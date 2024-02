Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La preview della 22^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

22^ e ultima giornata della prima fase, undicesima di ritorno, nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West. Tutte le gare si giocano in contemporanea domenica 4 febbraio. Già qualificate alla Final Four di Coppa Italia Flats Service Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì, certe delle prime due posizioni nel girone al termine della prima fase, restano da stabilire i piazzamenti.

Domenica 4 febbraio, ore 18.00

Chiusi: Umana-HDL Nardò Basket

Orzinuovi: Agribertocchi-UCC Assigeco Piacenza

Verona: Tezenis-Flats Service Fortitudo Bologna

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Sella Cento

Rimini: RivieraBanca Basket-Apu Old Wild West Udine

Forlì: Unieuro-Pallacanestro Trieste

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 34 17 4 Unieuro Forlì 34 17 4 Apu Old Wild West Udine 30 15 6 Tezenis Verona 28 14 7 Pallacanestro Trieste 28 14 7 UCC Assigeco Piacenza 18 9 12 RivieraBanca Basket Rimini 16 8 13 Sella Cento 16 8 13 HDL Nardò Basket 16 8 13 UEB Gesteco Cividale 14 7 14 Agribertocchi Orzinuovi 10 5 16 Umana Chiusi 8 4 17

SERIE A2 GIRONE ROSSO, LE IPOTESI DI PARITÀ PER L’ULTIMO TURNO DI PRIMA FASE

SERIE A2 2023/24, LA GUIDA ALLA FASE A OROLOGIO

LE PARTITE

UMANA CHIUSI – HDL NARDÒ

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Masi, Tarascio, Roca

Andata: 69-71

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/z4uxkrxh

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Hanno appena cambiato allenatore e vorranno invertire la tendenza. Per Nardò è stata la prima settimana con coach Dalmonte e, probabilmente, dobbiamo aspettarci cose differenti. Detto questo noi abbiamo la necessità di stare a testa bassa, essere competitivi, molto compatti e provare a portare a casa 2 punti che sarebbero importantissimi”.

Viktor Gaddefors (giocatore) – “Al di là della mia prestazione all’esordio a Piacenza, quello che più contava era vincere. Prima di venire sapevo della posizione di classifica della squadra ed in partita non ho pensato agli individualismi. Avevamo bisogno di vincere e lo abbiamo fatto. Da questa vittoria dobbiamo ricavare fiducia. Stiamo facendo una buona settimana di allenamenti, secondo me. Se noi giochiamo insieme e con la stessa energia di Piacenza, possiamo dire la nostra anche con Nardò”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “L’unica esperienza comune contro Verona deve essere necessariamente archiviata. Dobbiamo trasferire attitudine e atteggiamento difensivo verso la partita contro Chiusi. Affronteremo una squadra complicata dal punto di vista tecnico e tattico. Alternano difese e propongono, con l’arrivo di Gaddefors, differenti scenari offensivi e difensivi. Sarà importante la capacità di leggere la partita e di conseguenza comprendere e reagire insieme. È l’ultimo match della prima fase e ha una certa importanza in vista della seconda parte della stagione. Siamo consapevoli del significato e del nostro momento. Il focus sulla partita è massimo, con l’obiettivo di presentarci competitivi”.

Note – Niente da segnalare.

La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull'account Instagram.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Maschietto, D’Amato

Andata: 54-57

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/bd53symr

QUI ORZINUOVI

Nicola Scrigna (secondo assistente allenatore) – “L’Assigeco Piacenza è una formazione di assoluto talento, specialmente nel reparto lunghi, dove Brady Skeens e Malcolm Miller sono due tasselli di primissimo livello per la Serie A2. Sanno essere molto pericolosi anche con il pacchetto esterni e dovremo essere attenti al playmaker Gherardo Sabatini, così come Giovanni Veronesi e Federico Bonacini, ai quali dovremo prestare grande attenzione. Piacenza è una squadra a cui piace correre il campo e bisognerà essere bravi a limitarli sotto questo aspetto”.

Emanuele Trapani (giocatore, playmaker) – “Stiamo attraversando una proficua settimana di lavoro e siamo reduci dalla convincente prestazione, soprattutto a livello offensivo, di Cento. Dobbiamo migliorare ancora qualche dettaglio in difesa, che sarà la chiave per cercare di ottenere un successo contro Piacenza”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la preziosa vittoria nella trasferta di Cento. Sono diversi gli ex della gara: coach Stefano Salieri ha scritto pagine importanti nella storia della Pallacanestro Orzinuovi, vincendo un campionato di Serie B (2018/19), Filippo Gallo ha indossato la canotta di Orzinuovi nella passata stagione (Serie B), dando un apporto cruciale nella conquista della Coppa Italia e nella qualificazione ai playoff promozione. Giovanni Gasparin, invece, ha difeso i colori dell’Assigeco Piacenza (Serie A2) nel campionato 2019/20, mentre Daniel Donzelli ha svolto l’intero percorso giovanile di formazione cestistica presso il Campus di Codogno, mettendo in bacheca uno Scudetto Under 19 e debuttando in Serie A2 nella stagione 2013/14, agli ordini di coach Andrea Zanchi, altro ex di giornata.

Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (assistente allenatore) – “Vogliamo ripetere la vittoria dell’andata, sappiamo che sarà una partita difficile perché affrontiamo una squadra determinata reduce da una bella vittoria a Chiusi. Hanno una delle coppie di americani più forti di tutto il campionato, sono una squadra diversa rispetto all’andata e sono stati valorizzati anche i giocatori che facevano il tessuto della squadra. Andremo lì con grande determinazione e vogliamo portare a casa la vittoria”.

Giovanni Veronesi (giocatore) – “Sarà una partita tosta, vincere a Orzinuovi sarebbe importante per finire al meglio il ritorno e prepararci alla fase a orologio. Rispetto al match d’andata hanno cambiato tante pedine e ultimamente hanno messo in difficoltà squadre ai vertici della classifica. Noi stiamo faticando soprattutto in attacco, ma stiamo lavorando molto per ritrovare fiducia e arrivare alla partita pronti”.

Note – Coach Andrea Zanchi si è seduto sulla panchina dell’Assigeco per la prima metà della stagione 2017/18 e per tre campionati tra il 2012 e il 2015, con la squadra ancora basata a Casalpusterlengo. Anche coach Stefano Salieri è un ex della partita, avendo allenato gli orceani nella stagione 2018/19. Daniel Donzelli è un prodotto del settore giovanile dell’Assigeco, all’epoca ancora Casalpusterlengo. Ex anche Giovanni Gasparin per Orzinuovi e Filippo Gallo per l’Assigeco.

La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

TEZENIS VERONA – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Salustri, Barbiero, Ugolini

Andata: 75-68

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3xrvb6r3

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Chiudiamo la prima fase del campionato in bellezza, giocando la partita forse più stimolante, accattivante, interessante, motivante di tutto quanto il girone di qualificazione che ha messo insieme queste 22 partite. Giocare contro la Fortitudo e contro la prima della classe non è mai una partita banale e quindi queste 22 partite si chiudono con il dolce in fondo. È indubbiamente una partita bella da giocare, bella da preparare, mi auguro anche giocata bene dalle due squadre. Ci sono tante motivazioni per cui le due squadre arrivano a questa partita ancora con qualcosa da chiedere; sia noi che loro dobbiamo ancora definire il nostro piazzamento alla fine della stagione delle 22 gare. Ci sono motivazioni anche ambientali, ci sarà tanta gente da Bologna, mi auguro ci sia tanta gente anche da parte nostra e questo fa sì che il contesto diventi un ambiente più bello da godere. È indubbio che dal punto di vista della motivazione e delle sensazioni, sono quelle partite che giochi più volentieri. Questa è la sintesi della partita, loro sono una squadra che ha dimostrato la propria forza e chi è primo non è primo per caso, soprattutto dopo tutti questi mesi di gare. Dovremo fare qualcosa di speciale per riuscire a superarli, sopravanzarli e portare a casa anche la matematica certezza di partire dalla quarta posizione nella fase ad orologio; se non dovessimo vincere, dovremmo aspettare il risultato di Forlì-Trieste. Ripeto, tutte e due le squadre si giocano la posizione, loro addirittura la prima, che dà diritto a una serie di vantaggi importanti, sia nella fase ad orologio che eventualmente nei playoff. Ci sono tutti i motivi per cui questa sia una partita di cartello, una bella partita da giocare e da vedere”.

Vittorio Bartoli (giocatore) – “La Fortitudo è una squadra solida e molto efficace, non a caso è prima in classifica. Siamo stati molto bravi a batterli al PalaDozza nel girone di andata, sono certo che verranno a Verona con l’idea di restituirci il favore. Dovremo essere bravi a farli giocare al nostro ritmo e non giocare noi al loro. Ci sarà bisogno di concentrazione per tutti i 40 minuti; contro squadre di questo tipo, dei momenti di blackout potrebbero risultare fatali”.

Note – Ex della gara: Alessandro Panni (due stagioni nelle giovanili di Verona tra il 2009 ed il 2011, con apparizioni anche in prima squadra) ed Alessandro Morgillo (alla Scaligera nel 2019/20).

La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita tv su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Nicolò Basciano (General Manager) – “Ci concentriamo sempre sul quotidiano, ovviamente siamo felici di aver raggiunto un risultato come quello della qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, ma la mente deve essere esclusivamente rivolta al match di domenica a Verona. Abbiamo determinazione e voglia di dimostrare che con il lavoro si fa strada e vogliamo ottenere risultati. In settimana lo staff pretende molto, ma è la stessa squadra che vuole dare tanto. È una crescita reciproca e se a volte l’allenatore alza i decibel lo fa per il bene della squadra e dei singoli: tanti si porteranno dietro queste esperienze, è un mix che sta piacendo, perché questo gruppo si sacrifica e non si risparmia. Tutti danno il 100%, siamo umani e si può sbagliare, ma vogliamo continuare a far bene. Consapevoli che, mai come quest’anno in Serie A2, ci sono tante squadre molto competitive”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 6 febbraio, alle ore 22.35.

UEB GESTECO CIVIDALE – SELLA CENTO

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Foti, Chersicla, Bertuccioli

Andata: 67-78

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4z33pz7d

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “La partita contro Cento è importantissima per la classifica, perché è nella nostra fascia e abbiamo perso all’andata: ci sono mille implicazioni a livello di punteggio in classifica. Tuttavia, mancano tantissime partite e noi dobbiamo pensare a giocare bene la nostra pallacanestro, continuando nei miglioramenti; nelle ultime partite lo abbiamo fatto e adesso ci serve un altro salto di qualità. Questa è l’unica strada per avere un finale di stagione importante, far vedere miglioramenti e di conseguenza ottenere buoni risultati”.

Gabriele Miani (giocatore) – “Partita fondamentale per la classifica, oltre che per il nostro percorso di crescita: vincere ribaltando gli scontri diretti è la chiave per svoltare il nostro campionato e giocare con più serenità la seconda fase. Essere indietro vorrebbe dire portarsi più pressione addosso, che alle volte è un bene, ma può anche rappresentare una difficoltà in più”.

Note – Doron Lamb in dubbio per problemi muscolari, pronto a giocare ancora Vincent Cole. Palla a due alle ore 18.00, apertura cancelli e biglietteria alle ore 17.00.

Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) domenica alle ore 22.00, con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “A Cividale dovremo sicuramente giocare una partita difensiva, anche perché è chiaro che andiamo lì per vincere, ma non dobbiamo assolutamente dimenticare che la differenza canestri potrebbe giocare un ruolo fondamentale alla fine delle 32 partite; quindi, dobbiamo giocare una partita assolutamente difensiva e dovremo essere pronti ad una battaglia in tutti i sensi”.

Davide Bruttini (giocatore, dichiarazioni dall’intervista del 31/01/24 a “La Nuova Ferrara”, ndr) – “Quella con Cividale è una partita molto importante, come lo erano già state quelle con Nardò, con la Fortitudo e con Orzinuovi. Questa partita ci darà l’esito della prima fase, e sulla carta arrivare più in alto permette di affrontare squadre più abbordabili, però noi dobbiamo vincere, innanzitutto per aggiungere 2 punti alla nostra classifica e per trovare più serenità”.

Note – Assenti Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Sella Cento.

RIVIERABANCA RIMINI – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Vita, Cappello, Bartolini

Andata: 87-92

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/2p9jxr65

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Sappiamo che Udine è un’avversaria molto ostica, ma vogliamo proseguire il nostro buon momento. Servirà una prestazione molto attenta sul tiro da 3 punti delle loro guardie, unita ad una grande volontà di reggere il confronto a rimbalzo. A prescindere da ogni considerazione di classifica giochiamo per prenderci i 2 punti, che sarebbero preziosi tanto per la salvezza, quanto per rimanere nella lotta per i playoff”.

Alessandro Simioni (giocatore) – “Anche questa per noi è una partita molto importante, contro una corazzata come quella di Udine, che viaggia ai vertici della classifica. Per noi sarà fondamentale l’approccio, cercare di ripetere la partita di Trieste, dove siamo stati costanti e abbiamo portato grande solidità difensiva lungo tutto l’arco di partita”.

Note – Ex di turno Francesco Pellegrino, a Udine tra il 2017 e il 2019 e tra il 2020 e il 2023.

La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv domenica dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “Rimini è una squadra molto in fiducia. Si tratta di una squadra di tiratori, che gioca con intensità e chiare identità in attacco e in difesa. Tutti giocatori capaci di crearsi un tiro da isolamento, vedi Marks che può essere l’elemento più pericoloso. La loro struttura del roster non dà punti di riferimento: basta pensare ai due lunghi, Johnson e Simioni, che sono due lunghi atipici capaci di aprirsi o di rollare dopo aver portato un blocco. Dovremo essere precisi e curati, focus su tutti i 40 minuti perché anche noi vogliamo chiudere nel migliore dei modi”.

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Sarà una partita dura. Loro hanno un fattore campo importante e sono un’ottima squadra. Hanno degli ottimi giocatori e un ottimo allenatore: vengono da un buon periodo, quindi sarà una partita difficile. Noi dobbiamo provare a vincere più partite possibili per posizionarci nel miglior modo possibile. Stiamo facendo qualcosa di buono: alla fine siamo a metà, bisogna tenere la testa bassa e lavorare, perché il campionato è lungo e difficile”.

Note – Continua il lavoro di riabilitazione per Quirino De Laurentiis.

Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell'Apu Old Wild West Udine.

UNIEURO FORLÌ – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Nuara, Pazzaglia, Puccini

Andata: 62-79

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/5d8mdrwv

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Chiudiamo la stagione regolare affrontando una squadra come Trieste che, seppur priva di Reyes, uno dei giocatori più forti del campionato, resta per profondità e per talento del suo roster una squadra di assoluto livello. Veniamo da una vittoria importante sul campo di Udine, sia per il valore della gara, per quello che rappresentava, ma soprattutto per la mentalità con cui è stata raggiunta. Però, adesso dobbiamo avere la forza, in casa, davanti ai nostri tifosi, per provare tutti insieme ad affrontare un’altra partita contro un’altra grande squadra, per cercare di chiudere nel migliore dei modi questa stagione regolare. Pensare di arrivare all’ultima gara con ancora la possibilità di conquistare il primo posto in questo girone così competitivo deve essere per tutti motivo di grande soddisfazione”.

Fabio Valentini (giocatore) – “La partita di domenica è fondamentale per arrivare alla fase a orologio con più punti possibili, così da avere più chances di raggiungere le zone alte della classifica in vista dei playoff. Sappiamo che l’unico modo che abbiamo per arrivare primi è vincere domenica e sperare in un risultato a noi favorevole, ma comunque davanti abbiamo una squadra attrezzata per la vittoria finale, che non ci concederà vita facile. Quindi dobbiamo approcciare la gara come abbiamo sempre fatto, portando la partita sui nostri binari, sospinti ovviamente da un palazzetto infuocato”.

Note – Ultimi 40 minuti di regular season con in palio il primo posto in classifica per l’Unieuro Forlì che attende una Trieste determinata ad evitare la quinta piazza, mentre la co-capolista Fortitudo sarà impegnata sul campo di Verona. Dopo la splendida vittoria di Udine e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, i biancorossi ritrovano l’Unieuro Arena ed il suo pubblico nell’ultima giornata di regular season. La partita avrà Antonelli edilizia srl come Match Sponsor. È possibile acquistare il biglietto online, al seguente link (https://bit.ly/TickOL-2324), oppure scaricando la App ufficiale della Società (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”); presso la sede societaria a Forlì in Viale Corridoni 10, negli orari di apertura dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12.30), ed in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket. Il giorno della partita, la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00, mentre la sera, dalle ore 17.00, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara. Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto, l’intervista al #Matchsponsor Antonelli edilizia srl, e l’elenco dei vincitori del biglietto per la prima partita della fase a orologio dell’11 febbraio alle 18, grazie all’App contest “Indovina lo scarto”. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. In occasione del match casalingo torneranno il #sestouomo, l’iniziativa della Pallacanestro Forlì che schiera in campo con i giocatori un rappresentante dei partner biancorossi ed un tifoso, in rappresentanza dei supporter biancorossi, oltre al gioco di metà partita #ShootThePassion. Lanciata con grande successo la nuova App ufficiale di Pallacanestro Forlì 2.015, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android. Contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso saranno sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Rilasciati nuovi aggiornamenti alla app; per partecipare ai nuovi contest occorre aggiornare la propria versione. Per scaricare l’App clicca iOS per Apple e Play Store per Android.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita della gara mercoledì 7 febbraio alle ore 21.00 e venerdì 9 alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.105 e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Per la nostra squadra è fondamentale consolidare il nostro stile di gioco in base alla nostra identità. Senza Justin Reyes siamo diversi, ma la presenza di Michele Ruzzier ci rende più forti: un giocatore che crea molte opportunità per gli altri. La concentrazione questa settimana è su Forlì, ma è stato altrettanto importante concentrarci su di noi, ritornando a lavorare sulla nostra difesa. Siamo ansiosi di giocare in trasferta contro una squadra come Forlì: talentuosa, con giocatori capaci di segnare sia da fuori che dentro l’area, e con un buon reparto offensivo. Michele (Ruzzier, ndr), oltre a contribuire in punti e assist, è un leader eccellente e difensore di alto livello. Siamo entusiasti di averlo, poiché siamo una squadra forte quando siamo in salute. Guardando alla fase ad orologio, sarà interessante adattarsi al ritmo delle altre squadre. La classifica dei punti segnati mostra la competitività, e mentre difendiamo bene, dobbiamo affrontare squadre che segnano abbondantemente. L’adattamento a uno stile di gioco diverso sarà una nuova sfida”.

Note – Ancora assente Justin Reyes, reduce dall’operazione al ginocchio destro; atteso al rientro Michele Ruzzier.

Diretta streaming su LNP Pass.

