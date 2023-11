Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sulla 10^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In programma la decima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso. Anticipo sabato 18 novembre tra Cividale e Fortitudo Bologna, altre quattro sfide domenica 19. Posticipo lunedì 20 novembre tra Verona e Nardò.

Sabato 18 novembre, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Flats Service Fortitudo Bologna

Domenica 19 novembre, ore 18.00

Forlì: Unieuro-Apu Old Wild West Udine

Chiusi: Umana-UCC Assigeco Piacenza

Rimini: RivieraBanca Basket-Pallacanestro Trieste

Orzinuovi: Agribertocchi-Sella Cento

Lunedì 20 novembre, ore 20.30

Verona: Tezenis-HDL Nardò Basket

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 16 8 1 Apu Old Wild West Udine 14 7 2 Unieuro Forlì 14 7 2 Tezenis Verona 12 6 3 Pallacanestro Trieste 12 6 3 HDL Nardò Basket 10 5 4 UCC Assigeco Piacenza 8 4 5 UEB Gesteco Cividale 6 3 6 Sella Cento 6 3 6 Agribertocchi Orzinuovi 4 2 7 RivieraBanca Basket Rimini 4 2 7 Umana Chiusi 2 1 8

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 18 novembre, 20.00

Arbitri: Caforio, Pecorella, Marzo

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2udjtr7d

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Sfida bellissima, per noi affascinante, la Fortitudo rimane uno dei club più importanti d’Italia. L’anno scorso li abbiamo battuti due volte, ma era una Fortitudo un po’ dimessa, quest’anno è la capoclassifica e ha perso mercoledì la prima partita dopo 8 vittorie di fila, un’impresa visto il livello del campionato. Incontro davvero stimolante, sarà una grande festa e vogliamo essere al meglio, anche se per noi è una stagione in cui dobbiamo sistemare tante cose in corso d’opera: dalla crescita individuale e di gruppo, all’inserimento di nuovi giocatori. Stiamo lottando e vogliamo passare dal lottare al vincere, questa è una bellissima occasione e ci proveremo con tutte le nostre forze”.

Leonardo Marangon (giocatore) – “Sabato affrontiamo la Fortitudo Bologna, sappiamo che sono la squadra più forte del campionato. Sappiamo anche che dovremo fare molta attenzione ai due lunghi americani, sicuramente un loro punto di forza; hanno perso a Udine, quindi arriveranno con molta grinta per riscattare la sconfitta. Noi stiamo lavorando bene in questa settimana, cercando di adattare le nostre scelte al loro gioco, e faremo di sicuro il massimo per portare a casa la partita davanti ad un grande pubblico che aspettiamo, come sempre, numeroso”.

Note – Assente per infortunio Martino Mastellari, in dubbio Saverio Bartoli. Coach Pillastrini è l’ex di giornata, ha esordito come allenatore a livello senior con la Fortitudo nel ’90, per una stagione e mezza, dopo la trafila nelle giovanili biancoblù.

Media – Diretta per abbonati su LNP Pass, differita su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) sabato alle ore 22.00, con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Attilio Caja (allenatore) – “Veniamo da una partita dove i nostri avversari sono stati più bravi di noi e hanno vinto meritatamente. La partita di Udine (nel dispiacere per la sconfitta) ha avvalorato l’incredibile lavoro che abbiamo fatto fino ad ora. I ragazzi sono stati molto bravi nel fare 8 vittorie, perché se una squadra come Udine ha perso 2 partite, allora abbiamo fatto bene noi a fare 8 vittorie consecutive. A Cividale, naturalmente, cercheremo di fare meglio di Udine”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC (canale 15 digitale terrestre) martedì 21 novembre, alle ore 22.35.

UNIEURO FORLÌ – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 19 novembre, 18.00

Arbitri: Wassermann, Morassutti, Yang Yao

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/23wvnddw

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci avviciniamo a dover affrontare nel giro di una settimana le due squadre, Udine e Trieste che, condividendo un po’ il parere di tutti gli addetti ai lavori, hanno allestito roster di valore assoluto per puntare alla promozione finale. Iniziamo con Udine, che ha cambiato la gestione tecnica, ha inserito 2 stranieri sicuramente di qualità e di esperienza, che si integrano bene con il gruppo di italiani che non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo di una coppia di play come Caroti e Monaldi, una coppia di ali piccole come Alibegovic e Ikangi che, tra tutti e 4, hanno ottenuto negli ultimi anni 6 promozioni. A questi si aggiungono 2 giocatori come Gaspardo e Da Ros che rappresentano un vero plus per questa categoria. È proprio il valore dell’avversario però che dovrà darci motivazioni extra, perchè il nostro processo di crescita passa attraverso queste sfide importanti, con la voglia e la curiosità di provare a competere con le squadre di primissima fascia. Dobbiamo mettere in campo tantissimo entusiasmo, convertirlo in energia, oltre ovviamente a mettere qualità alle cose che faremo in campo, che contro una squadra come Udine risulteranno fondamentali. Ci auguriamo di farlo, soprattutto potendo contare sulla spinta dei nostri tifosi”.

Xavier Johnson (giocatore) – “Veniamo da una settimana nella quale ci siamo allenati con tanta determinazione e concentrazione. Domenica sarà una battaglia da combattere e da vincere. Ci auguriamo di avere un grande pubblico alla Unieuro Arena e di giocare in una meravigliosa atmosfera”.

Note – Partita di cartello alla Unieuro Arena in occasione della 10^ giornata di regular season. L’Unieuro Forlì, infatti, riceve la APU Udine, già avversaria dei biancorossi nella passata stagione in occasione della semifinale playoff. Sarà possibile acquistare il biglietto sia online, al seguente link: https://bit.ly/TickOL-2324, che in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket. Il giorno della partita, la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta anche dalle 10.00 alle 12.00. Nel pomeriggio, invece, dalle ore 17.00, un’ora prima dell’orario di inizio della partita. In occasione del match casalingo tornano le iniziative della Pallacanestro 2.015 Forlì. A cominciare dall’attesissimo #ShootThePassion, due tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro Arena all’intervallo della partita e, se si fa canestro, ci si aggiudica una Tv offerta da Unieuro, due abbonamenti, una felpa ed eventuali altri premi. Per iscriversi a #ShootThePassion cliccare QUI. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, il nuovo gioco social “5 Domande a…” con protagonista Federico Zampini, tante foto e uno speciale approfondimento sul settore giovanile dedicato all’imminente “Novipiù Cup – Torneo Città di Forlì”. Infine, l’intervista a Enrica Mattarozzi, CEO del #NewPartner biancorosso Acquaplus. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. Come consuetudine farà il suo ingresso sul parquet della Unieuro Arena anche il #SestoUomo, l’iniziativa di Pallacanestro 2.015 Forlì che schiera in campo, alla presentazione, un tifoso, in rappresentanza dell’intera tifoseria biancorossa, e un partner, in rappresentanza di tutti i sostenitori della Società. Pallacanestro Forlì 2.015 sostiene l’Istituto Oncologico Romagnolo nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili e aderisce all’iniziativa “Movember Romagnolo” promossa dallo IOR. Di fianco al Corner Merchandising verrà allestito il banchetto dello IOR, per raccogliere le offerte di tifosi e appassionati. Inoltre, nel prepartita, verranno scattate ai presenti le tradizionali foto all’interno della cornice #brividi, con indosso i baffi finti, simbolo del Movember Romagnolo e distribuiti dallo IOR stesso, che nel retro riporteranno un QR Code tramite il quale sarà possibile scaricare la Guida alla Prevenzione dei Tumori Maschili, realizzata in collaborazione con il dott. Ugo De Giorgi, Responsabile GdP Uro-Ginecologico dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS di Meldola. In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità (17 novembre), dedicata ai bambini che vengono al mondo prima della scadenza prevista delle 40 settimane di età gestazionale, i capitani delle due squadre scenderanno in campo con una t-shirt celebrativa di colore viola, simbolo della prematurità, con l’hashtag #siamotuttinatiprematuri. L’iniziativa, alla quale ha aderito LNP e che andrà in scena nel weekend sui campi di Serie A2, è promossa dalla Fondazione “Burlo Garofolo” di Trieste.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita dell’incontro mercoledì 22 novembre alle 15.00 e venerdì 24 alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul canale WhatsApp.

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “Per noi le priorità sono quelle di recuperare le energie mentali e soprattutto fisiche, dopo l’impegno di mercoledì contro la Fortitudo Bologna. Questo non deve però essere un alibi. Andiamo a Forlì con la consapevolezza di continuare da un punto di vista difensivo a produrre quanto fatto. Andiamo in un campo difficile, contro una squadra che gioca ad alto ritmo in attacco e chi si passa molto bene la palla. Dovremo essere bravi a contenere le loro transizioni offensive per ripetere l’ottima prestazione in difesa”.

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Forlì è un’ottima squadra e gioca in un campo estremamente difficile. Penso però che noi dobbiamo chiudere questa settimana con un livello di attenzione molto alto nel preparare la partita, come abbiamo fatto contro Orzinuovi e Fortitudo. In attacco dovremo continuare a fare le nostre cose, senza inventarci niente. Dobbiamo continuare a passarci la palla come stiamo facendo, perché al momento ci riesce bene”.

Note – Tutti a disposizione i giocatori di coach Vertemati. Tra gli ex di giornata Giacomo Zilli, che ha vestito la maglia dell’Apu nella stagione 2019/20, e Davide Pascolo, a Udine per due stagioni dal 2009 al 2011, con l’allora Snaidero.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

UMANA CHIUSI – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 19 novembre, 18.00

Arbitri: Moretti, Masi, Doronin

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ynh95xas

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Piacenza è una squadra molto profonda, con rotazione a 10 uomini. Un roster che può contare su americani di alto livello e su un gruppo di giocatori italiani molto forti, dal quale ogni settimana può uscire un protagonista diverso. Senza dimenticarci di Salieri, coach di grandissima esperienza per questa categoria”.

Matteo Martini (giocatore, in settimana è stato comunicato che non farà rientro in campo per questa stagione, ndr) – “Il momento non è sicuramente dei migliori, stiamo trovando difficoltà a fare punti per la classifica. Abbiamo dimostrato di avere la grande capacità di non mollare mai; iniziando a vedere gli allenamenti dall’esterno mi rendo conto ancora di più della grande volontà della squadra e del grande spirito di collaborazione, uniti ad una enorme mole di lavoro. Possibilità, qualità e impegno ci sono, dobbiamo essere fiduciosi di poter uscire da questa situazione”.

Note – Assenti i lungodegenti Kahliel Spear e Gabriele Stefanini. Stagione finita per Matteo Martini, che svolgerà fino al termine dell’annata un ruolo di raccordo tra squadra e dirigenza. Prima sfida in assoluto tra le due squadre.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI UCC PIACENZA

Humberto Manzo (viceallenatore) – “Chiusi è una squadra che non rispecchia i punti che ha in classifica. Sono molto abili nel mettere gli avversari in difficoltà con tanti cambi difensivi, e finora se la sono sempre giocata con tutti. Noi dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto con Verona, cercando di fare una prestazione ad alta intensità, aggressività e concentrazione per tutti i 40 minuti”.

Malcolm Miller (giocatore) – “Siamo molto carichi per la partita di Chiusi. La grande vittoria con Verona ha rafforzato la nostra fiducia dopo qualche sconfitta. L’aggressività in difesa e il movimento di palla saranno sicuramente due chiavi della partita. Dovremo essere aggressivi e intensi”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

RIVIERABANCA RIMINI – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 19 novembre, 18.00

Arbitri: Salustri, Ferretti, Praticò

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/jwcwubkw

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Trieste gioca un basket ad altissimo ritmo, con una ricerca continua dell’uno contro uno nei primi secondi del possesso, che li porta ad essere primi in campionato per numero di tiri da 3 punti tentati e per numero di rimbalzi offensivi catturati. Dovremo essere attenti a contenere le iniziative di Ruzzier, Brooks e Reyes senza lasciare spazio a specialisti del tiro da 3 come Filloy e Campogrande. In vista di una gara che ipotizziamo essere molto veloce speriamo di avere a disposizione tutti i giocatori e di risolvere i problemi fisici che ci hanno condizionato nella trasferta a Lecce”.

