Serie A2 Old Wild West 2023/24 – L’anteprima della 6^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

È in programma la sesta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso; anticipo sabato 28 ottobre tra Cividale e Nardò, domenica 29 le restanti gare del turno.

Sabato 28 ottobre, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-HDL Nardò Basket

Domenica 29 ottobre, ore 18.00

Piacenza: UCC Assigeco-Unieuro Forlì

Bologna: Flats Service Fortitudo-Agribertocchi Orzinuovi

Verona: Tezenis-Pallacanestro Trieste

Cento: Sella-Apu Old Wild West Udine

Domenica 29 ottobre, ore 19.00

Rimini: RivieraBanca Basket-Umana Chiusi

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 10 5 0 Unieuro Forlì 8 4 1 Apu Old Wild West Udine 8 4 1 UCC Assigeco Piacenza 6 3 2 Pallacanestro Trieste 6 3 2 Tezenis Verona 6 3 2 UEB Gesteco Cividale 4 2 3 Sella Cento 4 2 3 Agribertocchi Orzinuovi 2 1 4 HDL Nardò Basket 2 1 4 Umana Chiusi 2 1 4 RivieraBanca Basket Rimini 2 1 4

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

RIMINI-CHIUSI IN DIRETTA ESCLUSIVA SU RAISPORT HD E RAI PLAY

Lega Nazionale Pallacanestro ha stipulato un accordo con RAI, che ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Le gare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/2024 sono ospitate dal canale RaiSport HD, numero 58 della piattaforma digitale terrestre. La gara selezionata è inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play, nella sezione dedicata al campionato di Serie A2 2023/24 (https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2portale), dove verranno archiviate e rese disponibili, per l’intera durata della stagione, tutte le gare trasmesse, in chiaro, sia su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre), che sulla piattaforma Rai Play. Domenica 29 ottobre in diretta esclusiva su RaiSport HD e Rai Play la sfida del girone Rosso tra RivieraBanca Basket Rimini e Umana Chiusi, dal Palasport Flaminio di Rimini. Collegamento dalle ore 18.45, palla a due alle 19.00. Telecronaca di Maurizio Fanelli, commento tecnico di Sandro De Pol.

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – HDL NARDÒ

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 28 ottobre, 20.00

Arbitri: Foti, Miniati, Doronin

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/nhh7zj82

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Nardò arriva dalla prima vittoria contro Piacenza dopo aver perso tutte le partite, ma aveva un calendario iniziale da brividi, quindi per loro è già un buon risultato. Non sono partiti male se si guarda al campo, nonostante abbiano una sola vittoria. Quindi si tratta di un avversario molto pericoloso; noi veniamo da due sconfitte, pur essendo rimasti in partita su due campi difficili come Piacenza e Udine. Abbiamo giocato abbastanza bene, ma non sufficientemente bene per portare a casa due punti, quindi adesso vogliamo tornare alla vittoria. La partita è complicata ancor di più dalla loro imprevedibilità, perché loro inseriranno due giocatori nuovi (Baldasso e Borra, ndr). Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, non sarà una passeggiata ma vogliamo uscire vincitori dalla sfida”.

Giacomo Dell’Agnello (giocatore) – “Ci aspetta una partita difficilissima, perché loro arrivano carichi dopo la vittoria in casa con Piacenza. Hanno fatto vedere di essere una squadra tosta e molto dura da battere, più di quanto dica la classifica. Noi vogliamo far valere il fattore campo e continuare il percorso di crescita. La partita per noi è importantissima, vale due punti fondamentali nella corsa salvezza e in questo girone durissimo non possiamo permetterci di fare passi falsi. Contiamo di avere il solito enorme supporto dalla ‘Marea Gialla’, quindi se Nardò vorrà uscire dal PalaGesteco con una vittoria, gliela faremo sudare”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) sabato alle ore 22.00. Commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social di UEB Cividale.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “La vittoria con Piacenza ci ha dato una iniezione di fiducia. Ci siamo preparati con giudizio, nonostante qualche piccolo acciacco in settimana. Stiamo inserendo Borra e Baldasso, che sono due giocatori forti e scaltri cestisticamente. Pensiamo che con le loro caratteristiche possano essere molto utili. Cividale è un test impegnativo, perché è una squadra che non molla mai, dinamica, duttile, nella quale spiccano la leadership di Rota e il talento di Redivo, anche se hanno anche altre soluzioni. Proveremo a vincere con tutte le nostre forze”.

Antonio Iannuzzi (giocatore, centro) – “Domenica scorsa abbiamo portato a casa due punti fondamentali e forse ci siamo finalmente sbloccati a livello mentale. A Cividale sarà una partita difficile, ma noi adesso siamo in una fase in cui cominciamo a vedere i frutti del lavoro che facciamo. Andiamo lì con Borra e Baldasso in più, che in questo momento sono ossigeno e gambe fondamentali. Poi sono giocatori esperti che conoscono il campionato, il coach e l’ambiente. Ci daranno una grossa mano”.

Note – Assente Andrea Donda per infortunio. Sono disponibili i nuovi acquisti Jacopo Borra e Lorenzo Baldasso.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

UCC ASSIGECO PIACENZA – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 29 ottobre, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Martellosio, Puccini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ux24t5wf

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Forlì ha disputato a giugno la finale con la Vanoli Cremona per la Serie A e anche quest’anno è una delle grandi pretendenti al salto di categoria. Sono quadrati e molto esperti, pieni di talento e con grande potenziale offensivo, con Cinciarini e Pascolo principali punti di riferimento, assieme a due americani di grande valore. La chiave sarà difendere forte e soprattutto tenere a rimbalzo. Veniamo da un periodo difficile per via di infortuni e influenze, che hanno limitato gli allenamenti; a Nardò abbiamo pagato anche questo. Dobbiamo riscattare quella sconfitta e mantenere la media inglese. Siamo alla vigilia di un ciclo importante: abbiamo bisogno come squadra di una grande prova di energia e dai miei due americani mi aspetto una prestazione solida, autoritaria e di alto livello”.

Brady Skeens (giocatore) – “Domenica ci aspetta una partita tosta, dove dovremo essere bravi a essere aggressivi e intensi per tutti i 40 minuti, scendendo in campo concentrati, mettendo attenzione su tutti i dettagli e cercando di limitare gli errori. Sarà una dura battaglia, ma ci faremo trovare pronti fisicamente e mentalmente”.

Note – L’ultimo incrocio fra le due squadre risale all’8 dicembre 2019, a Forlì (successo 81-67 per l’Unieuro). Davide “Dada” Pascolo è l’unico ex di serata. In due anni in Assigeco, dal 2021 al 2023, per lui 79 presenze, con 797 punti, 504 rimbalzi, 153 assist e 101 stoppate. Scannerizzando il QR code presente all’ingresso del PalaBanca, oppure tramite le storie presenti sui social bianco-rosso-blu, sarà possibile sfogliare l’Assigeco Magazine, giornale digitale contenente tutte le news sulla partita e altre curiosità.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “La partita di domenica scorsa è stata l’ennesima conferma di quanto questo campionato sarà competitivo e quanto sarà importante, come fatto contro Rimini, lottare per tutti i 40 minuti. Ogni possesso, offensivo e difensivo, può risultare decisivo. Ci aspetta un’altra partita sicuramente di livello, contro una squadra che da anni sta facendo molto bene. Una squadra che mi ha colpito per l’energia con cui gioca e per la buona organizzazione con cui scende in campo. Piacenza può contare sicuramente su dei giocatori italiani di qualità, che giocano con grande entusiasmo; su una coppia di stranieri di primo livello, che porta punti ed atletismo; infine, su un giocatore come Sabatini, che ritrovo con grande piacere e che anche quest’anno sta dimostrando di essere determinante per questa categoria, una guida per la squadra, capace sia di realizzare che di creare. Sarà quindi una trasferta molto impegnativa, che dovremo affrontare, rispetto alla gara con Rimini, con grande energia e grande concentrazione, fin dalla palla a due”.

Federico Zampini (giocatore) – “Sicuramente giochiamo contro una squadra che venderà cara la pelle, come hanno sempre dimostrato. In panchina hanno un ottimo allenatore, che finora li ha portati ad una sola vittoria in meno di noi. Noi dovremo sicuramente partire diversamente, da quanto fatto domenica scorsa con Rimini e cercare magari di indirizzare la partita fin da subito dalla nostra parte”.

Note – Palla a due domenica 29 ottobre alle ore 18:00 al Palabanca di Piacenza. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto che raccontano il grande ritorno della Pallacanestro 2.015 Forlì alla Unieuro Arena e molto altro, come il punto sulle giovanili. Potrete conoscere un po’ più “da vicino” Davide “Dada” Pascolo e il #NewPartner biancorosso Robinson Pet Shop. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI.

Media – Il match di Piacenza verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI, mentre il media partner biancorosso Teleromagna proporrà la differita di Assigeco Piacenza-Unieuro Forlì martedì 31 ottobre alle 22.30 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul canale WhatsApp.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 29 ottobre, 18.00

Arbitri: Bertuccioli, Bonotto, Bartolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2y673zk2

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Teo Alibegovic (vice presidente) – “I giocatori in campo sentono certezze, il merito è sicuramente di tutto, a partire da loro stessi e dallo staff, poi c’è la Società che è sempre con loro, anche negli allenamenti. In più il nostro allenatore (Attilio Caja, ndr). Con la sua difesa è partito talmente da lontano e ora è chiaro che ogni sua mossa è da agosto che è pensata, la squadra sta ingranando, diverte e si diverte, ma la stagione è appena iniziata. Stiamo creando un bellissimo gioco, stimolante e coinvolgente. Ma sempre massima attenzione su tutto. Certe situazioni, quando ti senti arrivato, tendi a non considerarle e il risveglio è amaro”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC.

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “Siamo attesi da una partita molto intensa, perché la Fortitudo Bologna fa della fisicità e del ritmo i propri punti di forza. Noi dovremo essere molto bravi a pareggiare queste due loro caratteristiche”.

Giovanni Gasparin (giocatore, guardia e capitano) – “Veniamo da una tosta settimana di lavoro, in cui ci siamo focalizzati su tutti quei piccoli dettagli che ci possono aiutare a fare la differenza e che decidono le partite, in un campionato così lungo e complesso come il nostro. Coach Attilio Caja è un grande allenatore e sono certo che si sarà concentrato sugli aspetti in cui la Fortitudo deve ancora migliorare. Bologna è una squadra con un’alta intensità difensiva e avranno preparato un piano partita complicato da affrontare”.

Note – Torna a giocare in trasferta, dopo la sconfitta casalinga di misura contro Verona, l’Agribertocchi Orzinuovi. Sono tre gli ex della gara: Giovanni Gasparin, Nicola Giordano e Alessandro Panni. Il capitano di Orzinuovi ha difeso i colori della Biancoblù Bologna nella stagione 2012/13 (Legadue), fatturando 2.1 punti di media a partita, mentre Nicola Giordano ha indossato la canotta di Orzinuovi durante il campionato 2021/22 (Serie A2), portando in dote 4.2 punti di media a partita. Alessandro Panni, invece, è sceso in campo con Orzinuovi nell’annata 2014/15 in Serie B. Inoltre, saranno due i cestisti bresciani in campo: Pietro Aradori, esterno di Bologna, ed Alessandro Bertini, ala piccola orceana.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

TEZENIS VERONA – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: domenica 29 ottobre, 18.00

Arbitri: Ursi, Cassina, Marzulli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4x4jy2xh

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (capo allenatore) – “Ci aspetta un ‘big game’ contro una delle squadre che potranno recitare un ruolo da protagonista in questo campionato, una partita bella da giocare, densa di significati. Il loro roster annovera 9 su 10 giocatori che l’anno scorso giocavano in Serie A ed il giocatore che non ci giocava è il loro USA Eli Brooks; questo fa capire che tipo di profondità e di qualità abbiano. È una squadra un po’ sui generis, giocano una pallacanestro legata alla capacità di attaccare l’area per produrre tiri da 3 punti, nello stile del GM Arcieri, che da Varese è arrivato a Trieste. Questa è una squadra fortissima, che viene da una sconfitta vera in casa con la Fortitudo Bologna, e dunque saranno vogliosi di riscatto. Sarà un bel test, speravamo di giungerci al massimo della nostra condizione. Non sarà così, saremo senza Bartoli, che si opera oggi (venerdì, ndr) al menisco, avremo Gazzotti recuperato dal punto di vista clinico, ma in fase di riatletizzazione; il suo rientro è fondamentale, nonostante io non sappia che minutaggio e che impatto ci possa dare, perchè giocheremo tre partite in 6 giorni, ed è impensabile affrontarle solo con due lunghi di ruolo”.

Kamari Murphy (giocatore) – “Vincere ad Orzinuovi è stato fondamentale, sia per la classifica che per il morale. Dopo la sconfitta di Rimini avevamo bisogno di dimostrare di essere forti mentalmente, aspetto che differenzia le buone dalle ottime squadre. Stiamo continuando a migliorare ogni giorno, guardando video ed allenandoci duro in campo. Possiamo ancora migliorare sul gioco in contropiede e sulla gestione dei vantaggi. Domenica sarà una battaglia, giocare in casa davanti al nostro pubblico ci può dare una grossa mano. Sicuramente il ritorno di Gazzotti è fondamentale e ci può aiutare a preparare al meglio il match che ci aspetta”.

Note – Indisponibile Vittorio Bartoli, per distacco murale del menisco esterno del ginocchio destro, con interessamento popliteo. I tempi di recupero saranno valutati dopo l’intervento di oggi (venerdì, ndr), 27 ottobre. Ex della gara Francesco Candussi, ora a Trieste, a Verona dall’estate 2018 al febbraio 2023.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando), martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “La gara con la Fortitudo è stata un’occasione per noi di imparare dai nostri errori e migliorare. Siamo soddisfatti del nostro livello emotivo e della grinta durante questa settimana. La partita contro Verona avrà un sapore speciale, perché andremo ad affrontare un’altra squadra forte, desiderosa come noi di affermarsi in questo campionato. Speriamo di avere il roster al completo in ottima forma, ma soprattutto di poter affermare il nostro stile di gioco, molto fisico. Dobbiamo giocare in modo equilibrato su entrambi i lati del campo, per tornare ai fondamentali che ci rendono una squadra forte. Siamo determinati a crescere e concentrati sulla partita di Verona”.

Michele Ruzzier (giocatore) – “La nostra prestazione nell’ ultima partita è stata deludente, forse la peggiore da quando è iniziato il campionato, ma ci teniamo uniti come squadra e continueremo a lavorare per migliorare. Dobbiamo dimenticare questa partita, proprio come faremmo dopo una vittoria, ma con la consapevolezza che non possiamo permetterci un’altra prestazione del genere. Stiamo cercando di adattarci a un nuovo tipo di basket, anche se speravo che ci volesse meno tempo. Tuttavia, stiamo lavorando duramente ogni giorno, e sono fiducioso che le cose miglioreranno”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

SELLA CENTO – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 29 ottobre, 18.00

Arbitri: Maschio, Dionisi, Ferretti

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/bdde32my

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Domenica ci aspetta una partita difficile contro Udine, che ha il miglior attacco, una squadra che punta alla promozione. Sarà una gara che non potrà prescindere dalla nostra attenzione difensiva, servirà una prestazione diversa rispetto a quella di Chiusi per poter vincere”.

Yankiel Moreno (giocatore) – “La prossima partita contro Udine sarà difficile, ma noi dobbiamo riscattarci dopo la brutta prestazione contro Chiusi, quindi dovremo essere concentrati e carichi durante tutta la gara”.

Note – Mattia Palumbo e Federico Mussini sono due ex Udine: il primo ha militato nell’Apu nella scorsa stagione, mentre il secondo ha giocato in Friuli per due anni, dal gennaio 2021 al dicembre 2022.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Per gli aggiornamenti in tempo reale seguire i profili social della Sella Cento.

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “Siamo contenti dei risultati ottenuti. Stiamo per affrontare delle partite molto impegnative. Cento è una squadra ben allenata, che sta ricercando la continuità. Loro giocheranno con il coltello tra i denti in un ambiente molto caldo. È una squadra che ha l’abilità di costruirsi un tiro da fuori con facilità, inoltre ha esperienza e qualità sotto canestro. Archie è un giocatore duttile che lega i reparti, Mussini sta facendo molto bene e dovremo stare attenti alla sua abilità di fare canestro. Palumbo sta facendo cose importanti su entrambi i lati del campo, che nelle statistiche non si vedono”.

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Cento sta facendo paradossalmente un po’ più di fatica contro le squadre di media classifica rispetto a quelle al vertice. È un’ottima squadra e hanno giocatori che si possono accendere da un momento all’altro. Archie, Mussini e Sabin sono ottimi giocatori e l’allenatore ha costruito un sistema ben rodato. Sarà tosta per noi, perché hanno un fattore campo importante”.

Note – Due gli ex della partita. Federico Mussini ha giocato a Udine per due stagioni, dal gennaio 2021 fino al mese di dicembre 2022. Mattia Palumbo ha vestito la maglia dell’Apu nella passata stagione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

RIVIERABANCA RIMINI – UMANA CHIUSI

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 29 ottobre, 19.00

Arbitri: Pazzaglia, Lupelli, Giunta

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI RIMINI

Larry Middleton (assistente allenatore) – “Domenica la partita contro Chiusi sarà molto importante per la nostra classifica. Sarà un momento importante anche nel nostro percorso di crescita, perché credo che stiamo dando segnali di una squadra in netto recupero. Sarà un match con agonismo molto alto, sapendo che entrambe le squadre devono uscire da un inizio di stagione rallentato. Invito tutti i tifosi riminesi: venite al Flaminio per supportare questa squadra, che sta dando tutto in questo momento nonostante qualche acciacco”.

Alessandro Scarponi (giocatore) – “Per noi è molto importante fare una bella partita davanti ai nostri tifosi, che ci sostengono sempre e ci seguono con grande entusiasmo anche in trasferta. Nel secondo tempo con Verona e nel primo con Forlì si è visto il potenziale di questa squadra, che può giocarsela e stare avanti con tutte le avversarie, dobbiamo solo essere più costanti e incisivi nell’arco di tutta la partita”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD (canale 58 DTT) ed in streaming su Rai Play. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Nonostante la classifica, questo non è uno scontro diretto. Rimini è costruita con altri obiettivi rispetto ai nostri e farà un campionato diverso. Hanno un roster formato da giocatori fortissimi, un bravissimo allenatore e un fattore campo importante. Rimini arriverà nelle parti alte della classifica. Per quanto riguarda il campo sarà una partita difficilissima, quasi impossibile tatticamente, fisicamente e numericamente. Sappiamo che sarà un’impresa titanica, ma proveremo a sfruttare le nostre armi con umiltà, tanta pazienza e grandissima applicazione difensiva”.

Davide Bozzetto (giocatore, capitano) – “Contro Cento è stata la vittoria di tutti e voglio fare i complimenti alla squadra, allo staff e alla Società. Abbiamo vissuto un inizio di stagione difficile, con miliardi di problemi. Questo risultato deve essere il primo passo per ripartire, con la speranza di continuare a fare bene. Andiamo a Rimini, contro un avversario che ha delle potenzialità enormi, anche se non sta vivendo un grande periodo. Lo sappiamo, siamo consapevoli della difficoltà della sfida ma proveremo in tutti i modi a proseguire il nostro cammino”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 DTT) ed in streaming su Rai Play.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST