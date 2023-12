Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La preview della 17^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In campo per la 17^ giornata, sesta di ritorno, della Serie A2 Old Wild West 2023/24 nel girone Rosso. Anticipo venerdì 29 dicembre Udine-Cento, sabato 30 il resto del programma.

Venerdì 29 dicembre, ore 20.30

Udine: Apu Old Wild West-Sella Cento

Sabato 30 dicembre, ore 20.30

Forlì: Unieuro-UCC Assigeco Piacenza

Orzinuovi: Agribertocchi-Flats Service Fortitudo Bologna

Chiusi: Umana-RivieraBanca Basket Rimini

Trieste: Pallacanestro Trieste-Tezenis Verona

Sabato 30 dicembre, ore 20.45

Lecce: HDL Nardò Basket-UEB Gesteco Cividale

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 26 13 3 Unieuro Forlì 26 13 3 Apu Old Wild West Udine 24 12 4 Pallacanestro Trieste 22 11 4 Tezenis Verona 22 11 5 UCC Assigeco Piacenza 18 9 7 HDL Nardò Basket 14 7 9 Sella Cento 12 6 10 UEB Gesteco Cividale 8 4 12 RivieraBanca Basket Rimini 8 4 12 Agribertocchi Orzinuovi 6 3 13 Umana Chiusi 4 2 13

LE PARTITE

APU OLD WILD WEST UDINE – SELLA CENTO

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: venerdì 29 dicembre, 20.30

Arbitri: Ursi, Perocco, Roiaz

Andata: 93-80

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “Era una partita molto difficile all’andata, lo è ancora di più questa di ritorno. Il loro roster è cambiato. Wendell Mitchell non è solo un tiratore, ma è un grande scorer e arriva dalla Serie A. Delfino non ha bisogno di presentazioni. È una squadra di enorme talento, che gioca a ritmi alti in attacco e cerca di correre molto. Cento è molto brava a sfruttare il movimento dei suoi esterni, soprattutto di quelli più fisici, come Palumbo. Arrivano dopo una vittoria e verranno al Carnera carichi e vogliosi di ottenere un colpo in trasferta”.

Raphael Gaspardo (giocatore) – “È una partita complicata e importante: hanno dei nuovi giocatori e noi stiamo cercando di preparare questo incontro nel migliore dei modi. Ritroveremo di fronte Federico (Mussini) e Mattia (Palumbo), che hanno giocato a Udine; non ho dubbi che saranno carichi e vorranno fare bene. Dobbiamo chiudere l’anno mantenendo il Carnera inviolato”.

Note – Coach Vertemati dovrà ancora fare a meno di Gianmarco Arletti, fermo per una distorsione al polso nelle ultime due gare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Udine è una squadra completa, con tante frecce al proprio arco, quindi sarà una partita molto tosta ma anche divertente da giocare. A noi servirà anche per testare il nostro stato di forma, dobbiamo nuovamente cambiare pelle e provare a giocare una pallacanestro più omogenea ed avere un po’ più di continuità. Se nella seconda parte di stagione riusciremo a migliorare il nostro record le nostre chance di arrivare nelle prime 8 miglioreranno sensibilmente; in questo saranno importantissimi gli scontri diretti”.

Wendell Mitchell (giocatore) – “Per vincere dovremo giocare di squadra, aiutarci a vicenda ed essere completamente concentrati e pronti a dare il massimo. Sarà una partita difficile, ma se seguiamo il piano partita possiamo combattere per tutti i 40 minuti”.

Note – Assenti Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Sella Cento.

UNIEURO FORLÌ – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: sabato 30 dicembre, 20.30

Arbitri: Marco Attard, Miniati, Masi

Andata: 80-77

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Affronteremo una squadra che sta disputando un campionato importante con grande regolarità, a conferma degli ottimi valori individuali e di una buona organizzazione di squadra. All’andata riuscimmo a vincere una partita combattuta, a cui avevo dato grande importanza proprio in virtù del valore di Piacenza, che dal mio punto di vista era evidente. L’Assigeco arriva da un ciclo di vittorie consecutive, tra cui spiccano quelle contro Verona e Udine e la partita persa al PalaDozza con la Fortitudo Bologna, dove sbagliò sulla sirena il tiro della vittoria. Hanno in Sabatini il loro leader, una coppia Usa che ha qualità e atletismo e una lunga rotazione di giocatori italiani, che stanno disputando un’ottima stagione. Tutti questi motivi ci impongono di disputare una partita di livello, sia dal punto di vista della concentrazione che della qualità delle cose che faremo”.

Giacomo Zilli (giocatore) – “Ci aspetta una partita molto difficile, contro un avversario particolarmente in forma e che in generale ha dimostrato di poter battere chiunque. Dobbiamo cercare di esprimerci al meglio e di avere concentrazione ed energia giuste, per poter vincere una partita che non sarà sicuramente una passeggiata”.

Note – La 17^ giornata, 6^ di ritorno, vede l’Unieuro Forlì ospitare la pericolosissima Assigeco Piacenza di coach Salieri. Il primo posto in classifica, le 5 vittorie consecutive e l’ulteriore carico di autostima fatto in quel di Rimini sabato scorso, saranno per Cinciarini e compagni fondamenta solide su cui contare per affrontare una Piacenza in piena forma, reduce da 4 vittorie consecutive. Sarà possibile acquistare il biglietto sia online, al seguente link https://bit.ly/TickOL-2324, che in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket. Il giorno della partita la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta anche dalle 10.00 alle 12.00. La sera, invece, dalle ore 19.30, un’ora prima dell’orario di inizio della sfida. Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto. In particolare, per l’acquisto dei biglietti universitari, presentarsi muniti di badge o tessera di riconoscimento universitaria e ricevuta di pagamento delle tasse dell’anno accademico in corso. Si ricorda infine di portare la ricevuta di pagamento, da esibire in caso di esito negativo della lettura del codice a barre del biglietto. In occasione del match casalingo, tornano le iniziative della Pallacanestro 2.015 Forlì. A cominciare dall’attesissimo #ShootThePassion, due tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro Arena all’intervallo della partita; se si fa canestro, ci si aggiudica una tv offerta da Unieuro, due abbonamenti, una felpa ed eventuali altri premi. Per iscriversi a #ShootThePassion cliccare QUI. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto dal meraviglioso derby vinto a Rimini. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. Come consuetudine farà il suo ingresso sul parquet dell’Unieuro Arena anche il #SestoUomo, l’iniziativa di Pallacanestro 2.015 Forlì che schiera in campo, alla presentazione, un tifoso, in rappresentanza dell’intera tifoseria biancorossa, e un partner, in rappresentanza di tutti i sostenitori della Società. La Pallacanestro Forlì 2.015 organizza la “Raccolta alimentare 2023”, a favore dei più bisognosi, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro. A tutti i tifosi biancorossi la Pallacanestro Forlì 2.015 chiede un piccolo gesto per un grande risultato. In questi giorni di feste chiediamo a tutti un pensiero, per chi soffre e vive in condizioni difficili. Agli ingressi dell’Unieuro Arena, in occasione della gara di sabato, sarà presente il personale della Caritas locale, che si occuperà di raccogliere gli alimenti generosamente donati dal popolo biancorosso. Una scatoletta, un pacco di riso, un pacco di pasta, insomma un piccolo gesto per ognuno di noi, per un grande risultato verso chi in questo momento ha bisogno di noi. Un’altra occasione per dimostrare quanto la pallacanestro a Forlì possa essere importante anche in ambito sociale.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita dell’incontro mercoledì 3 gennaio 2024 alle 21.00 e venerdì 5 gennaio alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul nuovo canale WhatsApp.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “A Forlì andiamo in casa della capolista, per cui dovremo fare una partita di grande attenzione e concentrazione. Finora hanno perso solo 3 partite, è una squadra che fa dell’esperienza il suo punto di forza, giocano per automatismi e ognuno sa sempre quello che deve fare in campo. Servirà una partita quasi perfetta, noi dobbiamo sempre partire dalla nostra identità e affrontarli con faccia tosta e voglia di fare, ma serviranno anche mente libera ed un pizzico di follia”.

