Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La preview della 14^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In programma la 14^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, terza di ritorno. Tutte le partite si disputano domenica 10 dicembre.

Domenica 10 dicembre, ore 18.00

Piacenza: UCC Assigeco-Sella Cento

Udine: Apu Old Wild West-Tezenis Verona

Chiusi: Umana-UEB Gesteco Cividale

Lecce: HDL Nardò Basket-Pallacanestro Trieste

Domenica 10 dicembre, ore 19.00

Rimini: RivieraBanca Basket-Agribertocchi Orzinuovi

Domenica 10 dicembre, ore 20.30

Forlì: Unieuro-Flats Service Fortitudo Bologna

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 22 11 2 Unieuro Forlì 20 10 3 Pallacanestro Trieste 18 9 3 Tezenis Verona 18 9 4 Apu Old Wild West Udine 18 9 4 HDL Nardò Basket 14 7 6 UCC Assigeco Piacenza 12 6 7 Sella Cento 10 5 8 UEB Gesteco Cividale 6 3 10 Agribertocchi Orzinuovi 6 3 10 RivieraBanca Basket Rimini 6 3 10 Umana Chiusi 4 2 10

LE PARTITE

UCC ASSIGECO PIACENZA – SELLA CENTO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 10 dicembre, 18.00

Arbitri: Pecorella, Lupelli, Giunta

Andata: 86-74

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2adkjeam

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Dare continuità alla bella e importante vittoria con Udine deve essere il nostro focus. Cento è una squadra ben organizzata e fisica, mi aspetto una gara complicata, dato che con Verona hanno giocato una buona gara, nonostante il risultato. Alla terza partita in una settimana sarà importante la gestione dei ritmi, serve una prestazione solida e di attenzione”.

Brady Skeens (giocatore) – “Contro Cento dovremo concentrarci sulla difesa. So che abbiamo in squadra tanti giocatori che hanno punti nelle mani, ma se non difendiamo bene sarà tutto più difficile. Il girone è molto duro, dobbiamo sfruttare il fattore campo e continuare la striscia positiva di risultati”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Dovremo cercare di rallentare il flusso offensivo di Piacenza, limitando la loro aggressività in contropiede e perdere meno palloni possibili. La chiave sarà farli giocare più a difesa schierata; non sarà facile, ma è un’occasione d’oro per provare a muovere la nostra classifica”.

Gregor Kuuba (giocatore) – “Domenica sarà una partita difficile, all’andata abbiamo perso, perciò questa volta dobbiamo lottare e difendere di più; se diamo il 100% possiamo vincere”.

Note – Assenti Wendell Mitchell, Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Sella Cento.

APU OLD WILD WEST UDINE – TEZENIS VERONA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 10 dicembre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Coraggio

Andata: 69-77

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/23ymfwhx

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “Le idee sono ben chiare su quello che dobbiamo fare. È chiaro che ci deve essere in noi un sentimento di rivalsa e di dimostrazione, in noi stessi in primis; può capitare una partita storta, ma non può essere una costante. Verona è un’ottima squadra: sono bene organizzati e allenati. A questo si aggiunge il fatto che è una squadra fisicamente molto dotata. Dobbiamo essere pronti a pareggiare questa intensità fisica, che difficilmente noi possiamo avere”.

Diego Monaldi (giocatore) – “Veniamo da una sconfitta a Piacenza, che ci ha fatto male. Ormai ogni partita sta diventando importante ed in questa fase del campionato ancora di più. Sappiamo che Verona sta facendo un ottimo campionato ed è una squadra molto solida. Noi cercheremo sicuramente di portare a casa i 2 punti”.

Note – Tutti a disposizione i giocatori di coach Vertemati. Monitorata giorno per giorno la situazione di Marcos Delia.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Si chiude una settimana intensa, alla terza gara in 10 giorni ed alla seconda trasferta consecutiva, sul campo di una delle squadre oggettivamente più forti di questo campionato, con il miglior net-rating del nostro girone, ossia il rating che mette insieme le qualità offensive e difensive delle squadre. Udine è una squadra molto profonda, allenata da un coach importante, con tanti giocatori che hanno già vinto questo campionato. Sono reduci da una sconfitta in volata a Piacenza, quindi li troveremo desiderosi di cambiare il trend di questa sconfitta. Sarà una partita che ci metterà alla prova, perché dovremmo capire nel giro di pochi giorni quanto saremo stati in grado, noi e loro, di recuperare energie; ci metterà alla prova, anche perché giochiamo contro una squadra che in casa ha fatto 7 vittorie e 0 sconfitte, quindi penso, al momento, che sia la partita a più alto coefficiente di difficoltà”.

Francesco Stefanelli (giocatore) – “A Cento abbiamo dato una prova di compattezza, dopo i primi due quarti deludenti non ci siamo disuniti ma ci siamo compattati e siamo riusciti a dare una prestazione di alto livello; non è mai facile fuori casa e andando sotto di 15 punti riuscire a vincere, quindi siamo molto contenti e continueremo sicuramente con questo atteggiamento. A Udine sarà una partita difficilissima ovviamente, è una delle squadre più forti del campionato, perciò noi andremo lì con la mentalità giusta e proveremo in tutti i modi ad imporre la nostra forza, che è principalmente la difesa. Proveremo in tutti i modi a dare battaglia per cercare di prendere 2 punti che sarebbero veramente tanto importanti. Vincere significherebbe superare Udine in classifica e portarci così con lo scontro diretto a favore. Cercheremo in tutti i modi di mettere in campo una prestazione di altissimo livello”.

Note – Indisponibili Vittorio Bartoli, per operazione al menisco destro e Federico Massone, per trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Ex della gara: da parte udinese Lorenzo Caroti e Iris Ikangi, per la Scaligera Giulio Gazzotti, Ethan Esposito, Lorenzo Penna, coach Alessandro Ramagli ed il vice Andrea Bonacina.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

UMANA CHIUSI – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 10 dicembre, 18.00

Arbitri: Barbiero, Chersicla, Roca

Andata: 58-82

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/292jkb8t

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Tatticamente è una partita difficile, perché Cividale è una squadra organizzatissima, che fa tanti blocchi in attacco. Giocano molto bene al di là della classifica e penso non si aspettassero di essere dove sono. Il nostro compito sarà mettere qualche sassolino nel loro ingranaggio, per stare attaccati alla partita e giocarcela nel finale”.

Nicolò Dellosto (giocatore) – “In questo momento credo sia meglio pensare al nostro lavoro ed ai nostri obiettivi di giorno in giorno, senza darci ulteriori pressioni, ma solamente concentrandoci su quello che dobbiamo preparare per domenica. Sappiamo che con Cividale sarà una partita importante, ma d’altro canto ogni domenica lo è, perché la situazione è complicata. Sono convinto che rispetto all’avvio di campionato e al girone di andata abbiamo fatto passi in avanti e credo siano sotto gli occhi di tutti. Domenica ognuno di noi darà il 200%, per ottenere il miglior risultato possibile

Note – Assente il lungodegente Kahliel Spear.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Andiamo a Chiusi per uscire da questo momento molto negativo, il peggiore da quando sono a Cividale, ma anche il primo abbastanza prolungato. Con grande determinazione andiamo per dimostrare di essere competitivi, contro una squadra che sta giocando bene, anche se ha problemi di classifica. Dovremo trovare risorse che nelle ultime partite non abbiamo trovato: siamo sempre riusciti a rimanere in partita, ma non abbiamo mai avuto il guizzo vincente, né contro le prime, né contro le ultime. Per noi non ha fatto la differenza la forza degli avversari, ma una crisi di fiducia che dobbiamo assolutamente superare”.

Gabriele Miani (giocatore) – “La prossima partita a Chiusi è chiaramente una partita con un peso maggiore delle altre, sia visto il nostro momento negativo, sia per riscattare la sconfitta di mercoledì con Orzinuovi. Dobbiamo riaccendere la scintilla di questa squadra, che in questo momento sembra essere un po’ spenta. Ci sarà grande tensione fra di noi, ma questo deve essere un modo per caricarci e stare concentrati sull’obiettivo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) domenica alle ore 22.00.

HDL NARDÒ – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 10 dicembre, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Terranova, Calella

Andata: 82-96

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yp466kxj

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Per la partita con Trieste abbiamo l’esigenza di recuperare energie fisiche e mentali dopo aver giocato mercoledì 50 minuti molto intensi con Forlì, oltre che naturalmente quella di verificare la condizione degli acciaccati. Credo, però, che se prendiamo per il verso giusto quello che è accaduto con Forlì e in generale quello che stiamo facendo in questo campionato, arriveremo domenica con un senso di rivalsa, di rivincita, che ci aiuterà a ricaricarci quanto meno di testa. Certo, Trieste non ha giocato l’infrasettimanale ed è una squadra molto forte, arriverà a Lecce probabilmente nelle migliori condizioni. Bisognerà fare la miglior partita possibile”.

Renato Nicolai (general manager) – “Trieste è una squadra che ha un’impronta americana, con un roster importantissimo, lungo e pesante. Certamente, è una delle 4 squadre più forti del nostro girone e probabilmente tra le 6 più forti di tutta l’A2. Noi veniamo da un infrasettimanale faticosissimo, con 2 supplementari, mentre Trieste ha riposato. Certo, questo non è un vantaggio. Credo che l’ago della bilancia di questa partita possa essere la nostra capacità di recuperare uomini ed energie”.