Stefano Masciadri (giocatore) – “Domenica ci aspetta una partita difficile e dal tasso d’intensità molto alto. Per noi sarà un ulteriore motivo per migliorare e cercare di portare in cascina punti per noi preziosissimi. Veniamo da una buona settimana di lavoro, nonostante qualche acciacco. Siamo pronti a dare tutto”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma Lnp Pass, in differita su Icaro Tv domenica sera a partire dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “La vittoria su Cividale ha consolidato fiducia ed entusiasmo nel nostro team. La nostra concentrazione rimane focalizzata sul dare il massimo, cercando di essere eccezionali in ogni aspetto del nostro gioco. Riguardo alla sfida imminente contro Rimini abbiamo rispetto per il nuovo allenatore Dell’Agnello, il quale ha già dimostrato notevoli miglioramenti nella squadra. Siamo consapevoli dell’energia extra che potrebbero avere dopo il cambio di allenatore, ma siamo concentrati sulla nostra preparazione. Contro una squadra come Rimini, che sta cercando di cambiare rotta, è fondamentale giocare al massimo per portare a casa i due punti. Una partita da affrontare con attenzione, considerando la forza della squadra avversaria in casa e il sostegno del loro pubblico. Il campionato sta mostrando un equilibrio notevole. Ci concentriamo su un approccio costante di apprendimento, traiamo insegnamenti dai momenti in cui non abbiamo raggiunto il nostro apice di forma e cerchiamo di capitalizzare su quelli in cui siamo stati al massimo. Riteniamo che ogni momento della lunga stagione sia cruciale, e stiamo lavorando costantemente per essere la squadra migliore possibile in ogni fase del campionato”.

Luca Campogrande (giocatore) – “Sono felice perché era davvero importante per noi continuare questa striscia positiva, specialmente per il legame che stiamo costruendo con i tifosi. Ho lavorato tanto durante la settimana con gli allenatori, soprattutto sugli aspetti legati alle uscite. Quando riesco a metterlo in pratica la domenica, tutto diventa più facile e bello, contribuendo a una vittoria in un derby è ancora più significativo. Mi sto trovando molto bene con l’allenatore americano Nick (Nicholas Schlitzer, ndr). Tiriamo sempre insieme dopo gli allenamenti, il che mi permette di migliorare gradualmente. Durante l’estate ho lavorato molto per diventare più veloce ed efficiente, voglio essere un punto di riferimento ancora più valido per la squadra. Sto lavorando sulla costanza, sia nel tiro che nella difesa, ma soprattutto nel limitare qualche fallo. Naturalmente, ci stiamo tutti adattando a un nuovo progetto ed a dinamiche differenti. Abbiamo fiducia nel nostro processo e siamo consapevoli che, come in qualsiasi lavoro, i risultati richiedono tempo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – SELLA CENTO

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 19 novembre, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Cassinadri, Calella

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2p9wj5r9

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “Cento è una squadra che fa del ritmo di gioco e del tiro da tre punti i propri elementi di forza. Noi dovremo essere bravi a limitarli sotto questi aspetti, soprattutto nel tiro da oltre l’arco, dove Ty Sabin è uno specialista e sa essere sempre pericoloso”.

Alessandro Bertini (giocatore, ala piccola) – “Veniamo da una proficua settimana di lavoro in palestra, dove ci siamo allenati in maniera dura ed intensa. Cento è una delle migliori squadre del campionato e presenta un roster formato da giocatori forti ed esperti e che da diverse stagioni prendono parte a questa categoria. Inoltre affronteremo Ty Sabin, già MVP straniero della Serie A2 e dovremo approcciare la partita subito con la giusta mentalità”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la sconfitta nella trasferta di Udine. Sono due gli ex della gara: Giovanni Gasparin, capitano di Orzinuovi, ha indossato la canotta di Cento a due riprese, nella stagione 2018/19 (Serie A2) e nel biennio 2020-2022 (Serie A2), mentre Ennio Leonzio ha difeso i colori biancorossi nel biennio 2019-2021 (Serie B e Serie A2). In occasione dell’incontro i capitani di entrambe le formazioni indosseranno una maglia a sostegno della Fondazione Burlo Garofolo, a sostegno dei neonati prematuri.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Per uscire da questa situazione difficile bisogna lavorare, l’unica medicina è accettare le nostre problematiche e provare a migliorarle attraverso l’allenamento. Domenica dovremo giocare un match di grande attenzione, cercando di essere bravi a limitare le loro armi principali come Zugno, Mayfield e degli ex importanti come Gasparin e Leonzio”.

Maximilian Ladurner (giocatore) – “La partita di domenica sarà importantissima per noi come squadra, dovremo dare tutto in campo sia tecnicamente che a livello di energia, restare uniti come squadra e giocare insieme”.

Note – Assenti Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Per gli aggiornamenti in tempo reale seguire i profili social della Sella Cento.

TEZENIS VERONA – HDL NARDÒ

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: lunedì 20 novembre, 20.30

Arbitri: Bertuccioli, Barbiero, Lupelli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yc5k6hct

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Affrontiamo la squadra più in forma del campionato, reduce da 5 vittorie consecutive. Dopo un inizio complesso hanno inserito due giocatori all’interno del roster ed è stata una mossa intelligente, perché hanno allungato le rotazioni e soprattutto hanno potuto compensare nell’ultima partita all’assenza di Russ Smith, proprio perché il roster è diventato più corposo. È una squadra in grande salute, sembra una squadra in missione. Nell’ultima gara hanno cambiato un po’ pelle, nel senso che hanno alzato in modo significativo il loro impatto difensivo mentre nelle partite precedenti spesso era stato il loro attacco a risultare decisivo. Sono una squadra che cerca molto il gioco interno, appoggiano molto la palla nelle mani dei lunghi e che verranno qua con il chiaro obbiettivo di allungare la loro striscia. Noi stiamo lavorando per distribuire in modo diverso le nostre risorse, per trovare modalità diverse nel costruire gioco, visto che siamo chiaramente in emergenza per quanto riguarda i palleggiatori. È stata una settimana strana, particolare, molto lunga, che abbiamo dovuto gestire in modo attento per evitare che ci potessero essere dei sovraccarichi nei confronti dei giocatori disponibili. Allo stesso tempo è stata una settimana necessaria per cominciare ad imparare un modo diverso di giocare, il che è fondamentale ed è stato il motivo per il quale abbiamo avuto problemi di gestione, soprattutto nella parte finale, ma non solo, nella partita di Piacenza; questo un po’ ci è costato la gara”.

Ethan Esposito (giocatore) – “Sapevamo che la partita di Piacenza sarebbe stata dura, hanno giocato una partita piena di energia per 40 minuti. Noi purtroppo non siamo stati molto costanti ed alla fine non siamo riusciti a recuperarla in tempo. La partita contro Nardò sarà importante per tornare nella giusta direzione. È stata una settimana impegnativa per il gruppo, l’importante è tornare in campo con quell’energia che ci serve per vincere”.

Note – Indisponibili Vittorio Bartoli, per operazione al menisco destro e Federico Massone, per trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Il fatto di aver inanellato queste vittorie ci ha dato fiducia. Con Rimini è stata una partita sporca, in cui i ragazzi sono stati straordinari. Ora abbiamo bisogno di essere lucidi, di avere i piedi ben piantati per terra e la voglia di migliorare per avvicinarsi al livello delle più forti. Verona è una di queste, una delle 5 big del campionato, piazza storica della pallacanestro italiana. Loro l’anno scorso erano in Serie A, hanno un coach di grande profilo ed un roster costruito con grande sapienza. Noi arriviamo con fiducia, ma senza presunzione. Ci serviranno capacità di soffrire e umiltà. Non dobbiamo sbagliare atteggiamento. Per noi è un banco di prova importante”.

Wayne Stewart Jr. (giocatore, ala) – “Le prime 4 sconfitte sono state molto dure, ma abbiamo reagito. Lavorando sodo, dando tutto, aiutandoci, giocando di squadra. Questo ci ha consentito di vincere le altre 5 partite. Ci aspetta una prova difficile, Verona è una grande squadra, contro di loro servirà l’aiuto di tutti. Io mi sento in fiducia, sto crescendo insieme alla squadra. A Nardò mi trovo bene, mi piace tutto: la città, l’ambiente, i tifosi. Sono ottimista per il prosieguo del campionato”.

Note – Assenti per infortunio Andrea Donda e Russ Smith.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST