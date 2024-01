Serie A2 2023/24 – Tutto sulla 18^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si gioca la 18^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, settima di ritorno. Due anticipi in programma sabato 6 gennaio: Fortitudo Bologna-Udine e Cividale-Forlì. Domenica 7 le altre gare del turno.

Sabato 6 gennaio, ore 18.00

Bologna: Flats Service Fortitudo-Apu Old Wild West Udine

Sabato 6 gennaio, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Unieuro Forlì

Domenica 7 gennaio, ore 17.00

Orzinuovi: Agribertocchi-HDL Nardò Basket

Domenica 7 gennaio, ore 18.00

Cento: Sella-RivieraBanca Basket Rimini

Trieste: Pallacanestro Trieste-UCC Assigeco Piacenza

Verona: Tezenis-Umana Chiusi

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 28 14 3 Unieuro Forlì 28 14 3 Apu Old Wild West Udine 26 13 4 Pallacanestro Trieste 24 12 4 Tezenis Verona 22 11 6 UCC Assigeco Piacenza 18 9 8 HDL Nardò Basket 16 8 9 Sella Cento 12 6 11 RivieraBanca Basket Rimini 10 5 12 UEB Gesteco Cividale 8 4 13 Agribertocchi Orzinuovi 6 3 14 Umana Chiusi 4 2 14

LE PARTITE

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: sabato 6 gennaio, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Wassermann, Moretti

Andata: 56-87

In diretta per abbonati su LNP Pass

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Riccardo Bolpin (giocatore) – “Sarà una partita importante contro Udine, lo sappiamo, da affrontare dando qualcosa in più. Loro? Sono lunghi, completi e con tanti giocatori di talento; noi abbiamo il massimo rispetto per tutti, ma non dobbiamo temere nessuno, specie quando giochiamo davanti al nostro pubblico. Siamo partiti bene, andando in testa fin dall’inizio. Ovviamente siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora, ma sappiamo benissimo di non aver fatto ancora nulla e che, con tante rivali di valore ed una stagione lunghissima dobbiamo cercare di continuare così, lavorando forte in settimana e confermandoci poi in partita. Ovvio che sappiamo di essere sulla strada giusta, dobbiamo scendere in campo per cercare sempre di dare il massimo per conquistarci il successo”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno, differita televisiva su TRC Bologna martedì 9 gennaio, alle ore 22.35.

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “Siamo contenti dei risultati che abbiamo ottenuto fino a questo momento. Le 4 vittorie consecutive sono arrivate anche a grazie alcune ottime prestazioni da parte nostra. La Fortitudo è una squadra molto forte, preparata e che gioca duro ogni singolo possesso. Giocheremo contro un uomo in più, che è il pubblico del PalaDozza: siamo consci di questa cosa e ci stiamo preparando per fare la migliore partita possibile”.

Mirza Alibegovic (giocatore) – “Avremo un mese di fuoco con partite veramente toste. Dobbiamo essere bravi ad affrontare una partita per volta, a cominciare dalla partita di Bologna. Questa gara vale sia i 2 punti che agganciare la prima squadra in classifica. Per noi sarebbe molto importante, anche per poter continuare a pensare alla Coppa Italia”.

Note – Coach Vertemati dovrà ancora fare a meno di Gianmarco Arletti, fermo per una distorsione al polso.

Diretta streaming su LNP Pass.

UEB GESTECO CIVIDALE – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 6 gennaio, 20.00

Arbitri: Martellosio, Bartolini, Giunta

Andata: 78-84 d. 1 t.s.

In diretta per abbonati su LNP Pass

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Forlì è in un grande momento, viene da una serie di vittorie e ha avuto una continuità straordinaria, unita alla capacità di vincere partite complicate come la nostra all’andata; avevamo la possibilità di vincere ma loro, come è capitato tante volte, alla fine sono riusciti a portare a casa il risultato. Noi in questo momento non dobbiamo tanto pensare agli avversari, ma continuare il nostro processo di lavoro per cambiare i risultati. I nuovi arrivati non ci saranno: il miglioramento deve venire attraverso chi è qui da più tempo, i nuovi ci daranno una spinta ulteriore quando scenderanno in campo. Contiamo di fare una partita importante per dare una soddisfazione ai nostri tifosi, visto che le ultime prestazioni in casa sono state al di sotto delle nostre possibilità”.

Martino Mastellari (giocatore) – “Affrontiamo Forlì, che è una squadra molto solida e compatta. Sarà una partita più o meno come all’andata, ma stavolta proveremo a uscire noi vincitori perché per noi sarebbe fondamentale portare a casa i 2 punti!”.

Note – Assenti i nuovi innesti Doron Lamb e Luca Campani, il primo per squalifica ed il secondo per recuperare la condizione fisica.

Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) sabato alle ore 22.00, con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Trasferta sicuramente insidiosa contro una squadra che, anche se non sta attraversando un ottimo momento, ha sicuramente le qualità per metterci in difficoltà. Sono in procinto di fare dei cambiamenti, per cui anche a livello nervoso dobbiamo essere pronti ad una partita vera, contro avversari che daranno il massimo per invertire questa tendenza. Da parte nostra sarà necessario giocare una partita solida, cercando ancora una volta di dimostrare la grande mentalità con cui stiamo affrontando una partita per volta”.

Luca Pollone (giocatore) – “Sarà una partita non semplice, contro una squadra che già all’andata ci aveva messo in difficoltà. Sicuramente Cividale è una squadra da non sottovalutare, con degli stranieri che possono fare canestro, ma soprattutto giochiamo in casa loro ed in questo campionato, in trasferta, non possiamo sottovalutare nessuno, come dimostrano i risultati”.

Anticipo della 18^ giornata di regular season per l'Unieuro Forlì, chiamata alla lunga trasferta in terra friulana sul campo della UEB Gesteco Cividale di coach Pillastrini. Settore ospiti disponibile a 14€. Online a 14€ + 1€ di prevendita. La biglietteria del PalaGesteco sarà aperta dalle ore 19.00 di sabato 6 gennaio. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto, comprese quelle della partecipazione di 5 supporter biancorossi, in occasione dell'ultima gara casalinga contro Piacenza, al gioco di metà partita "Shoot The Passion", oltre a quelle della discesa in campo del #SestoUomo, con il giovanissimo Enrico Romagnoli, in rappresentanza di tutti i tifosi biancorossi, e Raffaele Bassini, direttore commerciale di "Il Panificio di Camillo", in rappresentanza di tutti i Partner della Società.

Diretta streaming su LNP Pass. Differita dell'incontro mercoledì 10 gennaio 2024 alle 21.00 e venerdì 12 gennaio alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – HDL NARDÒ

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 7 gennaio, 17.00

Arbitri: Maschio, Chersicla, Spessot

Andata: 88-90

In diretta per abbonati su LNP Pass

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente) – “Siamo attesi dalla gara casalinga contro Nardò, un incontro importante. Nardò è una formazione esperta, che può schierare Russ Smith, primo realizzatore del girone Rosso. Noi dovremo essere molto bravi a limitarlo in fase offensiva ed essere precisi e puntuali riguardo ad ogni singolo dettaglio”.

Paul Jorgensen (giocatore, guardia) – “Sono ad Orzinuovi da sole 2 settimane, mi trovo molto bene e mi sento già a mio agio. Avevo avuto delle ottime referenze, ma l’ambiente, che poi ho trovato, è stato ancor più superiore a quanto prospettato: Orzinuovi è una città piccola, a misura d’uomo e presenta un centro storico molto affascinante. Le persone sono amichevoli e cordiali ed i giocatori vengono trattati al meglio e messi nelle condizioni di pensare solamente a lavorare duramente in palestra. La Società, con me, è stata eccezionale, soddisfacendo alcune mie esigenze e concedendomi subito una comoda sistemazione. Spero di restare ad Orzinuovi il più a lungo possibile. Ho disputato solo una gara, contro la Fortitudo Bologna, quando, al termine di una solida prestazione di squadra, abbiamo perso solo di 1 punto. Ho capito subito che il livello della Serie A2 italiana è molto elevato e competitivo, perché tutte le squadre sono difficili da affrontare e ogni partita diventa una battaglia. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e continuare, come gruppo, nel processo di crescita e maturazione, la cui spinta può arrivare anche dalle sconfitte, mentre, a titolo personale, sto apprendendo con precisione i nostri sistemi di gioco. Io, i miei compagni e lo staff tecnico abbiamo accettato la sfida e crediamo di poter raggiungere il miglior risultato possibile per la Società”.

Note – Seconda gara casalinga consecutiva per l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la sconfitta maturata sul filo di lana contro la Fortitudo Bologna. Sono 2 gli ex della gara ed entrambi ora sotto i colori di Orzinuovi: Ruben Zugno ha vestito la canotta dei salentini nella seconda parte della passata stagione, fatturando 11.7 punti di media a partita e dando un contributo cruciale nel raggiungimento dei playoff promozione, mentre Ennio Leonzio ha sposato la causa di Nardò durante l’annata 2021/22 (Serie A2), producendo 7.7 punti di media a partita.

Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Quella con Cividale, dopo 5 sconfitte, è stata una partita importante. La squadra ha risposto presente, dopo un avvio incerto. Abbiamo dimostrato carattere e voglia di vincere in una di quelle sfide in cui la tensione è molto alta. Direi che l’aspetto difensivo nella seconda parte di gara è stato decisivo. Ora c’è Orzinuovi, che ha messo in difficoltà noi all’andata e tutti quelli che ha incontrato. Hanno perso di 1 punto con la Fortitudo, hanno capacità e organizzazione, sono una squadra atipica, che impone scelte difensive molto accorte, anche perché tutti tirano da 3 punti. Dovremo essere molto concentrati. Vincere a Orzinuovi ci consentirebbe di arrivare al meglio in questo rush finale di regular season. Abbiamo lavorato con serietà e disciplina, nonostante qualche acciacco. Ma contiamo di avere la migliore formazione possibile”.

Lorenzo Baldasso (giocatore, guardia) – “Cividale è servita al nostro morale ed a mettere un mattone importante per la salvezza. C’è stata una reazione, che in verità è arrivata nel corso della partita. Siamo contenti e sono contento del mio contributo personale a questa vittoria. Quella di Orzinuovi è una partita importante, come tutte; all’andata ci è andata bene, loro hanno dimostrato di potersela giocare con tutti, anche perché hanno perso molte partite all’ultimo tiro. È la dimostrazione che questo è un campionato molto competitivo. Serve essere sempre pronti fisicamente e mentalmente”.

Note – Tutti i giocatori del roster sono a disposizione.

La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

SELLA CENTO – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 7 gennaio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Almerigogna, Calella

Andata: 82-77

In diretta per abbonati su LNP Pass

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Dalla partita di domenica ci si aspetta soprattutto la vittoria, è uno scontro diretto per entrambe le squadre. Rimini è una squadra che ha dei giocatori importanti, i loro esterni sono in grado di accendersi in qualsiasi momento e i loro lunghi all’andata ci fecero male con il tiro da fuori, quindi sarà una partita in cui l’aspetto tattico avrà una componente importante”.

Carlos Delfino (giocatore) – “Per vincere dobbiamo mettere in campo quello su cui stiamo lavorando in settimana, cercando di imporre il nostro gioco. Rimini è una squadra forte, ma la partita è molto importante e speriamo di sfruttare il calore del nostro pubblico, giocando in casa”.

Note – Assenti Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Sappiamo di dover affrontare una partita tanto difficile, quanto importante per la nostra classifica. Per provare a vincere a Cento sarà fondamentale limitare la produzione offensiva dei loro tiratori da 3 punti, in particolare Archie, che all’andata fu estremamente preciso. Veniamo da una vittoria convincente a Chiusi, dove siamo riusciti a far valere l’impatto vicino a canestro dei nostri atleti: speriamo di poter ripetere questo tipo di prestazione anche sul campo di Cento”.

Andrea Tassinari (giocatore) – “La partita di Cento è molto importante, sia per noi sia per loro. So che loro la stanno preparando come una finale e noi faremo altrettanto. Anche se il campionato è ancora lungo questa partita vuol dire tanto, per noi potrebbe essere la partita della redenzione: potremmo agganciare Cento e, se ribaltiamo i 5 punti subiti all’andata, uscire dalla zona playout; non dico sarebbe tirare un sospiro di sollievo, ma essere quantomeno contenti di aver ingranato la marcia giusta. Cento è forte, con 2 innesti esperti, che danno più equilibrio e fiato a tutti i giocatori”.

Note – Ex di turno Giovanni Tomassini (a Cento dal 2021 al 2023) e Derrick Marks (alla Benedetto XIV nella passata stagione).

La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma streaming LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv domenica dalle 20.35.

PALLACANESTRO TRIESTE – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: domenica 7 gennaio, 18.00

Arbitri: Vita, Centonza, Di Martino

Andata: 87-84

In diretta per abbonati su LNP Pass

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Abbiamo già affrontato Piacenza, una squadra impressionante per atleticità e tattica, con grande capacità nel gioco veloce e nel tiro da fuori. La nostra recente vittoria contro Verona, nonostante una prestazione non eccellente, ha rafforzato la nostra filosofia di concentrarci sui dettagli. Contro la Fortitudo Bologna, abbiamo cercato ripetutamente tiri contro la difesa a zona, un aspetto su cui continueremo a lavorare. Piacenza potrebbe adottare una strategia simile, ma la nostra capacità di gestire la pressione sarà cruciale. Stiamo migliorando costantemente, nonostante molte partite giocate, e questa sfida rappresenta un’opportunità per continuare il nostro sviluppo. Nell’incontro precedente, oltre al playmaker Sabatini e all’americano Miller con le loro abilità, anche Skeens ha attirato l’attenzione per la sua dominanza nei rimbalzi e sotto canestro, fornendo un elemento aggiuntivo alla squadra, in fase di adattamento al basket italiano. Questa partita si prospetta completamente diversa rispetto a novembre, con Piacenza che ha consolidato il proprio schema di gioco e acquisito esperienza, rendendola indubbiamente una squadra migliorata. Ci aspettiamo una sfida cruciale in questa fase della stagione”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Nel match d’andata abbiamo fatto un’ottima partita, risolta nel finale dal talento di Filloy. Trieste è una squadra di altissimo livello, noi per competere con loro dovremo giocare al meglio in ogni momento. Fondamentale sarà il controllo dei ritmi, reggere a rimbalzo, in quanto Trieste ha lunghi fisici e di stazza, ma soprattutto dovremo essere scaltri nell’avere le letture giuste, perdendo meno palloni possibili”.

Filippo Gallo (giocatore) – “A Trieste ci aspetta un incontro ostico. Dobbiamo ricordarci della partita dell’andata, dove abbiamo fatto molto bene, cedendo però nel finale davanti alle magie di Filloy ed a troppi tiri liberi sbagliati. Dovremo essere bravi a seguire un copione simile al match della scorsa settimana a Forlì, restando attaccati nei momenti di difficoltà, mantenendo alta l’intensità per tutti i 40 minuti e contenendo le loro principali bocche da fuoco. Essendo triestino per me sarà una partita speciale, ma vogliamo portarci a casa la vittoria”.

Note – Il triestino Stefano Bossi, in Assigeco nel 2018/19, è l’unico ex di serata.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass.

TEZENIS VERONA – UMANA CHIUSI

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: domenica 7 gennaio, 18.00

Arbitri: Marco Attard, Miniati, Marzulli

Andata: 64-59

In diretta per abbonati su LNP Pass

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Apriamo il 2024 con una partita casalinga, giochiamo contro Chiusi, squadra che in questo momento sta in fondo alla classifica; per questo motivo il primo alert che dobbiamo avere è sapere di dover far fronte a una squadra che giocherà con addosso l’istinto di sopravvivenza. Quando si gioca contro squadre che giocano per salvarsi e arrivano nella parte finale della stagione, diventano partite pericolosissime. Questa lo è. È una squadra che è stata martoriata dagli infortuni. Noi ne sappiamo qualcosa, ma loro onestamente sembra quasi che non si siano fatti mancare niente. Hanno avuto mille problemi, soprattutto con alcuni giocatori che avrebbero dovuto rivestire un ruolo fondamentale nella squadra, come Gabriele Stefanini, tanto per fare un esempio, che ha giocato solo 6 partite. Era un po’ il loro scorer designato, poi non hanno mai trovato stabilità. Si è infortunato il loro americano nel numero 4 dopo 4 gare (Spear, ndr), hanno cercato di recuperare anche energie e risorse dal mercato, ma paradossalmente qualcuno dei giocatori che è arrivato si è fatto male anche lui e inoltre hanno perso Matteo Martini, praticamente per tutta la stagione. Credo che arriveranno qua probabilmente in una delle loro prime versioni al completo perché Stefanini è rientrato da 3 partite; alla prima partita dopo il rientro è stato oggettivamente ancora in difficoltà, mentre nelle ultime 2 gare ha fatto vedere quanto possa dare a questa squadra in termini realizzativi. In più hanno aggiunto Matteo Visintin, proprio per rinforzare il reparto delle guardie e hanno sostituito il giocatore americano Spear con il lettone Ervins Jonats. È possibile che se recupereranno Possamai, come sembra possa essere, e Ceron, possano schierare qua per la prima volta la squadra al completo. È una partita da prendere con le molle, dove noi abbiamo soltanto da perdere. Sono quelle partite difficili da interpretare, perché fino a che non sei sul campo fai anche fatica a prendere il senso della battaglia che ti aspetta; quindi una partita che ci metterà alla prova e che dovremmo essere bravi a mettere sui canali più adatti a noi. Loro sono una squadra molto solida difensivamente, una delle squadre che concede meno punti dentro l’area di tutto il campionato a 24 squadre, non soltanto relativamente al nostro girone. La protezione dell’area è una loro caratteristica fondamentale, ci dovrà essere grande attenzione nella costruzione dei nostri tiri e nella capacità di essere efficienti difensivamente, per portare a casa una gara di questo tipo”.

Gabe Devoe (giocatore) – “Affrontiamo un’altra sfida importante. Chiusi è una squadra difensivamente tosta, dovremmo restare concentrati per 40 minuti. Dopo una buona settimana di allenamenti non vediamo l’ora di scendere in campo e di rimetterci in carreggiata dopo la dura sconfitta di Trieste”.

Note – Indisponibili Vittorio Bartoli per operazione al menisco destro e Federico Massone per trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita tv su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “In questo momento stiamo pensando a noi stessi. Non per mancanza di rispetto nei confronti degli avversari, ma perché dobbiamo ritrovarci. Verona è una squadra di grandissima fisicità, con le scarpe allacciate la miglior difesa di questo campionato per intensità, fisicità e capacità di chiudere l’area. Offensivamente una squadra che rispetto all’andata è molto cresciuta. Questo grazie al grande lavoro di Ramagli. Parliamo di una squadra profonda, con tanti singoli che possono fare male. Devoe e Murphy sono due grandissimi giocatori, Penna è il leader, ma non solo loro. Hanno tanti elementi che possono far vincere le partite”.

Gabriele Stefanini (giocatore) – “Dobbiamo rimanere costanti nelle nostre regole, soprattutto a livello difensivo. La nostra forza, dall’inizio dell’anno, è stata la difesa e lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni. Sicuramente nelle ultime giornate abbiamo fatto un po’ di fatica nella nostra metà campo, ma sono convinto che una volta ritrovata la coesione difensiva, in attacco potremo trovare soluzioni più facili e con meno pressione. Noi dobbiamo essere consapevoli di cosa possiamo fare e giocare a favore della nostra forza”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP