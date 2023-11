Serie A2 2023/24 – Tutto sulla 9^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In campo per la nona giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West. Anticipo sabato 11 novembre tra Udine e Orzinuovi, domenica 12 il resto del programma.

Sabato 11 novembre, ore 20.30

Udine: Apu Old Wild West-Agribertocchi Orzinuovi

Domenica 12 novembre, ore 18.00

Piacenza: UCC Assigeco-Tezenis Verona

Chiusi: Umana-Unieuro Forlì

Trieste: Pallacanestro Trieste-UEB Gesteco Cividale

Lecce: HDL Nardò Basket-RivieraBanca Basket Rimini

Bologna: Flats Service Fortitudo-Sella Cento

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 14 7 0 Tezenis Verona 12 6 2 Unieuro Forlì 12 6 2 Apu Old Wild West Udine 10 5 2 Pallacanestro Trieste 10 5 3 HDL Nardò Basket 8 4 4 UCC Assigeco Piacenza 6 3 5 Sella Cento 6 3 5 UEB Gesteco Cividale 6 3 5 Agribertocchi Orzinuovi 4 2 6 RivieraBanca Basket Rimini 4 2 6 Umana Chiusi 2 1 7

LE PARTITE

APU OLD WILD WEST UDINE – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: sabato 11 novembre, 20.30

Arbitri: Miniati, Tallon, D’Amato

Arbitri: Miniati, Tallon, D'Amato

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “Siamo contenti di tornare a giocare in casa nostra. Orzinuovi presenta molti giocatori pericolosi dal perimetro. La loro forza deriva anche dalle penetrazioni che aprono il campo. Dovremo stare molto attenti alle loro transizioni. Noi dovremo fare la nostra partita principalmente. Si tratta di una settimana importante, questa: non possiamo parlare di pressione però. Sarà una tappa del nostro percorso, che è molto molto lungo ancora”.

Mirza Alibegovic (giocatore) – “Siamo molto carichi, anche un po’ arrabbiati per l’ultima trasferta a Trieste. Abbiamo una settimana veramente impegnativa che ci aspetta. Sabato affrontiamo un gruppo giovane, con tanta voglia e tanta energia. È una squadra preparata da un grande allenatore per la categoria. Noi siamo carichi e arrabbiati al punto giusto: faremo di tutto per portarla a casa”.

Note – Tutti a disposizione i giocatori di coach Adriano Vertemati.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “Udine presenta un roster che è stato allestito per cercare di vincere il campionato. Sono una formazione molto fisica ed, in ogni ruolo, possono schierare giocatori di categoria con una corporatura importante. Tendono a mettere grande pressione nei confronti del portatore di palla avversario e hanno un’ottima propensione a rimbalzo offensivo. Noi dovremo essere bravi a limitare le palle perse e nel provare a vincere la lotta a rimbalzo”.

Nicolas Alessandrini (giocatore, ala forte) – “Siamo reduci da una buona settimana di lavoro in palestra e stiamo ultimando gli ultimi dettagli per approcciare al meglio la gara con Udine. La vittoria contro Chiusi è stata importante ed utile perché ci ha dato grande morale e noi vogliamo proseguire su questa striscia”.

Note – Torna a giocare in trasferta l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la vittoria casalinga contro l’Umana Chiusi. Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

UCC ASSIGECO PIACENZA – TEZENIS VERONA

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 12 novembre, 18.00

Arbitri: Salustri, Terranova, Cassinadri

Arbitri: Salustri, Terranova, Cassinadri

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Verona al contrario nostro viene da 4 vittorie consecutive ed è lanciatissima, è la squadra più fisica e solida del torneo e possiede tantissime qualità. Noi li conosciamo bene perché tre giocatori hanno vestito la maglia Assigeco e li salutiamo con grande piacere. Sono retrocessi dalla Serie A e per tornare subito nella massima categoria hanno optato per un percorso diverso da quello delle altre big, costruendo una squadra futuribile con importanti margini di crescita. Devoe è un califfo di questo campionato, un giocatore bravissimo a coinvolgere i suoi compagni, e anche Murphy, un centro tra i più caratterizzanti del campionato, sta facendo molto bene. Dovremmo fare una partita quasi perfetta per portarla a casa, scendendo in campo sullo stesso loro piano a livello di intensità fisica: sarà una partita decisamente impegnativa”.

Niccolò Filoni (giocatore) – “Domenica ci aspetta un’altra dura battaglia, con Verona che è una delle squadre più forti del nostro girone. Veniamo da 4 sconfitte e vogliamo tornare alla vittoria: siamo molto agguerriti, ci stiamo preparando bene e ci faremo trovare pronti”.

Note – Tantissimi gli ex Assigeco oggi a Verona: lo statunitense Gabe Devoe ha vestito la canotta bianco-rosso-blu nel 2021/22, Nemanja Gajic dal 2020 al 2023 e Federico Massone nel 2020/21, mentre Andrea Bonacina, assistente di coach Ramagli, è stato assistente allenatore a Piacenza nel 2015/16. Scannerizzando il QR code presente all’ingresso del PalaBanca oppure tramite le storie presenti sui social bianco-rosso-blu, sarà possibile sfogliare l’Assigeco Magazine, giornale digitale contenente tutte le news sulla partita e altre curiosità.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Ho grande rispetto e considerazione del lavoro di Stefano Salieri, perché è un allenatore che ha la capacità di far crescere giocatori ed ho grande considerazione e rispetto del loro programma sportivo, perché tanti giocatori sono passati dall’ex Casalpusterlengo ed attuale Piacenza. La gestione è la stessa di Franco Curioni, presidente factotum di una Società che ha sempre avuto nel suo DNA quello di produrre giocatori. L’ha fatto in tempi remoti con Poletti, Gallinari ed Aradori, l’ha fatto in tempi più recenti producendo tanti giocatori che ora giocano nella pallacanestro italiana di alto livello come Donzelli, Rossato, Spissu, giocatori che adesso sono al top della loro carriera. Lo fa adesso con un modello probabilmente diverso, scegliendo un capo giocatore come Gherardo Sabatini che è a tutti gli effetti il loro leader, mettendo insieme un gruppo di giocatori emergenti o già emersi. Quest’anno è esploso Giovanni Veronesi, atleta che ha già avuto tante esperienze tra A2 e B, che quest’anno è diventato il loro punto di riferimento in attacco insieme a due giocatori americani che giocano come ‘4’ e ‘5’, due atleti di qualità e anche mediamente più esperti, a formare una coppia inedita in questo campionato. Da tanti anni non si vedevano squadre che mettevano sotto canestro due giocatori stranieri e quest’anno nel nostro girone ci sono due Società che l’hanno fatto, Fortitudo Bologna ed appunto Piacenza. Proprio perché ho questa grande considerazione e rispetto, non vi nascondo anche il timore e l’attenzione che ho prima di giocare contro di loro, perché vengono da un periodo non positivo dal punto di vista dei risultati ma di fatto non hanno mai prodotto una prestazione di pallacanestro scadente, soprattutto offensiva. Sono la seconda squadra del nostro girone per punti segnati, la prima per percentuale nel tiro da 3 punti, la terza per possessi prodotti nel tiro da 3 punti e la seconda per assist prodotti, questo vi fa capire quanto offensivamente questa squadra abbia grandi qualità e lo abbiamo visto. È vero che sono reduci da qualche sconfitta, ma è vero anche che il calendario è stato impervio per loro, affrontando Forlì, Trieste e Bologna in sequenza; le ultime due partite le hanno perse in volata, tirando per vincere a Bologna e tirando per pareggiare in casa con Trieste; questo vi fa capire quanto bisogna avere le antenne dritte per giocare contro una squadra che avrà grande desiderio di rivalsa in termini di risultati perché ripeto, le partite noi le vediamo ed in termini di prestazione non c’è molto da dire. Quello che dobbiamo fare noi è migliorare in aspetti del gioco semplici ma significativi, possiamo crescere molto sull’impatto a rimbalzo offensivo, ma soprattutto nel controllo dei nostri tabelloni e nella qualità del gioco espresso, che si sintetizza nel rapporto fra gli assist che facciamo e le palle perse che produciamo. Siamo una squadra che mediamente fa poche palle perse ma che non produce un alto numero di assist. Il rapporto tra gli assist e le palle perse dà il senso di quanto la squadra offensivamente riesce ad essere non solo efficiente ma anche qualitativa, credo che in questi aspetti del gioco dobbiamo fare passi in avanti molto importanti e sarebbe bene farli già dalla partita di Piacenza, perché a rimbalzo saremo certamente stressati dalla presenza di due lunghi americani e per quanto riguarda la produzione di assist, rispetto alle palle perse, credo che rappresenterà il primo elemento che serve per produrre una prestazione stabile e solida su un campo difficile, contro una squadra di qualità”.

Nemanja Gajic (giocatore) – “Veniamo da una settimana che non è stata facile, abbiamo giocato 3 volte in 6 giorni, ma questo ci ha aiutato molto nella crescita del gruppo. Abbiamo avuto una settimana intera per preparare la sfida di domenica, che non sarà semplice, per vincere a Piacenza dovremmo essere concentrati per 40 minuti e rispettare il piano partita costruito in settimana. Per me sarà una partita piena di emozioni, a Piacenza ho passato tre anni dove sono cresciuto sotto tutti i punti di vista, non vedo l’ora di giocare domenica”.

Note – Indisponibile Vittorio Bartoli, per distacco murale del menisco esterno del ginocchio destro, con interessamento popliteo. Ex della gara: Gabe Devoe (all’Assigeco nel 2021/22), Nemanja Gajic (tre stagioni all’UCC, dal 2020 al 2023) e Federico Massone (un anno a Piacenza nel 2020/21).

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

UMANA CHIUSI – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 12 novembre, 18.00

Arbitri: Maschio, Maschietto, Marzulli

Arbitri: Maschio, Maschietto, Marzulli

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Una partita complicata contro un avversario esperto, fisico e tattico. Per noi una sfida molto difficile, ma dobbiamo provarci in tutti i modi, cercando di migliorarci. Siamo consapevoli che dovremo colmare un gap sotto tutti i punti di vista; un possesso alla volta e vedremo quale sarà il risultato”.

Ervins Jonats (giocatore) – “Sono molto contento di poter iniziare gli allenamenti con la squadra. Sono stati giorni impegnativi per il viaggio e per le visite mediche. Adesso è tutto ok, sono pronto e voglio aiutare la squadra. Aspetto con ansia domenica, le partite per me sono giorni da celebrare. Non vedo l’ora di scendere in campo”.

Note – Assenti i lungodegenti Matteo Martini, Kahliel Spear e Gabriele Stefanini. Tesserata l’ala lettone Ervins Jonats, classe ’91, 202 centimetri. Proviene dai lettoni del Liepaja. Due ex San Giobbe in casa Unieuro: Luca Pollone, due stagioni a Chiusi tra il 2020 e il 2022, e l’assistente allenatore Andrea Fabrizi, vice allenatore all’Umana nel 2021/22.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Affrontiamo Chiusi, squadra che nell’ultimo periodo abbiamo affrontato diverse volte dando sempre vita a partite molto combattute. Per questo dovremo prestare la massima attenzione, anche perché dal mio punto di vista la classifica di Chiusi è bugiarda. Hanno avuto qualche infortunio che sicuramente ha condizionato i loro risultati. Basti pensare alle difficoltà che Chiusi ha creato a Verona 10 giorni fa, sfiorando la vittoria casalinga, per capire che ci aspetta una partita difficile. Da parte nostra sappiamo bene cosa dobbiamo fare e come vorremmo farlo. Starà a noi trasformare quello che ci siamo detti e quello che abbiamo preparato in settimana sul campo, che resta l’unico e vero banco di prova”.

Kadeem Allen (giocatore) – “Affronteremo una buona squadra, quindi dovremo approcciare la gara con grande intensità. Dovremo giocare con maggiore fiducia e soprattutto insieme, offrendo una buona prestazione di squadra”.

Note – Nel terzultimo match del girone di andata, l’Unieuro Forlì è chiamata a far visita alla Umana San Giobbe Chiusi di coach Bassi, già affrontata in Supercoppa LNP (il 12 settembre vittoria esterna per l’Unieuro 81-87) e ferma in classifica a quota 2 punti. I biglietti saranno acquistabili online sulla piattaforma VivaTicket all’indirizzo https://bit.ly/ChiFor2324-tickOL, oppure direttamente al palazzetto, il giorno della partita, con apertura biglietteria alle ore 16.00 alle 18.00. Per l’acquisto in prevendita, l’importo del biglietto intero (Over 24) sarà di 15€ +1€ di prevendita, mentre il biglietto ridotto (dai 3 ai 24 anni) costerà 7€+1€ di prevendita. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. Dopo il grande successo riscontrato nella passata stagione durante i playoff, con ben due sale gremite e oltre 700 tifosi a seguire le gesta dei biancorossi nella postseason segnata dall’alluvione, quest’anno Pallacanestro Forlì 2.015 estende l’accordo con Cineflash a tutta la stagione. A partire dalla sfida di domenica 12 a Chiusi, infatti, sarà possibile seguire le partite in trasferta dei biancorossi al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli (FC), in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online cliccando sul link https://bit.ly/TickOL-Cineflash, fino ad esaurimento posti. Alle partite della Pallacanestro Forlì 2.015 verrà riservata una sala.

Media – Il match di Chiusi verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass, mentre il media partner biancorosso Teleromagna proporrà la differita della gara mercoledì 15 novembre alle 21.30 e venerdì 17 alle ore 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul canale WhatsApp.

PALLACANESTRO TRIESTE – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: domenica 12 novembre, 18.00

Arbitri: De Biase, Puccini, Bonotto

Arbitri: De Biase, Puccini, Bonotto

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Nella scorsa settimana ho notato che il successo risiede nei dettagli più piccoli. Concentrandoci su di essi ci permetterà di dare il massimo in difesa. Ci sono sempre margini di miglioramento, e nonostante l’ottimo rendimento nei rimbalzi, penso che rubare più palle e gestire il pallone in modo più efficace ci offrirà maggiori opportunità di tirare, con l’obiettivo di essere offensivamente più dominanti attraverso una migliore spaziatura in attacco. Riguardo agli avversari, li rispetto per la loro energia e tenacia. L’aggiunta di Cole li rende più pericolosi, soprattutto nella costruzione del tiro e nel gioco di squadra. Nonostante la familiarità con la squadra, la chiave è rispondere bene collettivamente durante la partita. La settimana di allenamenti è stata eccezionale, con tutti i giocatori disponibili per la prossima partita. Con tutti a disposizione, la squadra diventa profonda e talentuosa, creando un ambiente divertente e stimolante”.

Eli Brooks (giocatore) – “La partita con Udine è stata esattamente come me l’ero immaginata, anzi, è stata ancora più emozionante. Una serata ed una vittoria di grande importanza. Per me, poco importa se sia stato io o Ariel Filloy, come nella partita di Piacenza; ciò che conta è la vittoria e la sensazione di connessione con la città ed i tifosi. Con Michele Ruzzier, entrambi nei ruoli di playmaker, stiamo cercando di comprendere il ritmo del gioco e le azioni che possiamo sviluppare insieme. Abbiamo fatto progressi in questo senso, ma seguiamo attentamente le indicazioni dell’allenatore. La nostra squadra dimostra una notevole capacità di rimanere coesa e lavorare insieme, e se continuiamo a migliorare raggiungeremo certamente i nostri obiettivi”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Abbiamo vinto la partita con Rimini dopo questo periodo in cui non riuscivamo a fare risultato, abbiamo vinto un finale punto a punto molto importante per noi, perché vogliamo migliorare in queste situazioni. Adesso ci aspetta una trasferta importantissima su un campo storico, oltretutto essendo due squadre vicine può essere considerato un derby, anche se non c’è una storia e non ci sono precedenti. C’è un grande entusiasmo, è un onore per noi giocare in una piazza così importante e in un ambiente con così tanta tradizione e quindi vogliamo fare una prestazione adeguata, per dare continuità ai risultati”.

Gabriele Miani (giocatore) – “La partita a Trieste di domenica sarà sicuramente una partita importante, bisogna cercare di continuare come abbiamo fatto nelle ultime due partite, soprattutto dal punto di vista dell’energia e dell’intensità, che dovrebbero essere le nostre qualità migliori come squadra. Una volta che si mettono intensità ed energia, sicuramente i risultati arriveranno in breve tempo. Partita difficile in casa loro, che arrivano dalla vittoria con Udine in una partita particolarmente sentita; anche per il nostro pubblico è una partita speciale e quindi dovremo cercare di essere all’altezza”.

Note – In casa Gesteco debutto in Serie A2 per Vincent Cole, guardia Usa classe ’98, 198 centimetri, l’anno scorso in Olanda allo Yoast United.

Media – Diretta per abbonati su LNP Pass, differita su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) domenica alle ore 22.00.

HDL NARDÒ – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 12 novembre, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Martellosio, Roca

Arbitri: Gagliardi, Martellosio, Roca

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Le vittorie sono la panacea di tutti i mali. C’è stato nelle ultime settimane un miglioramento nel modo di stare in campo, nella gestione dei momenti e nell’espressione del gioco d’attacco e di difesa. A Cento, in particolare, abbiamo fatto molto bene e devo fare i complimenti a tutti. Questo non basta, perché possiamo crescere ancora ed essere ancora più competitivi. Non vogliamo sederci sugli allori, né precluderci nulla. Rimini ha cambiato coach e avrà stimoli differenti. Farà in campo cose che non possiamo ipotizzare o studiare, non avendo riferimenti di partite precedenti. Per questo abbiamo lavorato sulle caratteristiche dei singoli, che sono davvero importanti”.

Lazar Nikolic (giocatore, guardia/ala) – “Vincere è bello e aiuta, ma non cambia e non deve cambiare il nostro modo di approcciare gli allenamenti e le partite. Vogliamo continuare questa striscia positiva di prestazioni e di risultati, anche con l’aiuto del nostro pubblico, che spero sia sempre più numeroso. Rimini è un avversario importante, una squadra forte, anche se stanno avendo qualche difficoltà che li ha costretti al cambio in panchina. Questo, però, non significa niente, perché il valore dei giocatori non si discute”.

Note – Assente Andrea Donda, sempre alle prese con un problema alla spalla destra.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI RIMINI

Sandro Dell’Agnello (allenatore) – “Mi spiace solo andare a giocare in trasferta perché sono entusiasta di poter allenare e giocare al Flaminio, non vedo l’ora che sia domenica prossima. Approfitto per salutare tutti i tifosi. Abbiamo una partita imminente, ho diretto solo tre allenamenti, dal punto di vista della squadra, al di là che prima c’era chi considero un eccellente allenatore, cercherò di avere le idee chiare, di dare organizzazione; ovviamente in tre giorni è impossibile, ma nel tempo siamo destinati sicuramente a migliorare, a costruire ed a perfezionare”.

Alessandro Simioni (giocatore) – “Affrontiamo una trasferta contro una squadra che ha trovato la vittoria su un campo difficile come quello di Cento nell’ultima uscita. Punti di forza di Nardò sono sicuramente i due americani e un gruppo di italiani di livello. Ma noi vogliamo, con determinazione, tornare a Rimini con due punti in più”.

Note – Nulla da segnalare. In settimana la RivieraBanca ha sollevato dall’incarico il capo allenatore Mattia Ferrari, ingaggiando al suo posto Sandro Dell’Agnello, 62 anni, lo scorso anno alla Real Sebastiani Rieti in Serie B.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma di LNP Pass, in differita su Icaro Tv domenica sera a partire dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – SELLA CENTO

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 12 novembre, 18.00

Arbitri: Marco Attard, Costa, Di Martino

Arbitri: Marco Attard, Costa, Di Martino

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Matteo Fantinelli (giocatore, capitano) – “Siamo ovviamente felici per questo inizio di stagione. Stiamo lavorando dal primo giorno di raduno con grande intensità e serietà. Il gruppo è molto compatto e non devo essere certo io a soffermarmi sul valore di un coach come Attilio Caja, garanzia assoluta. Qualunque ragionamento volto al futuro è del tutto prematuro, la stagione è ancora lunghissima e dobbiamo affrontare una partita per volta. Domenica scorsa Piacenza (che è un’ottima squadra) ha fatto un partitone e non era affatto scontato riuscire a vincere. Anche contro Cento (di cui conosciamo bene le insidie, avendola già affrontata in Supercoppa) saranno necessari 40 minuti di lucidità e concentrazione. È bello che ci sia entusiasmo intorno a noi, lo avvertiamo chiaramente. Ma siamo esperti e, per questo motivo, non possiamo consentirci voli pindarici dopo solo un mese ufficiale di stagione. Ci saranno momenti di difficoltà, noi lavoriamo quotidianamente per continuare a crescere”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno, differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 14 novembre, alle ore 22.35.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “La Fortitudo in questo momento è una squadra ostica da affrontare per qualsiasi avversario, noi dovremo giocare stando all’interno delle nostre regole e mettere tanta energia”.

Federico Mussini (giocatore) – “Domenica sarà sicuramente una partita molto dura, sappiamo che il PalaDozza è un campo difficile per tutti, ma in settimana ci stiamo preparando al meglio, perché vogliamo giocarci le nostre carte e fare la miglior partita possibile”.

Note – Esordio per Maximillian Ladurner, centro nato nel 2001, 207 centimetri, proveniente da Trento (Serie A). Ex di turno Mattia Palumbo, in Fortitudo per parte della stagione 2020/21 in Serie A; assenti Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Per gli aggiornamenti in tempo reale seguire i profili social della Sella Cento.