Federico Bonacini (giocatore) – “Forlì è sicuramente una delle squadre più forti del nostro girone e la classifica lo dimostra. Sono in grande forma e hanno grande talento individuale, sarà una partita difficile e molto fisica, noi arriviamo da un buon periodo e proveremo ad alzare l’asticella per vincere una partita di questo livello. Giocheremo in un palazzetto caldo, quindi non ci potremo permettere cali di attenzione”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: sabato 30 dicembre, 20.30

Arbitri: Caforio, Maschietto, Rodia

Andata: 77-89

QUI ORZINUOVI

Nicola Scrigna (secondo assistente allenatore) – “La Fortitudo è una formazione che può contare su un tasso di fisicità importante, sia nel reparto esterni, che nella batteria dei lunghi, dove gli statunitensi Mark Ogden e DeShawn Freeman portano grande qualità; così come sul perimetro Matteo Fantinelli e Pietro Aradori, giocatori che hanno disputato la Serie A per diverse stagioni. Dovremo cercare di mantenere alti il ritmo e l’intensità in campo per tutto l’arco della gara, in quanto Bologna ha un roster piuttosto corto”.

Ruben Zugno (giocatore, playmaker) – “Siamo attesi da una partita molto difficile, la Fortitudo è capolista fin dalla prima giornata e stanno disputando una grande stagione, ma dobbiamo focalizzarci solo su noi stessi. Stiamo attraversando un periodo positivo sotto il profilo del lavoro in palestra e siamo un gruppo in crescita. Ho visto importanti miglioramenti nelle ultime settimane e ci stiamo allenando duramente per preparare al meglio la gara. Spero di vedere al PalaBertocchi tanti nostri tifosi e che ci possano sostenere in una partita importante, come al solito. Ci sarà un’atmosfera calda e noi abbiamo bisogno della vicinanza del pubblico”.

Note – Torna a giocare in casa, dopo la sconfitta nella trasferta di Verona, l’Agribertocchi Orzinuovi. Sono 3 gli ex della gara: Giovanni Gasparin, Nicola Giordano e Alessandro Panni. Il capitano di Orzinuovi ha difeso i colori della Biancoblù Bologna nella stagione 2012/13 (Legadue), fatturando 2.1 punti di media a partita, mentre Nicola Giordano ha indossato la canotta di Orzinuovi durante il campionato 2021/22 (Serie A2), portando in dote 4.2 punti di media a partita. Alessandro Panni, invece, è sceso in campo con Orzinuovi nell’annata 2014/15 in Serie B. Saranno due i cestisti bresciani sul parquet: Pietro Aradori, esterno di Bologna, ed Alessandro Bertini, ala piccola orceana. Nella scorsa settimana l’Agribertocchi Orzinuovi ha inserito nelle rotazioni Paul Jorgensen, playmaker/guardia statunitense, ma con passaporto italiano di 188 cm, classe ’96, prelevato dai Kolossos Rodi (Heba 1, massimo campionato greco), dove ha messo a frutto 7.7 punti di media a partita.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Un mese fa sarebbe stato impensabile giocare una partita importante senza Fantinelli, invece con Trieste ci siamo riusciti ed i complimenti per tutta la squadra sono meritati. Continuiamo a lavorare bene e questo mi gratifica. Poi, ogni partita nasconde delle insidie e sarà sicuramente così anche sabato ad Orzinuovi. Avevo detto ad inizio stagione che sarebbero serviti almeno un paio di mesi per valutare la totalità di questo gruppo ed è ciò che sta avvenendo. Sto ricevendo buone risposte. Contro Trieste (senza Fantinelli), Panni è stato bravo e anche Giordano ha dato un contributo importante. Quelli che erano più indietro stanno lavorando con grande serietà. La cosa importante è quella di cercare sempre di ridurre gli errori. I miei ragazzi hanno un gran carattere e non si buttano giù. E questo lascia sperare; reagiscono, lavorano, questo è un grande merito ed io sono contento delle soddisfazioni che si stanno prendendo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita tv su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 2 gennaio, alle ore 22.35.

UMANA CHIUSI – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: sabato 30 dicembre, 20.30

Arbitri: Puccini, Ugolini, Bertuccioli

Andata: 64-78

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Ci aspetta una partita molto importante contro un’avversaria di livello, nonostante la classifica. Rimini ha grandi giocatori, un allenatore nuovo ma di grande valore. Noi vogliamo ripartire dal secondo tempo di Cento, mettendo aggressività e orgoglio. Sicuramente non facile, lo sappiamo, ma per noi è fondamentale provare a portarla a casa con qualsiasi arma possibile. Sacrificio e intensità le parole d’ordine”.

Matteo Visintin (giocatore) – “Una sfida da dentro o fuori. Abbiamo la possibilità di giocarla in casa e questo può essere un vantaggio, ma abbiamo la necessità di fare punti. Servirà sfruttare la nostra attitudine difensiva unita alla giusta mentalità, quella di una squadra aggressiva che ha come obiettivo la vittoria”.

Note – Assente il lungodegente Kahliel Spear.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI RIMINI

Davide Turci (direttore sportivo) – “Siamo consapevoli dell’importanza della partita di sabato, veniamo da un derby con Forlì giocato a due facce, due quarti molto buoni e altri due meno. Abbiamo un senso di responsabilità verso il nostro pubblico, vogliamo vincere la nostra prima partita in trasferta. Chiusi sarà una trasferta complicata, ma è un match importante, abbiamo tutte le intenzioni di tornare a casa con la prima vittoria. Chiusi è una squadra che è stata martoriata dagli infortuni, non è mai riuscita a giocare al completo, ma a parte qualche partita non ha mai mollato ed in casa ha sempre fatto delle prestazioni importanti, pur essendo sempre in continua emergenza. Mi aspetto una squadra arrabbiata e che vuole dare un senso al suo campionato”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma LNP Pass, in differita su Icaro Tv sabato, a partire dalle 23.00. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

PALLACANESTRO TRIESTE – TEZENIS VERONA

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: sabato 30 dicembre, 20.30

Arbitri: Foti, Costa, Bonotto

Andata: 69-81

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Stiamo affrontando una fase cruciale nel campionato e ogni partita è di enorme importanza. L’obiettivo è evitare di perdere contro la stessa squadra 2 volte in una stagione, preparandoci così per la prossima fase. Riconosciamo la forza di Verona, fisica, intelligente e ben allenata, ma confidiamo nella nostra crescita costante. Nonostante la classifica, crediamo di essere una delle migliori squadre e vogliamo dimostrarlo sul campo. Questa settimana di allenamento è stata intensa, la squadra è concentrata e desiderosa di giocare di nuovo contro una squadra forte. Gestire il gioco fisico è una sfida, ma cerchiamo di farlo in modo intelligente, evitando falli inutili. La versatilità nel reparto offensivo ci dà vantaggio, e la partita di Bologna ci ha offerto l’opportunità di imparare e migliorare. La differenza canestri sarà fondamentale per noi, soprattutto dopo l’ultima sconfitta. L’obiettivo principale è vincere la partita, ed entrambe le squadre sono altamente concentrate su questo obiettivo. C’è un grande rispetto reciproco con Verona, entrambi siamo consapevoli dell’importanza del match”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Chiudiamo l’anno a Trieste, una partita importante contro una squadra che sta facendo molto bene e che in questo momento ci appaia in classifica ma con una gara da recuperare, contro Chiusi. Una squadra che ha tanto talento, che gioca una pallacanestro molto particolare con grande impronta del coach americano che hanno (Jamion Christian, ndr) e della struttura che hanno deciso di utilizzare. Una squadra che fa del tiro da 3 punti una delle sue armi principali, ma non soltanto; amano giocare ad alto ritmo, sono la squadra con il più alto numero di possessi nel nostro girone ed hanno un fortissimo impatto a rimbalzo d’attacco. Sarà fondamentale comprendere i tempi del gioco, capire quando possiamo spingere e capire quando dobbiamo controllare il ritmo; avere tesoro dei possessi e non fare palle perse è un aspetto fondamentale e soprattutto mostrare una tenuta difensiva costante. Questa è una squadra che esprime tanto talento in tanti giocatori, sia quelli che fanno parte del quintetto base, sia quelli che escono dalla panchina. Sarà una partita che deve essere totale. Non ci sono aspetti del gioco prevalenti, dobbiamo avere grande equilibrio in entrambe le metà campo, perché questo è l’unico sistema per poter essere competitivi sul campo di una squadra che in casa storicamente ha sempre avuto un record molto importante. Quest’anno ha perso soltanto una volta con la Fortitudo Bologna e poi hanno avuto un percorso netto nelle altre partite giocate in casa. Una partita sicuramente di alta qualità, di alto livello, contro una squadra che non ha nascosto sin dall’inizio le sue ambizioni; anche nell’allestimento del roster e nell’utilizzo delle risorse economiche ha dimostrato di avere un chiaro obiettivo davanti a sé e lo sta perseguendo. Siamo soltanto a metà della regular season, perché mancano 6 partite alla fine del girone di ritorno e 10 partite di fase ad orologio, 16 gare da giocare a fronte delle 16 che abbiamo già giocato, quindi siamo a metà del percorso. È chiaro che nella seconda metà del campionato dobbiamo trovare quella stabilità che ancora non riusciamo ad esprimere per 40 minuti, sperando anche nei tempi giusti di recuperare i giocatori che ancora ci mancano e che sicuramente potranno darci un contributo significativo in questo senso”.

Liam Udom (giocatore) – “Il match di Trieste sarà sicuramente molto impegnativo, loro vengono dalla sconfitta di Bologna nell’ultimo turno, ma prima di quella gara erano in striscia aperta di 8 vittorie consecutive. Sarà una partita molto tosta, loro vorranno rifarsi dopo l’ultima sconfitta e noi dovremmo dimostrare che la partita vinta nella gara d’andata non è stata un caso, vogliamo replicare quel risultato anche in trasferta”.

Note – Indisponibili Vittorio Bartoli, per operazione al menisco destro, e Federico Massone, per trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Ex della gara Francesco Candussi, a Verona dal 2018 al 2023.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

HDL NARDÒ – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: sabato 30 dicembre, 20.45

Arbitri: Rudellat, Tallon, Luca Attard

Andata: 79-75

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Dobbiamo valutare le prestazioni scevri dai condizionamenti emotivi delle singole partite, non siamo una squadra in gran spolvero ormai da qualche settimana. Ma abbiamo mascherato il tutto con il fatto di aver incontrato in successione tutte le più forti e questo può essere pericoloso. L’importante è rimanere estremamente realisti su quello che siamo e sulle difficoltà del campionato. Non bisogna scomporsi. Cividale occupa quel nono posto che noi vogliamo tenere lontano ed in questo senso è una partita cruciale. Dobbiamo ritornare a giocare una pallacanestro di livello, come ormai non accade da qualche partita, e cercare di andare sul 2-0 nello scontro diretto, che sarebbe molto importante”.

Russ Smith (giocatore, guardia) – “Penso che dopo queste 5 sconfitte di fila dobbiamo rialzare la testa, capendo come possiamo tradurre quello che è successo in lezioni, da cui imparare qualcosa. A Forlì, come a Bologna, dove loro hanno tirato 40 liberi e noi 10, ed anche a Piacenza, l’arbitraggio non è stato al livello della categoria, ma al di là di questo sappiamo che noi dobbiamo giocare la nostra pallacanestro ed essere più organizzati. Quella con Cividale è una partita importante, abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi, io stesso devo essere un giocatore migliore di quello che sono stato nelle ultime partite, delle quali mi assumo la responsabilità. Impareremo qualcosa da queste sconfitte e diventeremo più forti”.

Note – Da verificare le condizioni di Antonio Iannuzzi e Matteo Parravicini.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Una partita delicata, importante, soprattutto perché arriva per noi in un momento complicato, in cui stiamo facendo fatica a giocare come pensiamo di essere in grado di fare. Ci stiamo allenando con l’obiettivo di superare le difficoltà e non ci stiamo riuscendo, quindi questo ci provoca un po’ di frustrazione. Sappiamo che questi momenti passano, ma questo gruppo non è abituato, visto che di momenti difficili così prolungati non ne ha mai vissuti. Le esperienze nuove ti danno sempre un po’ di ansia mentre le vivi; noi sappiamo che ne verremo fuori e vogliamo farlo nel più breve tempo possibile, magari già dalla partita in casa di Nardò”.

Giacomo Dell’Agnello (giocatore) – “Domenica ci aspetta la trasferta più lunga del campionato, noi stiamo lavorando per cercare di raccogliere i frutti del lavoro di questi mesi. Il record negativo che abbiamo non ci deve demoralizzare, ma ci deve stimolare a risalire dopo questo momento difficile. Incontriamo una squadra che ha fatto un grande filotto di vittorie, quindi dovremmo essere molto preparati, perché loro sono capaci di fare una grande partita”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale).

