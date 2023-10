Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sulla 2^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In programma la seconda giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso; anticipo sabato 7 ottobre tra Rimini e Fortitudo Bologna, domenica 8 le restanti gare del turno.

Sabato 7 ottobre, ore 20.30

Rimini: RivieraBanca Basket-Flats Service Fortitudo Bologna

Domenica 8 ottobre, ore 18.00

Orzinuovi: Agribertocchi-UEB Gesteco Cividale

Udine: Apu Old Wild West-UCC Assigeco Piacenza

Chiusi: Umana-Pallacanestro Trieste

Verona: Tezenis-Sella Cento

Domenica 8 ottobre, ore 20.45

Ferrara: Unieuro Forlì-Nardò Basket

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 2 1 0 Unieuro Forlì 2 1 0 UCC Assigeco Piacenza 2 1 0 Tezenis Verona 2 1 0 Apu Old Wild West Udine 2 1 0 Pallacanestro Trieste 2 1 0 Nardò Basket 0 0 1 Agribertocchi Orzinuovi 0 0 1 UEB Gesteco Cividale 0 0 1 RivieraBanca Basket Rimini 0 0 1 Sella Cento 0 0 1 Umana Chiusi 0 0 1

LE PARTITE

RIVIERABANCA RIMINI – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: sabato 7 ottobre, 20.30

Arbitri: Wassermann, Perocco, Roiaz

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://rb.gy/txpd5

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Faremo di tutto per riscattare la prestazione di Piacenza. Questa settimana abbiamo finalmente avuto quasi sempre tutti a disposizione, questo ci ha permesso di aumentare il volume della seduta e di avere qualità superiore. Confidiamo molto nell’effetto Flaminio, per noi è tutto, potrà essere un aiuto concreto alla squadra perché l’energia che arriva dagli spalti viene poi messa in ogni gesto del gioco e in ogni contatto”.

Alessandro Grande (giocatore) – “Sabato sarà un anticipo spettacolare, tra le due squadre c’è una sana rivalità, è una partita che tutti vorrebbero giocare. Siamo contentissimi di respirare il Flaminio, di vivere finalmente questa atmosfera che ognuno di noi non vede l’ora di conoscere dall’interno e di iniziare con una partita bellissima contro una Società storica. Il palazzetto pieno, una squadra da battere, i problemi che stiamo avendo, tante cose che vogliamo risolvere, abbiamo tanti stimoli. Questa settimana abbiamo cominciato ad alzare l’intensità. Stiamo cercando di lavorare nel migliore dei modi”.

Note – Nulla da comunicare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass. In differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) sabato alle 22.40 e domenica alle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Luigi Sergio (giocatore) – “Un inizio così? Me lo auguravo, ma non me lo aspettavo. Il percorso di ricondizionamento per la mia assenza prolungata è un poco più lungo. Non c’era niente di scontato. Sono felice di essere riuscito ad avere un impatto sulla partita contro Chiusi. Può aiutarmi ad avere fiducia, a stare tranquillo e a continuare il cammino iniziato. Ho accettato l’offerta della Fortitudo e ho apprezzato che abbia voluto scommettere su di me assieme a coach Caja, la cui decisione è stata fondamentale. Insieme abbiamo creato le condizioni giuste, mi sono impegnato per arrivare nelle migliori condizioni possibili il giorno del raduno e sto lavorando per migliorare sempre di più. Non ci presenteremo come una delle favorite, ma con umiltà e coesione di gruppo possiamo fare ottime cose. La partita di Rimini sarà molto insidiosa, perché giocheremo in trasferta e contro una squadra reduce da una campagna di rafforzamento molto importante e che si misurerà, per la prima volta stagionale, davanti ai propri tifosi”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 10 ottobre, alle ore 22:35.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 8 ottobre, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Martellosio, Mottola

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://rb.gy/4xaco

QUI ORZINUOVI

Alessandro Muzio (direttore sportivo) – “Cividale è una squadra ostica ed è reduce da un ottimo campionato, raggiungendo i playoff plasmata da coach Stefano Pillastrini. È stata confermata la buona ossatura della scorsa stagione, scegliendo di ripartire da Lucio Redivo, come unico straniero, un top player per la Serie A2. Al debutto hanno disputato una grande partita per tre quarti, però poi Verona ha strappato alla fine. Sarà una partita difficile, diversa da quella di Trieste, perché contro una formazione amalgamata e, di conseguenza, dovremo giocare una gara tosta e di alto livello, per cercare di conquistare i primi due punti e regalare una gioia ai nostri tifosi”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la sconfitta nel recupero della prima giornata con Trieste. È il primo incontro ufficiale tra Orzinuovi e Cividale. Martino Mastellari, ala piccola di Cividale, è un ex della gara, avendo difeso i colori orceani nella stagione 2020/21 in Serie A2 e scrivendo a referto 8.9 punti di media a partita. In settimana gli orceani hanno ufficializzato l’ingaggio di DeMario Mayfield, ala piccola USA di passaporto iracheno, classe ’91, 196 centimetri, dagli olandesi dell’Heroes Den Bosch.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Abbiamo visto una Orzinuovi in grande spolvero a Trieste, che ha tenuto in scacco per 30 minuti abbondanti, anche con 10 punti di vantaggio, una corazzata come quella triestina. Siamo appunto di fronte alle difficoltà che questo campionato sta creando: tutte squadre forti, tutte squadre difficili. Noi, però, abbiamo visto dopo la prima partita alcune cose nel nostro sistema di gioco che stiamo cercando di migliorare. Soprattutto, vogliamo essere agonisticamente più pronti e finire le partite meglio di come le abbiamo iniziate; stiamo lavorando su questi obiettivi, oltre a migliorare tecnicamente e nel modo di giocare e quindi mi aspetto grandi passi avanti. Faremo di tutto per espugnare un campo difficile come quello di Orzinuovi”.

Martino Mastellari (giocatore) – “Penso che sia importante partire bene, perché le partite in trasferta sono sempre ostiche, ma in caso di vittoria portano punti molto importanti. Affrontiamo una neo-promossa che sicuramente ha tanta voglia di fare bene, in un palazzetto che immagino sarà pieno di gente, avendoci giocato un anno. Sulla carta era già una buona squadra, in più hanno ufficializzato Mayfield nella giornata di ieri (giovedì, ndr), sicuramente un giocatore pericoloso se dovesse scendere in campo. La prima partita in casa è sempre importante, poi dopo la buona prestazione nella sconfitta di mercoledì contro Trieste arriveranno sicuramente carichi per riscattarsi”.

Note – Ex di giornata è Martino Mastellari, che ha militato nelle file di Orzinuovi per una stagione nel campionato di Serie A2 2020/21. Da segnalare il nutrito afflusso di tifosi – circa 70 – che seguiranno la squadra in trasferta, sia con un pullman organizzato dal gruppo “Passione Ducale”, che autonomamente.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La partita andrà in onda in differita su TeleFriuli alle ore 22.00 di domenica.

APU OLD WILD WEST UDINE – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 8 ottobre, 18.00

Arbitri: Ursi, Cassina, Lupelli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://rb.gy/asgqs

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “Siamo riusciti a recuperare gradualmente Clark. Questa settimana è stata completa per tutti, compreso Gaspardo. Ci aspettiamo grande aggressività da parte loro: sono allenati a fare questo su entrambi i lati del campo. Piacenza è riuscita a confermare Skeens, un punto di riferimento vicino a canestro, e ad aggiungere Miller, un’ala tiratrice che apre il campo. Hanno un gruppo di italiani giovani che porta molta energia. Noi dovremo riuscire a pareggiare la loro intensità e superarla”.

Gianmarco Arletti (giocatore) – “Abbiamo avuto un esordio molto fisico in trasferta: siamo stati bravi a ottenere i due punti in classifica senza Jason (Clark, ndr) e con Raphael (Gaspardo, ndr) che adesso sta tornando in forma. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti preparandoci sul loro stile di gioco. Siamo eccitati di tornare a giocare di fronte al nostro pubblico, che sappiamo farà la differenza”.

Note – Jason Clark è recuperato rispetto al virus gastrointestinale che lo aveva escluso dalla trasferta di Lecce della scorsa settimana.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Udine è una delle grandi favorite, sicuramente tra le due o tre formazioni più complete e attrezzate del campionato. Quest’anno secondo me sono più bilanciati dell’anno scorso, il roster è stato costruito con molta attenzione e vogliamo vedere che differenza c’è fra noi e squadre di questo livello. Andremo lì con tanta umiltà e voglia di fare, poi ovviamente cercheremo di mostrare le nostre qualità facendo la nostra partita e confrontandoci con i migliori”.

Niccolò Filoni (giocatore) – “La partita di domenica sarà molto dura, Udine è una delle squadre costruite per vincere il campionato e gioca in un campo molto caldo. Noi siamo carichi dopo la vittoria contro Rimini, vogliamo migliorarci il più possibile e una sfida così ci stimola ancora di più. Sarà una battaglia e noi daremo il massimo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

UMANA CHIUSI – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: domenica 8 ottobre, 18.00

Arbitri: Costa, Tallon, Miniati

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://rb.gy/eu1d6

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Abbiamo analizzato la partita con la Fortitudo, ma dobbiamo evitare di pensare a due aspetti: il confronto con l’anno scorso e il blasone delle nostre avversarie. Il primo perché la squadra è completamente diversa, il secondo perché tutte le avversarie del nostro girone sono blasonate. Quindi, se perdiamo, sono punti che non abbiamo messo in classifica. Sappiamo di giocare contro una formazione fortissima e allenata meravigliosamente bene come Trieste, ma con elmetto, scudo, o in qualsiasi modo dobbiamo portare a casa i due punti”.

Luca Possamai (giocatore) – “Dalla sconfitta della settimana scorsa dobbiamo tirar fuori grinta e voglia di riscatto. Abbiamo lavorato in settimana sugli errori del PalaDozza, sta a noi mettere tutto quello che abbiamo in campo contro Trieste. Siamo una squadra che avrà bisogno di tempo per potersi esprimere al meglio, ma già adesso vedo cose positive; sono convinto delle nostre potenzialità”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Era importante iniziare il campionato con una vittoria. La partita con Orzinuovi ci ha dimostrato come questo sia un campionato difficile: sarà necessaria la massima concentrazione in ogni partita. Con Chiusi mi aspetto un’altra partita tosta: avranno sicuramente voglia di rivalsa e il pubblico a sostenerli. Nelle prime quattro giornate giocheremo ogni tre giorni e servirà di conseguenza il miglior apporto possibile di tutto il gruppo”.

Ariel Filloy (giocatore) – “Non ci saranno partite facili. L’abbiamo visto con Orzinuovi, dove siamo partiti contratti, ma dove siamo stati bravi poi a velocizzare il gioco ed essere più aggressivi. Il nostro è un gioco corale dove tutti e 10 i giocatori possono fare tutto: su questo aspetto avremo bisogno di un po’ di tempo. Abbiamo analizzato insieme allo staff quello che non è andato al meglio e siamo pronti per giocare la prossima partita con Chiusi”.

Note – Niente da segnalare. In occasione della 55esima edizione della Barcolana, in programma a Trieste in questi giorni, stanno continuando gli incontri fra la squadra e i tifosi, presso l’Infopoint nel villaggio Barcolana in piazza Unità.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

TEZENIS VERONA – SELLA CENTO

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: domenica 8 ottobre, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Chersicla, Giovannetti

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/fjNQR

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “È una partita impegnativa e le ragioni sono due: la prima che Cento è un’ottima squadra reduce da una stagione straordinaria, la seconda che è arrabbiata perché arriva da una sconfitta in casa alla prima di campionato, tutti noi sappiamo quanto le prime giornate di campionato possano nascondere difficoltà e scivoloni. Squadra con un vissuto storico importante, l’allenatore è lo stesso da 4 stagioni e hanno 5 giocatori confermati dalla passata stagione. Hanno cambiato il playmaking e la coppia di lunghi, però sostanzialmente la squadra ha mantenuto le stesse caratteristiche strutturali. Sono molto organizzati con grande talento sul perimetro in grado di farti muovere in tanti modi. Sarà un bel test dal punto di vista caratteriale, perché troveremo una squadra che vorrà riscattare l’inizio non positivo della scorsa settimana. Dal canto nostro c’è volontà di dare stabilità al nostro inizio di stagione. Sarebbe il modo migliore per dimostrare che stiamo andando nella giusta direzione, alla ricerca di una stabilità che è fondamentale per essere competitivi in questo campionato”.

Liam Udom (giocatore) – “La partita contro Cento sarà molto complicata, perché da anni si sono affermati come una più che buona squadra nel campionato di Serie A2. Noi dovremo evitare gli errori commessi nella gara contro Cividale e giocare al massimo per 40 minuti. Sarà la nostra prima partita di campionato in casa, spero di ritrovare tanto pubblico al Pala AGSM AIM. La vittoria sarebbe importante anche per dare un messaggio ai nostri tifosi”.

Note – Bendinelli, concessionaria Renault e Dacia a Verona, sarà sponsor match della prima gara interna dei gialloblù della stagione. Bendinelli accoglierà i tifosi all’esterno del Palazzetto dello Sport dove saranno esposte due auto, una Renault Clio e una Austral.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “In settimana abbiamo lavorato sugli automatismi, cercando di migliorare la fluidità in attacco e su alcuni concetti individuali. Sarà una partita molto dura, chiaramente la squadra dovrà avere un impatto totalmente diverso rispetto a quello che ha avuto contro Forlì”.

Gregor Kuuba (giocatore) – “Sappiamo che Verona è una buona squadra, ma scenderemo in campo per vincere e credo che se facciamo la nostra partita lottando per tutti i 40 minuti potremo portarla a casa”.

Note – Assente il lungodegente Dino Bocevski, per un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Per gli aggiornamenti in tempo reale seguire i profili social della Sella Cento.

UNIEURO FORLÌ – NARDÒ BASKET

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara – Campo neutro

Quando: domenica 8 ottobre, 20.45

Arbitri: Pazzaglia, Grappasonno, Giunta

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/foAQY

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “In settimana siamo tornati in palestra con la mentalità giusta per preparare una partita contro un’avversaria che vogliamo affrontare con grande rispetto. Nardò può contare su un’ottima coppia di stranieri, cui aggiunge un gruppo di italiani che conosce molto bene questo campionato e che ha caratteristiche ben precise. Nella prima giornata sono riusciti ad impensierire Udine fino alle battute finali e proprio per questo dobbiamo giocare una partita intensa per tutti i 40 minuti. Ci dispiace trovarci di fronte ad un esordio casalingo particolare, vista la squalifica del campo, ma mi auguro che nonostante la distanza e l’orario, i nostri tifosi possano seguirci calorosamente per farci sentire, nonostante tutto, a casa nostra”.

Fabio Valentini (giocatore) – “Arriviamo da un’ottima partita di squadra a Cento. Sappiamo che Nardò è una squadra di talento e che ha perso una partita combattuta, in casa, contro una corazzata come Udine. Dobbiamo presentarci a Ferrara con la mentalità che ci ha contraddistinto durante tutta la preseason e con Cento. Sappiamo che giochiamo in ‘casa’ e quindi spero di trovare quanti più forlivesi”.

Note – Si gioca a Ferrara per la squalifica del campo di Forlì. Dopo la bella vittoria in trasferta a Cento, l’Unieuro Forlì torna in campo per la seconda giornata di campionato, che riserva ai biancorossi la partita contro Nardò. Una sfida da non sottovalutare. Per le due partite che si giocheranno al Palasport di Ferrara i posti non saranno numerati ed i tifosi abbonati potranno accomodarsi, solo ed esclusivamente, nel settore a loro dedicato. La prevendita sarà attiva nei punti Vivaticket autorizzati e negli uffici di viale Corridoni 10 a Forlì dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Sarà possibile acquistare il tagliando anche online sul sito Vivaticket all’indirizzo https://bit.ly/TickOL-2324. Il giorno della partita sarà attiva la biglietteria presso il Palasport di Ferrara con apertura dalle 19.45 alle 21.00. È disponibile il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, oltre all’intervista a Fabio Pini di FP Trasmissioni, #NewPartner biancorosso. Si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram.

Media – La partita verrà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass QUI e in differita lunedì 9 ottobre alle ore 22.30 sul canale 78 di TR Sport, del media partner Teleromagna. Aggiornamenti durante la partita saranno inviati sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Veniamo da una buona partita, anche se non è bastata per portare a casa punti. Questo significa che dobbiamo alzare il livello del nostro gioco. Udine ci ha detto che possiamo giocarcela con chiunque e ci ha detto anche che il livello del campionato è incredibilmente alto. I dettagli spesso faranno la differenza. Forlì, come lo scorso anno, è una delle squadre che lotteranno per la promozione, una compagine che si è rinforzata con giocatori come Xavier Johnson o Pascolo, che l’A2 l’hanno già vinta. Ma a prescindere dagli avversari, noi dobbiamo farci trovare pronti”.

Antonio Iannuzzi (giocatore, centro) – “Stiamo bene, ma sappiamo di dover lavorare ancora tanto e meglio. La partita con Udine, nonostante la sconfitta, ci ha dato sicurezza, ci ha fatto capire che possiamo essere pericolosi in attacco, se giochiamo di squadra. Non dobbiamo accontentarci, serve fame e voglia di vincere. Forlì è un’ottima squadra, che si rinforza ogni anno, con un pacchetto di lunghi molto pericoloso. La partita è insidiosa e ci sarà da battagliare, ma siamo fiduciosi”.

Note – Tutti i giocatori del roster sono a disposizione.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

