Serie A2 Old Wild West 2022/23 – Le qualificate ai quarti della Coppa Italia, accoppiamenti ed tabellone

Questi gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia Serie A2 Old Wild West 2023. A qualificarsi per i quarti le prime quattro classificate dei due gironi di Serie A2 (Verde e Rosso) al termine del girone di andata. I quarti si giocano in gara unica in casa delle prime due classificate di ogni raggruppamento. Nella giornata di domani, lunedì 19 dicembre, saranno resi noti date e orari di gioco.

Le vincenti dei quarti accederanno alla Final Four (11-12 marzo, in sede da definire).

Si allega tabellone con gli accoppiamenti.

ACQUA S.BERNARDO CANTU’ (1 Verde) – APU OLD WILD WEST UDINE (4 Rosso)

TRAMEC CENTO (2 Rosso) – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO (3 Verde)

VANOLI BASKET CREMONA (2 Verde) – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA (3 Rosso)

UNIEURO FORLI’ (1 Rosso) – REALE MUTUA TORINO (4 Verde)