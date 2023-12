Serie A2 2023/24 – La preview della 13^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si gioca la tredicesima giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, seconda di ritorno. Quattro gare sono in programma mercoledì 6 dicembre, Fortitudo Bologna-Rimini è il posticipo di giovedì 7. Trieste-Chiusi è stata rinviata al 24 gennaio.

Mercoledì 6 dicembre, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Agribertocchi Orzinuovi

Mercoledì 6 dicembre, ore 20.30

Piacenza: UCC Assigeco-Apu Old Wild West Udine

Cento: Sella-Tezenis Verona

Mercoledì 6 dicembre, ore 20.45

Lecce: HDL Nardò Basket-Unieuro Forlì

Giovedì 7 dicembre, ore 20.30

Bologna: Flats Service Fortitudo-RivieraBanca Basket Rimini

Rinviata a mercoledì 24 gennaio, ore 20.00

Trieste: Pallacanestro Trieste-Umana Chiusi

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 20 10 2 Pallacanestro Trieste 18 9 3 Unieuro Forlì 18 9 3 Apu Old Wild West Udine 18 9 3 Tezenis Verona 16 8 4 HDL Nardò Basket 14 7 5 UCC Assigeco Piacenza 10 5 7 Sella Cento 10 5 7 UEB Gesteco Cividale 6 3 9 RivieraBanca Basket Rimini 6 3 9 Agribertocchi Orzinuovi 4 2 10 Umana Chiusi 4 2 10

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: mercoledì 6 dicembre, 20.00

Arbitri: Ursi, Yang Yao, Marzulli

Andata: 73-68

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/msjj243m

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Partita fondamentale per noi, contro un’avversaria che avrà grandissime motivazioni perché, come noi, sa che è una partita che può allontanare dal rischio dell’ultimo posto; poi il campionato è ancora lunghissimo, ci sono mille possibilità, però è una partita di grande importanza. Vogliamo affrontarlo nel migliore dei modi e ci stiamo preparando per farlo: deve essere la nostra miglior partita”.

Nicolò Isotta (giocatore) – “Orzinuovi è una squadra che abbiamo battuto all’andata, ma è cambiata tanto: hanno aggiunto Basile, che ha dimostrato contro Trieste di essere un giocatore con numeri importanti. Noi ci stiamo preparando bene, stiamo dando tutto questa settimana e avremo bisogno anche del supporto della ‘Marea Gialla’, che per noi è fondamentale”.

Note – Ex di giornata Martino Mastellari, a Orzinuovi nella stagione 2020/21.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) mercoledì alle ore 22.00, con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “Cividale, rispetto alla partita di andata, ha inserito nelle rotazioni Vincent Cole, un’ala statunitense di buona taglia fisica e con doti importanti sia nel tiro da tre punti, che in penetrazione al ferro. Il loro gioco è basato principalmente sulle iniziative offensive di Lucio Redivo, uno dei migliori ‘attaccanti’ dell’intera categoria”.

Grant Basile (giocatore, ala forte) – “Stiamo lavorando bene per preparare al meglio la partita di Cividale, un impegno ravvicinato, in quanto affrontiamo una settimana corta. Contro Trieste abbiamo avuto delle assenze importanti, ma abbiamo combattuto con il giusto spirito ed è una notizia positiva recuperare tutti i compagni, considerando l’importanza della gara. Mi sto applicando molto per studiare e metabolizzare gli schemi di gioco proposti da coach Andrea Zanchi, in modo da essere il più performante possibile in campo”.

Note – Torna a giocare in trasferta l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la sconfitta casalinga con Trieste. Martino Mastellari, ala piccola di Cividale, è un ex della gara, avendo difeso i colori orceani nella stagione 2020/21 in Serie A2 e scrivendo a referto 8.9 punti di media a partita. Nella scorsa settimana Orzinuovi ha inserito nelle rotazioni Grant Basile (ala forte), statunitense classe 2000, 206 centimetri, ma con passaporto italiano, arrivato in prestito da Tortona (Serie A), che ha bagnato il proprio debutto in canotta biancoblù con 24 punti, durante la gara casalinga con Trieste. Al contempo Kevin Ndzie (centro nato nel 2003) è stato ceduto fino al termine della stagione alla Virtus Lumezzane (Serie B).

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass, per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

UCC ASSIGECO PIACENZA – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: mercoledì 6 dicembre, 20.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Giovannetti, Marzo

Andata: 82-91

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4e9vax9m

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Udine è una squadra di assoluto valore, hanno un roster profondo e completo e per me, assieme con la Fortitudo, è la leader di questo campionato. Dobbiamo fare una partita di grande spessore, loro fisicamente sono fortissimi e noi dobbiamo essere pronti a rimbalzo, cercando di arrivare nelle situazioni dove possiamo metterli in difficoltà”.

Gherardo Sabatini (giocatore) – “Siamo trepidanti di mettere altro fieno in cascina, la nostra classifica secondo me non rispecchia le nostre potenzialità e possiamo fare meglio. Udine è una delle squadre più forti del campionato, ma noi dobbiamo pensare a divertirci e giocare di squadra. So che abbiamo tutte le carte in regola per batterli”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “Stiamo lavorando per affrontare una squadra molto dura e preparata, che ha messo in difficoltà tutte le squadre durante questa prima fase del campionato. Soprattutto dal punto di vista difensivo, loro sono la prima squadra per palle recuperate, per cui possono darci del filo da torcere. Hanno giocatori duttili e riescono a essere pericolosi in più parti del campo. Noi dobbiamo fare una buona prestazione in attacco e cercare tutti insieme di limitare il loro”.

Mirza Alibegovic (giocatore) – “Sarà una partita difficilissima. Piacenza ha diversi giocatori che giocano insieme da tempo e che si conoscono. All’andata non era stato affatto semplice imporsi e questa volta giocheremo in trasferta. Noi però siamo fiduciosi, abbiamo recuperato le energie per affrontare questo turno infrasettimanale e siamo pronti”.

Note – Tutti a disposizione i giocatori di coach Vertemati. Monitorata giorno per giorno la situazione di Marcos Delia.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

SELLA CENTO – TEZENIS VERONA

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: mercoledì 6 dicembre, 20.30

Arbitri: Gagliardi, Martellosio, Puccini

Andata: 80-77

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mstzut95

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Dobbiamo giocare una partita di atteggiamento, contro una difesa come quella di Verona tutti dovranno dare di più; abbiamo bisogno di una gara a basso punteggio e di una pallacanestro corale, alcuni dovranno andare sopra la loro media punti per cercare di contrastare l’impatto fisico della Tezenis; dobbiamo giocare il turno infrasettimanale con la giusta dose di energia e grinta”.

Yankiel Moreno (giocatore) – “Sarà una partita molto difficile contro Verona, dovremo riuscire a stare concentrati per tutti e 40 i minuti e mettere tanta energia fisica, per portare a casa i 2 punti”.

Note – Assenti Wendell Mitchell, Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio. Coach Matteo Mecacci è stato vice di coach Alessandro Ramagli a Siena, nel campionato 2015/16.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Sella Cento.

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Si è aperto il mese di dicembre, che ci porterà ad un tour de force di 6 partite in 30 giorni, si è aperto per noi venerdì e per Cento nella giornata di sabato. Sarà un altro mese dove bisognerà andare di fretta, di corsa, dove rivestiranno un ruolo fondamentale l’aspetto energetico, il recupero dei giocatori, la capacità di ritrovare giocatori che sono rimasti fermi per motivi fisici ed anche quella di ritrovare le energie, perché giocare 6 partite in 1 mese richiede assolutamente un impegno di natura fisica e mentale importante. Troviamo una squadra che, come noi, nel girone d’andata ha lasciato per strada molti giocatori con problematiche fisiche importanti; la rottura del legamento crociato del ginocchio del loro centro titolare (Benvenuti, ndr) sostituito da Max Ladurner, la sostituzione della loro guardia americana (Sabin, ndr) con Wendell Mitchell, anche lui con problematiche fisiche, nell’unica partita che ha giocato a Cento; oltre a ciò, un po’ di problemi diffusi, che hanno fatto sì che il loro cammino sia stato complesso proprio dal punto di vista numerico e delle energie. Vorranno fare una partita sicuramente di grande impatto, dopo aver perso nella partita di Forlì, in una gara in cui hanno fatto fatica a tenere alto il livello di competitività. Troveremo una squadra arrabbiata, dovremo contarci sia noi che loro, per capire chi sarà disponibile e da lì mettere in piedi una partita il quanto più semplice possibile; in questo momento c’è bisogno di semplicità, perché la parte energetica spesso prevale anche sulla preparazione tecnico tattica della gara”.

Kamari Murphy (giocatore) – “Affrontiamo la seconda gara del girone di ritorno, sarà sicuramente una battaglia e vincerà chi sarà più affamato ed in controllo del match. Siamo ancora senza qualche giocatore importante, ma questo ci deve rendere ancora più agguerriti. Siamo pronti a giocare le prossime gare in trasferta e sicuramente domani (mercoledì, ndr) sarà una prova importante per testare la nostra forza”.

Note – IndisponibilI Vittorio Bartoli, per operazione al menisco destro e Federico Massone, per trauma distorsivo alla caviglia sinistra. In dubbio Giulio Gazzotti, per la sindrome gastroenterica che lo ha tenuto fuori nella gara contro Cividale.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) giovedì, in prima serata alle ore 21.00, con replica venerdì alle 15.00.

HDL NARDÒ – UNIEURO FORLÌ

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: mercoledì 6 dicembre, 20.45

Arbitri: Vita, Perocco, Cassinadri

Andata: 70-99

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/59tbkxbe

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Veniamo da una partita complicata a Udine, ma nonostante tutto abbiamo dimostrato capacità di adattamento all’emergenza e di reazione, oltre che una buona difesa. Sono cose che ci torneranno utili, sconfitta a parte. C’è dispiacere per la situazione relativa agli infortunati, perché avremmo voluto affrontare queste 4 grandi squadre con il roster al completo. Oltre a Smith, non sappiamo se con Forlì avremo disponibili Stewart e Nikolic. Faremo comunque il nostro meglio contro un grande avversario”.

Matteo Ferrara (giocatore, ala) – “La sconfitta a Udine ci ha insegnato tanto, gli avversari adesso cominciano a rispettarci. Dispiace per il ko, ma è una partita che ci tornerà utile. Questa è una settimana tostissima, perché Forlì e Trieste sono due big del campionato, sono in salute e verranno a Lecce per vincere. Ma noi dobbiamo difendere il fattore campo, senza timore di nessuno. Da questo punto di vista siamo molto sereni”.

Note – Russ Smith non sarà disponibile per infortunio. Da verificare le condizioni di Lazar Nikolic e Wayne Stewart Jr.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci attende una trasferta insidiosa su un campo difficile, contro una squadra che sta confermando di avere dei valori assoluti ben definiti. Nardò ha dimostrato innanzitutto di non essere Smith-dipendente e poi di crescere partita dopo partita, dopo un inizio difficile, seppur determinato da un calendario non semplice. Non si ottengono casualmente 7 vittorie consecutive, così come vittorie prestigiose come quelle di Verona. Serviranno una prestazione solida, grande concentrazione e determinazione per portare a casa la vittoria”.

Todor Radonjic (giocatore) – “Giochiamo contro una squadra che ha perso l’ultima partita a Udine, interrompendo una striscia di ben 7 vittorie consecutive. Sicuramente non sarà una partita facile, per di più giocando in casa loro. Dobbiamo cercare di fare al meglio quanto preparato in questi giorni, scendendo in campo con la giusta determinazione”.

Note – Trasferta non priva di insidie quella che attende la Pallacanestro Forlì 2.015 in quel di Lecce, per la seconda giornata di ritorno della regular season, sul campo della HDL Nardò. Sarà possibile assistere alla sfida al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, cliccando sul link https://bit.ly/TickOL-Cineflash fino ad esaurimento posti. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto di tifo e di gioco relative alla bella vittoria di sabato scorso contro Cento ed infine il resoconto sul settore giovanile, che continua ad inanellare vittorie con le 3 formazioni impegnate nei campionati di Eccellenza. È possibile scaricare il match program QUI.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita della gara venerdì 8 dicembre alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui social e sul nuovo canale WhatsApp della Pallacanestro 2.015 Forlì.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: giovedì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Rudellat, Luca Attard, Bartolini

Andata: 82-74

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yc8722ef

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Il nostro cammino prosegue con un altro match impegnativo. Io qui sto benissimo, sono felice, le cose vengono naturalmente. Se si riesce a fare bene il resto è automatico. A Bologna sapevo che avrei rinunciato alla Serie A, ma sono arrivato qui molto motivato e sereno, oltreché convinto. Sono contento di andare in palestra con i ragazzi, loro mi danno soddisfazioni, sono spugne a cui si può dire qualsiasi cosa dal punto di vista tecnico. Speriamo di fare sempre bene, anche perché sono in dovere verso i tifosi. Quando vedi tanta gente che ci crede, tanti in giro con la felpa, la maglietta, allora capisci il senso di appartenenza ad un gruppo e questo aumenta le motivazioni”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita tv su TRC sabato 9 dicembre, alle ore 15.30.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “La partita contro la Fortitudo è sempre una sfida suggestiva. Questa volta il fatto di affrontare la capolista dà un valore aggiunto alla gara. Sarà una partita complicata e servirà grande personalità, per dare seguito, anche in un ambiente caldissimo, alle nostre ultime buone prestazioni”.

Stefano Masciadri (giocatore) – “Partita contro la Fortitudo che non ha ulteriori presentazioni. Giocheremo davanti ad un palazzo pieno e carico di energia, in vista di questo derby. Noi andremo lì con tutto l’entusiasmo che ci ha portato la vittoria di domenica contro Piacenza. Sarà una grande atmosfera e

non vediamo l’ora di giocare questa partita”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma streaming LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv, giovedì sera a partire dalle 24.00. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST