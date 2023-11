Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sull’8^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In campo per l’ottava giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso. Due anticipi sabato 4 novembre: Cividale-Rimini e Verona-Forlì. Domenica 5 le altre sfide del turno.

Sabato 4 novembre, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-RivieraBanca Basket Rimini

Sabato 4 novembre, ore 20.30

Verona: Tezenis-Unieuro Forlì

Domenica 5 novembre, ore 18.00

Bologna: Flats Service Fortitudo-UCC Assigeco Piacenza

Cento: Sella-HDL Nardò Basket

Orzinuovi: Agribertocchi-Umana Chiusi

Domenica 5 novembre, ore 21.00

Trieste: Pallacanestro Trieste-Apu Old Wild West Udine

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 12 6 0 Unieuro Forlì 12 6 1 Apu Old Wild West Udine 10 5 1 Tezenis Verona 10 5 2 Pallacanestro Trieste 8 4 3 HDL Nardò Basket 6 3 4 UCC Assigeco Piacenza 6 3 4 Sella Cento 6 3 4 UEB Gesteco Cividale 4 2 5 RivieraBanca Basket Rimini 4 2 5 Agribertocchi Orzinuovi 2 1 6 Umana Chiusi 2 1 6

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

IL DERBY TRIESTE-UDINE IN DIRETTA ESCLUSIVA SU RAISPORT HD E RAI PLAY

Lega Nazionale Pallacanestro ha stipulato un accordo con RAI, che ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Le gare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/2024 sono ospitate dal canale RaiSport HD, numero 58 della piattaforma digitale terrestre. La gara selezionata è inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play, nella sezione dedicata al campionato di Serie A2 2023/24 (https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2portale), dove verranno archiviate e rese disponibili, per l’intera durata della stagione, tutte le gare trasmesse, in chiaro, sia su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre), che sulla piattaforma Rai Play. Domenica 5 novembre in diretta esclusiva su RaiSport HD e Rai Play il derby del Friuli Venezia Giulia, per il girone Rosso, tra Pallacanestro Trieste e Apu Old Wild West Udine, dal PalaTrieste “Cesare Rubini” di Trieste. Collegamento dalle ore 20.55, palla a due alle 21.00. Telecronaca di Edi Dembinski, commento tecnico di Sandro De Pol.

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 4 novembre, 20.00

Arbitri: Costa, Marco Attard, Tallon

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/b7j7usnk

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Rimini viene da una sconfitta bruciante contro Cento e noi da una partita persa a Forlì ai supplementari, quindi due squadre che al momento hanno grandi motivazioni e voglia di riscatto. Sarà una partita sicuramente con un grande agonismo, fra due squadre che vogliono assolutamente vincere, non che sia diverso dal solito ma quando si è in questi momenti le motivazioni sono anche più alte. Noi ci prepareremo e vogliamo vincere questa partita contro una squadra fortissima, come lo sono tutte le squadre di questo girone, e ci faremo trovare pronti”.

Eugenio Rota (giocatore, capitano) – “Sicuramente a Forlì c’è stata un’importante svolta a livello mentale rispetto alle passate partite, perché volevamo fare una partita di agonismo speciale e l’abbiamo fatta, pareggiando i loro rimbalzi e superandoli a rimbalzo offensivo. Siamo stati aggressivi dove volevamo esserlo e secondo me c’è stata una netta differenza nell’atteggiamento; dobbiamo ripartire da questo, per cercare di portare a casa la vittoria in una sfida fondamentale come quella contro Rimini”.

Note – Assente Giacomo Furin, per l’infortunio rimediato contro Nardò. Non convocabile il nuovo acquisto Vincent Cole; la guardia/ala Usa classe ’98, 198 centimetri, nella passata stagione è stato miglior realizzatore della BNXT League (lega belga-olandese) con gli olandesi dello Yoast United, a 22.5 di media.

Media – Diretta per abbonati su LNP Pass, differita su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) sabato alle ore 22.00, con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Cividale ha una struttura di squadra molto solida: in attacco muovono molto velocemente la palla e in difesa hanno un alto tasso di attività e di comunicazione. In questo contesto spiccano le doti creative di Redivo, capace tanto di realizzare canestri difficili, quanto di innescare i compagni. Vogliamo trasformare la delusione per le imprecisioni avute contro Cento in energia positiva, per provare ad espugnare Cividale”.

Giovanni Tomassini (giocatore) – “Contro Cividale è una partita importante, perché abbiamo gli stessi punti e quindi per muovere la classifica in questo momento, che ci sta molto stretta, sarebbe utile la prima vittoria in trasferta. Vogliamo svoltare questo inizio di campionato, Cividale è una squadra particolare con un solo straniero super forte (Redivo, ndr), ma dovremo prestare attenzione anche a Rota, che è l’anima della squadra. Inoltre Cividale può contare su lunghi atipici, che possono aprire il campo per tirare da fuori”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, in differita su Icaro Tv domenica alle 00.30 e la sera successiva alle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

TEZENIS VERONA – UNIEURO FORLÌ

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: sabato 4 novembre, 20.30

Arbitri: Nuara, Perocco, Roiaz

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4a55ytvj

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (coach) – “Arriviamo al termine di questa maratona di 8 gare in 35 giorni, un modo molto particolare di iniziare la stagione per tutti noi. Una maratona all’interno del quale chi ha avuto la capacità di distribuire responsabilità e minutaggio e chi non ha avuto problemi di natura fisica e infortuni è riuscito a mantenere la barra dritta; noi abbiamo fatto un percorso accidentato, dove però abbiamo collezionato 5 vittorie e 2 sconfitte fino ad oggi. Incontriamo una delle squadre che ci precede in classifica, ad oggi una delle migliori del nostro girone, 1 sola sconfitta a loro carico a fronte di 6 vittorie; sono una squadra molto esperta, che porta con sé il bagaglio della finale dello scorso anno, giocoforza una finalista è una delle candidate a rivestire un ruolo da protagonista nell’annata successiva. Sono una squadra con una difesa molto consistente ed un attacco ricco di talento. Sarà una partita molto dura, difficile e complessa, nella quale dovremo spremere tutte le energie rimaste in questi 35 giorni di maratona. Sarà una partita secondo me che ci darà anche la misura di dove siamo e di dove possiamo arrivare, quindi un invito al pubblico in un momento complesso anche per la città per le situazioni climatiche, speriamo possa esserci grande affluenza di pubblico perché credo la gara lo meriti, l’avversario lo merita, il percorso fatto finora da noi lo merita. Speriamo di avere tanto calore e tanta presenza intorno a noi”.

Francesco Stefanelli (giocatore) – “Siamo stati bravi a Chiusi a portare a casa il risultato, anche se non abbiamo prodotto una prestazione convincente sotto molti punti di vista, questo deve servirci di lezione e ci deve far crescere dal punto di vista della solidità e della maturità; conquistare i 2 punti è stato di fondamentale importanza, quindi ripartiamo da qui. Sabato è un big match, contro una squadra che vuole fare molto bene in questa stagione ed arrivare in fondo. Sono partite in cui gli stimoli sono molti, vogliamo continuare la striscia positiva ed arrivare più in alto possibile in questo campionato”.

Note – Indisponibile Vittorio Bartoli per distacco murale del menisco esterno del ginocchio destro, con interessamento popliteo. Ex della gara Xavier Johnson (due stagioni a Verona, dal 2021 al 2023), e tra le fila scaligere Giulio Gazzotti e Lorenzo Penna, entrambi a Forlì nella passata stagione.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Terza partita in 6 giorni, quindi sicuramente sarà fondamentale cercare le energie giuste per disputare una partita che si preannuncia molto difficile, in trasferta contro una squadra dal grandissimo potenziale. C’è voglia di fare la migliore partita possibile per provare a finire in bellezza questo ciclo di 3 gare ravvicinate. Da parte nostra ci dovrà essere massima attenzione su tutti gli aspetti che potranno determinare il risultato finale. Sarà una partita difficile, contro una squadra che sta confermando il proprio potenziale, come dimostrano soprattutto le vittorie contro Udine e Trieste”.

Luca Pollone (giocatore) – “Partita importante, contro una squadra che abbiamo già affrontato quest’anno in Supercoppa e che ha vinto di 1 punto. Era però inizio stagione e non dobbiamo soffermarci troppo su quel risultato. Ora siamo migliorati entrambi, grazie al lavoro svolto e sarà sicuramente una partita diversa. Dovremo rimanere concentrati per tutti i 40 minuti e dare il tutto per tutto, contro una squadra attrezzata per arrivare fino in fondo”.

Note – Nell’anticipo dell’8^ giornata di regular season del girone Rosso, i biancorossi di coach Antimo Martino sono attesi dal big match esterno contro Verona. I biglietti saranno acquistabili online sulla piattaforma VivaTicket, all’indirizzo https://bit.ly/VerFor2324-tick oppure direttamente al Palazzetto, il giorno della partita, con apertura della biglietteria alle ore 19:00. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto che raccontano la vittoria della Pallacanestro 2.015 Forlì contro Cividale. Potrete conoscere un po’ più “da vicino” Daniele Cinciarini, intervistato dai tifosi grazie a “5 domande a…”, il nuovo gioco social biancorosso, ed il #NewPartner della Pallacanestro Forlì “Il Panificio di Camillo”. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI.

Media – Il match di Verona verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass, mentre il media partner biancorosso Teleromagna proporrà la differita di Tezenis Verona-Unieuro Forlì mercoledì 8 novembre alle 21.30 e venerdì 10 alle ore 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul canale WhatsApp.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 5 novembre, 18.00

Arbitri: De Biase, Almerigogna, Pellicani

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/8te5vj4k

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo avuto la squadra al completo fin dal raduno, i ragazzi si sono messi a disposizione e siamo riusciti a trovare un buon impianto per fare le nostre attività; in campo abbiamo messo quanto preparato, cosa non scontata. Le gerarchie le abbiamo create, non sono arrivate per grazia ricevuta. Ogni giocatore ha delle qualità, che il sistema deve valorizzare nascondendo i difetti, abbiamo trovato una squadra con buona omogenenità, ci sono mentalità diverse ma stanno lavorando bene insieme. Non sarebbe, però, corretto cambiare le cose in corsa. Andiamo avanti cercando di fare sempre bene, poi non dimentichiamoci che ci sono anche gli avversari. I ragazzi che partono dalla panchina stanno dando una grande mano nel quotidiano, tutti confidiamo che possano trovare una maggiore e miglior regolarità anche nel corso delle partite. Di solito, quando si lavora bene il miglioramento c’è e, alla lunga, si vede. E loro, in palestra, lavorano bene”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 7 novembre, alle ore 22.35.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Dal punto di vista personale giocare al PalaDozza ha sempre un fascino particolare. È un tempio della pallacanestro italiana, incontreremo un pubblico che per emotività, partecipazione e intensità è il migliore che si possa trovare, perciò sicuramente sarà una partita in cui sarà importante mantenere i nervi saldi, mettendo il massimo della concentrazione e della continuità”.

Federico Bonacini (giocatore) – “Domenica sarà una partita fondamentale per noi. Sappiamo che la Fortitudo sta vivendo un momento di grande fiducia ed è ancora imbattuta, quindi per noi non sarà una gara semplice. Andiamo al PalaDozza consapevoli degli errori commessi in queste ultime 3 giornate, ma con grande voglia di ritrovare la vittoria”.

Note – Coach Stefano Salieri è stato allenatore degli Eagles Bologna nella stagione 2011/12 in DNB e della Biancoblù Basket Bologna in Legadue l’anno successivo. Il capitano dell’Assigeco Gherardo Sabatini ha giocato in Fortitudo nel 2013/14 in DNB e nella prima parte della stagione 2020/21 in Serie A. Nelle fila bolognesi Alessandro Morgillo ha vestito i colori bianco-rosso-blù durante la preseason e le gare di Supercoppa nella stagione 2022/23, mentre Pietro Aradori ha svolto tre anni di giovanili nell’UCC, debuttando in prima squadra nel 2005/06 in Serie B1.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

SELLA CENTO – HDL NARDÒ

Dove: Baltur Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 5 novembre, 18.00

Arbitri: Cappello, Ugolini, Bonotto

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/5n6bn4se

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Nardò è molto forte, lo ha dimostrato l’anno scorso giocando i playoff e quest’anno ha aumentato ulteriormente il potenziale offensivo. Questa non è la settimana per dare continuità agli allenamenti, la squadra deve essere brava a adattarsi alle caratteristiche degli avversari che cambiano di giornata in giornata e deve essere pronta a replicare la stessa energia all’interno di ogni singolo match”.

Davide Bruttini (giocatore) – “Nardò è una squadra in fiducia: hanno vinto le ultime 3 partite ed aggiunto 2 nuovi giocatori (Borra e Baldasso, ndr). Sarà la terza partita in una settimana molto impegnativa dal punto di vista fisico e mentale, dobbiamo farci trovare pronti, perché vogliamo dare continuità alla vittoria di Rimini”.

Note – Ancora assente Dino Bocevski per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Per gli aggiornamenti in tempo reale seguire i profili social della Sella Cento.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Ci attende un’altra ‘partitaccia’. Cento ha vinto a Rimini, ha un roster importante, costruito per lottare al vertice della classifica. Il fatto che oggi abbia gli stessi punti che abbiamo noi, è la conferma che questo è davvero un campionato durissimo. Noi partita dopo partita stiamo prendendo consapevolezza dei nostri mezzi, ma dobbiamo essere più accorti, lucidi e bravi tatticamente a limitare gli avversari. Tutto questo chiaramente fa parte del nostro processo di miglioramento”.

Matteo Ferrara (giocatore, ala) – “Cento è un roster di qualità, con due americani di altissimo livello, con gente esperta e con diversi tiratori. Offensivamente sono molto temibili, anche se sorprende la loro posizione in classifica dopo queste prime 7 giornate. Onestamente ci aspettavamo di trovarli un po’ più in alto. Noi stiamo crescendo, ora abbiamo lo spirito giusto, anche se dobbiamo imparare ad essere più attenti e pragmatici nei momenti più delicati delle partite”.

Note – Assente per infortunio Andrea Donda.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – UMANA CHIUSI

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 5 novembre, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Chersicla, Giovannetti

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/5x4bvdyj

QUI ORZINUOVI

Alessandro Muzio (direttore sportivo) – “Affrontiamo Chiusi in una partita molto importante e dal grande peso specifico, per una classifica che ci vede entrambe appaiate all’ultimo posto con solo 1 vittoria. Tuttavia Chiusi, al netto delle defezioni di Matteo Martini, Kahliel Spear e Gabriele Stefanini e di altre problematiche fisiche, è una formazione che sta lottando e che ha inserito nelle rotazioni Marco Ceron. Nella scorsa giornata hanno saputo mettere in difficoltà Verona, hanno battuto Cento in precedenza e sono stati alla pari con Rimini per 3 quarti. Sono una squadra compatta, che scende in campo con il coltello tra i denti ed, a fronte delle assenze, con una maggiore aggressività difensiva, dove sono abili a mischiare le carte. Siamo attesi da una partita complicata, ma faremo di tutto per portare a casa un successo che, dopo 4 sconfitte consecutive, ci può dare entusiasmo”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la sconfitta di Lecce contro Nardò. È il primo incontro ufficiale tra Orzinuovi e Chiusi. Sono due gli ex della gara: Daniel Donzelli ha indossato la canotta della San Giobbe Chiusi nella passata stagione, fatturando 4.8 punti di media a partita, mentre Matteo Martini (fuori per infortunio, ndr) è un giocatore che ha scritto pagine storiche della Pallacanestro Orzinuovi e ne ha difeso i colori a più riprese nella sua carriera, vincendo un campionato di DNC nel 2012/13 e prendendo parte a due stagioni di Serie B (2013/14 e parte conclusiva del 2014/15) ed altrettante di Serie A2 (dal 2020 al 2022), vestendo anche i gradi di capitano.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Con Verona meritavamo i 2 punti, non lo dico mai ma mercoledì meritavamo la vittoria. Abbiamo giocato una partita orgogliosa con qualche errore nel finale, ma non avevamo più ossigeno. Cercheremo di recuperare le energie, i turni infrasettimanali non aiutano, ma domenica ci faremo trovare pronti. Per noi tutte le partite sono importanti, con Verona si era creata un’occasione e non l’abbiamo sfruttata, ma ho poco da dire ai ragazzi. Ad Orzinuovi sarà altrettanto importante, andremo a combattere con serenità”.

Alessandro Chapelli (giocatore) – “Il momento non è dei più semplici, ma siamo in fiducia. Sia in allenamento che in partita stiamo mettendo il cuore, la grinta e tutto quello che abbiamo, ma i risultati stentano ad arrivare. Certo, siamo pieni di infortuni e corti di panchina, ma non per questo vogliamo mollare. Mentalmente ci siamo. Dal punto di vista delle prestazioni arriviamo da due partite giocate molto bene. Forti di questo e del fatto di aver combattuto fino all’ultimo contro grandi squadre, ci aspettiamo di proseguire su questa strada e, contro Orzinuovi, il nostro obiettivo deve essere imprimere la stessa energia per raggiungere il risultato”.

Note – Assenti i lungodegenti Matteo Martini, Kahliel Spear e Gabriele Stefanini. Ex da una parte e dall’altra: Matteo Martini (che non potrà giocare), ad Orzinuovi a tre riprese (dal 2012 al 2014, nel 2015 e dal 2020 al 2022) e tra le fila lombarde Daniel Donzelli, alla San Giobbe nel 2022/23.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

PALLACANESTRO TRIESTE – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaTrieste “Cesare Rubini”, Trieste

Quando: domenica 5 novembre, 21.00

Arbitri: Boscolo Nale, Centonza, Grappasonno

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “La squadra sta vivendo un processo di crescita che ci unisce sempre di più. Il ritorno di Ariel Filloy è stato straordinario, ci ha dato un notevole incoraggiamento. La vittoria di Piacenza ha portato entusiasmo all’interno della squadra e ci dà slancio per costruire qualcosa di importante. È vitale per noi mantenere l’attenzione al controllo della palla, per garantire soluzioni offensive durante l’attacco. Il derby di domenica sarà una gara importante e dovremo essere capaci di gestire le emozioni, comprendiamo il peso della partita, non solo per noi ma anche per i nostri tifosi. Siamo consapevoli del nostro valore come squadra solida, lavoriamo tutti i giorni sui nostri punti deboli e per costruire soluzioni sia in difesa che in attacco. Il nostro obiettivo principale è continuare a crescere insieme, imparando a giocare meglio l’uno con l’altro. Non vedo l’ora di vedere di nuovo in campo insieme Filloy e Reyes, dato che combinati hanno un potenziale significativo per il proseguo della stagione. Anche la crescita di Brooks e Ruzzier è un aspetto che amo particolarmente: nonostante possa essere difficile da percepire, osservando quotidianamente la squadra, posso notare la costruzione di una chimica sempre più forte tra i giocatori. Questo è entusiasmante, vedo la loro capacità di creare giocate straordinarie, andando oltre ciò che noi, come allenatori, insegniamo”.

Note – Atteso al rientro Justin Reyes, che torna a disposizione di coach Christian dopo aver saltato la sfida di Piacenza per motivi familiari. In vista del derby contro Udine sono già esauriti i biglietti per la Curva Nord.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre) ed in streaming su Rai Play.

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “La squadra sta lavorando forte come sempre. Ci dobbiamo aspettare una battaglia, a ritmi molto alti. Noi dovremo essere bravi il più possibile a pareggiare la loro intensità offensiva e giocare al nostro ritmo. Dobbiamo limitare le loro armi da fuoco e toglierli fiducia. C’è molta consapevolezza da parte nostra: abbiamo fatto passi in avanti sul piano offensivo, ma anche sul piano difensivo, come si è visto a Cento”.

Note – Tutti a disposizione i giocatori di coach Vertemati, che hanno potuto godere di una settimana di lavoro a causa del rinvio della gara infrasettimanale contro la Fortitudo Bologna. Tre gli ex della partita. Marcos Delia ha vestito la maglia di Trieste per due stagioni, dal 2020 al 2022. Per Jason Clark 6 partite in maglia bianco-rossa nella stagione 2021/22 in Serie A. Infine, Matteo Da Ros ha giocato per 5 stagioni a Trieste, dal 2016 al 2021. Lato Trieste l’unico ex di partita è Lodovico Deangeli: l’ala triestina ha giocato a Udine nella stagione 2020/21. Saranno oltre 500 i tifosi friulani in trasferta domenica a Trieste.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre) ed in streaming su Rai Play. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST