con la “Effe” tra il 2008 e il 2010. Proprio lui è l’autore dello storico canestro alla sirena, con cui Bologna il 16 giugno 2010 piegò Forlì, in gara 5 di finale playoff di Serie A Dilettanti.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

