Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La presentazione della 5^ giornata della fase a orologio

CALENDARIO

Si gioca la quinta giornata della fase a orologio di Serie A2 Old Wild West, 27° turno della stagione regolare. Dopo l’anticipo del venerdì tra Cento e Agrigento, altre 4 gare sono in programma sabato 9 marzo; domenica 10 le altre 7 sfide del turno.

Tutto sull’anticipo del venerdì Cento-Agrigento à https://tinyurl.com/9kx4896y

Sabato 9 marzo, ore 18.30

Piacenza: UCC Assigeco-Luiss Roma

Sabato 9 marzo, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Benacquista Assicurazioni Latina

Sabato 9 marzo, ore 20.30

Verona: Tezenis-Wegreenit Urania Milano

Lecce: HDL Nardò Basket-Novipiù Monferrato Basket

Domenica 10 marzo, ore 18.00

Bologna: Flats Service Fortitudo-Real Sebastiani Rieti

Udine: Apu Old Wild West-Ferraroni Juvi Cremona

Trieste: Pallacanestro Trieste-Gruppo Mascio Treviglio

Rimini: RivieraBanca Basket-Elachem Vigevano 1955

Orzinuovi: Agribertocchi-Trapani Shark

Chiusi: Umana-Acqua S.Bernardo Cantù

Domenica 10 marzo, ore 20.00

Forlì: Unieuro-Reale Mutua Torino

CLASSIFICA GIRONE VERDE

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 46 23 2 Acqua S.Bernardo Cantù 38 19 7 Reale Mutua Torino 36 18 7 Real Sebastiani Rieti 32 16 10 Wegreenit Urania Milano 26 13 13 Ferraroni Juvi Cremona 24 12 13 Gruppo Mascio Treviglio 22 11 14 Elachem Vigevano 1955 20 10 16 Luiss Roma 18 9 16 Moncada Energy Agrigento 12 6 20 Novipiù Monferrato Basket 12 6 20 Benacquista Assicurazioni Latina 10 5 20

CLASSIFICA GIRONE ROSSO

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 44 22 4 Flats Service Fortitudo Bologna 38 19 6 Apu Old Wild West Udine 36 18 7 Tezenis Verona 34 17 9 Pallacanestro Trieste 30 15 11 RivieraBanca Basket Rimini 22 11 14 Sella Cento 22 11 14 UCC Assigeco Piacenza 22 11 15 UEB Gesteco Cividale 20 10 15 HDL Nardò Basket 20 10 16 Agribertocchi Orzinuovi 16 8 18 Umana Chiusi 12 6 19

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento “Half Season Pass”, che comprende le gare rimanenti della stagione 2023/2024 (Serie A2+Serie B Nazionale) a 49,99€. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

UCC ASSIGECO PIACENZA – LUISS ROMA

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: sabato 9 marzo, 18.30

Arbitri: Costa, Cappello, Cassinadri

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/28e25nhx

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “La partita con la Luiss rappresenta uno snodo cruciale per noi in chiave playoff. Ci aspetta una gara dura e difficile contro un avversario di valore e qualità. L’assenza di Miller è una tegola pesantissima per noi, ma conto sulla reazione di carattere del gruppo per una gara di sacrificio, aggressiva e determinata. Avanti tutti insieme!”.

Lorenzo Querci (giocatore) – “La Luiss è una squadra che non molla mai, ha perso all’ultimo istante la settimana scorsa contro Forlì e ha messo in grande difficoltà Cantù. Bisognerà affrontare la partita con la giusta mentalità, limitando i loro giocatori chiave, su tutti Sabin e Cucci, che stanno facendo una grande stagione, provando a dare tutto in difesa per trovare punti facili in attacco”.

Note – Assente Malcolm Miller, che nel terzo quarto della partita della scorsa settimana a Trapani ha accusato una lesione del muscolo retto femorale. Si celebra la Festa della Donna al PalaBanca: a tutte le donne sarà infatti riservato un ingresso a soli 5 euro, insieme ad un aperitivo omaggio all’intervallo offerto da “Illica Vini”, solo ed esclusivamente acquistando un tagliando presso la biglietteria del PalaBanca. Scannerizzando il QR code presente all’ingresso del PalaBanca, oppure tramite le storie presenti sui social bianco-rosso-blu sarà possibile sfogliare l’Assigeco Magazine, giornale digitale contenente tutte le news sulla partita e altre curiosità.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Partiamo per la prima di due trasferte in 5 giorni: andiamo verso Piacenza con la consapevolezza di aver dimostrato che possiamo giocarcela con tutti. La sconfitta della settimana scorsa all’ultimo tiro contro la capolista Forlì ci ha lasciato l’amaro in bocca, perché l’impresa l’avevamo sognata, accarezzata, e poi è arrivata la doccia gelata: i ragazzi sono usciti dal campo delusi e arrabbiati, ma durante la settimana hanno messo sul parquet quella dose extra di attenzione, alzando il livello dell’intensità. Affrontiamo una squadra esperta per la categoria, con giocatori interessanti, che sanno come vincere questo tipo di partite. È chiaro che l’assenza di Miller peserà un po’ nell’economia delle rotazioni di Piacenza, noi dobbiamo essere focalizzati solamente sul nostro piano gara. Ogni volta che ci siamo concentrati più sulle debolezze dell’avversario che sulle nostre abbiamo sempre fatto male: gestire il ritmo e cercare di limitare le loro scorribande saranno le due chiavi di una gara che si prospetta equilibrata. Per il nostro percorso verso la salvezza dobbiamo racimolare anche qualche punto in trasferta”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

UEB GESTECO CIVIDALE – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 9 marzo, 20.00

Arbitri: Caforio, Berlangieri, Di Martino

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/bdhskwkr

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Una delle partite più difficili da un punto di vista mentale, perché ovviamente tutti si aspettano una vittoria contro una squadra che è ultima. Invece è una squadra in buono stato di forma: prima della sconfitta di mercoledì contro Udine veniva da 2 vittorie in 3 partite, perdendo a fil di sirena in casa di Nardò. Quindi sono in salute e pericolosi, dobbiamo sapere che dovremo guadagnarci tutto sia dal punto di vista offensivo che difensivo, e far vedere che stiamo continuando a progredire”.

Matteo Berti (giocatore) – “Partita da non sottovalutare, anche se Latina in questo momento è ultima nell’altro girone, perché arrivano da un buon momento in cui hanno battagliato alla pari contro squadre forti come Udine e Trieste, contro cui hanno anche vinto. Non hanno niente da perdere, per cui dovremo fare grande attenzione e continuare a giocare come abbiamo fatto nelle ultime partite”.

Note – Palla a due alle ore 20.00, apertura dei cancelli e della biglietteria alle ore 19.00.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) alle ore 22.00, con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Questa è la terza partita in una settimana e noi non siamo Trieste, Trapani o Udine, non siamo una squadra che come undicesimo uomo può schierare un giocatore come De Laurentiis, che giocherebbe 40 minuti in qualsiasi altra formazione. Quindi, disputare 3 partite in un tempo così ravvicinato, è complicato prima che dal punto di vista tecnico, da quello fisico. Sabato a Cividale sarà una partita difficile, contro una compagine che fa dell’energia, dell’adrenalina e di un fattore campo caldissimo i propri punti di forza. Abbiamo qualche giocatore non al top della condizione, ma siamo quasi al completo, per cui cercheremo di distribuire le energie, di fare una bella partita a testa alta, come le abbiamo sempre fatte, e magari trovando il modo o la maniera per fare uno scherzetto, o mettere in difficoltà l’amico Pilla (coach Pillastrini, ndr) anche se metterlo in difficoltà è veramente un’impresa, ma ci proveremo”.

Felix Amo (giocatore) – “Cividale è una squadra molto fisica, quindi sarà necessario difendere con grande energia, cercando di limitare i loro terminali offensivi, che sono pericolosi sia dalla lunga distanza, che nel pitturato. Noi siamo in un momento delicato, sicuramente tosto per via delle tre partite in una settimana, ma siamo concentrati e la qualità dei nostri allenamenti continua a essere alta. La partita con Udine è stata intensa, saremmo dovuti partire meglio, avremmo dovuto essere più energici, ma sicuramente ci servirà da lezione per tutte le prossime gare, perché le formazioni del girone Rosso hanno maggiore fisicità rispetto a quelle incontrate nel Verde. Per me questa stagione è veramente molto stimolante, giocare contro squadre di così alta caratura è un’esperienza bellissima, so di avere ancora tanta strada da fare, ma sono contento di aver fatto già un piccolo passo in avanti”.

Note – Alexander Cicchetti, in ripresa da un infortunio, potrebbe non essere ancora a disposizione per la gara di sabato.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

TEZENIS VERONA – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: sabato 9 marzo, 20.30

Arbitri: De Biase, Almerigogna, Bartolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4hbkyrat

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Chiudiamo il primo giro di gare della fase ad orologio con la quinta partita, giocando contro l’Urania Milano. Sono una squadra fatta di giocatori esperti e dalle mani buone, il che viene tradotto nella grande efficacia che hanno a livello di impatto nel tiro da 3 punti, che viene prodotto in tanti modi, e anche nella capacità di produrre assist. Sono la seconda squadra del campionato per tiri da 3 punti realizzati e terza per tiri da 3 tentati, quindi con un’alta percentuale di realizzazione; questo, tenuto conto delle 24 squadre che compongono il nostro campionato, diviso nei due gironi. Sono il quinto attacco per punti prodotti, ma anche il quinto attacco nei punti per possessi; questo fa capire l’efficacia e l’efficienza di una squadra che, paradossalmente, è riuscita a trovare una grande confidenza giocando senza uno dei suoi giocatori principali, cioè Gerard Beverly. Il lungo USA è stato fuori, di fatto, dal mese di settembre fino a dicembre, e proprio in quel periodo l’eclettismo e la duttilità dei giocatori lunghi ha permesso loro di avere un’apertura di campo e una capacità di stressare le difese avversarie, che spesso hanno messo in difficoltà tante squadre e hanno permesso loro di avere un’alta produzione effettiva da 3 punti. Paradossalmente, il rientro di Beverly un pochino ha cambiato le spaziature sul campo e ha ridotto un pochino il minutaggio di qualche giocatore, complicando un po’ anche l’utilizzo delle spaziature sul campo. Beverly non ha giocato nell’ultima gara contro Orzinuovi ed è stata una partita dove loro hanno ritrovato grande efficienza nelle loro attitudini offensive, sarà un match molto difficile. Non potremmo prescindere da un impatto difensivo di grande qualità, cosa che nella fase ad orologio ci è riuscita soltanto nella prima gara, quella che abbiamo giocato in casa con Treviglio, che è stata anche l’unica partita che siamo riusciti a giocare al completo. Poi si sono susseguite una serie di problematiche, che anche dal punto di vista difensivo ci hanno un pochino complicato la vita. Dovremmo essere bravi, in una partita che ci permette di arrivare poi ad una pausa importante, a riuscire a ritrovare quel piglio difensivo; quella tenuta difensiva che è l’unica vera arma che ci può permettere di essere competitivi, contro una squadra che fa invece del suo impatto offensivo la sua caratteristica principale”.

Liam Udom (giocatore) – “La partita contro Milano sarà molto tosta. Vogliamo e dobbiamo dimostrare che siamo una squadra veramente unita con un chiaro obbiettivo, che non si lascia demoralizzare da nessun tipo di infortunio, ma che continua a combattere partita dopo partita. Penso che Milano sia una squadra molto buona, con tanto talento e di sicuro da non sottovalutare. Sono sicuro che, se ci focalizziamo sul fare bene le cose semplici e sul restare concentrati per 40 minuti, possiamo portarla a casa”.

Note – Ex di giornata Andrea Amato (a Verona tra il 2017 e il 2019, probabile assente della sfida) e Giovanni Severini (tre stagioni alla Scaligera tra il 2018 ed il 2021). Indisponibili Francesco Stefanelli, per problema alla schiena e Kamari Murphy, per problema al polpaccio.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Avremo di fronte una squadra dal grande blasone e con, legittime, ambizioni di promozione. Verona ha una squadra completa, composta da giocatori solidi ed esperti, con la capacità di colpire come Gazzotti, Esposito e Massone. Il tutto imperniato sul talento di Devoe, atleta che può cambiare ogni volta il destino di una gara. Partita difficile ma che vogliamo affrontare con la stessa, promettente, energia, attitudine e mentalità ritrovata nella vittoria contro Orzinuovi della settimana scorsa”.

Note – Non sarà disponibile per infortunio l’ex di giornata Andrea Amato; in dubbio Patrick Beverly, già assente nell’ultima gara contro Orzinuovi.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

HDL NARDÒ – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: sabato 9 marzo, 20.30

Arbitri: Ursi, Yang Yao, Roca

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4z62ph9a

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “È stata una settimana di consapevolezza sulla partita di Rieti e sulla necessità di ricercare soluzioni differenti. Settimana propositiva e positiva da parte della squadra. Dal punto di vista tecnico-tattico è chiaro che abbiamo un avversario differente, quindi la necessità di risolvere criticità differenti rispetto a Rieti. È necessario, parallelamente alla proposta tecnica che offriremo, avere un impatto emotivo di livello. La partita che abbiamo giocato deve lasciare insegnamenti e motivazioni, evitando un peso emotivo non funzionale nell’affrontare la prossima. Dovremo avere una traccia comune condivisa durante il match, dentro il quale tutti spingano verso la stessa direzione. Insieme avere la forza emotiva per attaccare la partita e reagire di fronte alle difficoltà che inevitabilmente ci saranno”.

Antonio Iannuzzi (giocatore, centro) – “Mettersi alle spalle una partita come quella di Rieti non è facile. Siamo consapevoli della pessima prova che abbiamo dato e del fatto di non avere avuto una reazione. Stiamo cercando di migliorare e di trasformare questa rabbia che abbiamo in energia positiva per le prossime partite, a cominciare da Monferrato. Vogliamo una reazione, sappiamo di affrontare una squadra in cerca di punti per evitare la retrocessione. Domenica scorsa ha giocato una grande partita contro Verona, persa allo scadere, quindi verranno qui con un filo di fiducia e noi dobbiamo essere coscienti di questo. Non lasciarli giocare e non dargli la speranza di iniziare la partita”.

Note – Tutti i giocatori sono a disposizione.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Usciamo da un’ottima partita contro Verona, persa solo nel finale. Troviamo Nardò sul nostro cammino, sapendo che per entrambe sarà una partita cruciale in termini di salvezza. Nardò è squadra che ama molto giocare nei primi 8 secondi in contropiede, per trovare soluzioni in campo aperto e che predilige giocare a ritmi molto alti. In difesa possono alternare più scelte sul pick and roll e sono molto aggressivi sul pallone. Hanno appena perso una partita a Rieti e vorranno sicuramente riscattarsi contro di noi. Le chiavi della partita saranno sicuramente la gestione dei secondi sul cronometro e limitare il numero dei loro possessi. Non abbiamo infortunati e arriviamo alla partita al completo, sapendo benissimo l’importanza capitale di questo scontro. Cercheremo di giocare la partita come una finale, sapendo che resta sempre meno tempo per fare punti utili in chiave salvezza, nostro obiettivo dichiarato che tutti condividiamo. Saremo pronti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 10 marzo, 18.00

Arbitri: Moretti, Roiaz, Bertuccioli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2nz3fw2x

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Senza l’apporto di tutta la squadra è difficile ottenere risultati importanti, vale in qualunque contesto e per qualsiasi obiettivo. Da diversi anni non allenavo in Serie A2, ho ritrovato un campionato di alto livello, ricco di giocatori e allenatori importanti. Nessuna partita può essere definita semplice, occorre sempre dare il 100% di sé stessi ed è quello che ci siamo ripromessi di fare quotidianamente, ricambiando tutto l’affetto che ci viene dato da un pubblico veramente incredibile. Tutto questo affetto ci spinge anche ad avere fortissime motivazioni, anche considerando che questo è il primo anno della nuova Società. Ho avuto modo di apprezzare tanti italiani di livello in questo torneo, è un campionato che permette di lavorare con obiettivi importanti, dando a ciascuno la giusta responsabilità”.

Note – Niente da segnalare. Possibile recupero per il capitano Matteo Fantinelli, assente nelle ultime due gare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita tv su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 12 marzo, alle ore 22.35.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Una partita di grande fascino e difficoltà. Giochiamo contro una squadra che per larghi tratti della stagione ha guidato il girone Rosso e che ha dimostrato, soprattutto in casa, durezza e disciplina. Sarà un bellissimo test, potremo fare una buona partita se supereremo insieme i momenti di difficoltà all’interno della gara. Il PalaDozza è un fattore, noi dovremo esser bravi ad isolarci e trovare energie all’interno del nostro gruppo. Ogni giocatore deve sapere che nel compagno o nello staff troverà sempre una fonte di energie. Vogliamo, infine, rendere onore alle persone che verranno a vederci da Rieti”.

Andrea Ancellotti (giocatore) – “Sarà una partita molto intensa, nel campo più caldo di tutta la Serie A2. Loro sono un’ottima squadra, con un mix di talento ed esperienza, ed allenata molto bene. Noi dovremo cercare di pareggiare il loro livello di energia e di stare concentrati ed uniti per tutti i 40 minuti”.

Note – Sarà assente Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia. Ex della gara Davide Raucci (in Fortitudo tra il 2014 e il 2017) e Nazzareno Italiano (a Bologna tra il gennaio 2015 e il 2018, e nel 2022/23).

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

APU OLD WILD WEST UDINE – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 10 marzo, 18.00

Arbitri: Perocco, Chersicla, D’Amato

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4xztttm2

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “Arriviamo da due partite non semplici, per la trasferta e per gli avversari affrontati. Siamo contenti di tornare al Carnera. Sarà una partita difficile, però si deve confermare il buon lavoro fatto fino ad ora. Cremona, nonostante arrivi da 5 sconfitte consecutive, ha sempre messo in difficoltà i suoi avversari. È una squadra profonda, che trova grande qualità nel reparto degli esterni, con i due americani Shahid e Cotton”.

Iris Ikangi (giocatore) – “Ritorniamo al Carnera per una partita sicuramente importante. Giochiamo contro una squadra che non abbiamo mai affrontato e questo potrebbe regalarci delle sorprese. Restando solidi mentalmente, come abbiamo fatto nelle ultime due gare, possiamo portarla a casa”.

Note – Tutti a disposizione i giocatori del roster per coach Vertemati.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La trasferta di Udine ci vede affrontare una delle candidate per la vittoria finale. Una squadra coperta in tutti i ruoli, che ha un roster profondo, costruita con equilibrio, mixando talento ed esperienza. Il collettivo e la distribuzione di responsabilità in attacco sono i punti di forza della squadra friulana, insieme alla capacità di esprimere grande fisicità nella metà campo difensiva. Siamo consapevoli di attraversare un momento di appannamento, dopo una prima fase di alto livello. C’è d’altra parte grande responsabilità e consapevolezza da parte dei ragazzi, riguardo alla situazione. Oltre a ciò la voglia di ripartire è tanta, per cui ci apprestiamo ad affrontare questa gara con l’intenzione di competere per tutti i 40 minuti”.

Lorenzo Tortù (giocatore) – “Dopo queste 5 sconfitte abbiamo voglia di ritornare in campo e dimostrare che siamo una squadra che può competere ad alti livelli. Come sempre ci stiamo allenando con grande dedizione e con spirito di sacrificio; dobbiamo alzare il nostro livello di intensità durante la partita, ed è quello che proveremo a fare in un campo ostico come quello di Udine”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

PALLACANESTRO TRIESTE – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: domenica 10 marzo, 18.00

Arbitri: Barbiero, Luca Attard, Praticò

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ycxwh5se

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Sia Trieste che Treviglio sono in un momento sicuramente al di sotto delle aspettative, con 2 mesi segnati da infortuni. Sarà dunque una partita molto combattuta, sarà fondamentale giocare bene per guadagnare un vantaggio, prima della pausa di Coppa Italia. Nonostante le avversità, dobbiamo essere bravi a riprenderci, consapevoli che ci saranno alti e bassi. Valutiamo ogni partita e miriamo ovviamente a vincerle tutte. Nonostante i risultati attuali, crediamo di migliorare costantemente. Dobbiamo tornare in salute e recuperare giocatori chiave; con il ritorno degli infortunati, il nostro gioco sarà migliore. Rispetto enormemente la dedizione dei ragazzi, sono orgoglioso di loro per come si sacrificano per la squadra. Una volta ripresi, torneremo al livello di performance precedente”.

Note – Ancora assente Justin Reyes, convalescente dall’operazione al ginocchio destro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TREVIGLIO

Giorgio Valli (allenatore) – “La prossima sarà una trasferta importante, perché andiamo a incontrare una delle pretendenti alla promozione in Serie A che, come noi, non sta attraversando un grande momento. Trieste ha un roster profondo e di grande esperienza. Anche loro probabilmente avranno qualche assenza, però credo che il loro tasso tecnico sia indiscutibile. È chiaro che, pur essendo privi di Pacher e Miaschi, non partiamo battuti. Come sempre, vogliamo partire dalla nostra difesa, durante la quale non possiamo commettere errori perché ogni sbaglio viene punito con un tiro da 3 punti, da giocatori che hanno il talento per poterlo fare. Bisognerà avere la pazienza per 40 minuti e avere un grande equilibrio offensivo. Abbiamo lo spirito giusto: ci siamo preparati, anche per superare tensione, nervosismo e frustrazione di questo momento. C’è anche tanta volontà di trasformare questa rabbia in energia positiva”.

Luca Vitali (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che viene da qualche sconfitta e siamo consapevoli che troveremo un clima molto caldo, con un pubblico estremamente caloroso. Trieste è una formazione molto forte: logicamente sarà un confronto ad alta tensione. Noi pensiamo a noi stessi, a cercare di limare quei dettagli che, nel corso delle ultime 4 gare, non siamo stati bravi a far girare a nostro favore”.

Note – Pallacanestro Trieste e Blu Basket tornano a confrontarsi dopo 5 anni; nelle ultime due occasioni, entrambe valide come primo turno dei playoff di A2, i biancorossi hanno prevalso: 3-2 nel 2016/17 e 3-0 nel 2017/18 (anno della promozione in Serie A per il quintetto guidato da Dalmasson). Le prime due gare si riferiscono invece all’annata sportiva 2005/06 in Serie B1, concluse con un doppio successo trevigliese. A Trieste si sono giocati 11 confronti, con 3 successi esterni. Nel complesso, sono 20 i precedenti tra le due contendenti, con equilibrio perfetto: 10 vittorie per parte. In casa Gruppo Mascio non sono disponibili Federico Miaschi e AJ Pacher. Proprio l’americano dell’Ohio ha indossato la canotta alabardata per 17 volte (con 107 punti realizzati), nella prima metà del campionato di A 2022/23.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

RIVIERABANCA RIMINI – ELACHEM VIGEVANO

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 10 marzo, 18.00

Arbitri: Ferretti, Pazzaglia, Tarascio

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3sf7u6e2

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Ci aspettiamo una partita fisica e combattuta, tra due squadre che stanno lottando per rimanere in zona playoff. Vigevano viene da due prestazioni molto positive contro Verona e Fortitudo Bologna, sarà necessaria la massima concentrazione per provare a conquistare 2 punti fondamentali per la nostra classifica”.

Alessandro Grande (giocatore) – “Domenica ci aspetta una partita difficile e molto importante per il nostro percorso. Torniamo in casa dopo parecchie giornate di assenza e ci teniamo a dar seguito al buon momento della stagione, anche davanti al nostro pubblico. Dovremo essere bravi ad impattare bene sulla partita e tenere alta la concentrazione; Vigevano è una squadra pericolosa, che dobbiamo affrontare con il massimo dell’attenzione”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma streaming LNP Pass, differita tv su Icaro Tv domenica dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Sarà un’altra partita incredibile dal punto di vista della cornice di pubblico. Dopo quelle giocate a Verona e domenica scorsa contro Bologna non può che farci piacere; rispetto alla stagione 2022/23 sono ancora cresciuti, come numero di spettatori. Rimini è una squadra molto forte, reduce da un buon campionato come neopromossa, capace di rafforzarsi ulteriormente. È una Società solida, con persone di qualità al comando. Non hanno avuto la partenza che si aspettavano, ma schierano giocatori di lungo corso in questa categoria, come Giovanni Tomassini, una specie di americano aggiunto, e stranieri solidi, già visti in Serie A2 e addirittura in categoria superiore. L’impegno sarà molto difficoltoso, ma non che fossero più facili anche Verona e Fortitudo Bologna. Dal nostro punto di vista occorre focalizzarci su poche cose e farle il meglio possibile, mettendo in campo l’energia e la durezza viste nelle ultime due partite”.

Alessandro Amici (giocatore) – “Non sono logicamente al 100%, sono stato fermo poco meno di due mesi; il recupero è stato lungo e quindi ho bisogno di un lasso di tempo maggiore per tornare al top, però era importante tornare in campo per dare una mano ai miei compagni. Questa fase di campionato mostra parecchie sorprese, il nostro girone sembrava più debole come livello qualitativo rispetto all’altro; invece mi sembra ci sia un grande equilibrio, che si aspettavano in pochi. Contro Rimini ci aspetta un altro test probante, contro un avversario in forte crescita e davanti ad una cornice di pubblico importante, ma sono sfide stimolanti”.

Note – Due gli assenti in casa Elachem: Lorenzo D’Alessandro e Matteo Bettanti.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – TRAPANI SHARK

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 10 marzo, 18.00

Arbitri: Puccini, Grappasonno, Mottola

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/25cumue8

QUI ORZINUOVI

Nicola Scrigna (secondo assistente allenatore) – “Trapani è una formazione che presenta una fisicità importante ed un roster profondo, dove ogni ruolo è ricoperto da tasselli talentuosi. La coppia statunitense, formata dalla guardia JD Notae e dal lungo Chris Horton, è molto forte, ma anche il pacchetto di giocatori italiani è molto competitivo, sia sotto il profilo fisico, che in quello tecnico. Dovremo scendere in campo con convinzione, per cercare di giocarci la partita fino all’ultima sirena”.

Grant Basile (giocatore, centro) – “Trapani è una formazione di grande talento, che esprime, in ogni fase del gioco, una pallacanestro eccellente. Siamo entusiasti di disputare una partita contro un avversario difficile davanti ai nostri tifosi, che sono sempre stati calorosi e fantastici durante tutta la stagione. Non vediamo l’ora di scendere in campo per giocare e di avere così la possibilità di riscattare la sconfitta di Milano contro l’Urania, cercando di ottenere una vittoria preziosa per il nostro percorso”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la sconfitta maturata nella trasferta di Milano per mano dell’Urania. Andrea Renzi è un ex della gara: il centro di Trapani ha indossato la canotta di Orzinuovi nella stagione 2021/22 in Serie A2, sotto la guida dei coaches Fabio Corbani e Massimo Bulleri, fatturando 15.8 punti di media a partita. È un incrocio emotivo importante anche per Gennaro Tessitore, Club Manager di Orzinuovi, che, nelle vesti di giocatore, ha difeso i colori di Trapani per un quadriennio (2006-2010), ottenendo anche i gradi di capitano.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “Orzinuovi con l’assetto definitivo è una squadra di valore, poiché ha un’identità precisa e, per la qualità del basket espresso, la classifica non rispecchia le prestazioni. Sono stati in grado di vincere con Cantù ed hanno perso al fotofinish con Forlì e Udine, a dimostrazione che, soprattutto in casa, esprimono tutto il loro valore. Jorgensen e Basile sono i punti di riferimento, il pacchetto italiani è molto versatile e tutti sono migliorati nel corso dell’anno, a dimostrazione del grande lavoro che stanno facendo coach Zanchi e il suo staff”.

Matteo Imbrò (giocatore) – “La partita contro Piacenza ci ha dimostrato come dobbiamo imparare ad essere più cinici nel chiudere le partite. Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo stati aiutati molto dal nostro pubblico che ci ha sostenuto nei momenti topici del match. Siamo consapevoli che domenica ad Orzinuovi non avremo il vantaggio del tifo a favore e dunque dovremo essere bravi ad aumentare il tasso di attenzione; loro sono una squadra forte, che ha dimostrato di potersela giocare con tutti e che può contare su alcuni giocatori di grande talento”.

Note – Tutti a disposizione. Andrea Renzi è un ex della sfida (una stagione ad Orzinuovi nel 2021/22).

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

UMANA CHIUSI – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 10 marzo, 18.00

Arbitri: Pecorella, Maschietto, Marzo

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/y7szebcj

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Affrontiamo un avversario superiore a noi, ma proveremo a competere. Arriviamo da una vittoria importantissima a Treviglio, che ci ha tenuto in vita e ci ha permesso di lavorare al meglio in settimana, ma la salita è ancora lunga. Come sempre, dovremo affidarci alla nostra difesa, che è il fondamentale di cui andiamo più orgogliosi. Serviranno 40 minuti di grande agonismo per cercare di contenere l’attacco di Cantù. E da buone difese nasceranno buoni attacchi e viceversa. Nelle ultime settimane abbiamo risolto le nostre difficoltà di roster e in fase offensiva stiamo facendo progressi, tenendo meno fermo il pallone. Dovremo scendere in campo per dare il massimo, consapevoli che ogni singola partita, da qui alla fine, è fondamentale”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Chiusi è una trasferta dalla quale ci aspettiamo una reazione in termini di agonismo, attitudine di gruppo e concentrazione. I nostri avversari arrivano da una vittoria in trasferta che ha dato loro nuova linfa e fiducia; pertanto, non possiamo fare nessun tipo di calcolo legato alla classifica, perché ad oggi gli obiettivi spingono ogni squadra a dare più del massimo. Vogliamo vincere, che è diverso dal dover vincere, per continuare il nostro cammino verso i playoff promozione”.

Luca Cesana (giocatore) – “La fase a orologio ha già insegnato a tutti che le squadre che lottano per non retrocedere sono le più difficili da affrontare, e non a caso Chiusi arriva da una vittoria su un campo come quello di Treviglio. Noi siamo però altrettanto affamati e vogliosi di riscatto dopo l’ultima partita, per cui sappiamo bene quello che dovremo fare per portare a casa i 2 punti”.

Note – Non sarà della partita Nicola Berdini, ancora a riposo per l’infortunio muscolare riportato nell’ultimo allenamento prima della gara con Rimini.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

UNIEURO FORLÌ – REALE MUTUA TORINO

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 10 marzo, 20.00

Arbitri: Miniati, Wassermann, Tirozzi

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/n99twfrd

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Domenica ci apprestiamo ad affrontare una squadra che, dopo la finale dello scorso anno, sta dimostrando grande regolarità, potendo contare su tanti giocatori che offrono solidità, oltre ad avere qualità fisiche e tecniche. Una squadra che si porta dietro il lavoro dello scorso anno, sia per la continuità della guida tecnica, ma anche per la conferma del nucleo di italiani. Credo che le due squadre si assomiglino molto per questi aspetti e già l’anno scorso hanno dato vita ad una partita molto equilibrata in cui, al di là degli aspetti tecnico-tattici, venne fuori anche una gara di grande intensità; per questo dovremo essere bravi a farci trovare più pronti, sapendo che vogliamo continuare a mantenere l’imbattibilità del nostro campo e per questo sarà importante l’aiuto dei nostri tifosi, che sono sicuro ci daranno una grossa mano e ci faranno sentire il loro supporto”.

Fabio Valentini (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che, come noi, ha mantenuto un importante gruppo di italiani dall’anno scorso e, sempre come noi, sono reduci da una finale persa, quindi hanno anche loro un’alchimia di squadra ben definita. Noi dobbiamo come sempre giocare la nostra pallacanestro e cercare di indirizzare la partita sui nostri binari”.

Note –Tornano a giocare sul parquet dell’Unieuro Arena i biancorossi capitanati da Daniele Cinciarini, dopo il blitz esterno sul campo di Roma ai danni della Luiss. Ospite di turno una delle corazzate del girone verde: Basket Torino. L’impegno di Kadeem Allen, assente nell’ultima gara a Roma contro la Luiss per un problema fisico, sarà definito a ridosso della sfida contro la Reale Mutua. È possibile acquistare il biglietto online, al seguente link (https://bit.ly/TickOL-2324) oppure scaricando l’App ufficiale (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”), presso la sede societaria a Forlì in Viale Corridoni 10, da mercoledì a venerdì (dalle 8.30 alle 12.30) ed in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket. Il giorno della partita, la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta la mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30, mentre la sera dalle ore 19.00, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara. In occasione della Festa della Donna, per la partita contro Torino le tifose biancorosse riceveranno uno sconto sul merchandising pari al 50% del valore del biglietto o, in caso di abbonamento, del valore del biglietto intero nel rispettivo settore. La promozione sarà valida per acquisti da 50€ in su, per i settori Parterre, da 30€ in su per tutti gli altri settori. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. In occasione del match casalingo torneranno il #sestouomo, l’iniziativa della Pallacanestro Forlì che schiera in campo con i giocatori un rappresentante dei partner biancorossi ed un tifoso, in rappresentanza dei supporter biancorossi; le Unieuro Cheerdance by Explodance; lo “Shoot the Passion”, il gioco di metà partita che mette in palio un televisore e altri premi, per chi centra il canestro da metà campo. Prima della palla a due Renato Pasquali, general manager dei forlivesi e membro del Direttivo LNP Servizi, consegnerà il premio di MVP straniero del mese di febbraio all’ala biancorossa Xavier Johnson. Lanciata con grande successo la nuova App ufficiale, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android. Contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso saranno sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per partecipare ai nuovi contest occorre aggiornare la propria versione. Per scaricare l’App cliccare iOS per Apple e Play Store per Android. È online fino a mezz’ora prima della palla a due l’App contest “Indovina lo scarto”, che mette in palio 5 biglietti per il settore Giallo per la partita contro la JuVi Cremona del 30 marzo prossimo, con palla a due alle ore 20.00.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita della gara mercoledì 13 marzo alle ore 21.00 e venerdì 15 alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.015 e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Sembra evidente che questa sia una delle partite più impegnative e di significato che affronteremo finora. Andiamo a giocare in casa della prima della classe del girone Rosso, senza dubbio servirà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo e quindi dobbiamo approcciare questa sfida nel modo giusto. Ci aspettiamo una partita difficilissima sotto il punto di vista fisico e tattico, contro una squadra che ha confermato la propria guida tecnica e il proprio DNA. Una sfida difficile, ma anche molto stimolante”.

Note – Assente Marco Cusin per infortunio (lesione di grado intermedio al lungo adduttore sinistro).

Media – Partita visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST