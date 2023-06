Serie A2 e B Nazionale – adempimenti e scadenze per la partecipazione ai campionati

Lega Nazionale Pallacanestro rende noti adempienti e scadenze per i Club che hanno acquisito il diritto sportivo di partecipazione ai Campionati FIP 2023/2024 di Serie A2 e Serie B Nazionale.

SERIE A2

Venerdì 30 giugno – Presentazione documentazione di iscrizione rispondente ai requisiti stabiliti dal Manuale della Federazione Italiana Pallacanestro per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 maschile

Venerdì 7 luglio – Termine ultimo per integrazione ad eventuali mancanze di quanto richiesto dal Manuale per le Licenze, basata sull’attività di controllo Com.Te.C

Venerdì 7 luglio – Termine ultimo per versamento prima rata FIP, requisito necessario per l’iscrizione al campionato.

Lunedì 10 luglio – Termine ultimo per la presentazione della fidejussione di iscrizione al campionato.

Venerdì 14 luglio – Il Consiglio Federale FIP ratifica l’iscrizione delle 24 squadre richiedenti al Campionato di Serie A2. E delibera sulla composizione dei gironi di Serie A2 Verde e Serie A2 Rosso

Mercoledì 2 agosto – Compilazione calendario Serie A2.

SERIE B NAZIONALE

Venerdì 7 luglio – Termine ultimo per il versamento della prima rata FIP, requisito necessario per l’iscrizione al campionato.

Venerdì 14 luglio – Il Consiglio Federale FIP ratifica la richiesta di iscrizione di 36 squadre al Campionato di Serie B Nazionale. E delibera sulla composizione dei gironi.

Giovedì 3 agosto – Compilazione calendario Serie B Nazionale.

Mercoledì 6 settembre – Termine ultimo per la presentazione della fidejussione di iscrizione al campionato.

