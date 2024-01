Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La presentazione della 19^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Dopo l’anticipo del venerdì tra Udine e Trieste, si completa il programma della 19^ giornata di Serie A2 Old Wild West, ottava di ritorno, con le altre gare del turno. Sabato 13 gennaio si giocano Rimini-Cividale e Forlì-Verona, domenica 14 le restanti tre sfide.

Tutto sull’anticipo del venerdì Udine-Trieste -> http://tinyurl.com/yxvz9j7m

Sabato 13 gennaio, ore 20.30

Rimini: RivieraBanca Basket-UEB Gesteco Cividale

Forlì: Unieuro-Tezenis Verona

Domenica 14 gennaio, ore 18.00

Lecce: HDL Nardò Basket-Sella Cento

Chiusi: Umana-Agribertocchi Orzinuovi

Piacenza: UCC Assigeco-Flats Service Fortitudo Bologna

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 30 15 3 Unieuro Forlì 28 14 4 Pallacanestro Trieste 26 13 4 Apu Old Wild West Udine 26 13 5 Tezenis Verona 24 12 6 UCC Assigeco Piacenza 18 9 9 HDL Nardò Basket 16 8 10 RivieraBanca Basket Rimini 12 6 12 Sella Cento 12 6 12 UEB Gesteco Cividale 10 5 13 Agribertocchi Orzinuovi 8 4 14 Umana Chiusi 4 2 15

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento “Half Season Pass”, che comprende le gare rimanenti della stagione 2023/2024 (Serie A2+Serie B Nazionale) a 49,99€. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

RIVIERABANCA RIMINI – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: sabato 13 gennaio, 20.30

Arbitri: Gagliardi, Salustri, Coraggio

Andata: 77-82 d. 1 t.s.

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4mstpkun

QUI RIMINI

Larry Middleton (vice allenatore) – “La partita con Cividale sarà giocata sull’agonismo, è molto importante per tutte e due le Società. Entrambe le squadre arrivano da un periodo di alti e bassi, però noi possiamo contare sulla nostra costante crescita che stiamo dimostrando in campionato. Siamo in recupero e dobbiamo aggiungere dei tasselli, il nostro intento deve essere quello di essere presenti e concentrati lungo tutti e 40 i minuti e soprattutto con il coltello tra i denti. Io sono convinto che siamo pronti per farlo”.

Stefano Masciadri (giocatore) – “Sabato per noi sarà la prima di 2 partite in casa, veniamo da 2 partite fuori casa molto solide. Vogliamo dare continuità a queste partite, davanti al nostro pubblico. Loro sono una squadra molto pericolosa dall’arco e dobbiamo limitare le conclusioni oltre l’altro e sporcare le loro percentuali, con una difesa solida”.

Note – Prima sfida nella storia tra papà Sandro Dell’Agnello, coach riminese, ed il figlio Giacomo Dell’Agnello, giocatore di Cividale.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma LNP Pass, in differita su Icaro Tv sabato dalle 23.00. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Una partita delicatissima, che ha una importanza per la classifica veramente grande, perché è ovvio che gli scontri cambiano tutto in caso di arrivo in parità. Mancano talmente tante giornate che non si può definire decisiva, però è una di quelle sfide che bisogna vincere; dobbiamo giocarla con un’attenzione e concentrazione particolari, dobbiamo seguire il percorso tecnico che stiamo percorrendo nelle ultime 2 settimane per dare stabilità al nostro modo di giocare e fare altri progressi. Ho visto una Rimini in grande forma nella vittoria di Cento, sarà un avversario durissimo, che d’altra parte è una squadra costruita per stare in altre zone della classifica; arriveranno con grandi motivazioni come le abbiamo noi, dovremo essere molto determinati”.

Luca Campani (giocatore) – “Partita molto complicata contro Rimini, giocare in trasferta è sempre difficile ed il Flaminio è un campo molto caldo. Loro sono una squadra che, a dispetto della classifica, è molto più forte di quello che dice il piazzamento. Noi ci stiamo preparando al meglio in allenamento seguendo quello che ci dice il coach, siamo pronti per affrontare una partita durissima contro una squadra tosta”.

