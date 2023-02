Serie A2 Girone Rosso, la rubrica della 21° giornata: Pistoia e Forlì ancora capoliste, colpacci di Nardò e Chieti

By

Ventunesima giornata con parecchi risultati sorprendenti, come per esempio le vittorie di Forlì sul difficile campo di Cividale, quella di Nardò contro la capolista Cento ma soprattutto Chieti che ottiene punti preziosi per la salvezza e supera la Fortitudo Bologna grazie alla tripla doppia di Terrence Roderick.

MVP SERIE A2 GIRONE ROSSO

Russ Smith (playmaker, HDL Nardò) è l’MVP scelto da noi di BasketInside per la ventunesima giornata della LNP Serie A2 Girone Rosso. Russ grazie alla sua prova da leader, trascina i suoi compagni ad un importantissimo successo contro la capolista Cento. Al termine della partita il suo tabellino parla chiaro: 32 punti, 5 rimbalzi, 1 palla recuperata, 4 assist e 36 di valutazione in 34 minuti di gioco.

IL MIGLIOR QUINTETTO DI BASKETINSIDE

Russ Smith (playmaker, HDL Nardò) 32 punti, 5 rimbalzi, 1 palla recuperata, 4 assist e 36 di valutazione

Jazz Johnson (guardia, RivieraBanca Basket Rimini) 27 punti, 2 rimbalzi, 5 assist e 30 di valutazione

Carl Wheatle (ala piccola, Giorgio Tesi Group Pistoia) 21 punti, 13 rimbalzi, 3 assist e 35 di valutazione

Nathan Adrian (ala grande, Unieuro Forlì) 22 punti, 8 rimbalzi, 4 rimbalzi e 24 di valutazione

Ed Daniel (pivot, Allianz Pazienza San Severo) 13 punti, 16 rimbalzi, 2 palle recuperate, 6 assist e 31 di valutazione

I TOP FIVE DI BASKETINSIDE

Russ Smith (playmaker, HDL Nardò) 24.3 punti, 3.5 rimbalzi, 1.2 palle recuperate, 3.7 assist e 22.4 di valutazione

Jazz Johnson (RivieraBanca Basket Rimini) 20.4 punti, 2.7 rimbalzi, 4.5 assist e 20.2 di valutazione

Vojislav Stojanovic (ala piccola, HDL Nardò) 17.1 punti, 6.4 rimbalzi, 1.1 palle recuperate, 4.4 assist e 17.5 di valutazione

Jordon Varnado (ala grande, Giorgio Tesi Group Pistoia) 16.6 punti, 7.5 rimbalzi, 2.4 assist e 17.5 di valutazione

Mitchell Poletti (pivot, HDL Nardò) 17.4 punti, 7.7 rimbalzi, 2.0 assist e 19.4 di valutazione

IL MIGLIOR UNDER 22 DI BASKETINSIDE

Matteo Bogliardi (play, Allianz Pazienza San Severo) 21 punti, 2 rimbalzi, 1 stoppata data, 1 palla recuperata, 2 assist e 26 di valutazione in 33 minuti di gioco nella vittoria esterna contro Ferrara.

