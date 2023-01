Serie A2 – I provvedimenti disciplinari delle gare del 14-15 Gennaio

Serie A2

Girone Rosso

Quarta giornata, gare del 14-15 gennaio 2023

GIANLUCA DELLA ROSA (capitano GIORGIO TESI GROUP PISTOIA). Squalifica per una gara perché, a pochi secondi dalla fine della partita, abbandonava l’area della panchina ed andava a protestare platealmente avverso una decisione arbitrale al tavolo degli ufficiali di campo, fatto che ne comportaval’espulsione. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di capitano rivestita [art. 32,1a RG rec.,art. 35,1c RG, art. 24,2b RG, art. 21,5a RG]

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

EDWARD LEE DANIEL (ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO). Squalifica per una gara per aver colpito un avversario durante una fase di gioco [art. 33,2/1c RG rec.,art. 24,2b RG]

HDL NARDÒ. Ammenda di Euro 250,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG]

TRAMEC CENTO. Ammenda di Euro 1.000,00 offese collettive e frequenti del pubblico nei confronti di un tesserato avversario ben individuato (Sig. Briscoe Isaiah Jamal) [art. 27,4b RG rec.,art. 28,3 RG,art. 24,4 RG]

ISAIAH JAMAL BRISCOE (OLD WILD WEST UDINE). Squalifica per una gara per aver applaudito, in maniera ironica, il pubblico ospitante a fine gara al momento del rientro negli spogliatori [art. 35,1c RG]

TASSI GROUP COSTRUZIONI FERRARA. Ammenda di Euro 450,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,2b RG]

Ufficio Stampa Fip