Note – Assente Doron Lamb, per una squalifica rimediata nella passata stagione.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) sabato alle ore 22.30.

UNIEURO FORLÌ – TEZENIS VERONA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: sabato 13 gennaio, 20.30

Arbitri: Caforio, Cappello, Praticò

Andata: 82-96

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/25nd76h7

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che ha un roster, come da aspettative iniziali, importante e che sarà sicuramente protagonista nel finale di stagione. Verona sta dimostrando, soprattutto negli scontri diretti, grande forza. Li ha vinti praticamente tutti nel girone di andata, mentre in quello di ritorno ha perso a Udine; però ha avuto la forza di giocare una partita, spesso conducendo, a Trieste, per poi perdere di 3, ma soprattutto ha vinto al PalaDozza contro la Fortitudo, dimostrando grande potenzialità. Siamo 2 squadre che si conoscono bene, avendo giocato contro già 2 volte in questa stagione e, dobbiamo essere onesti, anche se in entrambi i casi abbiamo spesso avuto la forza di rientrare in partita, abbiamo spesso inseguito. Dobbiamo quindi fare tesoro di queste 2 esperienze e cercare di fare meglio, cercando di limitare i loro punti di forza, che sono il gioco in campo aperto ed un grande atletismo, che dovremo cercare di limitare con un atteggiamento migliore, grande applicazione e desiderio di colmare il gap, contro quella che probabilmente è la squadra con più atletismo del nostro girone”.

Kadeem Allen (giocatore) – “Sappiamo che questa è una buona squadra e una partita importante per noi, soprattutto dopo una sconfitta. Ci aspetta una partita dura! Dobbiamo solo giocare la nostra pallacanestro ed essere pronti a combattere per 40 minuti”.

Note – Big match per l’Unieuro Forlì, che nella 19^ giornata di regular season attende la Tezenis Verona di coach Ramagli, quinta a 4 punti di distanza dai romagnoli. La voglia di rivalsa è tanta in casa biancorossa, dopo la sconfitta di sabato scorso a Cividale e soprattutto dopo aver lasciato agli scaligeri il referto rosa nei due precedenti stagionali, tra Supercoppa e girone d’andata (successi veronesi per 85-84 nei quarti di Supercoppa e 96-82 nell’andata di campionato). Prima della partita la Società premierà John Fox, bandiera della pallacanestro forlivese: draftato dai Chicago Bulls nel 1987, John Fox firmò a Forlì nel 1988 e diventò una bandiera del basket forlivese. L’anno successivo infatti Fox è protagonista della storica promozione dei biancorossi in Serie A1, con l’indimenticabile notte di Fabriano. John rimarrà a Forlì anche la stagione successiva, nella massima serie, per poi fare ritorno nel capoluogo romagnolo nella stagione 1997/98. Nelle 4 stagioni complessivamente disputate in maglia biancorossa, John Fox ha totalizzato 118 presenze e realizzato 2.363 punti, entrando nel cuore di tutti gli appassionati di basket forlivesi. In occasione del “John Fox Day”, l’ex biancorosso verrà premiato a centro campo dalla Società prima della palla a 2. Per l’occasione, presso il corner merchandising posto all’ingresso parterre e presso il punto vendita al piano superiore, sarà messa in vendita a 25€ la maglietta celebrativa PF 14 FOX. Sarà possibile acquistare il biglietto sia online, al seguente link https://bit.ly/TickOL-2324, che in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket. Il giorno della partita, la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta anche dalle 10.00 alle 12.00. La sera, invece, dalle ore 19.30, un’ora prima dell’orario di inizio della partita. Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto. In particolare, per l’acquisto dei biglietti universitari, presentarsi muniti di badge o tessera di riconoscimento universitaria e ricevuta di pagamento delle tasse dell’anno accademico in corso. Si ricorda infine di portare la ricevuta di pagamento, da esibire in caso di esito negativo della lettura del codice a barre del biglietto. #MatchSponsor della partita sarà Banca Reale, che firmerà la coreografia dell’Unieuro Arena per la presentazione della squadra, oltre alle altre iniziative, come l’attesissimo #ShootThePassion, 2 tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro Arena all’intervallo della partita; se si fa canestro, ci si aggiudica una Tv offerta da Unieuro, 2 abbonamenti, 1 felpa ed eventuali altri premi. Per iscriversi a #ShootThePassion cliccare QUI. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari ed il punto sul campionato. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. Come consuetudine farà il suo ingresso sul parquet dell’Unieuro Arena anche il #SestoUomo, griffato Banca Reale, l’iniziativa di Pallacanestro 2.015 Forlì che schiera in campo, alla presentazione, un tifoso, in rappresentanza dell’intera tifoseria biancorossa, ed un partner, in rappresentanza di tutti i sostenitori della Società. Fino a mezz’ora prima della palla a due, sarà possibile anche partecipare a “Indovina lo scarto”, il nuovo App Contest della Pallacanestro Forlì. In palio, per i primi 5 che indovinano lo scarto esatto, un biglietto per il settore giallo, in occasione di Unieuro Forlì-Umana San Giobbe Chiusi di domenica 21 gennaio alle ore 18.00. Lanciata ufficialmente la nuova App della Pallacanestro Forlì, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android. Contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso saranno sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per scaricare l’App clicca iOS per Apple e Play Store per Android.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita della gara mercoledì 17 gennaio alle 21.00 e venerdì 19 gennaio alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Anticipo a Forlì, contro la squadra che in questo momento occupa la seconda posizione in classifica, con 14 vittorie e 4 sconfitte ed imbattuta sul suo campo. È una squadra che ha mostrato un cinismo che, nel corso di questa stagione, nessun altro ha avuto la capacità di mettere sul campo. Loro hanno giocato 8 partite strette (di cui 5 finite all’overtime), ovvero quelle finite con uno scarto di 5 o meno punti oppure concluse al supplementare, e di queste le hanno vinte tutte e 8. Questo dato dà un’idea di quanto abbiano in mano una buona dose di cinismo e di killer instinct, probabilmente legata anche al fatto di avere una squadra molto esperta, con tanti giocatori che possono fare la giocata nei momenti decisivi. Hanno dimostrato in casa solidità e faccia vincente; anche nelle partite nelle quali hanno rincorso e sono andati in difficoltà, per esempio contro la Fortitudo e contro Udine, alla fine hanno trovato la forza mentale, morale, caratteriale e tecnica per girare le partite a loro vantaggio. Capite quanto possa essere impegnativo giocare contro una squadra che ha tutti questi requisiti, che vanno al di là di aspetti come canestri segnati, tenuta difensiva, capacità a rimbalzo e individualità degli interpreti; qui si parla di un qualcosa che va un po’ oltre e spesso questi sono gli aspetti che nel corso di una stagione hanno un peso molto significativo nell’economia del campionato delle squadre. Loro sono questo tipo di squadra qua, andarli a incontrare sul loro campo con queste prerogative vi fa capire quanto sia una partita complessa e dove noi dovremo essere quasi perfetti, perché è l’unica cosa che ci può rendere vincenti in una gara di questo tipo”.

Alberto Morati (giocatore) – “Ci aspetta una partita molto diversa da quella contro Chiusi, Forlì occupa il secondo posto in classifica e sarà una partita fondamentale, per confermarci come una delle squadre che vuole fare bene in questo campionato. È importante per noi trovare continuità dopo l’ultima bella vittoria casalinga”.

Note – Indisponibili Vittorio Bartoli, per operazione al menisco destro, e Federico Massone, per trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Ex della gara: in casa gialloblù Giulio Gazzotti e Lorenzo Penna, entrambi a Forlì nella passata stagione; in casa forlivese Xavier Johnson, 2 campionati a Verona tra il 2021 e il 2023.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

HDL NARDÒ – SELLA CENTO

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 14 gennaio, 18.00

Arbitri: Pazzaglia, Ferretti, Cassinadri

Andata: 94-93 d. 1 t.s.

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/akvu8zcv

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “A Orzinuovi non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto sotto il profilo difensivo. Siamo stati intensi a intermittenza, per questo non abbiamo avuto nelle mani l’inerzia della gara, se non all’inizio. Ma noi possiamo esprimere certamente una difesa migliore, perché nelle partite che abbiamo vinto la difesa è stata sempre un elemento importante. Vogliamo reagire e cercare di essere noi stessi, ripartendo dal nostro atteggiamento difensivo. Non so se Cento è in difficoltà, forse le aspettative iniziali sino ad oggi non sono state soddisfatte. Però preferisco guardare in casa nostra. Non siamo evidentemente in un trend positivo, ma come non ero esaltato dopo le 7 vittorie consecutive, oggi non sono estremamente preoccupato per questo momento. Conosco il valore e le capacità dei miei. Loro sicuramente sono una squadra importante, hanno inserito giocatori di valore e hanno già fatto tanto per rinforzare il roster di partenza. Ma noi dobbiamo tornare a vincere, anche per andare sul 2-0 nello scontro diretto. Mi fido molto dei ragazzi e domenica sicuramente venderanno cara la pelle”.

Antonio Iannuzzi (giocatore, centro) – “Orzinuovi ha dimostrato di non voler stare nel posto che occupa in classifica, noi forse siamo andati lì troppo leggeri e siamo stati puniti. Con Cento è una partita importantissima, loro hanno fatto diversi acquisti e stanno cercando di trovare quella chimica che forse è mancata ad inizio stagione. Per noi è una occasione per portare a casa i 2 punti e tenere a distanza il 9° posto. Sarà una partita difficile, bisognerà essere cinici. Spero che ‘Onda Granata’ sia presente, il loro supporto ci è mancato. Ma spero che tutto il pubblico sia numeroso e carico per darci la spinta che ci serve”.

Note – Tutti i giocatori del roster dovrebbero essere disponibili.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “La partita di domenica rappresenta un’occasione per metterci alle spalle la prestazione contro Rimini; per vincere dovremo avere uno sforzo difensivo migliore, sia dal punto di vista degli esterni che dei lunghi, cercando di impattare non solo la loro fisicità ma anche sulle piccole cose, come possono essere le palle recuperate, i punti generati da secondi possessi ed a rimbalzo offensivo”.

Tommaso Bucciol (giocatore) – “Domenica contro Nardò dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo, per vincere e per rifarci dopo la brutta sconfitta contro Rimini, per far vedere a tutti di cosa siamo capaci”.

Note – Lorenzo Benvenuti e Dino Bocevski sono fuori per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Per gli aggiornamenti in tempo reale seguire i profili social della Sella Cento.

UMANA CHIUSI – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 14 gennaio, 18.00

Arbitri: Perocco, Roiaz, Calella

Andata: 71-76

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/5n84su3p

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Affrontiamo una squadra cambiata rispetto all’andata, che ha sostituito i 2 americani per motivi differenti. Orzinuovi possiede un roster esperto, con tanti elementi abituati a giocare partite come quella di domenica. Lunghi con doppia dimensione, esterni con grandi capacità nel tiro da 3 punti. Avversario difficile, partita importante, ma io penso che qualcosa in più vada dato sempre, a prescindere da chi hai di fronte. Poi, ovviamente, in occasioni come queste serve mettere il cuore sul campo. Senza se e senza ma”.

Luca Possamai (giocatore) – “Dobbiamo impattare meglio nella partita, più decisi rispetto a quanto fatto a Verona. Sarà importante imprimere il nostro ritmo fin dai primi minuti, senza lasciare il tempo di respirare ai nostri avversari. In alcuni momenti della partita di domenica scorsa ci siamo lasciati un po’ andare, con Orzinuovi sarà fondamentale mettere in campo energia e non perdere la concentrazione, neanche per un secondo. Vogliamo riuscire a portare a casa i 2 punti”.

Note – Niente da segnalare. Ex di turno Daniel Donzelli, alla San Giobbe nella stagione 2022/23 (Matteo Martini è indisponibile per infortunio).

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “Rispetto alla gara d’andata la San Giobbe ha inserito due nuovi giocatori nelle rotazioni: Ervins Jonats, ala forte lettone, e Matteo Visintin, guardia che può agire anche da regista, e, inoltre, stavolta sarà iscritto a referto il playmaker Gabriele Stefanini, fuori a causa di un infortunio nel nostro primo incontro. Siamo attesi da una partita ostica, perché Chiusi, giocando in casa, avrà una predisposizione maschia. Noi dovremo essere bravi ad impattare la loro fisicità”.

Daniel Donzelli (giocatore, ala forte) – “Ho un ottimo ricordo della mia esperienza con la canotta della San Giobbe. Durante le partite casalinghe, ho sempre trovato un ambiente caldo e, per le squadre avversarie, non è mai semplice giocare a Chiusi, non tanto per la quantità dei tifosi, con cui ho un rapporto molto forte di amicizia, ma quanto per l’attaccamento alla maglia biancorossa che i giocatori dimostrano sempre quando scendono in campo. È una partita da non sottovalutare, perché Chiusi è una formazione rognosa e sarà una partita da vincere più col cuore, che con la tecnica”.

Note – Torna a giocare in trasferta l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la preziosa vittoria casalinga ai danni di Nardò. Sono due gli ex della gara: Daniel Donzelli ha indossato la canotta della San Giobbe Chiusi nella passata stagione, fatturando 4.8 punti di media a partita, mentre Matteo Martini, che non sarà a referto, è un giocatore che ha scritto pagine storiche della Pallacanestro Orzinuovi e ne ha difeso i colori a più riprese nella sua carriera, vincendo un campionato di Serie C e prendendo parte a 2 stagioni di Serie B ed altrettante di Serie A2, vestendo anche i gradi di capitano.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

UCC ASSIGECO PIACENZA – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 14 gennaio, 18.00

Arbitri: Puccini, Grappasonno, Roca

Andata: 92-94

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/5ybm49ah

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Queste partite ti lasciano sempre qualcosa e sono importanti per la crescita del gruppo. Dobbiamo fare una partita solida, pareggiando la loro forza a rimbalzo e cercando di limitare la loro coppia di americani sotto le plance. Dovremo attaccare con lucidità e cercare di guadagnare qualche vantaggio nelle varie situazioni di gioco che si presenteranno, ma allo stesso tempo dovremo giocare con la mente libera”.

Niccolò Filoni (giocatore) – “La partita contro la Fortitudo Bologna sarà molto dura. Giochiamo contro la prima in classifica e perciò dovremo dare il massimo, noi ci stiamo allenando duramente per poter dare tutto in campo e affrontarli al meglio. Speriamo di poter trovare la prima vittoria del 2024, in casa davanti ai nostri tifosi”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Mark Ogden (giocatore) – “Sabato scorso con Udine è stata una sfida molto dura, ma anche un grande spettacolo da vedere ed è stato bello per noi riuscire a vincere davanti ai nostri meravigliosi tifosi. Mancano ancora tanti mesi al termine della stagione, faremo di tutto per continuare a proporci nel miglior modo possibile. La prima parte della stagione è stata importante, perché ci ha fornito certezze e la consapevolezza che il duro lavoro fatto in palestra possa venir ripagato. Ogni match sarà sempre importante, pensiamo una partita alla volta. Piacenza sarà una partita molto difficile. Basta ricordarsi del match di andata, loro hanno tanto talento offensivo, sarà ancora una volta importante la nostra difesa”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita tv su Trc Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 16 gennaio, alle ore 22.35.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST