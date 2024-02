Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Gli accoppiamenti ed il tabellone della Final Four di Coppa Italia

Questi gli abbinamenti delle semifinali, in programma sabato 16 marzo, per la Final Four della Coppa Italia LNP Old Wild West Serie A2 2024 (16-17 marzo, a Roma, Palazzetto dello Sport). Si allega tabellone con gli accoppiamenti.

TRAPANI SHARK (1 Verde) – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA (2 Rosso)

UNIEURO FORLI’ (1 Rosso) – ACQUA S.BERNARDO CANTU’ (2 Verde)

Di seguito si ricordano gli abbinamenti delle semifinali, già definiti, per la Final Four della Coppa Italia LNP Old Wild West Serie B Nazionale.

FABO HERONS MONTECATINI (1 A) – LIOFILCHEM ROSETO (2 B)

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA (1 B) – AKERN LIBERTAS LIVORNO (2 A)

Il programma definitivo della Final Four, con ordine delle gare e orari di gioco, verrà reso noto prossimamente.

AREA COMUNICAZIONE LNP