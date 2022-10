Serie A2 Old Wild West 2022/23 – La presentazione della 2^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In campo per la seconda giornata della Serie A2 Old Wild West 2022/23 nel girone Rosso. Due gare in anticipo sabato 8 ottobre: Fortitudo Bologna-Nardò e Udine-San Severo. Domenica 9 le restanti sfide.

Sabato 8 ottobre, ore 18.00

Bologna: Fortitudo Kigili-HDL Nardò

Sabato 8 ottobre, ore 20.00

Udine: Apu Old Wild West-Allianz Pazienza San Severo

Domenica 9 ottobre, ore 17.00

Mantova: Staff-UEB Gesteco Cividale

Rimini: RivieraBanca Basket-Unieuro Forlì

Domenica 9 ottobre, ore 18.00

Chieti: Caffè Mokambo-OraSì Ravenna

Chiusi: Umana-Tramec Cento

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Tassi Group Ferrara

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Giorgio Tesi Group Pistoia 2 1 0 Apu Old Wild West Udine 2 1 0 Allianz Pazienza San Severo 2 1 0 Tramec Cento 2 1 0 HDL Nardò 2 1 0 Unieuro Forlì 2 1 0 UEB Gesteco Cividale 2 1 0 Caffè Mokambo Chieti 0 0 1 Staff Mantova 0 0 1 Umana Chiusi 0 0 1 Fortitudo Kigili Bologna 0 0 1 RivieraBanca Basket Rimini 0 0 1 Tassi Group Ferrara 0 0 1 OraSì Ravenna 0 0 1

LE PARTITE

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA – HDL NARDÒ

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: sabato 8 ottobre, 18.00

Arbitri: Salustri, Yang Yao, Luca Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Cg3J4A

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Luca Dalmonte (allenatore) – “Servirà grande senso di responsabilità, in questo esordio casalingo, pensando al numero di abbonati che abbiamo, per fronteggiare l’affetto di tutte queste persone. Affrontiamo una squadra che ha iniziato bene, ha ancora giocatori assenti o in recupero, ha una identità ben precisa con Poletti e Stojanovic come terminali produttivi, un play che sa come gestire la squadra e fare punti, uno specialista come Baldasso, La Torre che può giocare su vari ruoli, e vedremo se ci saranno Ceron e Borra. C’è bisogno di rispetto e di massima attenzione, e lavoro su noi stessi per avere un atteggiamento difensivo di livello, oltre che toglierci qualche muro mentale per giocare con maggiore serenità, per cercare di convertire meglio i tiri e leggere meglio le difese. Capendo, in base a come gli avversari si schierano, come reagire. A Cento una parte della partita ha dimostrato quello che possiamo essere, abbiamo avuto 20-25 minuti di indicazioni su cosa confermare, e il resto su cosa dobbiamo assolutamente migliorare. Al di là dei rimbalzi, dovremo avere la freddezza di continuare a fare le nostre cose, senza farci spostare mentalmente dagli episodi. Anche se le onde ti vengono contro, dovremo essere in grado di gestirle. Stiamo affrontando una maratona e se i 500 metri iniziali vengono vissuti con ansia, il resto come viene gestito? Questo non è uno sprint, la gestione dei singoli segmenti della maratona deve essere tale da poter arrivare alla migliore situazione possibile dopo un certo numero di chilometri. Non si deve focalizzare solo sugli inizi, altrimenti si rischia di arrivare in riserva in un secondo momento”.

Note – La squadra è annunciata al completo.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass, mentre la diretta radiofonica sarà su Radio Nettuno Bologna Uno. La sfida viene seguita con aggiornamenti con punteggio, commenti finali e foto sia sul profilo Facebook (https://www.facebook.com/FortitudoBO103) che su quello Instagram (https://www.instagram.com/fortitudo103_official/) di Fortitudo Pallacanestro Bologna 103.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, per vincere contro Chiusi. Continuiamo a convivere con un’infermeria piena, ma cerchiamo di costruire la nostra identità nonostante le difficoltà. La Fortitudo è destinata a fare un campionato di vertice, ma con grande serenità e determinazione metteremo in campo quanto stiamo costruendo in palestra, giorno dopo giorno. Siamo fiduciosi di poter fare il meglio su un campo difficilissimo, contro una squadra che vuole la prima vittoria stagionale.”

Matteo Parravicini (giocatore) – “Con Chiusi abbiamo colto una vittoria che ci dà grande entusiasmo ed energia per affrontare la Fortitudo. Noi giocheremo le nostre carte. Per me sarà una bella partita in cui scendere in campo, conosciamo tutti com’è il clima di Bologna e chiunque vorrebbe giocare partite del genere…”.

Note – In dubbio Jacopo Borra e Marco Ceron, entrambi con condizioni fisiche da valutare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: sabato 8 ottobre, 20.00

Arbitri: Radaelli, Capurro, Cassina

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3EmbQ2o

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Il dato confortante della trasferta a Ferrara, nella gara d’esordio, è che, nonostante una percentuale bassa nei tiri da tre, siamo riusciti comunque a conquistare i due punti. Ciò ci dà fiducia nei nostri mezzi, sia difensivi che offensivi, nel ricercare altre soluzioni. Per quanto riguarda San Severo, c’è un giocatore, Matteo Bogliardi, che ha fatto un salto in avanti per quanto riguarda la fiducia, il coinvolgimento, sembra un altro rispetto a qualche mese fa. Questo è dovuto anche di una situazione di squadra dove tutti sono coinvolti e hanno grande fiducia. Attualmente i pugliesi tirano più da tre che da due, con ottime percentuali e giocano con grandi disinvoltura e spirito di squadra”.

Francesco Pellegrino (giocatore) – “Incontriamo un gruppo, quello di San Severo, che ci ha sorpreso molto in Supercoppa LNP. Si tratta di una squadra che è stata in grado di trovare un’elevata alchimia, fin dalle prime giornate della pre-season. La voglia di rivincita è tanta dopo il ko in semifinale di Supercoppa dello scorso settembre, sicuramente dovremo dare il 100 per cento come in ogni partita”.

Note – Francesco Pellegrino torna a disposizione di coach Matteo Boniciolli dopo il forfait di domenica scorsa a Ferrara a causa di un problema al ginocchio. Tra gli ex dell’incontro figura Agustin Fabi, che ha vestito la casacca friulana nella stagione 2019/20. Sabato termina la campagna abbonamenti 2022/23 dell’Apu Old Wild West Udine. Le sottoscrizioni avvengono attraverso il circuito VivaTicket (online e nelle rivendite autorizzate).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Sabato giocheremo la prima trasferta del campionato contro quello che, probabilmente, è l’avversario più forte del girone, di cui abbiamo già conoscenza, avendolo affrontato e sconfitto. Abbiamo la consapevolezza che questo match sarà molto diverso rispetto alla Supercoppa; un roster che, tra i tanti nomi, ha aggiunto un fuoriclasse come Briscoe, si preannuncia a dir poco spaventoso. Sappiamo perfettamente che dovremo gareggiare al meglio delle nostre capacità, senza margine di errore e giocare la partita in modo ineccepibile, al pari del lavoro svolto nella precedente partita ma con l’aggravante, in questo caso, di maggiori insidie da affrontare. Nonostante non sia una passeggiata, come del resto anche la scorsa partita con Rimini, andremo ad Udine a testa alta e onoreremo il campo, cercando di dare tutto quello che abbiamo e sicuramente anche qualcosa di più”.

Ion Lupusor (giocatore) – “Siamo molto contenti di aver portato a casa la prima vittoria stagionale di fronte al nostro pubblico; volevamo continuare a coltivare i segnali positivi della Supercoppa e così è stato. Con il bottino alle spalle, voltiamo subito pagina e pensiamo all’Apu. Indubbiamente i nostri avversari avranno voglia di rivalsa e giocheranno al massimo per ottenere i due punti, ma li affronteremo senza timore reverenziale, provando a giocare l’idea di pallacanestro trasferitaci dal coach e continuando il nostro percorso di crescita”.

Note – Un déjà-vu per la Cestistica Città di San Severo; si gioca nella casa dei bianconeri, il “Primo Carnera”, contro quell’Udine (candidata alla promozione) battuta in Supercoppa. Proprio come nella semifinale giocata a Forlì lo scorso 23 settembre, Pilot conterà sull’apporto dell’intero organico.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram, e Twitter).

STAFF MANTOVA – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 9 ottobre, 17.00

Arbitri: Cappello, Martellosio, Coraggio

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3ViwHK2

QUI MANTOVA

Giorgio Valli (head coach) – “Con Forlì si sono visti dei meccanismi da migliorare in attacco. In più, ci è mancata un po’ di malizia e cattiveria agonistica nell’ultima parte di gara. Sappiamo che la carenza di esperienza è un nostro limite, dobbiamo migliorare e imparare la lezione molto presto. In trasferta, occorre una presenza mentale e fisica diversa per imporsi. Cividale è una squadra molto atipica e che ha un grande spirito di gruppo. S’intendono a memoria e hanno un’esecuzione dei giochi molto consolidata. Noi dobbiamo essere più continui, anche all’interno dei 24 secondi, sia in difesa che in attacco”.

Riccardo Cortese (giocatore, capitano) – “Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo costruito a Forlì. Ci sono ancora diversi aspetti da limare, possiamo migliorare tanto. Cividale è una squadra ben allenata, con un assetto rodato ed è aggressiva in attacco e in difesa. Dovremo far valere la nostra maggiore presenza fisica ed imporre il nostro ritmo. Ci teniamo a vincere davanti al nostro pubblico, vorrei vedere un palazzetto caldo per accompagnarci nel primo successo della stagione”.

Note – Per la Staff Mantova sarà indisponibile Matteo Palermo (problema al tendine d’Achille). Gli Stings ritroveranno da avversario Leonardo Battistini, mantovano doc e cresciuto nel settore giovanile del San Pio X. L’esterno classe 1995 ha vestito anche la maglia di Mantova nella stagione 2015/16 scendendo in campo in due occasioni (tra cui la finale di Coppa Italia persa per 72-62 contro Scafati).

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Radiocronaca in diretta su Web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Siamo molto determinati in vista della prima trasferta stagionale, ma sappiamo che servirà molta attenzione perché giocheremo su un campo di grande tradizione. Dovremo dare il meglio di noi, la scorsa partita i virgiliani hanno giocato alla pari contro Forlì. Ciò significa che Mantova è una squadra di alto livello con giocatori di nome come Cortese e stranieri importanti. Quindi, sarà una partita difficilissima che vogliamo affrontare nel migliore dei modi”.

Dalton Pepper (giocatore) – “Ci stiamo allenando mettendo il focus sugli errori che abbiamo commesso all’esordio contro Chieti. Mantova è una squadra di talento, esperta e con grandi tiratori. Penso che non ritroveremo la stessa Mantova affrontata alcune settimane fa in Supercoppa. Lo sappiamo bene e ci stiamo preparando al meglio. Ogni giorno che passa diventiamo migliori e aumentiamo la nostra chimica di squadra. Credo che quella di domenica sarà una bella partita”.

Note – Il giovane Enrico Micalich ha ripreso ad allenarsi col resto del gruppo dopo lo strappo rimediato più di un mese fa al retto femorale sinistro.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta, dalle 16.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Gesteco, Instagram (@uebcividale) e Facebook (UEB Cividale).

RIVIERABANCA RIMINI – UNIEURO FORLÌ

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 9 ottobre, 17.00

Arbitri: Gagliardi, Grazia, Praticò

In diretta tv su MS Channel HD (satellite pay canale 814 piattaforma Sky e in chiaro piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3ehuWMh

QUI RIMINI

Larry Middleton (assistente allenatore) – “I ragazzi si stanno allenando bene, sono veramente concentrati. Stiamo preparando un impegno importante per tutta la città, vogliamo arrivare al risultato. Noi puntiamo a migliorarci ogni giorno, siamo una neopromossa che lavora per adattarsi a questo livello. Sarà una partita molto calda, dobbiamo presentarci con la giusta mentalità per onorare la nostra maglia”.

Francesco Bedetti (giocatore) – “Sento parlare del derby contro Forlì in Serie A2 da quando ho firmato qui in C Gold. Mi aspetto il palazzetto ai livelli della finale contro Roseto: il derby si gioca senza calcoli, con il cuore e la voglia di prevalere. Ci siamo già incrociati due volte con Forlì in preseason, ma questa volta si azzera tutto e si fa sul serio: domenica ci sarà solo da battagliare e vendere cara la pelle”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari. Lo storico derby Rimini-Forlì, sponsored by Mamasun, torna al Flaminio a distanza di 6 anni dall’ultima volta, quando nella Serie B 2015/16 Forlì, al tempo allenata da Luigi Garelli, e nella quale era presente Marco Arrigoni, oggi capitano di RBR, sconfisse per 2-0 gli allora Crabs di Massimo Bernardi, con un giovanissimo Davide Meluzzi in rampa di lancio, nei quarti di finale playoff; in stagione regolare il bilancio fu di una vittoria a testa. Per trovare un derby di A2, invece, bisogna tornare al 2010/11 quando la debuttante FulgorLibertas perse entrambi i derby per mano della Immobiliare Spiga Rimini di Terrence Roderick. Il bilancio totale delle sfide ufficiali all-time tra Rimini e Forlì è esattamente di 15 vittorie a testa.

Media – Il derby RivieraBanca Basket Rimini-Unieuro Forlì è stato selezionato da Lega Nazionale Pallacanestro per la “Game of the Week” della seconda giornata, come tale assoggettato ad un regime speciale di trasmissione: diretta televisiva su MS Channel HD (canale 814 Sky, per abbonati) e su Tivusat MS Channel HD (in chiaro), diretta streaming su LNP Pass (in chiaro) e su MS Channel HD (in chiaro). Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci aspetta una prima trasferta difficile, considerando il valore dell’avversario ed il contesto in cui giocheremo, anche per il fatto che la partita è molto sentita da entrambe le tifoserie. Dal punto di vista tecnico-tattico ci conosciamo abbastanza bene, dopo esserci affrontati due volte in prestagione: ci sarà però una componente emotiva molto diversa, e dovremo essere bravi a gestirla nel modo giusto. Il nostro processo di crescita passa anche attraverso partite di questo genere e sarà quindi importante farsi trovare pronti”.

Lorenzo Penna (giocatore) – “Giochiamo contro una squadra molto atletica e, come abbiamo visto anche in Supercoppa, una delle chiavi sarà il controllo dei rimbalzi. Oltre agli aspetti tecnici e tattici della partita, sappiamo che sarà una gara tosta: è un derby, e ci aspettiamo una battaglia sportiva nella quale dovremo essere bravi a lottare su ogni pallone. Un aspetto fondamentale sarà scendere in campo fin da subito con aggressività, in un clima che sarà caldissimo”.

Note – La Pallacanestro 2.015 ha aggiunto Nik Raivio, che aveva già svolto la preseason con i biancorossi. Questo per permettere a Vincent Sanford di recuperare dall’infortunio. Torna il #Matchprogram biancorosso, secondo numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita, il punto sul campionato, i racconti degli eventi biancorossi, l’intervista a Marcello Foschi di Actilab – #NEWPartner della Pallacanestro Forlì 2.015 – e poi altre foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming in chiaro su LNP Pass e su MS Channel HD (via satellite canale 814 Sky, per abbonati e piattaforma Tivusat, in chiaro, ed in streaming in chiaro). Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – ORASÌ RAVENNA

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 9 ottobre, 18.00

Arbitri: Foti, Pazzaglia, Tarascio

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3CBFxuP

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Ravenna è un’avversaria che a sorpresa ha perso di 30 punti in casa con Pistoia. Per questo, dovremo prestare ancora più attenzione. Hanno delle qualità indiscusse, giocatori come Musso, Bonacini, Petrovic e due stranieri di categoria. Come noi hanno un roster completamente rinnovato, questi alti e bassi possono succedere ma dobbiamo innanzitutto pensare a noi, arrivare bene alla partita, concentrarci sulle cose che ci servono e farci trovare pronti per domenica”.

Saverio Bartoli (giocatore) – “Ravenna è una squadra che ha un buon mix di giovani e di veterani. I loro due americani, seppur esordienti in Italia, hanno molta esperienza in Europa. Hanno un roster totalmente rinnovato rispetto alla passata stagione e non dobbiamo farci ingannare dal passivo importante preso contro Pistoia, perché scenderanno a Chieti con una grande voglia di rivalsa e di riprendersi dal precedente passo falso”.

Note – Domenica sarà derby in casa Bartoli: il nostro Saverio affronterà infatti suo fratello Vittorio, in un match che si preannuncia scoppiettante. La squadra si è allenata bene, non si preannunciano defezioni dell’ultim’ora. Vrankic, dopo aver risolto i problemi burocratici con il suo visto, potrà esordire in campionato con la Caffè Mokambo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Caffè Mokambo Chieti Basket 1974.

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Abbiamo grande voglia di tornare in campo, perché la prima gara non ci ha soddisfatto in nessun aspetto, nonostante in queste due ultime settimane i ragazzi si siano allenati davvero bene. Incontriamo una squadra che ha dimostrato di stare bene in campo ed incarnare al meglio i valori che coach Rajola è bravissimo ad inculcare alle sue squadre, li affronteremo con la massima umiltà e con l’obiettivo di stare in partita fino alla fine, per essere pronti nei minuti finali”.

Bernardo Musso (giocatore, capitano) – “Vogliamo metterci alle spalle la prima partita con Pistoia e dimostrare che non siamo quelli visti all’esordio. Per farlo dobbiamo ripartire dalla difesa che deve essere il nostro punto fermo per tutta la stagione. Dovremo imprimere il nostro ritmo alla gara e stare attenti ai loro tiratori da tre punti. Sarà importante per noi anche imporci dal punto di vista fisico in difesa e a rimbalzo, mettendo in campo tutta la voglia che abbiamo”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

UMANA CHIUSI – TRAMEC CENTO

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 9 ottobre, 18.00

Arbitri: Wassermann, Nuara, Marzo

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3CMatZL

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Siamo molto arrabbiati per la sconfitta con Nardò, vogliamo rifarci, anche se sappiamo che ci troveremo di fronte quella che, in questo momento, è la squadra più forte del nostro girone. Dovremo superarci fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Proveremo a giocare una partita orgogliosa e intensa, sapendo che Cento ha un roster di grande livello”.

Riccardo Bolpin (giocatore) – “Cento è una squadra molto forte, attualmente una delle migliori del nostro girone, se non addirittura la migliore. Sono in forma, arrivano dalla grande vittoria sulla Fortitudo Bologna e quindi sicuramente carichi. Ci aspettiamo una gara dura e intensa e noi dovremo fare questo tipo di partita per tutti e 40 i minuti. Con squadre di questo calibro è necessario essere costanti, evitando quegli alti e bassi che ci hanno punito a Lecce, contro Nardò”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Sarà bene essere molto concentrati questa settimana perché andiamo sul campo di una squadra che l’anno scorso ci ha battuto due volte, in maniera abbastanza netta. È una squadra a cui piace correre, giocano ad alto numero di possessi, è una squadra che gioca molto in transizione, che cerca molto il contropiede con grande energia in attacco. Banale dirlo, ma limitare il numero di palle perse ed avere un buon bilanciamento in transizione difensiva farà sicuramente la differenza”.

Derrick Marks (giocatore) – “Domenica abbiamo ottenuto una grande vittoria, più per il morale che per la classifica. Adesso inizia la routine del campionato e dobbiamo andare sempre avanti a testa bassa a partire da questa trasferta a Chiusi. Dovremo essere bravi a ritrovare lo spirito di sacrificio e di squadra del derby con la Fortitudo, in un ambiente che sarà sicuramente molto meno caldo”.

Note – Matteo Mecacci non potrà sicuramente utilizzare Giacomo Zilli, ancora out per infortunio.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sul profilo Instagram della Benedetto XIV Cento.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – TASSI GROUP FERRARA

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: domenica 9 ottobre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Bonotto, Maschietto

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3EDilOz

QUI PISTOIA

Luca Angella (vice allenatore) – “Ci troveremo di fronte una squadra alla ricerca della prima vittoria, affamata, con due colonne d’esperienza come Campani e Amici e un giusto mix di giocatori che si vogliono affermare in categoria. Dovremo fare molta attenzione sul tiro da tre punti, una caratteristica spiccata del roster di Ferrara: bisognerà essere bravi ad abbassare le loro percentuali, difendendo sui tiratori e sfruttando le nostre qualità nel gioco a tutto campo, come siamo stati bravi a fare a Ravenna”.

Lorenzo Saccaggi (giocatore) – “Quella di Ravenna è stata una vittoria importante, soprattutto perché arrivata in trasferta. Poter contare sullo zoccolo duro dell’anno scorso in questa prima fase di stagione è un vantaggio, vantaggio che dovremo sfruttare anche contro Ferrara. Occorrerà dunque mettere in campo la nostra identità, andando oltre le fisiologiche difficoltà a cui dobbiamo far fronte in questo frangente: andiamo avanti con tanta fiducia, nel gruppo c’è tanto rispetto e tanta voglia di aiutarsi”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI FERRARA

Marco Carretto (assistente allenatore) – “Contro Udine abbiamo fatto una buona prestazione a livello di compattezza di squadra, riuscire a restare fino all’ultimo in gara contro una corazzata del genere è stato incoraggiante. Domenica andremo in un campo difficile come quello di Pistoia, affronteremo una compagine compatta, che ha cambiato molto meno di noi, mantenendo sicurezze che per la categoria sono importantissime, aggiungendo Pollone, giocatore giovane, ma già esperto della categoria. Attenzione a Varnado, che si sta dimostrando una prima punta importante. La loro solidità nel modo di giocare, fatto di condivisione dei possessi, come del resto la solidità difensiva, portano a dover fare una prova decisamente di livello per potercela giocare fuori casa”.

Alessandro Amici (giocatore) – “Il nostro calendario iniziale non è dei più semplici, andiamo ad affrontare nelle prime 4-5 gare squadre che, secondo me, lotteranno per i playoff. Quello di domenica prossima al PalaCarrara sarà sicuramente un altro test importante, forse più importante di quello di domenica scorsa contro Udine, perché comunque andremo in trasferta, contro una buona squadra come la Giorgio Tesi Group. Questo ci darà ancora indicazioni sulle condizioni in cui ci troviamo in questo avvio del torneo”.

Note – Coach Spiro Leka potrà contare sull’intero roster a disposizione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara.