Note – Lazar Nikolic non sarà disponibile per infortunio. Da verificare le condizioni di Wayne Stewart Jr., Russ Smith e Jacopo Borra. Ex di turno: Lorenzo Baldasso, che ha giocato a Trieste dal 2015 al 2018, collezionando in 3 stagioni una Supercoppa LNP nel 2017 e la promozione in Serie A nella stagione 2017/18; Andrea Donda, che è triestino (è nato a Trieste l’11 agosto 1999) e nella Pallacanestro Trieste vanta un trascorso nelle formazioni giovanili e 5 presenze in prima squadra nel campionato di A2 2015/16.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Ho analizzato attentamente la partita di Nardò con Forlì. Sin dal nostro precedente incontro, ho riconosciuto la forza della loro squadra, caratterizzata da un notevole talento, resistenza ed un sistema di gioco semplice, che consente libertà espressiva ai giocatori. Non sono sorpreso dalla loro recente striscia di vittorie e dalla competizione serrata contro Forlì. Entrambi cerchiamo la vittoria, soprattutto considerando la difesa del campo di casa. Sarà una sfida intensa e vogliamo ottenere un risultato positivo in trasferta. Il nostro focus è tornare a essere una squadra fisica e veloce, senza alcuna compiacenza. Ci stiamo concentrando su miglioramenti quotidiani, approfondendo sia in difesa che in attacco. Con Reyes e Brooks, stiamo lavorando per massimizzare il loro potenziale. Justin Reyes è uno dei migliori difensori nel campionato, mentre per Nardò Wayne Stewart è riconosciuto per le sue capacità poliedriche. Riconosciamo Stewart come un giocatore eccezionale e ci impegneremo a rendergli difficile la partita, mantenendo la nostra solidità difensiva, soprattutto nelle posizioni ‘4’ e ‘5’. Questo mese è cruciale per la Pallacanestro Trieste, con molte sfide impegnative. Confido nella nostra squadra e nella determinazione di continuare con i risultavi positivi”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

RIVIERABANCA RIMINI – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 10 dicembre, 19.00

Arbitri: Moretti, Cassina, Doronin

Andata: 70-74

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yn57ejx7

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Siamo consapevoli dell’importanza della partita, ma non dobbiamo affrontarla con tensione eccessiva. Orzinuovi ha ottenuto un’importante vittoria a Cividale, trovando ottime soluzioni grazie al nuovo assetto con Grant Basile. Noi veniamo da un’altra buona prestazione contro la Fortitudo e cercheremo di entrare in campo con fiducia e con la voglia di trasformare in energia positiva il rammarico per non aver vinto a Bologna”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma LNP Pass, in differita su Icaro Tv domenica sera, a partire dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI ORZINUOVI

Alessandro Muzio (direttore sportivo) – “Nemmeno il tempo di godersi la vittoria a Cividale, che è già tempo di tornare in campo per una partita altrettanto fondamentale a Rimini, che, al momento, è a pari punti con noi in classifica. Una vittoria sarebbe cruciale ed un vero colpaccio, in quanto ci porteremmo sul 2-0 negli scontri diretti, ma siamo tutti consapevoli del valore di Rimini. Hanno allestito un roster importante, con due tasselli americani di assoluto livello ed un solido nucleo di giocatori italiani forti e di categoria. Ci aspetta una sfida molto difficile, in uno dei campi più caldi dell’intera Serie A2 e dovremo farci trovare pronti, per cercare di strappare 2 punti”.

Note – Secondo turno consecutivo in trasferta per l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la preziosa vittoria maturata con la UEB Cividale. Andrea Tassinari e Giovanni Gasparin sono due ex della gara: da parte riminese Tassinari ha difeso i colori di Orzinuovi nella stagione 2018/19 in Serie B, ottenendo la promozione in Serie A2, mentre in casa orceana Gasparin ha svolto una parte del proprio percorso di formazione giovanile a Rimini con i Crabs, Società con cui ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2009/10, in Legadue.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass, per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

UNIEURO FORLÌ – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 10 dicembre, 20.30

Arbitri: Salustri, Foti, Pazzaglia

Andata: 63-73

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ez295bhm

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Sicuramente una sfida di grande prestigio, tra 2 squadre che stanno disputando un’ottima stagione. La Fortitudo sta dimostrando grande regolarità nelle sue prestazioni, a conferma di valori assoluti ben definiti, che le permetteranno di competere fino alla fine della stagione e che noi dovremmo essere bravi a limitare. Nella partita d’andata, anche se nel complesso disputammo 3 buoni quarti, furono troppi gli errori e la scarsa energia

messa in campo, per affrontare una squadra che già allora dava l’impressione di avere degli equilibri e dei riferimenti ben definiti. Noi dobbiamo dimostrare anche domenica i nostri progressi rispetto ad allora e mettere in campo una prestazione migliore, sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto di energia e presenza, determinanti in partite di questo tipo”.

Davide Pascolo (giocatore) – “La partita con la Fortitudo sarà una battaglia. Incontriamo una squadra con molto talento e molto quadrata, sia in attacco che in difesa. Noi dovremo rispondere con le nostre armi, cercando di controllare il ritmo della partita e sviluppare il nostro gioco in transizione”.

Note – Vietata la vendita dei biglietti per tutti i residenti nella provincia di Bologna. Il settore ospiti sarà comunque aperto, per accogliere i tifosi della Fortitudo non residenti nella provincia di Bologna. I biglietti non potranno essere acquistati online, ma solamente in sede, nelle rivendite autorizzate sotto indicate e all’Unieuro Arena, previa presentazione di un documento di riconoscimento. I biglietti ridotti saranno acquistabili solamente all’Unieuro Arena. Questi gli orari di biglietteria all’Unieuro Arena: sabato 9 dicembre dalle 10.00 alle 13.00, domenica 10 dalle 10.00 alle 13.00 ed a partire dalle 19.00. Rivendite autorizzate: Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì) e La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì). Via Punta di Ferro verrà chiusa al traffico ordinario un’ora prima della palla a due, con accesso consentito solamente a chi dovrà assistere alla partita e limitatamente alla disponibilità di posti del parcheggio. Accesso all’impianto da via Bertini. In occasione del match casalingo, tornano le iniziative della Pallacanestro 2.015 Forlì. A cominciare dall’attesissimo #ShootThePassion, 2 tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro Arena all’intervallo della partita; se si fa canestro, ci si aggiudica una Tv offerta da Unieuro, due abbonamenti, una felpa ed eventuali altri premi. Per iscriversi a #ShootThePassion cliccare QUI. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, il nuovo gioco social “5 Domande a…” con protagonista Maurizio Tassone, che mette in palio 5 biglietti per Forlì-Fortitudo. Per consultare il Match Program cliccare QUI. Come consuetudine farà il suo ingresso sul parquet della Unieuro Arena anche il #SestoUomo, l’iniziativa di Pallacanestro 2.015 Forlì che schiera in campo, alla presentazione, un tifoso, in rappresentanza dell’intera tifoseria biancorossa, ed un partner, in rappresentanza di tutti i sostenitori della Società. La Società organizza una raccolta giochi a favore del reparto di pediatria dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì. All’ingresso dell’Unieuro Arena saranno presenti dei contenitori, nei quali i tifosi biancorossi che presenzieranno alla partita potranno lasciare giocattoli nuovi, che saranno poi raccolti e donati al reparto di pediatria del nosocomio forlivese. Non verranno accettati dal reparto pediatrico né peluches né giochi usati, anche se in buono stato. Oltre ai giochi, che saranno inseriti nella ludoteca del reparto, attenzione anche alla sala d’attesa del Pronto Soccorso, riservata ai pazienti più piccoli, dove possono essere destinati album da colorare, matite colorate, libri per i più piccini e quanto possa confortare i bambini durante l’attesa. Inoltre, di fianco al corner merchandising, sarà possibile ricevere informazioni ed iscriversi alla “Straforlì Run”, la prima mezza maratona organizzata dall’associazione “Overcome Team”, che a marzo 2024 offrirà ai partecipanti l’occasione di cimentarsi all’interno di un percorso quasi interamente disegnato sulle strade del centro storico di Forlì. Per l’occasione, l’organizzazione riserverà uno sconto a tutti coloro che si iscriveranno all’Unieuro Arena, in occasione della sfida Forlì-Fortitudo Bologna.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita della gara mercoledì 13 dicembre alle 21.00 e venerdì 15 dicembre alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul nuovo canale WhatsApp.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Con Rimini i ragazzi hanno fatto una partita di grande cuore e volontà, qualcuno non è nelle migliori condizioni ma nessuno si è tirato indietro; qualcuno non è nelle migliori condizioni, ma nessuno si è tirato indietro, si sono dati una mano e anche dalla panchina chi è entrato nell’ultima gara ha dato energia, al di là di qualcosa da migliorare in fase tecnica. Da 1 a 10 sono contento 100, non ho niente da dire a nessuno; abbiamo qualche limite ma ce la mettiamo tutta, siamo ancora primi e se a Forlì perdessimo, contenendo lo scarto, resteremmo in testa. Dobbiamo cercare di fare grandi partite ovunque, ma soprattutto in casa davanti al nostro incredibile pubblico”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

