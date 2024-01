Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La preview del derby di venerdì Udine-Trieste

CALENDARIO

Venerdì 12 gennaio è in programma l’anticipo della 19^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, ottava di ritorno, derby del Friuli Venezia Giulia tra Apu Old Wild West Udine e Pallacanestro Trieste.

Venerdì 12 gennaio, ore 21.00

Udine: Apu Old Wild West-Pallacanestro Trieste

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 30 15 3 Unieuro Forlì 28 14 4 Pallacanestro Trieste 26 13 4 Apu Old Wild West Udine 26 13 5 Tezenis Verona 24 12 6 UCC Assigeco Piacenza 18 9 9 HDL Nardò Basket 16 8 10 RivieraBanca Basket Rimini 12 6 12 Sella Cento 12 6 12 UEB Gesteco Cividale 10 5 13 Agribertocchi Orzinuovi 8 4 14 Umana Chiusi 4 2 15

IL DERBY UDINE-TRIESTE IN DIRETTA SU RAI PLAY, LNP PASS E RAISPORT HD

Lega Nazionale Pallacanestro comunica di aver ricevuto da RAI, che detiene i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free, notizia della riprogrammazione alle ore 20.15 di venerdì 12 gennaio della gara dei quarti di finale dei Campionati Europei di pallanuoto maschile che vedrà in campo la Nazionale italiana. Di conseguenza, la diretta di Apu Old Wild West Udine-Pallacanestro Trieste, con svolgimento confermato per venerdì 12 gennaio alle ore 21.00 al Palasport “Carnera” di Udine, avrà la seguente copertura televisiva:

– RAI PLAY (streaming, in chiaro): diretta integrale a partire dalle ore 20.45 sul canale Rai Play 3.

– LNP PASS (streaming, pay per abbonati): diretta integrale a partire dalle ore 20.55.

– RAISPORT HD (canale 58 DTT, in chiaro): diretta del secondo tempo a partire dalle ore 21.50.

LNP, pur riconoscendo l’elevato valore sportivo e televisivo di una fase finale di un Campionato Europeo che coinvolge una nostra Nazionale, ha appoggiato in toto la richiesta avanzata da RAI di anticipare l’orario del quarto di finale dell’Italia. Richiesta non accettata dagli Organizzatori.

Nell’ambito del rapporto tra le parti, LNP ringrazia la disponibilità della RAI all’apertura di un canale supplementare su RaiPlay per consentire la diretta streaming integrale in chiaro di Old Wild West Udine-Pallacanestro Trieste; della concessione della diretta integrale della gara, in simulcast, per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS; e di aver confermato, con una rimodulazione del palinsesto, lo spazio per la diretta del secondo tempo del derby Udine-Trieste su RaiSport HD (canale 58). A questo si aggiunge la differita integrale della gara, martedì 16 gennaio, alle ore 10.00, sempre su RaiSport HD. Ricordiamo infine che la gara sarà disponibile on-demand in chiaro anche nella gallery della Serie A2 ospitata dalla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2).

APU OLD WILD WEST UDINE – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: venerdì 12 gennaio, 21.00

Arbitri: Dionisi, Barbiero, Cassina

Andata: 54-57

In diretta integrale free su Rai Play 3: https://www.raiplay.it/dirette/raiplay3

In diretta integrale per abbonati su LNP PASS: http://tinyurl.com/ys2y3ek3

In diretta free dalle 21.50 (2° tempo) su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “Sicuramente l’inserimento in settimana di Benjamin (Marchiaro, ndr) ci ha dato una mano da un punto di vista dell’intensità degli allenamenti. Siamo consapevoli che ci stiamo preparando ad uno scontro importante. Non è solo un derby, perché comunque è uno scontro diretto per la classifica contro una squadra forte. Trieste ha molto talento a roster: è una squadra veramente pericolosa sul perimetro, dove tutti possono tirare. La squadra sta avendo una reazione positiva e noi siamo pronti. Vogliamo entrare sempre più nel cuore della gente: il sold out è una grande notizia per noi, perché significa che in un modo o nell’altro stiamo facendo bene. Come dichiarato dal Presidente, siamo entrati nel cuore dei tifosi”.

Jason Clark (giocatore) – “Il campionato sta andando bene e la squadra sta giocando bene. Noi ci vogliamo rifare dopo aver perso all’andata in quel modo nel finale. Siamo pronti, abbiamo lavorato sodo in questa settimana. Questa è una partita che non vediamo l’ora di giocare contro una grande squadra. A tutti piace giocare in casa: è una sensazione meravigliosa!”.

Note – Coach Vertemati dovrà ancora fare a meno di Gianmarco Arletti, fermo per una distorsione al polso. In settimana l’Apu ha acquisito Benjamin Marchiaro, guardia/ala argentina classe 2004, 195 centimetri, in corso di formazione italiana. Nella prima parte di stagione ha militato alla Bakery Piacenza in Serie B Nazionale. La prevendita dei biglietti per il derby contro Trieste ha fatto registrare il tutto esaurito, in soli 7 minuti dall’apertura.

Media – Diretta tv integrale in streaming free su Rai Play e per abbonati su LNP Pass; diretta del 2° tempo, dalle 21.50, su RaiSport HD (canale 58 DTT). Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Allenare una squadra così competitiva è una grande fortuna, specialmente quando si affrontano avversari di alto livello. La prossima partita rappresenta un’opportunità di competere contro una squadra che si è dimostrata all’altezza per tutta la stagione. Credo che la partita sarà equilibrata, con entrambe le squadre che cercheranno di capirsi dal primo quarto. Ci sarà sicuramente un po’ di nervosismo, data l’importanza del momento, ma la determinazione sarà fondamentale. Entrambe cercheranno di dominare la partita, ma la chiave sarà nel quarto periodo, con giocatori che faranno la differenza e coach che apporteranno soluzioni tattiche al momento giusto. Nulla dei precedenti incontri con Udine influenzerà questa partita; ci saranno due squadre determinate a dimostrare il proprio valore e la propria crescita. La concentrazione è alta nel gruppo e non vediamo l’ora di scendere in campo. Competere contro i migliori è ciò che ti rende una grande squadra, e ogni partita diventa un’opportunità per dimostrare quanto vali. Siamo pronti a farlo in questo derby cruciale per la stagione”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta tv integrale in streaming free su Rai Play e per abbonati su LNP Pass; diretta del 2° tempo, dalle 21.50, su RaiSport HD (canale 58 DTT).

