Serie A2 Girone Rosso – La presentazione del terzo turno

CALENDARIO

In campo per la terza giornata della Serie A2 Old Wild West 2022/23 nel girone Rosso. Anticipo sabato 15 ottobre Cividale-Ravenna, il resto del turno si gioca domenica 16.

Sabato 15 ottobre, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-OraSì Ravenna

Domenica 16 ottobre, ore 12.30

Lecce: HDL Nardò-Staff Mantova

Domenica 16 ottobre, ore 18.00

Forlì: Unieuro-Giorgio Tesi Group Pistoia

Cento: Tramec-RivieraBanca Basket Rimini

Ferrara: Tassi Group-Caffè Mokambo Chieti

Chiusi: Umana-Apu Old Wild West Udine

San Severo: Allianz Pazienza-Fortitudo Kigili Bologna

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Giorgio Tesi Group Pistoia 4 2 0 Apu Old Wild West Udine 4 2 0 Tramec Cento 4 2 0 Unieuro Forlì 4 2 0 Caffè Mokambo Chieti 2 1 1 Fortitudo Kigili Bologna 2 1 1 Allianz Pazienza San Severo 2 1 1 Staff Mantova 2 1 1 UEB Gesteco Cividale 2 1 1 HDL Nardò 2 1 1 RivieraBanca Basket Rimini 0 0 2 Umana Chiusi 0 0 2 Tassi Group Ferrara 0 0 2 OraSì Ravenna 0 0 2

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – ORASÌ RAVENNA

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 15 ottobre, 20.00

Arbitri: Maschio, Chersicla, Bartolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3CLBIlZ

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “La partita con Ravenna nasconde mille insidie, perché l’OraSì sembrerebbe alla nostra portata, ma vista la crescita avuta tra la prima e la seconda sfida e conoscendo i giocatori di livello presenti nel roster sarà una gara davvero delicata. Ovviamente vogliamo vincere, facendoci trovare pronti e con la consapevolezza che sarà una partita da affrontare con umiltà. Dovremo avere un’attenzione particolare ai dettagli e giocare meglio dei precedenti impegni. In realtà, a Mantova, abbiamo giocato bene, però abbiamo sciupato commettendo alcuni errori come la concessione di contropiedi o rimbalzi d’attacco. Ciò non deve ripetersi”.

Aristide Mouaha (giocatore) – “Dopo lo stop a Mantova, abbiamo grande voglia di riscatto, quindi ognuno di noi è pronto a dare qualcosa in più di quello che dà di solito per portare a casa i due punti. Ravenna è una squadra che è cresciuta molto nell’arco di una settimana, con un quintetto di giocatori esperti, mentre dalla panchina escono giovani che hanno tanta voglia di emergere nel nostro campionato. Noi dovremo essere compatti e solidi per tutta la partita, senza dare nulla per scontato perché sarà una gara pericolosa. Ovviamente, contiamo sul sostegno dei nostri tifosi che speriamo saranno ancora più numerosi e calorosi rispetto all’esordio con Chieti. La ‘marea gialla’ fa parte della nostra squadra ed insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

Note – In settimana anche il giovane Enrico Micalich ha ripreso ad allenarsi nel gruppo, dopo lo strappo al retto femorale sinistro rimediato a inizio settembre. Sabato, le biglietterie e i cancelli del PalaGesteco apriranno alle 19. Presso le casse dell’impianto di via Perusini si potranno sottoscrivere gli abbonamenti stagionali e prendere i singoli tagliandi per la sfida con Ravenna. All’Eagles Corner in Club House si potrà, inoltre, acquistare la maglia gialla per colorare ancora di più il PalaGesteco. Le pause del match verranno allietate dalle ragazze della New Team Fitness di Remanzacco.

Media – La partita di sabato sarà trasmessa in diretta, dalle 19.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it col commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Gesteco, Instagram (@uebcividale) e Facebook (UEB Cividale).

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Bisogna ripartire dalle cose positive di Chieti e allungarne la durata nel corso della partita. Cividale ad oggi è un grande esempio di gruppo coeso e preciso, sotto una guida tecnica che innalza il livello di tanti ragazzi all’esordio in Serie A2. Il nostro compito sarà fronteggiare proprio questa solidità, che oggi rappresenta il nostro vero gap da colmare in fretta”.

Danilo Petrovic (giocatore) – “Cividale è una squadra che ha un nucleo solido di giocatori che han fatto bene l’anno scorso, conquistando la promozione. Non sarà una partita facile, anche perché sappiamo che arriviamo da un momento difficile, ma questa gara rappresenta per noi un’altra occasione di riscattare i nostri errori e stare uniti per portare a casa i primi due punti. Siamo in grado di farlo, bisogna crederci”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

HDL NARDÒ – STAFF MANTOVA

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 16 ottobre, 12.30

Arbitri: Puccini, Almerigogna, Mottola

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3CSJzzo

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Nei primi due quarti di Bologna le percentuali al tiro non ci hanno aiutati a rimanere agganciati al match, poi la Fortitudo grazie ad una serie di canestri e al quoziente intellettivo di molti suoi interpreti ha allargato lo strappo. Noi stiamo cercando di migliorare la qualità del nostro gioco sia in attacco che in difesa e stiamo cercando di reinserire tutti i giocatori per avere il roster al completo. Ora arriva Mantova, una squadra con individualità molto importanti e talento, ma siamo convinti di poter fare una bella gara portando a casa la vittoria”.

Miha Vasl (giocatore) – “A Bologna è stata una partita estremamente difficile, che alla fine abbiamo perso. Ora dobbiamo riscattarci di fronte ai nostri magici tifosi che spero vengano in tanti al palazzetto”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI MANTOVA

Giorgio Valli (head coach) – “Abbiamo ancora qualche limite nell’esprimere il nostro gioco, ci stiamo conoscendo sempre di più settimana dopo settimana. La squadra sta mettendo tante energie e stiamo cercando di sopperire alle assenze di Palermo e Guerrieri come possiamo. Nardò ha caratteristiche importanti in termini di fisicità. Ha lunghi atipici ed esterni di grande forza. Sarà molto interessante il duello tra Ross e Stojanovic, mentre dovremo fare grande attenzione a contenere la doppia dimensione di Poletti sia in area che sul perimetro”.

Martino Criconia (giocatore, guardia) – “Siamo reduci da una sconfitta con Forlì (in una partita comunque ben giocata da parte nostra) e da un ottimo successo con Cividale. I friulani hanno confermato le grandi qualità viste nella prima sfida di Supercoppa e per noi è stato importante sbloccarci davanti al nostro pubblico. Nardò è una squadra molto fisica e che fa dell’intensità uno dei punti di forza. Servirà un gioco molto veloce per mettere in difficoltà i nostri avversari e conquistare il secondo successo di fila”.

Note – Per la Staff Mantova non sarà disponibile il play Matteo Palermo, ai box da diverse settimane per un problema al tendine d’Achille. Sono tanti gli ex della partita. Per gli Stings c’è Elhadji Thioune, col centro di origini senegalesi che ha indossato la maglia di Nardò nel finale della scorsa stagione conquistando la salvezza attraverso i playout. Per Nardò, invece, ci sono coach Gennaro Di Carlo (a Mantova da gennaio a dicembre 2021), Vojislav Stojanovic (26 presenze nella stagione 2021/22) e Marco Ceron (25 gettoni in biancorosso nel campionato 2020/21).

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

UNIEURO FORLÌ – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 16 ottobre, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Terranova, Roiaz

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3MoZ9FP

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che sta facendo molto bene nonostante l’assenza, in questo momento, di un americano: tutto questo a dimostrazione del valore di avere un gruppo confermato rispetto alla scorsa stagione, nella quale hanno vinto la Supercoppa e perso solo in gara 5 la semifinale con Verona, che poi è approdata in Serie A. Sarà un test intrigante che vogliamo affrontare al meglio davanti ai nostri tifosi, con l’augurio di trascinarci, in campo e sugli spalti, lo stesso entusiasmo che abbiamo visto e vissuto nel derby vinto contro Rimini la scorsa settimana”.

Giulio Gazzotti (giocatore) – “Sarà una partita bella da giocare, contro una squadra di alto livello, una delle più forti e che lotterà fino alla fine del campionato per rimanere ai vertici del nostro girone. Ci auguriamo che ci sia tanta gente al palazzetto a sostenerci, e noi scenderemo in campo per fare una buona partita, anche per capire a che livello siamo noi, dopo neanche sessanta giorni dal raduno”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, il punto sul campionato, lo spazio ai nostri #Partner, e poi altre foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Torna il banchetto del merchandising, disponibile per tutti i tifosi presenti all’Unieuro Arena: sarà possibile acquistare i nuovi articoli firmati Macron e le divise da gara della stagione. Tornano anche i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI PISTOIA

Nicola Brienza (capo allenatore) – “Giocheremo contro un club di primissima fascia, che quest’estate ha fatto investimenti importanti a livello di roster e staff tecnico per allestire una squadra competitiva. L’innesto a tempo di Raivio, in particolare, la dice lunga sulle loro ambizioni. Arrivano da due belle e importanti vittorie, dove sono emerse chiaramente le qualità tecniche dei singoli e la compattezza del gruppo. Sappiamo dunque che giocheremo in un campo complicato, che rappresenterà un banco di prova impegnativo per capire a che punto siamo, ma al tempo stesso siamo convinti di poter fare una bella partita e di poter giocarcela fino alla fine”.

Angelo Del Chiaro (giocatore) – “A Forlì ci attende una partita molto difficile: ci troveremo di fronte un’ottima squadra, che come noi ha vinto le prime due partite e che come noi vorrà allungare la striscia positiva. In settimana abbiamo lavorato duramente per capire come arginare i loro punti di forza e limitarli in ciò che sanno fare meglio: la chiave della sfida, ne sono certo, sarà l’approccio difensivo. Per il resto, con la palla tra le mani cercheremo di imporre il nostro ritmo e di sfruttare le nostre caratteristiche peculiari con l’obiettivo di portare a casa i due punti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

TRAMEC CENTO – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 16 ottobre, 18.00

Arbitri: Masi, D’Amato, De Biase

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3g5rQMc

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Abbiamo già incontrato Rimini quest’anno in Supercoppa, ma sarà completamente diverso; se la Supercoppa rappresentava un momento di prestagione, dove le squadre giocavano senza l’assillo e la necessità di portare a casa la vittoria, domenica mi aspetto una Rimini che metterà energia fin dal primo possesso, sia per non replicare le due brutte partenze che hanno avuto nelle prime due giornate di campionato, sia perché sono ancora a quota 0 e vorranno cogliere il prima possibile un successo”.

Yankiel Moreno (giocatore) – “In Supercoppa a loro mancavano due giocatori importanti come Anumba e Tassinari, mi aspetto una partita molto fisica, anche se hanno perso le prime due il campionato è appena iniziato. Loro arriveranno domenica con intensità e noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti”.

Note – È ancora out Giacomo Zilli per infortunio.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sul profilo Instagram della Benedetto XIV Cento.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Cento abbina una grande solidità difensiva ad un sistema d’attacco paziente, che spesso coinvolge tutti e cinque i giocatori in ogni possesso. Sappiamo di dover evitare errori banali su palle vaganti e rimbalzi difensivi per poter competere sul campo di un’avversaria ben organizzata e con interpreti di prima fascia per questo campionato”.

Jazz Johnson (giocatore) – “Cento è una grande squadra e dobbiamo rispettare il loro talento. Se rispetteremo il piano partita, penso che avremo una buona possibilità di vincere. Ho fiducia nel coach e nei miei compagni per rimanere uniti e vincere partite. Dobbiamo mantenere la giusta mentalità per migliorare ed imparare dal nostro cammino”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari. La stagione corrente conta già un precedente tra le due squadre: il 10 settembre, all’esordio nel girone Rosso di Supercoppa, la Tramec superò una RBR priva di Tassinari ed Anumba per 73-63. Giovanni Tomassini, playmaker di Cento, ritrova Rimini dopo averne vestito la casacca nella stagione 2010/11, mentre Andrea Tassinari, pari ruolo dei biancorossi, giocherà contro la squadra della sua città natale ed in cui ha cominciato a muovere i primissimi passi da giocatore di basket.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

TASSI GROUP FERRARA – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Quando: domenica 16 ottobre, 18.00

Arbitri: Moretti, Longobucco, Marco Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3g39ETm

QUI FERRARA

Nando Maione (assistente allenatore) – “Affronteremo una compagine che arriva da un importante successo contro Ravenna, ed ha perso all’ultimo tiro, senza uno straniero, a Cividale. Chieti fa del proprio tiro da fuori l’arma pericolosa, tirando con quasi il 50% da tre punti. Ha giocatori di esperienza e navigati per la categoria, come Ancellotti, Jackson e Mastellari, il tutto non dimenticando Bartoli, giovane davvero molto interessante. Dal canto nostro, dovremo essere bravi a mettere sin da subito l’aggressività in difesa, così da togliere il timing ai loro tiratori; andrà limitato al massimo il loro contropiede. Noi veniamo da una settimana di lavoro intenso con tutti i giocatori che, come sempre, hanno dato il massimo. Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare”.

Maurizio Tassone (giocatore) – “Domenica ci aspetta una gara non facile, affronteremo una squadra, Chieti, che nelle ultime uscite si è dimostrata tutto sommato quadrata, con due stranieri, Jackson e Vrankic, che stanno giocando un buon campionato; Vrankic è rientrato contro Ravenna, disputando un’ottima gara. Non è facile, anche perché arriviamo da due sconfitte, è inutile che lo neghiamo; è un aspetto che mette un po’ di pressione, una situazione che forse ci fa anche bene. Dobbiamo trovare quel collettivo che, in realtà, mai è scomparso, dobbiamo rafforzarlo un po’ di più, soprattutto nelle gare interne, trovando autostima e fiducia nei nostri mezzi”.

Note – Andrew Smith sta migliorando dopo la distorsione alla caviglia sinistra patita a Pistoia domenica scorsa. Le condizioni del numero 11 biancazzurro saranno monitorate di giorno in giorno dallo staff medico del Kleb, con l’obiettivo di schierarlo domenica contro Chieti. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà Stefano Rajola e Martino Mastellari, grandi ex di turno, adesso a Chieti. Sfilata. Prima della palla a due sul parquet della Giuseppe Bondi Arena sfileranno i settori giovanili di Scuola Basket Ferrara e Vis 2008 Ferrara, bissando la bella iniziativa del debutto contro Udine, quando sfilò pure il Gallo Basket.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara.

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Sarà una partita molto difficile, contro una squadra che viene da uno 0 su 2 e che sicuramente vorrà muovere la casella delle vittorie nella sua classifica. Avranno grande voglia di riscatto, sono anche loro una squadra nuova e hanno buone individualità come l’ex Amici, oltre che una fisicità importante. Ferrara è poi un campo storico e caldo. Sarà un match equilibrato, dove si dovrà sbagliare il meno possibile per portare a casa i due punti”.

Michele Serpilli (giocatore) – “Ferrara è una squadra che, nonostante le sconfitte in queste prime due giornate, ha dei giocatori di grande esperienza come Amici e Campani e due americani che possono sicuramente dire la loro in questo campionato. Dobbiamo stare attenti e ripartire dall’entusiasmo della vittoria casalinga, fare la nostra partita senza troppe ansie e toglierci la soddisfazione di portare a casa la seconda vittoria di fila”.

Note – Settimana di allenamenti intensi in casa Mokambo. Chieti si prepara ad affrontare l’ex Amici, autore di un’importante stagione passata con i colori biancorossi (9,5 punti di media).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sugli account ufficiali di Caffè Mokambo Chieti Basket 1974.

UMANA CHIUSI – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 16 ottobre, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Costa, Grazia

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3CrVKSj

QUI CHIUSI

Giovanni Battista Bassi (capo allenatore) – “Partita complicata contro una squadra completa, forte e allenata da un grande allenatore. Per noi un test importante, vogliamo provare ad alzare il nostro livello rispetto alla partita di domenica, pur sapendo che c’è un bel divario da colmare. Però siamo fiduciosi, stiamo lavorando bene, sappiamo di dover stare a testa bassa e con l’elmetto bene allacciato ma siamo carichi, abbiamo voglia e vogliamo provare a combattere”.

Daniel Donzelli (giocatore) – “Come ogni anno Udine è una delle migliori. Anche in questa stagione sarà tosta perché hanno doti fisiche, tecniche, hanno giocatori che sono scesi dalla categoria superiore e tanta esperienza. Cercheremo di fare del nostro meglio, siamo al completo, lotteremo fino alla fine mettendo in pratica quello che stiamo facendo in palestra. Dobbiamo prendere gli aspetti positivi dalla partita con Cento sia a livello difensivo che offensivo e fare qualcosa in più. Giochiamo in casa nostra e l’obiettivo è strappare la partita, si può fare, non giocheremo contro extraterrestri”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistente allenatore) – “Incontriamo una squadra, l’Umana Chiusi, che ha già perso due partite e che, dunque, nel secondo match casalingo consecutivo vorrà sicuramente invertire la tendenza di questo inizio di campionato. Sono cambiati diversi attori, ma il copione è rimasto lo stesso, a testimonianza dell’impronta che coach Bassi e il suo staff sono riusciti a dare alla squadra. Come lo scorso anno adorano giocare in transizione, adorano attaccare nei primi 5-7 secondi dell’azione e interpretano molto bene le situazioni di extra passaggio e di penetra e scarica. Dal canto nostro, stiamo crescendo e ciò si vede sia durante la settimana che nei singoli incontri. Questo senza dubbio ci dà maggiore fiducia e consapevolezza”.

Vittorio Nobile (giocatore) – “Stiamo esprimendo un gioco corale e vogliamo continuare a migliorare. Domenica ci attende sicuramente una battaglia. L’Umana Chiusi è alla ricerca dei primi punti della stagione ed è una squadra difficile da battere, che può contare su alcune individualità importanti come Lester Medford o Riccardo Bolpin, che conosco molto bene. Noi scenderemo in campo con l’intento di dare continuità ai risultati delle prime due giornate. Sherrill? È un ragazzo molto serio, che lavora sodo ed è un giocatore molto versatile anche dal punto di vista difensivo”.

Note – Per la sfida contro Chiusi rimane in dubbio la presenza di Isaiah Briscoe.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 16 ottobre, 18.00

Arbitri: Rudellat, Gagno, Ferretti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3EyueVK

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Continua il nostro percorso di inizio campionato, dal calendario tutt’altro che semplice, e la prossima sfida prevede l’impegno casalingo contro la Fortitudo; una squadra che probabilmente ancora non ha dimostrato tutto il suo potenziale, al netto della costruzione leggermente tardiva. Tuttavia è un avversario, allenato da coach Dalmonte, dall’assoluto valore e che pertanto non deve essere minimamente sottovalutato. Sarà un piacere rivedere il mio collega, ho avuto modo di lavorare con lui e nutro una profonda stima. Dopo la vittoria contro Nardò, gli avversari avranno voglia di continuità, aiutati in questo intento da giocatori probabilmente anche superiori per la categoria come – citando solo alcuni – Aradori e Thornton e circondati da tantissimi altri con qualità individuali di spessore. Il nostro atteggiamento principale sarà quello di non snaturarci; bisogna avere la capacità di adattarsi e capire chi abbiamo davanti. Bologna, ad esempio, attacca con armi diverse rispetto all’Apu Udine, ma proprio la nostra ultima partita ci dà la giusta consapevolezza ed energia per competere alla pari con i biancoblù. È stata una settimana intensa, ci faremo trovare pronti ad un evento che, qui in città, è molto atteso considerando il blasone dell’avversario. Sarà l’occasione propizia per riunirsi, tifare e stringersi attorno alla squadra”.

Matteo Bogliardi (giocatore) – “Ci sono partite che non hanno bisogno di grandi presentazioni e, conseguentemente, non dobbiamo andare alla ricerca di stimoli al di fuori della voglia di giocarcela; la storia di Bologna parla per sé. Dopo aver perso a testa alta contro una squadra come Udine, affrontiamo l’altro roster pronto per la Serie A, certi di avere le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque. In settimana, come sempre, ci siamo allenati a ritmi elevati per essere competitivi ed efficaci già dal salto a due. Da parte nostra, siamo convinti che i tifosi gialloneri ci sosterranno dal primo all’ultimo minuto e sugli spalti sarà uno spettacolo. Ora spetta a noi concretizzare una bella domenica di pallacanestro nel migliore dei modi”.

Note – Grande ex di turno Ed Daniel, alla Fortitudo nel 2015/16 in A2 e nel 2019/20 in Serie A. Tra le fila bolognesi Nazzareno Italiano conosce bene l’ambiente sanseverese, al netto della sua esperienza nell’annata 2019/20 in maglia Cestistica. Non si registrano infortunati per l’Allianz Pazienza.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Valerio Cucci (giocatore, ala grande) – “Siamo partiti male con Cento, ma ci siamo rifatti in casa contro Nardò. All’esordio abbiamo patito un inizio difficile, con la squadra un po’ in ritardo e un gruppo nuovo. Peccato per la sfida a Cento, sono convinto che potevamo vincerla. Ora la trasferta di San Severo, impegno ostico su un parquet difficile da espugnare e contro una squadra rinnovata quasi per intero ma estremamente solida e pericolosa. Hanno già fatto vedere in questo primissimo scorcio di stagione di che pasta sono fatti”.

Nazzareno Italiano (giocatore, ala piccola) – “Siamo una squadra nuova, abbiamo bisogno di tempo per conoscerci bene e costruire la giusta intesa. Io sono partito discretamente, spero di migliorare ulteriormente. Tra un mese saremo ancora più uniti e sul parquet si vedrà la differenza. Oggi sono una versione migliorata di me stesso. Mi sento una persona più consapevole e un giocatore tecnicamente più completo, capace di affrontare meglio i momenti difficili della partita”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass, mentre la diretta radiofonica sarà su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) alle ore 22:45 di martedì 18 ottobre e alle ore 16:00 di mercoledì 19 ottobre. La sfida viene seguita con aggiornamenti con punteggio, commenti finali e foto sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Fortitudo Pallacanestro Bologna 103.

