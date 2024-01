Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sulla 20^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In campo per la 20^ giornata, nona di ritorno, nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West. Dopo l’anticipo del venerdì Cividale-Trieste, sabato 20 gennaio si gioca Verona-UCC Piacenza. Domenica 21 le altre sfide del turno.

Tutto sull’anticipo del venerdì Cividale-Trieste à http://tinyurl.com/3u9a5ds9

Sabato 20 gennaio, ore 20.30

Verona: Tezenis-UCC Assigeco Piacenza

Domenica 21 gennaio, ore 18.00

Orzinuovi: Agribertocchi-Apu Old Wild West Udine

Forlì: Unieuro-Umana Chiusi

Rimini: RivieraBanca Basket-HDL Nardò Basket

Cento: Sella-Flats Service Fortitudo Bologna

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 32 16 3 Unieuro Forlì 30 15 4 Apu Old Wild West Udine 28 14 5 Pallacanestro Trieste 26 13 5 Tezenis Verona 24 12 7 UCC Assigeco Piacenza 18 9 10 HDL Nardò Basket 16 8 11 Sella Cento 14 7 12 UEB Gesteco Cividale 12 6 13 RivieraBanca Basket Rimini 12 6 13 Agribertocchi Orzinuovi 8 4 15 Umana Chiusi 6 3 15

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento “Half Season Pass”, che comprende le gare rimanenti della stagione 2023/2024 (Serie A2+Serie B Nazionale) a 49,99€. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

TEZENIS VERONA – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: Pala AGSM AIM, Verona

Quando: sabato 20 gennaio, 20.30

Arbitri: Boscolo Nale, Cassina, Giunta

Andata: 72-75

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/y5c2mstr

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Ci ricordiamo bene quanto la partita d’andata fu complessa, in termini di capacità di resistere alla pressione che loro esercitarono sulla palla, producendo tante palle recuperate e quindi giocando la pallacanestro che più era a loro congeniale. Ci ricordiamo quanto ci fecero male i loro lunghi americani in termini di presenza fisica, sia nella protezione del loro ferro e della loro area nella metà campo difensiva, sia nella capacità di essere pungenti ed efficaci vicino al canestro nella parte offensiva. Queste sono le prime due cose che dobbiamo tener conto nell’ottica della preparazione fisica, mentale e tecnica della gara. Sappiamo che troveremo una squadra di grande energia, che distribuisce sul campo 10 giocatori, taluni dei quali giovani ma in grande rampa di lancio, e quanto questo aspetto dal punto di vista della fisicità, dell’energia e della quantità di intensità in grado di mettere sul campo, rappresenti l’elemento più importante nella capacità di strutturare una partita vincente”.

Nemanja Gajic (giocatore) – “Ci aspetta una partita molto importante, Piacenza è una squadra molto fisica e molto dura. Per vincere la gara sicuramente dovremo rispettare il piano partita, rimanere concentrati per tutti i 40 minuti e controllare i rimbalzi. Non vediamo l’ora di scendere in campo, soprattutto dopo la dura sconfitta di Forlì”.

Note – Indisponibile Vittorio Bartoli per operazione al menisco destro.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

QUI UCC PIACENZA

Humberto Manzo (assistente allenatore) – “Affrontiamo una squadra piena di talento e di grande esperienza in tutti i reparti. Sono ben allenati e sappiamo che hanno giocatori molto importanti come Gabe DeVoe. Dovremo fare una grande partita dal punto di vista difensivo e dell’attenzione, e non possiamo permettergli di prendere continuità in attacco. Non sarà facile, ma dobbiamo limitare i loro terminali offensivi, impedendo che prendano ritmo e confidenza con il gioco”.

Malcolm Miller (giocatore) – “Verona è davanti a noi in classifica, per cui vogliamo vincere per avvicinarci a loro ed al resto delle migliori squadre del girone. Sappiamo di essere una grande squadra e sarà importante giocare duro, sia in attacco che in difesa. Siamo fatti per questo, è una parte importante della stagione e vogliamo finire al meglio la regular season”.

Note – Federico Massone ha giocato nell’Assigeco Piacenza nella stagione 2020/21. Nella stagione successiva ha militato tra le fila biancorossoblu Gabe DeVoe, autentico trascinatore di Piacenza in una grande postseason.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 21 gennaio, 18.00

Arbitri: Radaelli, Ugolini, Praticò

Andata: 61-82

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4h93wy88

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “Udine è una formazione che ripone nel tiro da 3 punti la propria arma principale. Noi dovremo essere bravi a compiere una prestazione energica, molto intensa e fisica e provare a limitare i loro punti di forza per conquistare un successo”.

Giovanni Gasparin (giocatore, guardia e capitano) – “Ci stiamo avvicinando alla gara contro Udine nella maniera corretta. Siamo reduci da una domenica non felice, con la sconfitta di Chiusi, e siamo tutti consapevoli di dover riprendere le fila del nostro lavoro. Udine non è l’avversario più semplice per ricominciare il percorso, ma in casa, davanti ai nostri tifosi, ci siamo sempre resi protagonisti di prestazioni piuttosto gagliarde e faremo il massimo per cercare di conquistare 2 punti fondamentali”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi dopo la sconfitta maturata nella trasferta di Chiusi.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI UDINE

Giorgio Gerosa (assistente allenatore) – “Abbiamo la fortuna di allenare un gruppo che ha sempre portato in allenamento voglia di competere e di migliorarsi. Questo a maggior ragione dopo una bella vittoria in casa, contro Trieste in un derby. È una trasferta che dobbiamo affrontare con la giusta aggressività e non con pigrizia, perché andiamo su un campo molto difficile. Orzinuovi è una squadra che non molla mai e che gioca all’interno dei 24 secondi. Ricordiamoci anche che ha cambiato molto rispetto all’andata: sono passati da un lungo a cui piaceva stare in area a uno ‘stretch-five’ come Basile e hanno aggiunto Jorgensen, un ottimo scorer. Sicuramente è una squadra che resta presente sul campo per tutti e 40 i minuti. Noi dobbiamo continuare a migliorare l’aspetto della solidità mentale: non possiamo permetterci passi falsi”.

Note – Coach Vertemati dovrà ancora fare a meno di Gianmarco Arletti, fermo per una distorsione al polso. Continua il lavoro di riabilitazione per Quirino De Laurentiis, arrivato a Udine lo scorso weekend.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

UNIEURO FORLÌ – UMANA CHIUSI

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 21 gennaio, 18.00

Arbitri: Almerigogna, Pecorella, Rodia

Andata: 71-62

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4dws57f3

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Siamo arrivati nella parte finale della stagione regolare, per cui ogni partita acquisisce una notevole importanza. Veniamo da una vittoria di assoluto valore contro Verona, che deve darci ancora di più gli stimoli per affrontare Chiusi con grande mentalità, per cercare altri 2 punti sul nostro campo. L’approccio alla gara e la serietà con cui affronteremo la partita saranno indispensabili, perché sono certo che Chiusi verrà a Forlì per fare la sua miglior partita possibile e per metterci in difficoltà”.

Xavier Johnson (giocatore) – “Ci aspettano 3 partite che dobbiamo vincere. Sono convinto che abbiamo tutto per poter portare a casa 3 vittorie nelle prossime 3 partite, ma sarà una battaglia. Siamo pronti!”.

Note – Testacoda da non sottovalutare per l’Unieuro Forlì di coach Martino, che domenica ospita il fanalino di coda Chiusi, sull’onda dell’entusiasmo derivato dalla splendida vittoria di sabato scorso contro Verona. Un entusiasmo fondamentale per Cinciarini e compagni per affrontare Chiusi, Udine in trasferta e infine Trieste, nel tentativo di staccare il pass per la Final Four di Coppa Italia LNP ed il migliore piazzamento possibile in vista della fase a orologio. Sarà possibile acquistare il biglietto online, al seguente link https://bit.ly/TickOL-2324 oppure direttamente dalla App della Pallacanestro Forlì 2.015, nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”; in tutte le rivendite VivaTicket autorizzate; alla biglietteria dell’Unieuro Arena, il giorno della partita dalle ore 17.00. Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto. In particolare, per l’acquisto dei biglietti universitari, presentarsi muniti di badge o tessera di riconoscimento universitaria e ricevuta di pagamento delle tasse dell’anno accademico in corso. Si ricorda infine di portare la ricevuta di pagamento, da esibire in caso di esito negativo della lettura del codice a barre del biglietto. Torna #scuoleapalazzo, con il Liceo Scientifico “Fulcieri”, l’ITAS “Saffi – Alberti”, il Liceo Classico “Morgagni” e le scuole dell’Istituto Comprensivo 3 “Giuseppe Prati Don Pippo”. Al termine del primo tempo si terrà #ShootThePassion, 2 tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro Arena all’intervallo della partita e, se si fa canestro, ci si aggiudica una tv offerta da Unieuro, 2 abbonamenti, 1 felpa ed eventuali altri premi. Per iscriversi a #ShootThePassion cliccare QUI, oppure accedere alla sezione “Eventi” dalla App della Pallacanestro Forlì 2.015. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto della vittoria di sabato scorso contro Verona ed un approfondimento sul toccante tributo a John Fox. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. Come consuetudine farà il suo ingresso sul parquet dell’Unieuro Arena anche il #SestoUomo, l’iniziativa di Pallacanestro 2.015 Forlì che schiera in campo, alla presentazione, un tifoso, in rappresentanza dell’intera tifoseria biancorossa, ed un partner, in rappresentanza di tutti i sostenitori della Società. Fino a mezz’ora prima della palla a 2, sarà possibile anche partecipare a “Indovina lo scarto”, il nuovo App Contest della Pallacanestro Forlì. In palio, per i primi 5 che indovinano lo scarto esatto, un biglietto per il settore giallo, in occasione del big match Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste di domenica 4 febbraio alle ore 18.00. Lanciata ufficialmente la nuova App della Pallacanestro Forlì 2.015, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android. Contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso saranno sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per scaricare l’App clicca iOS per Apple e Play Store per Android.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita della gara mercoledì 24 gennaio alle 21.00 e venerdì 26 alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Non è un caso se le prime della classifica non hanno apportato cambiamenti in corsa ai rispettivi roster. Forlì è una di queste realtà, una Società che negli ultimi anni ha lavorato veramente molto bene e con grande continuità. Il roster è molto profondo, i due americani sono di altissimo livello per la categoria ed il gruppo di italiani è veramente forte. Di fronte a noi avremo una squadra molto fisica e molto compatta, oltre che una delle migliori difese del nostro campionato. Dovremo colmare un gap fisico tangibile, con attenzione e senza disunirci”.

Gabriele Stefanini (giocatore) – “Arriviamo dalla vittoria su Orzinuovi, una partita piena di alti e bassi da entrambe le parti. Domenica scorsa siamo stati bravi a non mollare nel momento di difficoltà ed a vincere una battaglia davvero dura. A livello morale una vittoria importantissima che serviva. Adesso affronteremo Forlì, squadra di grande valore. Non sarà semplice, ma dobbiamo continuare così perché questa è la giusta via”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

RIVIERABANCA RIMINI – HDL NARDÒ

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 21 gennaio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Marzulli, Di Martino

Andata: 68-72

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3u2jeasx

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “La classifica attorno all’8° posto è molto corta e questo rende la partita di domenica estremamente importante. Sappiamo che sarà necessaria più continuità lungo i 40 minuti rispetto alla gara con Cividale, in cui le disattenzioni a fine secondo e quarto periodo hanno vanificato un grande sforzo complessivo. Nardò ha dimostrato di avere grande qualità e profondità, cogliendo importanti vittorie quando il roster non era al completo: per vincere non basterà limitare la produzione di Smith e Stewart, ma bisognerà evitare che entrino in fiducia altri protagonisti”.

Alessandro Simioni (giocatore) – “Abbiamo 3 partite prima dell’orologio e vogliamo fare il massimo possibile, tanto più che abbiamo dimostrato di saper competere anche con le squadre di alta classifica come Udine e Trieste. Ora però bisogna concentrarsi su Nardò: pensare al 100% a questa partita. Sono una buona squadra, che ha anche percorso una striscia di 7 successi consecutivi ad un certo punto della stagione. Dovremo cercare di limitare il loro duo di americani, ma anche tutti gli altri. Una partita da vincere”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma LNP Pass, in differita su Icaro Tv domenica dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Le sconfitte, purtroppo, creano disagio e negatività, ma è la legge dello sport. Dobbiamo guardare attraverso le prestazioni che abbiamo fatto. A Rimini ci portiamo di buono la reazione che abbiamo avuto nella seconda parte della gara con Cento, che ci ha permesso di arrivare al supplementare. Certo, dobbiamo sistemare la gestione dei palleggi e dobbiamo migliorare in lucidità, sia in attacco che in difesa. Sarà una partita molto difficile, perché giochiamo contro una squadra ferita dalla sconfitta nello scontro diretto con Cividale. Cercheranno di riscattarsi utilizzando il fattore campo. Hanno un roster con giocatori dalle grandi potenzialità offensive, come Marks, Grande o Johnson o dalla grande esperienza come Masciadri. Sicuramente hanno delle difficoltà, ma noi abbiamo le nostre. Siamo convinti di poter fare una buona gara, mettendo in campo la nostra aggressività, la nostra determinazione e la nostra voglia di tornare a vincere. La squadra è consapevole di quello che serve e sa che bisognerà fare di tutto per tornare a casa con i 2 punti”.

Andrea Donda (giocatore, centro) – “Rimini è una buonissima squadra, Johnson e Marks sono 2 giocatori molto intensi, ma anche gli italiani sono bravi e tirano tutti molto bene. È una partita che ha un certo peso e che dobbiamo cercare di fare nostra. Al di là degli avversari e dei singoli, sono convinto che a Rimini e ovunque sarà decisivo l’atteggiamento giusto, il modo con cui scendi in campo è sempre molto importante”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

SELLA CENTO – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: Tramec Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 21 gennaio, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Yang Yao, Maschietto

Andata: 72-84

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/285wsepb

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Per mettere in difficoltà la Fortitudo dovremo giocare una pallacanestro di velocità e aprire la scatola difensiva, anche grazie al tiro da fuori. Mitchell migliora tutti i giorni, prenderemo la decisione definitiva domenica”.

Davide Bruttini (giocatore) – “Per vincere domenica contro la Fortitudo dobbiamo giocare una partita che rasenti la perfezione; loro hanno perso solo 3 partite in tutto il campionato, sono sempre molto organizzati e mettono in campo tanta energia, noi dovremo essere bravi a pareggiare la loro intensità e riuscire in questo modo a prevalere, anche se sarà sicuramente difficile”.

Note – Assenti Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio, Wendell Mitchell è in dubbio. Carlos Delfino (alla Fortitudo tra il 2002 e il 2004, e nel 2019) e Mattia Palumbo (a Bologna nella prima parte del 2020/21) sono ex di giornata.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Sella Cento.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Riccardo Bolpin (giocatore) – “Giocare tanto non mi pesa, anzi mi responsabilizza. Ho 27 anni e non mi sono mai sentito così bene, ma non per l’utilizzo, qualche minuto in più o in meno in partita cambia poco. Per maturità, completezza di gioco, è il mio anno migliore. Poi, cose da migliorare ce ne sono sempre: letture, palle perse da limitare. Mancano 13 partite di stagione regolare, è ancora lunghissima. Nessun calcolo o tabella, stiamo abbottonati: una partita alla volta, come dal primo giorno. Il rapporto con coach Caja? L’avevo solo incrociato in partita, ma non lo conoscevo. Sentii però che mi avrebbe dato fiducia fin dal primo contatto, e mi convinse subito. È vero che è duro, ma io mi ci trovo molto bene: l’aspetto che forse si vede meno dal di fuori è la continua ricerca dell’ordine, il sapere sempre esattamente cosa fare, in attacco e in difesa. Ed è una cosa che tutti apprezziamo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno, differita tv su TRC Bologna martedì 23 gennaio, alle ore 22.35.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST