Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La presentazione della 21^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In programma la 21^ giornata, decima di ritorno, nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West. Tutte le gare si giocano domenica 28 gennaio.

Domenica 28 gennaio, ore 17.00

Lecce: HDL Nardò Basket-Tezenis Verona

Domenica 28 gennaio, ore 18.00

Bologna: Flats Service Fortitudo-UEB Gesteco Cividale

Udine: Apu Old Wild West-Unieuro Forlì

Piacenza: UCC Assigeco-Umana Chiusi

Trieste: Pallacanestro Trieste-RivieraBanca Basket Rimini

Domenica 28 gennaio, ore 20.00

Cento: Sella-Agribertocchi Orzinuovi

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 32 16 4 Unieuro Forlì 32 16 4 Apu Old Wild West Udine 30 15 5 Pallacanestro Trieste 28 14 6 Tezenis Verona 26 13 7 UCC Assigeco Piacenza 18 9 11 Sella Cento 16 8 12 HDL Nardò Basket 16 8 12 UEB Gesteco Cividale 14 7 13 RivieraBanca Basket Rimini 14 7 13 Agribertocchi Orzinuovi 8 4 16 Umana Chiusi 6 3 17

LE PARTITE

HDL NARDÒ – TEZENIS VERONA

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 28 gennaio, 17.00

Arbitri: Gagliardi, Almerigogna, Berlangieri

Andata: 80-79 d. 1 t.s.

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Sono molto motivato, perché questa è una esperienza estremamente stimolante e intrigante. Come ho detto alla squadra, tra i tanti motivi per cui io oggi sono il coach di Nardò Basket ce n’è uno più importante di tutti. Cioè, i giocatori di questa squadra, perché sono convinto che questo è un gruppo che può darci molto. Parlerò con ognuno di loro, nel tempo strettissimo che abbiamo, per far passare dei principi di squadra, mettendo delle regole e cercando di far sì che tutti spingano verso la stessa direzione. Il singolo deve essere assolutamente al servizio di tutti. C’è la totale e incondizionata volontà di cambiare questa situazione. Perché sono molto felice di essere qui e di aver accettato quella che è una sfida tostissima. Darò tutto quello che ho, ogni giorno. A Verona ho trascorso anni bellissimi, la squadra che affrontiamo è molto competitiva, profonda, con doppi giocatori per ogni ruolo, con dei lunghi che hanno una doppia dimensione, con uomini di taglia e di energia. Cercheremo di mettere in partita la nostra solidità, la più competitiva possibile. Non voglio essere un illusionista, dicendo chissà come saremo differenti rispetto ad oggi. Per il tempo che abbiamo, è chiaro che domenica sarà una risposta più emotiva che tecnica”.

Renato Nicolai (general manager) – “Abbiamo analizzato il momento tecnico e soprattutto emotivo di un gruppo che ha avuto un andamento ondivago e che probabilmente adesso aveva bisogno di una scossa, di una spinta, di impulsi che erano venuti a mancare. Non dimentichiamo il lavoro positivo che Gennaro Di Carlo ha fatto e per questo lo ringraziamo. In questo momento, però, dovevamo fare uno step in avanti, anzi verso l’alto. La disponibilità di Luca (Dalmonte, ndr) ci ha fatto capire che era il momento giusto per cambiare. Le ambizioni non sono nascoste, è una scelta di alto livello, siamo convinti sia quella giusta”.

Note – Il neo head coach di Nardò Luca Dalmonte è un ex, avendo allenato Verona in A2 tra il novembre 2016 e il dicembre 2019.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI VERONA

Federico Massone (giocatore) – “Contro Nardò sarà sicuramente una partita insidiosa, perché affrontiamo una squadra in difficoltà, che ha appena cambiato allenatore e per queste ragioni è difficile sapere cosa potremmo aspettarci. Sarà un’occasione per noi per concludere la prima fase su basi concrete, che a volte ci sono mancate, e cercare di conquistare fiducia. In questa prima parte non siamo riusciti a raggiungere tutti i risultati che volevamo, questa è un’occasione per finire bene ed approcciarci nel migliore dei modi alla fase più importante del campionato”.

Note – Indisponibile Vittorio Bartoli per operazione al menisco destro.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 28 gennaio, 18.00

Arbitri: Radaelli, D’Amato, Tarascio

Andata: 69-65

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Riccardo Bolpin (giocatore) – “Torniamo a giocare al PalaDozza, che è sempre qualcosa di meraviglioso: Sia in campo, sia al di fuori, il rapporto con il popolo della Effe è bellissimo. Il nostro è un gruppo super: ci troviamo bene, sia in campo, che soprattutto fuori. Tutti si sono integrati al meglio. Abbiamo uno spogliatoio splendido, grazie altresì a capitan Matteo Fantinelli e a Pietro Aradori, due ragazzi super e pezzi indelebili della storia recente della Fortitudo. Il mio elevato minutaggio non mi pesa, anzi. Mi fa molto piacere, vuol dire che il coach ha fiducia in me. Peccato per la forte botta al ginocchio rimediata due giorni prima della partita di Cento. Ho stretto i denti, sono un agonista, spiace non esser riusciti a conquistare la vittoria, ma bisogna sempre guardare avanti. E basta guardare gli ultimi risultati conquistati da Cividale – nostra prossima avversaria – per capire che il match di domenica pomeriggio sarà assolutamente insidioso e complesso”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita su TRC Bologna martedì 30 gennaio, alle ore 22.35.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “La partita più stimolante dell’anno, perché giochiamo contro la prima in classifica, perché giochiamo in questo palazzetto pieno di storia e pieno di fascino. Per noi è un grande onore e vogliamo arrivare pronti e fare una grandissima partita, far vedere che siamo ambiziosi e non ci accontentiamo perché abbiamo vinto 3 partite in fila. Siamo comunque all’inizio di un percorso difficilissimo per raggiungere la salvezza: fare una partita sopra le righe a Bologna potrebbe essere un passo in avanti incredibile”.

Lucio Redivo (giocatore) – “Stiamo bene, ci stiamo allenando molto bene questa settimana, con le ultime 3 vittorie che ci hanno dato una carica extra per preparare la prossima. Loro sono una squadra incredibile e in casa sono ancora più forti; giocano veramente bene e lo sappiamo, ma noi andiamo là per vincere, facendo il nostro gioco per conquistare questi punti importanti”.

Note – Oltre 250 i tifosi della Marea Gialla previsti al seguito della squadra, esauriti i biglietti del settore ospite.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) domenica alle ore 22.00.

APU OLD WILD WEST UDINE – UNIEURO FORLÌ

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 28 gennaio, 18.00

Arbitri: Salustri, Foti, Marzulli

Andata: 84-87 d. 1 t.s.

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita. Forlì è una squadra che gioca molto bene, e la classifica ne è la prova, di grande flusso e movimento. Hanno dei lunghi mobili e sugli esterni giocatori che posso attaccare facilmente il centro dell’area. Dovremo riuscire a controllare il ritmo e mettere in campo l’energia necessaria dal primo secondo. L’obiettivo sono i 2 punti, poi proveremo anche a ribaltare la differenza canestri. Non possiamo però entrare in campo con l’assillo di dover per forza ribaltarla, perché produrrebbe solo ansia”.

Matteo Da Ros (giocatore) – “Come sempre Antimo Martino tira fuori il meglio dai giocatori a disposizione. Forlì è una squadra molto preparata, molto ben allenata e caparbia. Non mollano mai: l’hanno dimostrato all’andata, recuperando una doppia cifra di svantaggio. Sono felicissimo della risposta del nostro pubblico per questa partita, perché vuol dire che l’importanza di questa partita è ben calcolata da tutti”.

Note – Coach Vertemati dovrà ancora fare a meno di Gianmarco Arletti, fermo per una distorsione al polso. Continua il lavoro di riabilitazione per Quirino De Laurentiis.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Arriviamo a questa importante partita orgogliosi della nostra classifica e di quello che stiamo facendo sinora, ma con la voglia di provare a fare un ulteriore step, che significherebbe finire questa stagione regolare oltre le più rosee aspettative, ma soprattutto vorrebbe dire ottenere la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, che sicuramente rappresenta un risultato prestigioso, considerando i valori del nostro girone. Affrontiamo una squadra che sta confermando il proprio valore e così come detto per la partita di andata, è fatta di tanti giocatori che questo campionato lo conoscono bene e che negli ultimi anni lo hanno vinto da protagonisti. Sono imbattuti in casa e questo credo sia un aspetto sufficiente per capire che non basterà da parte nostra una semplice buona partita, ma ci vorrà qualcosa di speciale per portare a casa i 2 punti”.

Daniele Cinciarini (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che viene da un momento positivo ed è una delle più attrezzate, se non la più attrezzata per il salto di categoria. Molto di questa gara si deciderà nei dettagli, una palla vagante, un rimbalzo, insomma tutto potrà fare la differenza. In casa li abbiamo battuti di misura, al Carnera giocheremo su un campo inviolato e sicuramente ci sarà una cornice di pubblico molto importante. Noi siamo carichi e concentrati per questa partita molto importante, sia per il nostro percorso, sia per la classifica sia, infine, per la qualificazione alla Coppa Italia”.

Note – Unieuro Forlì pronta per affrontare le ultime due giornate di regular season decisamente impegnative, contro Udine e Trieste, che mettono in palio il pass per la Final Four di Coppa Italia del 16-17 marzo a Roma. I biancorossi iniziano questo rush finale di stagione regolare dalla trasferta di Udine, dove ad attenderli c’è un “Carnera” tuttora inviolato. All’andata i romagnoli si imposero 87-84 dopo un tempo supplementare. Negli ultimi 6 incroci fra le due formazioni, tra regular season e playoff della passata stagione e, appunto, il match di andata dell’Unieuro Arena, Forlì è 6 vinte su 6. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto della vittoria di domenica scorsa contro Chiusi, del gioco “Shoot The Passion” e del #sestouomo, oltre alle attesissime “5 domande a…”, con protagonista Luca Pollone, che hanno consentito a 5 tifosi di vincere un biglietto a testa per assistere alla partita di domenica scorsa. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. Fino a mezz’ora prima della palla a due sarà possibile anche partecipare a “Indovina lo scarto”, il nuovo App Contest della Pallacanestro Forlì. In palio, per i primi 5 che indovinano lo scarto esatto, un biglietto per il settore Giallo, in occasione della prima partita della fase a orologio, dell’11 febbraio alle ore 18.00 all’Unieuro Arena. La Pallacanestro Forlì al cinema: sarà possibile assistere alla partita al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App, accedendo alla sezione “Biglietteria”, o cliccando sul link https://bit.ly/TickOL-Cineflash, fino ad esaurimento posti. Lanciata ufficialmente la nuova App della Pallacanestro Forlì, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android. Contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso saranno sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per scaricare l’App clicca iOS per Apple e Play Store per Android.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita dell’incontro mercoledì 31 gennaio alle 21.00 e venerdì 2 febbraio alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.

UCC ASSIGECO PIACENZA – UMANA CHIUSI

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 28 gennaio, 18.00

Arbitri: De Biase, Barbiero, Picchi

Andata: 92-97 d. 1 t.s.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Domenica ci aspetta una partita molto difficile e delicata, perché affrontiamo una squadra che, nonostante la classifica, sta vivendo un buon momento di forma. Chiusi è tosta dal punto di vista fisico, dominante sotto canestro e molto solida. Sarà un match che dovremo affrontare mantenendo sempre la giusta mentalità, dove dovremo essere bravi a giocare di squadra, controllando il ritmo e muovendo velocemente la palla contro la loro difesa”.

Ursulo D’Almeida (giocatore) – “Siamo in una fase cruciale della stagione, dove ci aspettano 2 partite importanti, per chiudere al meglio la regular season, dopo 4 sconfitte in fila contro le big del campionato. Chiusi è una squadra fisica che difensivamente tende a chiudersi in area. Noi dovremo essere bravi a tenere costantemente alto il livello dell’intensità difensiva e concretizzare il gioco in attacco, per portare a casa i 2 punti”.

Note – Scannerizzando il QR code presente all’ingresso del PalaBanca, oppure tramite le storie presenti sui social bianco-rosso-blu sarà possibile sfogliare l’Assigeco Magazine, giornale digitale contenente tutte le news sulla partita e altre curiosità.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Le partite per noi sono tutte complicate, vista la classifica. In ogni caso dobbiamo provare a portarla via a Piacenza con tutto quello che abbiamo, ritrovando energie che magari non esistono, perché qualcuno è veramente con il serbatoio rosso. Ma le scuse servono a poco, anzi a niente. Dobbiamo andare a Piacenza e giocare la miglior partita della stagione”.

Note – In settimana l’Umana ha acquisito Viktor Gaddefors, ala svedese classe ’92, 201 centimetri, reduce da un’esperienza a Taiwan con il New Taipei DEA. Risolto l’accordo con Kahliel Spear, 4 presenze in campionato e fermo dallo scorso ottobre.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

PALLACANESTRO TRIESTE – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: domenica 28 gennaio, 18.00

Arbitri: Ursi, Luca Attard, Roca

Andata: 81-62

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Nell’ultima partita con Chiusi i ragazzi hanno davvero lavorato duramente per dare il massimo, come Stefano Bossi che ha trovato il suo ritmo. Quello che cerchiamo di insegnare nel nostro spogliatoio è la capacità di essere pronti a fare la differenza nel momento più importante. Avevamo bisogno che tutti lo facessero, e sono davvero soddisfatto che molti giocatori l’abbiano fatto nel migliore dei modi. Nel primo quarto abbiamo avuto un inizio estremamente lento; abbiamo dovuto usare un time-out anticipato quando ancora stavamo cercando di capire la formazione iniziale senza Reyes. Sono felice per Lodovico Deangeli; la sua prestazione contro l’Umana è stata eccezionale su entrambi i lati del campo, prendendo ottime decisioni e giocando sempre una grande difesa. Domenica ci attende un’altra importante sfida con Rimini, siamo pronti a dare il massimo, ancora una volta davanti al nostro pubblico”.

Lodovico Deangeli (giocatore) – “La vittoria contro Chiusi è stata davvero fondamentale per noi, specialmente considerando l’infortunio di Justin Reyes e l’assenza di Michele Ruzzier. Affrontare l’Umana non è stato facile, poiché giocavano con determinazione per la salvezza; dobbiamo sicuramente migliorare l’inizio delle partite, ma dobbiamo anche considerare la determinazione di ogni squadra nel campionato. Nonostante un inizio difficile, la nostra reazione è stata positiva, motivata dalle parole del coach sul senso di responsabilità condivisa che abbiamo in questo momento. Justin (Reyes, ndr) è fondamentale, la sua mancanza ci ha spinti a dare il massimo, soprattutto al gruppo di giocatori italiani. Vorrei poi elogiare la prestazione di Stefano Bossi, che ha dimostrato grande cuore. Ora però dobbiamo mantenere questa intensità, specialmente contro Rimini nella partita di domenica”.

Note – Ancora assente Justin Reyes, reduce dall’operazione al ginocchio destro; da valutare Michele Ruzzier, in panchina nell’ultima gara contro Chiusi, ma solo per onor di firma. Prima della sfida contro Rimini, alle ore 16.45, nella sala stampa del PalaTrieste, verrà presentato il libro “Un principe tra due mondi” dedicato a Cesare Rubini, il grande poliatleta triestino, in occasione del centenario dalla sua nascita. Il volume è stato scritto per ricordarlo dal giornalista Sergio Meda, dallo storico sportivo Sergio Giuntini e da Mario Zaninelli, che l’ha conosciuto e ha condiviso con lui tanti momenti come amico di famiglia. Alla presentazione del libro prenderà parte anche Giovanni Adami, presidente della FIP regionale del Friuli Venezia Giulia. Il libro si propone di condividere e trasmettere alle generazioni future l’eredità di uno dei più eminenti atleti italiani della storia. Onorato con l’inserimento nella Hall of Fame di due discipline sportive distinte, il basket e la pallanuoto, Cesare Rubini ha trionfato come campione olimpico, guadagnandosi una medaglia d’oro come atleta nella pallanuoto a Londra 1948, oltre ad un bronzo ad Helsinki 1952; conquistò anche una medaglia d’argento, in veste di manager della Nazionale italiana di basket, a Mosca 1980. La presentazione sarà aperta al pubblico e si svolgerà all’interno della sala stampa del PalaTrieste, ingresso da Via Ercole Miani 5/1. Successivamente sarà possibile acquistare una copia del libro, in un banchetto allestito all’ingresso principale di Via Flavia 3, prima della gara casalinga con la RivieraBanca Basket Rimini.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Nonostante il recente trend positivo la nostra classifica ci impone di cercare punti su ogni campo, per poter recuperare qualche posizione prima della fase ad orologio. Sappiamo che sarà una trasferta difficile, ma partiamo per Trieste con grande fiducia in ciò che stiamo facendo e per il livello delle prestazioni offerte ultimamente”.

Alessandro Grande (giocatore) – “Stiamo lavorando per preparare al meglio la trasferta di Trieste. Sappiamo che è un campo difficile. È una delle squadre migliori, ma questo campionato ci ha insegnato che in ogni caso non c’è campo, squadra o partita facile. D’altro canto nessun risultato è precluso e vogliamo andare a Trieste per giocarci la partita a viso aperto, limitare il loro talento e provare a portare via la partita, continuando a combattere e inseguendo il nostro obiettivo”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma streaming LNP Pass, in differita tv su Icaro TV domenica dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

SELLA CENTO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 28 gennaio, 20.00

Arbitri: Miniati, Di Martino, Coraggio

Andata: 67-56

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Orzinuovi è una squadra molto pericolosa, il campionato ci sta dicendo che non ci sono partite semplici e che tolte le prime 5 del girone tutte le altre squadre sono coinvolte nella lotta per il mantenimento della categoria. Sarà fondamentale domenica scendere in campo con la stessa aggressività delle ultime partite, questa squadra non può prescindere dall’atteggiamento, dall’energia e dalla rabbia”.

Maximilian Ladurner (giocatore) – “2 vittorie di fila ci hanno aiutati molto a trovare fiducia, come squadra e come singoli, ma ora non possiamo riposarci. Dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno di questa settimana in palestra, per affrontare al meglio una sfida che sarà difficile, visto che Orzinuovi è una squadra in crescita”.

Note – Assenti Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Per gli aggiornamenti in tempo reale seguire i profili social della Sella Cento.

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “Cento, rispetto alla gara di andata, ha inserito due nuovi giocatori nel roster: Wendell Mitchell, che ha sostituito Ty Sabin, e Carlos Delfino. Sono una squadra di grande talento e con tanti punti nelle mani. Dovremo essere pronti, come già stiamo facendo, ad affrontare una partita tosta, dura e fisica, mettendo, però, in campo più energia di loro”.

Ennio Leonzio (giocatore, guardia) – “Siamo attesi da un ambiente molto caldo e Cento è reduce da una vittoria, ma arriva da un percorso complicato. Ci aspetta una partita molto difficile, perché, conoscendo coach Matteo Mecacci, sono certo che si prepareranno in maniera egregia sotto ogni profilo. Noi dovremo essere bravi a limitare le loro talentuose bocche di fuoco e ad eseguire il piano partita che abbiamo svolto in settimana”.

Note – Torna a giocare in trasferta l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la sconfitta casalinga contro Udine. Sono due gli ex della gara: Giovanni Gasparin, capitano di Orzinuovi, ha indossato la canotta di Cento a due riprese, nella stagione 2018/19 (Serie A2) e nel biennio 2020-2022 (Serie A2), mentre Ennio Leonzio ha difeso i colori biancorossi nel biennio 2019-2021 (un torneo in Serie B e uno in A2).

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

