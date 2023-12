Serie A2 2023/24 – Tutto sulla 16^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si completa il programma della 16^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso, quinta di ritorno. Dopo l’anticipo del venerdì Verona-Orzinuovi, sabato 23 si giocano le restanti 5 gare.

Tutto sull’anticipo del venerdì Verona-Orzinuovi -> http://tinyurl.com/yxdvx85k

Sabato 23 dicembre, ore 17.00

Piacenza: UCC Assigeco-HDL Nardò Basket

Sabato 23 dicembre, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Apu Old Wild West Udine

Sabato 23 dicembre, ore 20.30

Rimini: RivieraBanca Basket-Unieuro Forlì

Bologna: Flats Service Fortitudo-Pallacanestro Trieste

Cento: Sella-Umana Chiusi

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 24 12 3 Unieuro Forlì 24 12 3 Pallacanestro Trieste 22 11 3 Apu Old Wild West Udine 22 11 4 Tezenis Verona 20 10 5 UCC Assigeco Piacenza 16 8 7 HDL Nardò Basket 14 7 8 Sella Cento 10 5 10 UEB Gesteco Cividale 8 4 11 RivieraBanca Basket Rimini 8 4 11 Agribertocchi Orzinuovi 6 3 12 Umana Chiusi 4 2 12

LE PARTITE

UCC ASSIGECO PIACENZA – HDL NARDÒ

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: sabato 23 dicembre, 17.00

Arbitri: Radaelli, Pellicani, Wassermann

Andata: 70-78

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/mr2tnz6a

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Nardò è una squadra forte, che si è sempre battuta con tutti mettendo in campo grande foga, che ha una buona organizzazione di gioco e la capacità di far giocare male gli avversari. Come squadra sono molto fisici, hanno due americani di qualità ed un roster profondo. La chiave della partita sarà sicuramente reggere a rimbalzo, con Iannuzzi che all’andata fece un’ottima partita, giocando con fiducia, ma allo stesso tempo lucidi nel leggere la trama del match. Dobbiamo andare in campo senza pensare troppo, liberi di mente e con l’autostima di questo periodo positivo”.

Lorenzo Querci (giocatore) – “Nardo è una squadra molto ostica, perché è solida e aggressiva in difesa, con ottime individualità come Iannuzzi e Smith, che in attacco possono fare la differenza. Noi dovremo essere pronti dal punto di vista fisico e mentale, rispettando il piano partita, per portare i 2 punti a casa”.

Note – Lorenzo Maspero, nella stagione 2014/15 nel settore giovanile Assigeco, è l’unico ex di serata. Scannerizzando il QR code presente all’ingresso del PalaBanca, oppure tramite le storie presenti sui social bianco-rosso-blu, sarà possibile sfogliare l’Assigeco Magazine, giornale digitale contenente tutte le news sulla partita e altre curiosità.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Veniamo da una serie di 4 partite con compagini di alto livello, 3 delle quali avremmo potuto anche vincerle. Questo significa che la squadra è salita di colpi. L’insidia è che purtroppo non abbiano fatto punti e non abbiamo mosso la classifica. Per questo dobbiamo continuare a pedalare forte, perché le prossime partite saranno tutte decisive per difendere la posizione di classifica che ci siamo faticosamente conquistati. A Piacenza ci giochiamo il sesto posto e la possibilità di tenere a distanza la nona posizione. Anche perché poi ospitiamo Cividale in un altro scontro diretto. Ma faremo sempre il massimo, con l’obiettivo di fare bottino pieno”.

Tommaso Greco (presidente) – “Questa è una fase cruciale del campionato, noi siamo reduci da 4 partite contro le 4 squadre più forti del campionato che, nonostante le sconfitte, ci lasciano il senso della crescita che abbiamo fatto. Almeno 2 di queste partite avremmo potuto vincerle senza rubare nulla. Dall’inizio della stagione ad oggi, in ogni caso, abbiamo fatto passi da gigante. I ragazzi devono continuare a dare il massimo, partita dopo partita, perché il campionato è lungo e tutte le nostre avversarie sono cresciute”.

Note – Da verificare le condizioni di Antonio Iannuzzi e Lazar Nikolic.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

UEB GESTECO CIVIDALE – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 23 dicembre, 20.00

Arbitri: Maschio, Ferretti, Grappasonno

Andata: 80-90

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/bdh35pc7

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Giochiamo un derby, una partita attesissima, a cui ci sarebbe piaciuto arrivare con una classifica diversa, ma sapevamo che questa sarebbe stata una stagione molto difficile. Vogliamo riscattare l’ultima partita contro Piacenza, che non è stata all’altezza di quello che possiamo fare e neanche all’altezza del pubblico meraviglioso che abbiamo. L’avversario è dei peggiori: una squadra fortissima che sta facendo un bel campionato, ma noi dobbiamo guardare a noi ed a quello che possiamo fare”.

Eugenio Rota (giocatore) – “Sappiamo che non è una partita come le altre, noi siamo in un momento molto complicato e secondo me questa potrebbe essere una grande opportunità per riscattarci e mandare un segnale a tutti i nostri tifosi, che ci stanno seguendo con encomiabile affetto e vicinanza. A loro dobbiamo tanto e vorremmo dargli qualcosa in cambio finalmente”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) sabato alle ore 22.00, con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “Una partita molto insidiosa e complicata. Cividale è una squadra di talento: la classifica al momento non rispecchia il valore del roster. In più è una squadra ferita. Quale partita migliore, contro Udine, per tirare fuori motivazioni extra? Rispetto alla gara d’andata hanno cambiato un po’ il modo di stare in campo. Noi siamo consapevoli di quello che abbiamo in questa squadra. La nostra certezza principale è quella di avere un gruppo di ragazzi eccellenti, che si allenano sempre al massimo e sanno cosa devono fare quando si scende in campo”.

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Sarà una partita importante, è un derby, quindi è un appuntamento sentito. Noi ci siamo allenati al meglio, perché vogliamo in tutti i modi portarla a casa. Non sarà semplice: il loro è un palazzetto vivo, che li trascina ed in una partita secca come può essere questo derby sono una squadra imprevedibile. Nelle ultime 2 partite siamo stati molto bravi a condurre dall’inizio alla fine, non era facile. Il nostro proposito è quello di continuare a lavorare con serenità e serietà”.

Note – Tutti a disposizione i giocatori di coach Vertemati.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

RIVIERABANCA RIMINI – UNIEURO FORLÌ

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: sabato 23 dicembre, 20.30

Arbitri: Terranova, Pecorella, D’Amato

Andata: 68-76 d. 1 t.s.

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/uyfmkrx2

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Il derby, per definizione, esula dalla classifica e dall’andamento stagionale. Vogliamo regalare una soddisfazione ai tifosi ed alla proprietà. Data la grande produzione offensiva delle guardie di Forlì, servirà essere molto solidi nella difesa dell’1 contro 1”.

Giovanni Tomassini (giocatore) – “Dovremo fare poche palle perse per non farli correre, perché loro oltre ad avere una grande solidità in difesa hanno questa caratteristica, che ti puniscono quando fai gli errori. E sono veramente lucidi nel punirti. Vanno in contropiede ed in 3 secondi sono nella nostra area, per prendere un fallo. Poi Forlì ha una difesa granitica ed esperienza, dovremo togliere punti ai loro esterni. È una squadra forte e noi dobbiamo cercare di limitare le loro cose”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming attraverso la piattaforma LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv sabato a partire da mezzanotte. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci attende una partita che non deve essere assolutamente affrontata guardando la classifica, perché il valore di Rimini è assoluto, potendo contare su 2 ottimi stranieri ed un gruppo di italiani che conosce la categoria e può fare la differenza. Sicuramente giocheremo in un ambiente caldo, con tanti nostri tifosi al seguito e l’augurio è quello di dare vita ad un derby emozionante. Dovremmo avere la capacità di affrontarla dimostrando grande presenza, una buona gestione emotiva e la capacità di fare le cose che serviranno per vincere la gara”.

Maurizio Tassone (giocatore) – “Affrontiamo una squadra dal grande talento offensivo, con giocatori chiave molto esperti. Con il cambio di allenatore è una Rimini in qualche modo diversa rispetto all’andata. Sarà fondamentale approcciare la gara con grande attenzione, senza farci travolgere dal clima che troveremo”.

Note – Natale con derby per l’Unieuro Forlì, impegnata a Rimini nella seconda trasferta consecutiva, che chiuderà gli impegni esterni per il 2023, anno davvero strepitoso. Tutti esauriti i pochi biglietti a disposizione dei tifosi forlivesi. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto di tifo e di gioco. All’interno del Match Program l’immancabile aggiornamento sul settore giovanile ed, in questo numero, foto e resoconto della “Cena degli auguri di Natale”.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita dell’incontro mercoledì 27 dicembre alle 21.00 e venerdì 29 dicembre alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui social e sul nuovo canale WhatsApp della Pallacanestro 2.015 Forlì.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: sabato 23 dicembre, 20.30

Arbitri: Miniati, Chersicla, Cassinadri

Andata: 84-65

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/57enh9rb

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Pietro Aradori (giocatore) – “Sicuramente stiamo facendo un bel lavoro, io personalmente non so se sia la miglior stagione da quando sono qui, perché ne ho fatte altre buone, ma è un gioco di squadra ed i risultati avvalorano quanto fa il singolo. Ad agosto, nessuno pensava che saremmo stati in questa posizione di classifica a dicembre, ma siamo in ballo e vogliamo ballare. Non tutte le partite sono uguali, anche se contro di noi al PalaDozza tutti tirano fuori il proprio meglio. Ogni squadra contro cui giochiamo è un trabocchetto, Trieste è una di quelle che in estate si è esposta di più, all’andata abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra che era in difficoltà, ma ora si sono migliorati. Resta una delle grandi favorite. Allo stesso tempo, noi ci siamo meritati tutto quello che abbiamo ottenuto e stiamo ottenendo. Tutto quello che succede ce lo prenderemo, siamo in ballo. Ci sono squadre che hanno l’obiettivo di salire, ma noi cercheremo di competere sempre con i migliori, come abbiamo fatto fino ad ora”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre).

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Domenica abbiamo affrontato un’ottima squadra, Cento, un gruppo di professionisti competitivi con un grande carattere. La settimana è stata intensa ed i ragazzi sono stati particolarmente concentrati, riconoscendo l’importanza della partita con la Fortitudo. Vogliamo essere la miglior squadra possibile e non possiamo cambiare il passato, ma ogni partita, vinta o persa, è un’opportunità di apprendimento. Giocheremo in trasferta, contro una squadra forte con cui abbiamo perso nel precedente faccia a faccia, ma siamo determinati a dimostrare il nostro valore. La forza del nostro team risiede nell’unità e nella fiducia reciproca, soprattutto nei momenti difficili. Abbiamo dimostrato di giocare bene in trasferta durante tutta la stagione e ci affidiamo a noi stessi per farlo di nuovo. I nostri tifosi sono una parte fondamentale della nostra esperienza di gioco, con una passione ed una dedizione che superano qualsiasi avversario. Vogliamo fare loro un regalo per questo Natale, ottenendo una vittoria in trasferta. Abbiamo imparato che la collaborazione è essenziale, non solo tra i membri del team ma anche con i nostri tifosi. Il loro sostegno ci aiuta tanto, e vogliamo condividere con loro la gioia di una vittoria”.

Giovanni Vildera (giocatore) – “Sono contento di poter dare questo contributo positivo alla squadra. Mi rendo conto che le cose stanno migliorando. Sono riuscito a trovare una quadra per giocare su richieste diverse rispetto agli anni passati. Individualmente parlando, è evidente che ci sono periodi alti e periodi bassi. Come gruppo ci troviamo in una buona striscia positiva, non solo in termini di vittorie, ma anche in termini di impronta di gioco, cerchiamo quindi di cavalcare quest’onda e continuare così. La partita contro la Fortitudo in casa la ricordiamo bene. Purtroppo, ci ha lasciato un retrogusto amaro, ma siamo consapevoli di essere in fiducia e sappiamo che anche loro lo sono altrettanto. Sarà una partita sporca e dura, di fronte a un pubblico numeroso. L’approccio sarà fondamentale e, se durante la settimana manteniamo lo stesso approccio delle ultime gare, tutto sarà più facile ma non scontato. Il nostro obiettivo ora è giocare al massimo delle nostre capacità e trovare il maggior numero possibile di soluzioni e armi tattiche”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

SELLA CENTO – UMANA CHIUSI

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: sabato 23 dicembre, 20.30

Arbitri: Foti, Caforio, Rodia

Andata: 53-57

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3yxmu39s

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Sabato ci si aspetta una partita importante, la prestazione andrà in secondo piano in questo momento; l’obiettivo è vincere la partita, non solo perché veniamo da 4 sconfitte consecutive, ma perché è una gara decisiva per quanto riguarda la parte inferiore della classifica. Chiusi come noi ha necessità di tornare a vincere, quindi non sarà una partita facile, sarà una gara dove conterà fare risultato”.

Daniele Toscano (giocatore) – “Nonostante la situazione difficile in campionato, noi stiamo lavorando duro durante la settimana; i risultati non ci stanno ripagando, ma il campionato è ancora lungo. Sabato sarà una partita dura, ma dobbiamo vincere, perciò chiedo ai nostri tifosi di continuare a sostenerci e seguirci”.

Note – Carlos Delfino è un nuovo giocatore della Sella Cento; l’ala argentina di passaporto italiano, classe ’82, 198 centimetri, era aggregato agli allenamenti da più di 2 mesi. Lorenzo Benvenuti, Dino Bocevski e Wendell Mitchell sono fuori per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Sella Cento.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “La partita di sabato è sicuramente molto complicata, siamo 2 squadre in cerca di punti. Cento, senza dubbio, giocando davanti al proprio pubblico vorrà aggredirci fin da subito, noi dovremo essere bravi a resistere all’impatto iniziale, cercando di reagire al momento difficile. Abbiamo degli infortuni, ma dobbiamo comunque combattere, non come successo domenica scorsa. Con Udine ci siamo arresi praticamente subito, la prima vittoria della partita sarà giocare 40 minuti orgogliosi, umili e uniti”.

Note – Assente il lungodegente Kahliel Spear. In settimana l’Umana ha acquisito Matteo Visintin, playmaker classe 2004, 188 centimetri, nella scorsa stagione alla Stella Azzurra Roma.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST