Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sulla 4^ giornata della fase a orologio

In campo per la 4^ giornata della fase a orologio di Serie A2 Old Wild West 2023/24, 26° turno della stagione regolare. Due anticipi sabato 2 marzo: Agrigento-Udine e Urania Milano-Orzinuovi. Domenica 3 le restanti 10 gare del turno.

Sabato 2 marzo, ore 19.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Apu Old Wild West Udine

Sabato 2 marzo, ore 20.30

Milano: Wegreenit Urania-Agribertocchi Orzinuovi

Domenica 3 marzo, ore 16.30

Rieti: Real Sebastiani-HDL Nardò Basket

Domenica 3 marzo, ore 18.00

Roma: Luiss-Unieuro Forlì

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Tezenis Verona

Cisterna di Latina: Benacquista Assicurazioni Latina-Pallacanestro Trieste

Trapani: Trapani Shark-UCC Assigeco Piacenza

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-RivieraBanca Basket Rimini

Torino: Reale Mutua-Sella Cento

Cremona: Ferraroni Juvi-UEB Gesteco Cividale

Treviglio: Gruppo Mascio-Umana Chiusi

Domenica 3 marzo, ore 21.00

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Flats Service Fortitudo Bologna

CLASSIFICA GIRONE VERDE

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 44 22 2 Acqua S.Bernardo Cantù 38 19 6 Reale Mutua Torino 34 17 7 Real Sebastiani Rieti 30 15 10 Ferraroni Juvi Cremona 24 12 12 Wegreenit Urania Milano 24 12 13 Gruppo Mascio Treviglio 22 11 13 Elachem Vigevano 1955 20 10 15 Luiss Roma 18 9 15 Moncada Energy Agrigento 12 6 19 Novipiù Monferrato Basket 12 6 19 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 19

CLASSIFICA GIRONE ROSSO

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 42 21 4 Flats Service Fortitudo Bologna 36 18 6 Apu Old Wild West Udine 32 16 7 Tezenis Verona 32 16 9 Pallacanestro Trieste 30 15 10 Sella Cento 22 11 13 UCC Assigeco Piacenza 22 11 14 RivieraBanca Basket Rimini 20 10 14 HDL Nardò Basket 20 10 15 UEB Gesteco Cividale 18 9 15 Agribertocchi Orzinuovi 16 8 17 Umana Chiusi 10 5 19

LE PARTITE

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: sabato 2 marzo, 19.00

Arbitri: Pazzaglia, Praticò, Lupelli

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/35uy3w4b

QUI AGRIGENTO

Marco Morganti (vice allenatore) – “Giochiamo contro Udine, ha giocato una sola partita in questa fase a orologio e potrebbe essere un bene per loro perché hanno ricaricato le pile, ma potrebbero anche arrivare un po’ più scarichi; se questo dovesse accadere dovremo approfittarne. Dobbiamo riproporre tutto il primo quarto della partita di Trieste per tutta la partita, perché solo così potremo battere uno dei migliori roster di tutta la Serie A2, che con l’aggiunta di De Laurentis ha aumentato ulteriormente la profondità della loro formazione”.

Note – La Fortitudo Agrigento sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia ed oggi più che mai cerca un riscatto, una vittoria che possa ridare gli stimoli giusti per provare a risalire la china e tentare l’impresa salvezza. Per farlo dovrà passare dall’anticipo di sabato 2 marzo alle ore 19.00 al PalaMoncada contro l’APU Udine, roster allenato da coach Vertemati e dove gioca un grande ex come Rino De Laurentis, molto apprezzato nelle stagioni trascorse ad Agrigento (dal 2012 al 2017). Anche nella Fortitudo c’è un ex ed è il neo acquisto Agustin Fabi che nel 2019/20, stagione interrotta dal Covid, giocava proprio a Udine. La squadra friulana si trova attualmente terza nel girone Rosso, ha un roster tra i più attrezzati per la Serie A2 e non vuole perdere il treno delle migliori, Agrigento al contrario si trova in fondo alla classifica ed ha estremamente bisogno di riportare la vittoria al PalaMoncada.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “Ci è mancato tanto giocare. Abbiamo lavorato molto sulle nostre cose e sugli aspetti che andremo a incontrare nelle prossime gare. Il PalaMoncada è un campo difficile, nel quale Agrigento ha vinto la maggior parte della sua stagione. Affronteremo una squadra che proverà a correre molto, intensa, capace di mettere in difficoltà le squadre più forti del girone Verde”.

Diego Monaldi (giocatore) – “Sono stati giorni importanti per staccare un po’, a livello sia fisico che mentale. Abbiamo però sempre mantenuto il lavoro in palestra, consapevoli che dobbiamo cominciare con il piede giusto ad Agrigento. Mancano 9 partite: sappiamo che si tratta di una fase importante, per avere la migliore posizione possibile e giocare fuori casa non è mai facile”.

Note – Tutti a disposizione i giocatori del roster per coach Vertemati.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

WEGREENIT URANIA MILANO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 2 marzo, 20.30

Arbitri: Vita, Ferretti, Pellicani

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/33anzk4h

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Affrontiamo una squadra in grande fiducia, reduce da un periodo molto positivo. Dopo un inizio difficile Orzinuovi ha fatto cambi efficaci, invertito la tendenza ed ottenendo risultati importanti contro avversarie forti e blasonate. Noi dovremo opporre una voglia di vincere maggiore, partendo da una difesa più solida ed intensa, come quella vista a tratti nella gara di Forlì. Fattori che possono fare da volano ad una ritrovata verve offensiva, altro componente decisivo per cercare di tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “L’Urania Milano, sebbene abbia disputato una buonissima prima parte di stagione, non ha ancora ottenuto un successo nelle prime 3 giornate della fase ad orologio ed è reduce dalla sconfitta di Forlì. Dovremo essere bravi e puntuali nel contenere le loro soluzioni offensive, sia nel tiro da 3 punti, che nelle iniziative in post basso, ma sarà anche importante aumentare il nostro impatto fisico e cercare di vincere la competizione nella lotta a rimbalzo”.

Alessandro Bertini (giocatore, ala piccola) – “Stiamo preparando al meglio la difficile trasferta di Milano contro l’Urania, una squadra caratterizzata da una forte predisposizione offensiva e che ha nel tiro da 3 punti la propria arma principale. Dovremo aggredire subito l’inerzia della sfida ed alzare l’intensità difensiva”.

Note – Torna a giocare in trasferta l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la sconfitta casalinga maturata a fil di sirena per mano della Real Sebastiani Rieti. Giorgio Piunti è un ex della gara e annoverato tra gli artefici della prima storica promozione in Serie A2 di Orzinuovi nella stagione 2016/17, facendo registrare 7.6 punti di media a partita.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

REAL SEBASTIANI RIETI – HDL NARDÒ

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 3 marzo, 16.30

Arbitri: De Biase, Cassina, Maschietto

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3btcazda

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Sarà una partita contro una squadra che nelle ultime settimane, anche e soprattutto dopo il cambio di allenatore, sta cercando nuova linfa all’interno di un campionato in cui hanno avuto alti e bassi. Sono una squadra profonda e dinamica con un grande talento ed uno dei più grandi realizzatori del campionato come Russ Smith. Ci saranno tanti aspetti da codificare, noi faremo di tutto per confermare il vantaggio del campo e mettere altri 2 punti in cascina”.

Lorenzo Piccin (giocatore) – “La partita di domenica sarà molto complicata. Nardò ha tanti punti di forza ed esperienza. Noi dovremmo essere bravi a mettere in pratica quello su cui abbiamo lavorato in settimana. L’approccio alla partita sarà fondamentale, sicuramente i tifosi del PalaSojourner ci trasmetteranno la carica che ci serve!”.

Note – Sarà assente Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Cantù è un’esperienza da cui imparare, di conseguenza è necessaria un’analisi corretta di quella partita. Credo che per noi sia stata un’occasione persa, indipendentemente dal valore di Cantù. È vero che abbiamo rincorso l’avversario per tutta la gara, ma in parecchie situazioni potevamo essere migliori. Proprio dall’analisi di queste situazioni dobbiamo trarre insegnamenti per il futuro e per l’impegno di Rieti. Loro sono un roster profondo e assortito in modo corretto, con alcuni giocatori di qualità, allenato coerentemente alla qualità dei giocatori e con un’identità ben precisa. Una squadra che ha due opzioni offensive ben definite con Johnson e Hogue, ma che ha uomini che per numero e qualità possono essere di supporto a loro due. Quindi dal punto di vista offensivo sono imprevedibili per la qualità dei due americani e anche degli altri. Difensivamente, grazie alla taglia, all’aggressività e alla mentalità individuale riescono a proporre tantissima energia. Dovremo essere bravi a condizionare le prestazioni di Johnson e Hogue, senza dare a Rieti giocatori in più dal punto di vista offensivo, dall’altro lato dovremo essere bravi invece a curare l’esecuzione per ‘skippare’ la loro aggressività e ad avere le idee chiare, su quelli che potranno essere gli obiettivi offensivi”.

Matteo Parravicini (giocatore, playmaker) – “Con Cantù è stata una partita difficile, noi abbiamo giocato credo al massimo delle nostre possibilità, dimostrando che anche con le prime della classe possiamo dire la nostra e possiamo imporci. A Rieti sarà un match molto impegnativo dal punto di vista mentale e anche fisico. Loro in casa sono molto aggressivi, lottano molto, ma soprattutto sono un’ottima squadra. Conosco bene il loro allenatore, per aver lavorato con lui in passato. Noi ci stiamo evolvendo tanto, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma abbiamo anche nuove idee in attacco. Stiamo aumentando tanto l’intensità, sia nel lavoro settimanale che in partita. Le sensazioni che abbiamo sono certamente positive”.

Note – Il capitano neretino Andrea Latorre ha giocato a Rieti in Serie A2 nella NPC, altra Società reatina, nella stagione 2017/18, collezionando 7 presenze.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

LUISS ROMA – UNIEURO FORLÌ

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: domenica 3 marzo, 18.00

Arbitri: Almerigogna, Chersicla, Bertuccioli

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/msnnbscd

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Ospitiamo nella nostra casa la squadra che, insieme a Trapani, fino a questo momento ha dimostrato di avere qualcosa in più di tutti gli altri. Sono l’unica squadra di tutta l’A2 che nelle ultime 5 gare non ha mai perso, basterebbero solamente questi numeri per far capire il coefficiente di difficoltà della partita. Noi, con il passo falso casalingo contro Orzinuovi, abbiamo un po’ complicato il nostro percorso verso la salvezza e dobbiamo cercare di recuperare almeno 2 punti nelle partite che sulla carta si presentano come proibitive. Importante sarà alzare il ritmo, così da evitare di giocare a metà campo contro di loro che ci possono mettere in difficoltà”.

Matteo Fallucca (giocatore) – “Un match molto difficile ci aspetta questa domenica, andiamo ad affrontare una squadra solida sotto tutti i punti di vista. Una piazza che vive di pallacanestro, con tanti tifosi, e guidata da un coach preparato e competente come Antimo Martino. Sembra una vera e propria missione impossibile per noi: Forlì sta facendo molto bene, ha rotazioni importanti e una mentalità vincente. Noi cercheremo di rendergli la vita difficile con l’aiuto del nostro pubblico”.

Note – Roster al completo. Matteo Fallucca è l’ex della gara: l’esterno romano ha disputato la stagione 2017/18 con la canotta biancorossa di Forlì. In quell’annata 20 minuti di utilizzo e quasi 7 punti di media.

Media – Diretta su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Andiamo a Roma consci di dover affrontare una squadra organizzata, che gioca una buona pallacanestro e che dal mio punto di vista sta disputando un’ottima stagione. Anche se vengono da una sconfitta all’ultimo contro Orzinuovi, sono in un buon momento, come confermano le ultime vittorie, tra cui spicca quella di Trieste, oltre alla sconfitta di misura nella trasferta di Trapani, dopo essere stati in partita per tutta la gara. La Luiss è una squadra che sicuramente conta molto sui tre riferimenti: Sabin, Cucci e Miska, però credo che la loro forza sia nel collettivo e nel gruppo degli italiani, molti dei quali reduci dalla promozione e che stanno dando continuità ed entusiasmo anche quest’anno in A2. Personalmente sarà un piacere ritrovare la Luiss, una società con la quale peraltro ho collaborato in passato, anche se non nella veste di allenatore, oltre al piacere di tornare a giocare al PalaTiziano, un impianto che mi evoca tantissimi ricordi, un impianto che, come la città, merita il ritorno del basket ad alto livello”.

Maurizio Tassone (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che ha insidiato ogni avversaria fino ad ora incontrato, in particolare nelle gare casalinghe. Con l’arrivo di Sabin la loro pericolosità offensiva è aumentata esponenzialmente. Partendo dalla difesa proveremo a dare continuità alla nostra tabella di marcia”.

Note – Trasferta ostica per la Pallacanestro Forlì 2.015, domenica sera in campo al PalaTiziano di Roma contro una Luiss in piena corsa per la salvezza diretta e già mattatrice a domicilio della Pallacanestro Trieste. Sarà possibile assistere a Luiss Roma-Unieuro Forlì al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App, accedendo alla sezione “Biglietteria”, o cliccando sul link https://bit.ly/TickOL-Cineflash fino ad esaurimento posti. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. Lanciata con grande successo la nuova App, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android. Contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso saranno sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per partecipare ai nuovi contest occorre aggiornare la propria versione. Per scaricare l’App cliccare iOS per Apple e Play Store per Android. Sono 5 i tifosi che potranno accomodarsi gratis nel settore Giallo in occasione del prossimo match casalingo contro Torino, di domenica 10 marzo. Per farlo basta partecipare all’App contest “Indovina lo scarto” attivo fino a mezz’ora prima della palla a due fra Luiss Roma e Unieuro Forlì. Si ricorda che il segno + indica lo scarto a favore della squadra che gioca in casa.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita della partita mercoledì 6 marzo alle ore 21.00 e venerdì 8 marzo alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.015 e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.

NOVIPIÙ MONFERRATO – TEZENIS VERONA

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 3 marzo, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Puccini, Di Martino

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/mvsk48t3

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Verona arriva dalla sconfitta con Vigevano ed ha una situazione di infortuni importante. Noi siamo al completo e sappiamo che ogni partita da qui alla fine deve essere affrontata come una finale, ora più che mai. Casa nostra deve essere il nostro fortino e non possiamo permetterci di non provare a vincere anche contro Verona. È una squadra che ama correre il campo ed ha tante situazioni tattiche, il tiro da 3 è una variante molto importante per loro, sia in transizione che a difesa schierata. Difensivamente è una squadra che può variare tanto a livello tattico, può essere aggressiva sul pick and roll, ma anche contenitiva. Ci sono molte situazioni tattiche che provano ad inserire per rompere il timing e i giochi degli avversari. Noi abbiamo grande voglia di fare risultato e abbiamo fatto vedere che possiamo essere una grande squadra con una grande alchimia, come contro Bologna. A Piacenza siamo arrivati un po’ sulle gambe alla fine, ma per tre quarti siamo stati ampiamente in partita. Ci sono tutti gli elementi per provare a fare risultato domenica ed è quello che cercheremo di fare a tutti i costi”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Abbiamo iniziato la fase ad orologio sicuramente non bene. Ci sono oggettive motivazioni, ma la verità è che dobbiamo ritrovare rapidamente le cose che ci hanno contraddistinto nella prima fase, ovvero avere maggiore controllo delle palle perse, mantenere la capacità di attaccare l’area degli avversari ed avere una capacità di protezione della nostra area diversa, rispetto a quanto non è accaduto nelle prime gare di fase ad orologio, senza dimenticare il controllo dei rimbalzi. Questi sono aspetti cestistici, che sono le cose che ci interessano e che devono essere fatte, a prescindere dal personale disponibile. Giochiamo contro una squadra che ha bisogno di punti, che sta cercando di tenere lontana l’ultima posizione che, come ben sapete, determina la retrocessione diretta nel campionato di Serie B Nazionale della prossima stagione e permette invece a coloro che riescono ad evitarla di accedere al girone Salvezza. Chiaramente per il format che è stato stabilito arrivare all’interno del girone Salvezza con un bottino di punti maggiore, esattamente come accade per i playoff, alza in modo significativo la possibilità di giocarsi delle chances importanti per rimanere nella categoria. Monferrato è una squadra che ha cambiato tanto, allenata da un ex giocatore che è stato il mio playmaker per 3 anni, un ragazzo straordinario come Fabio Di Bella; tra l’altro il secondo playmaker da me allenato che mi trovo davanti come avversario, dopo aver incontrato Daniele Parente a Trapani. È una squadra che ha cambiato tanto, che nell’ultimo periodo ha fatto una drastica inversione di tendenza nella gestione del personale, ha molto ridotto le rotazioni e si affida tanto alle qualità realizzative dei giocatori di perimetro. Si affidano moltissimo alle capacità di Dalton Pepper di essere un all around e di giocare in quattro ruoli diversi. Spesso presentano dei quintetti molto particolari; attingono tantissimo, anche per poter avere una gestione delle rotazioni in termini di minuti più efficienti, all’uso della difesa a zona. Sono la squadra del campionato che utilizza di più questo strumento, e che quindi ha come chiaro obiettivo quello di provare a negare l’area agli avversari. Sarà una partita molto dura. Abbiamo visto quanto sono stati performanti nella loro ultima partita casalinga contro la Fortitudo Bologna, vincendo la gara in modo netto. Ci aspetta una gara complessa, nella quale dobbiamo pensare molto a noi, perché abbiamo bisogno di fare dei passi, non dico in avanti, ma di ritorno verso il nostro livello di performance, a prescindere da quelli che saranno i giocatori disponibili e utilizzabili”.

Saverio Bartoli (giocatore) – “La partita di Casale Monferrato sarà sicuramente tosta, perchè affrontiamo una squadra che sta lottando per salvarsi ed in casa loro faranno sicuramente di tutto per metterci in difficoltà e conquistare i 2 punti. Noi veniamo da un momento negativo, dal quale vogliamo subito risollevarci. Sarà importante essere solidi e compatti nei momenti di difficoltà che arriveranno nel corso della gara”.

Note – Kamari Murphy, in seguito al problema alla schiena che lo ha tenuto a riposo nel match contro Vigevano, è stato sottoposto ad indagini strumentali, che non hanno evidenziato problematiche a livello della colonna vertebrale, ed ha ripreso la propria attività con la squadra. Nemanja Gajic, nel corso dell’ultima gara contro Vigevano, ha subìto un trauma distorsivo di primo grado alla caviglia destra. È stato avviato il percorso terapeutico, mirato al completo recupero dall’infortunio. La sua presenza in campo per la trasferta di domenica è in forte dubbio. Infine Francesco Stefanelli procede nel percorso diagnostico terapeutico per il problema alla schiena, che lo ha tenuto a riposo nelle ultime due gare di campionato; resta indisponibile per domenica a Casale Monferrato. Nel corso della prossima settimana sono previsti ulteriori accertamenti e terapie, con il suo recupero che sarà valutato di partita in partita.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita tv su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: Palasport, Cisterna di Latina (Lt)

Quando: domenica 3 marzo, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Grappasonno, Giunta

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/54vpkdkk

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Con Trieste abbiamo un vantaggio; essendo Benacquista Assicurazioni, ogni volta che dovremo passare su un blocco di Vildera, avremo delle buone polizze (ride, ndr). A parte le battute, giochiamo contro una squadra di grandissima esperienza, con 10 giocatori che hanno calcato i parquet soprattutto della Serie A, e che fa una pallacanestro di stampo americano, con atleti che sanno attaccare l’area e arrivare al ferro, e che giocano con grande energia a tutto campo. È strano, in effetti, vederla in una posizione di retrovia alle spalle di altre squadre, perché il roster, l’esperienza e la qualità che riescono a esprimere è impressionante e noi dovremo fare una partita di grandissima concentrazione. Forse è la prima volta che dovremo alzare di tanto la capacità di rimanere concentrati, contro la loro difesa asfissiante e molto fisica e la loro capacità balistica e di gioco offensivo. Da questa domenica giocheremo a Cisterna di Latina, che è sicuramente più agevole per noi dal punto di vista della distanza, ma soprattutto potrà ospitare il pubblico senza limitazioni, e questo aspetto è positivo per la squadra. I ragazzi durante la stagione hanno subìto di tutto, ci sono stati infortuni, difficoltà, ma nessuno di loro ha mai mollato e questo fa onore alla squadra di Latina. Speriamo che i tifosi comprendano gli sforzi fatti dalla Società e dai ragazzi stessi in questi mesi, a prescindere dalla posizione in classifica, perché potrebbe essere un premio per questo gruppo che non ha nessuna intenzione di mollare”.

Jacopo Borra (giocatore) – “Durante questa pausa ho avuto la possibilità di passare più tempo con i compagni e lo staff e sono tutte persone meravigliose, ottimi atleti; questo ultimo posto di Latina è immeritato e sfortunato, secondo me. Adesso dovremo giocare con le squadre dell’altro girone, che sono di ottima qualità. Ne abbiamo avuto prova già con Nardò che, anche se in classifica era in zona salvezza, si è dimostrata un’ottima formazione, e ora affronteremo Trieste, che è una vera e propria corazzata; dobbiamo fare assolutamente del nostro meglio per compiere un’impresa. La partita sarà molto difficile, ma saremo tra le nuove mura amiche e mi piacerebbe che ci fosse una bella cornice di pubblico, quindi speriamo di riuscire a coinvolgere la città, magari disputando qualche bella partita”.

Note – Alexander Cicchetti sta recuperando da un infortunio e sarà rivalutato prima della partita di domenica. A partire da questa gara contro Trieste le partite casalinghe dei neroazzurri saranno disputate al Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina. Per il club pontino che, dopo la chiusura del PalaBianchini, era stato costretto a trasferirsi a Ferentino, poter giocare a Cisterna dà la possibilità di disputare le partite interne senza limitazioni di capienza.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “In questa parte di stagione ogni vittoria è fondamentale, hanno un valore maggiore specialmente quelle in trasferta. La squadra sta cercando di mantenere alto lo slancio e l’energia. Il roster di Latina ha talento ed è in grado di sorprendere gli avversari. È essenziale essere pronti a dare il massimo, soprattutto in difesa. Sto insistendo molto sull’importanza di difendere al massimo livello, come facevamo all’inizio dell’anno, quando eravamo una delle migliori squadre difensive del campionato. Quando non difendiamo, diventiamo vulnerabili e chiunque può batterci. La priorità è essere completamente in forma, per poter entrare in campo al meglio delle nostre capacità. Sono fortunato ad avere giocatori veterani che comprendono l’importanza di ogni opportunità e di costruire fiducia in questo periodo. Sono fortunato ad avere molti ragazzi che sono veri professionisti, che capiscono che dobbiamo migliorare ogni singolo giorno. Abbiamo avuto 3 o 4 settimane di grande allenamento, e ho visto gli ottimi risultati in alcuni momenti domenica scorsa contro Agrigento”.

Note – Ancora assente Justin Reyes, convalescente dall’operazione al ginocchio destro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

TRAPANI SHARK – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: domenica 3 marzo, 18.00

Arbitri: Maschio, Nuara, Picchi

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/pt462fz7

QUI TRAPANI

Daniele Quilici (assistente allenatore) – “La partita con Piacenza presenta certamente delle difficoltà, legate al momento che i nostri avversari stanno vivendo. Sono a secco di vittorie esterne dal 16 dicembre e invischiati in un’insidiosissima battaglia per evitare la fase Salvezza nel girone Rosso. Immaginiamo che sarà una gara estremamente difficile, specie a causa della finestra delle Nazionali, che ha interrotto il nostro lavoro e ci ha impedito di cavalcare l’onda della bella vittoria contro Verona. La squadra di coach Salieri è una squadra in grado di grande corsa e ritmo, capace di produrre molti punti in transizione e con un uso sostanzioso del tiro da 3 punti. Noi ci stiamo preparando adeguatamente, per una gara che si preannuncia combattuta”.

Pierpaolo Marini (giocatore) – “Per la pausa delle Nazionali abbiamo avuto un paio di giorni liberi, che sono stati molto utili per recuperare energie fisiche e mentali. Conosciamo il valore dei nostri avversari, sono una squadra completa in ogni ruolo, con 2 americani di assoluto valore. Da parte nostra c’è la volontà di riprendere il nostro cammino, di tornare a vincere e di continuare a far emozionare i nostri tifosi, che non vediamo l’ora di riabbracciare domenica”.

Note – Tutti a disposizione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI UCC PIACENZA

Humberto Manzo (assistente allenatore) – “Trapani è una squadra che non ha bisogno di tante presentazioni, sappiamo che hanno giocatori di categoria superiore e la classifica lo dimostra. Partite come questa sono di quelle che tutti vogliono giocare, contro la prima della classe ripartiremo dalle cose positive fatte contro Monferrato. Ci aspetta un match di grande intensità mentale e siamo consapevoli di potere fare bene”.

Giovanni Veronesi (giocatore) – “Quando l’arbitro alza la palla a 2 può succedere di tutto. Nello sport non si sa mai come andrà a finire, soprattutto nel basket. Andremo a fare la nostra partita, giocheremo sereni e senza pressione, perché affronteremo una delle squadre più forti della A2, ma vedendo i nostri ultimi allenamenti sono sicuro che possiamo dargli tanto fastidio”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: domenica 3 marzo, 18.00

Arbitri: Foti, Giovannetti, Rodia

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3zrdfvtz

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Domenica affrontiamo una squadra molto performante offensivamente, all’interno del roster hanno molti tiratori e quindi è stata una partita che abbiamo preparato con molta attenzione. A maggior ragione perché Rimini è una squadra che dà pochi riferimenti, perché tanti loro giocatori possono accendersi, in particolare con il tiro da 3 punti. Da parte nostra, ci sarà da fare una partita molto accorta ed avere fin da subito un approccio fisico importante. Sarà importante tenere alta la concentrazione con continuità per tutta la gara”.

Nicola Berdini (giocatore) – “Arriviamo da una buona partita e da una vittoria importante, che ci ha dato ancor più fiducia. Rimini è un avversario molto ostico, con tanta fisicità, ma anche grande capacità di colpire da oltre l’arco dei 3 punti. In settimana ci siamo preparati con attenzione, perché vogliamo giocare una buona partita davanti ai nostri tifosi e continuare così il percorso di avvicinamento alla fase conclusiva della stagione”.

Note – Rientrano a referto tutti gli indisponibili dell’ultima partita (Cesana e Moraschini, ndr).

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Cantù è una tra le maggiori candidate alla promozione. Ha conquistato il secondo posto nel girone Verde, facendo fronte anche a diverse assenze durante la prima fase. Dovremo giocare una partita molto fisica, per opporci alla grande taglia che dispongono nelle posizioni dal 2 al 5. La nostra classifica è estremamente corta a cavallo dell’ottavo posto, quindi daremo tutto per provare a vincere, anche in casa di un’avversaria tanto quotata”.

Alessandro Simioni (giocatore) – “Sicuramente quella contro Cantù sarà una partita molto importante per noi, per restare aggrappati alle squadre che stanno cercando un posto nei playoff. Sarà fondamentale per noi l’approccio alla partita, dopo l’uscita sul campo di Rieti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma streaming LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv, domenica dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

REALE MUTUA TORINO – SELLA CENTO

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 3 marzo, 18.00

Arbitri: Masi, Perocco, D’Amato

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/ycy2bp33

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Questa domenica, al di là delle assenze da una parte e dall’altra (Cusin per Torino, Mussini per Cento), credo che per noi sarà una partita difficile sotto il profilo dell’impatto fisico, contro una squadra valida come Cento, che nel suo roster ha giocatori di talento come Mitchell e atleti esperti come Bruttini, Archie e Delfino. Cento viene da 5 vittorie nelle ultime 6 partite, quindi si può dire che affronteremo una squadra che sta vivendo un momento di condizione eccellente”.

Note – Marco Cusin non sarà della partita, poiché fermo a causa della lesione di grado intermedio del lungo adduttore sinistro. Luca Vencato e Donte Thomas, reduci da traumi contusivi rispettivamente al polso sinistro ed alla coscia destra, hanno ripreso ad allenarsi insieme ai compagni di squadra e quindi filtra ottimismo sulla loro disponibilità per la partita di domenica. Questa domenica ci sarà il ritorno al Pala “Gianni Asti” di Daniele Toscano, per la prima volta da avversario dopo aver vestito la maglia della Reale Mutua per tre stagioni (dal 2019 al 2022), così come tornerà sotto la Mole anche Carlos Delfino (a Torino nella stagione 2018/19, con l’Auxilium in Serie A).

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “È una partita difficile, Torino in casa ha perso fino ad adesso solamente contro Trapani e Cantù, contro Trapani tra l’altro praticamente sbagliando il tiro della possibile vittoria, quindi è un campo oggettivamente difficile. È una squadra che ha tenuto buona parte dell’ossatura della squadra che l’anno scorso ha fatto la finale contro Pistoia, l’allenatore è lo stesso dell’anno scorso, quindi sono una squadra che ha un vissuto significativo e che sicuramente ha diversi punti di forza”.

Yankiel Moreno (giocatore) – “Tornare a giocare, dopo due settimane di stop, in casa di Torino, sarà una bella prova. Dobbiamo cercare di confermare il nostro momento positivo, giocare contro una squadra di alta classifica è sicuramente molto stimolante”.

Note – Assenti Federico Mussini, Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Sella Cento.

FERRARONI JUVI CREMONA – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 3 marzo, 18.00

Arbitri: Dionisi, Barbiero, Coraggio

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/mt4t89tx

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La prossima partita casalinga ci vede affrontare Cividale, una squadra che ha fatto fatica nella prima fase del campionato, ma che il trend delle ultime partite la vede in crescita assoluta; 5 vittorie nelle ultime 7 partite e 2 su 2 nella fase ad orologio. È una squadra temibile, che ha nel playmaker e nella guardia i due giocatori più produttivi, con Redivo che ha quasi 18 punti di media e Lamb viaggia sui 14 punti. Il nostro compito sarà abbassare le loro percentuali e competere a rimbalzo, dove sono temibili. Sono una squadra dinamica, fatta di lunghi atipici che possono mettere in difficoltà chiunque, quindi per noi c’è voglia di tornare alla vittoria, di fare una partita di grande spessore tecnico ed agonistico, per ripartire e metterci in cammino”.

Marco Timperi (giocatore) – “Domenica ospitiamo Cividale, una gara difficile contro una squadra che, al di là della classifica, sta giocando molto bene; ha vinto 5 delle ultime 7 gare. Hanno grande dimestichezza con il tiro da 3 punti e quindi dobbiamo limitare le loro volate in attacco e tornare noi alla vittoria, che manca da 4 gare; stiamo lavorando duramente in palestra in modo che ciò accada”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Ripartiamo dopo questa pausa, il momento che abbiamo interrotto era molto buono, avendo vinto le ultime partite, anche difficili. Ora ci aspetta una sfida difficilissima, dato che Cremona sta facendo un’ottima stagione: è una squadra coperta ed esperta in tutti i ruoli. Avversaria ostica dunque, che sul suo campo sta facendo particolarmente bene, ma noi non dobbiamo guardare in faccia a nessuno per provare a riagganciare il treno playoff; dobbiamo vincere un po’ ovunque e siamo determinatissimi a farlo”.

Giacomo Dell’Agnello (giocatore) – “La Juvi Cremona sta disputando un ottimo campionato, nel suo girone è in piena zona playoff e quindi ci aspetta un’avversaria dura da affrontare in trasferta. Fanno della transizione e della velocità in attacco i loro punti di forza, per questo sono terzi per punti segnati in stagione. In queste due settimane abbiamo ricaricato le batterie e vogliamo mantenere il buon ritmo che avevamo prima della pausa”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) alle ore 22:00 del giorno stesso.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – UMANA CHIUSI

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 3 marzo, 18.00

Arbitri: Salustri, Cappello, Spessot

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/2p83ufdk

QUI TREVIGLIO

Giorgio Valli (allenatore) – “Aver tempo a disposizione senza l’impegno della partita aiuta ad avere più serenità nell’ambiente ed a continuare il mio processo di conoscenza nei confronti dei ragazzi. C’è rammarico perché non posso disporre di tutto l’organico. Federico Miaschi sta facendo i primi passi dopo circa un mese di stop e nello stesso tempo abbiamo perso AJ Pacher, che ne avrà per un mese. Abbiamo avuto il tempo di reintegrare Luca Vitali, che sta facendo passi da gigante nel suo recupero, quindi avremo una carta molto importante. È tornato nel gruppo Matteo Bogliardi e credo che ci sia un rinnovato spirito per migliorarsi. Abbiamo lavorato molto sul lavoro di squadra, anche perché ormai siamo a marzo e dobbiamo lavorare sugli automatismi sia in attacco, sia in difesa. Le insidie sono tante, soprattutto nella nostra testa, perché quando perdi 3 partite di misura ti vengono dubbi, ombre e fantasmi all’orizzonte: vanno scacciati con una forte prestazione difensiva. Non sappiamo mai cosa ci può dare l’attacco, mentre la difesa, se ben strutturata, ci può dare delle garanzie e da lì dobbiamo ripartire. Quando subentra un po’ di paura, è istintivo cercare di tenere la palla; invece bisogna aver la forza di passarla al compagno più libero, di far andare il gioco e di trovare la soluzione più facile. La fiducia in tutti gli elementi sarà la cosa da ricercare nell’arco dei 40 minuti. Domenica va in scena una partita molto importante per noi, soprattutto dal punto di vista della classifica: abbiamo assolutamente necessità di vincere in casa davanti ai nostri tifosi, a dispetto delle condizioni, che non sono ottimali. Senza i nostri due migliori terminali più prolifici dobbiamo trovare i loro 33 punti di media con gli altri, ma soprattutto cercando di difendere forte, perché solo tenendo basso il punteggio abbiamo possibilità di vincere. Chiusi è ultima nell’altro girone, ma i risultati più recenti, e non solo, testimoniano che non bisogna mai giudicare le squadre dalla classifica. Per loro può essere proprio la partita della svolta, per cercare di vincere e agganciare la penultima. È una squadra che sa di dover essere lì, sa come lottare per la salvezza e quindi giocherà alla morte per 40 minuti. Conosco bene tanti giocatori, qualcuno l’ho allenato: so benissimo che non molleranno un centimetro in difesa e ci faranno sudare ogni tipo di passaggio. Sarà una vera finale playoff e di conseguenza ogni dettaglio non va trascurato: alla fine vincerà chi si dimostrerà più squadra”.

Matteo Bogliardi (giocatore) – “Sto provando una sensazione pazzesca, che aspettavo dal primo giorno dopo l’operazione: tutto il lavoro che ho fatto serviva per arrivare a questo momento e poi alla futura partita. Il gruppo mi ha aiutato molto, anche prima degli allenamenti. Mi sto trovando molto bene e sono felice e contento di continuare questo processo, anche se c’è ancora qualche dettaglio da migliorare. In questo momento la difesa è la parte più importante: quando la palla comincia a scottare, è molto più facile avere la sicurezza di essere forti in difesa piuttosto che in attacco, dove si possono commettere errori per via di un tiro che può entrare o uscire. La squadra sta lavorando con aggressività negli allenamenti: sono sicuro che potremo dare un’ottima intensità anche in partita”.

Note – Azienda Bergamasca Formazione è match sponsor della gara. Con le sue 8 sedi a Treviglio, Bergamo, Albino, Almenno San Bartolomeo, Clusone, Curno, San Giovanni Bianco e Trescore Balneario, ABF è un ente autonomo e strumentale della Provincia di Bergamo, di cui è leva strategica e braccio operativo nell’ambito della formazione professionale e dei servizi all’impiego, all’interno del contesto più ampio delle politiche attive del lavoro. L’azienda fornisce servizi in risposta alle necessità del territorio, diffonde e realizza attività di formazione lungo tutto l’arco della vita del lavoratore e risponde alle richieste specifiche di aziende, enti e privati nell’ambito della formazione, dell’orientamento, dell’accompagnamento e del sostegno al lavoro. Blu Basket e Chiusi si affrontano per la seconda stagione, dopo la serie playoff di A2 2021/22, vinta dai toscani 3-2. In casa Gruppo Mascio non sono disponibili per infortunio Federico Miaschi e AJ Pacher.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Innanzitutto anche per Treviglio sarà una partita molto importante. Vengono da brutte sconfitte e per brutte intendo punteggi ravvicinati. Vorranno, senza dubbio, cancellarle. Parliamo di una squadra molto grossa, specialmente negli esterni, ma non solo. Noi, invece, essendo molto piccoli, dovremo pensare in primo luogo a colmare il gap fisico. In qualsiasi modo. Lasciandoli giocare esprimerebbero la loro straordinaria qualità; proveremo a mettere qualche granello di sabbia nel loro ingranaggio, accettando il fatto di vederli segnare canestri di talento. In ogni caso, il nostro obiettivo deve essere quello di mettere in campo la migliore difesa possibile. Per tutti i 40 minuti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ELACHEM VIGEVANO – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: PalaElachem, Vigevano (Pv)

Quando: domenica 3 marzo, 21.00

Arbitri: Boscolo Nale, Radaelli, Berlangieri

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI VIGEVANO

Michele Peroni (giocatore) – “Il livello si sta alzando giornata dopo giornata. Dopo Verona, il calendario ci propone un’altra avversaria dalla storia importante, sarà sicuramente un’altra sfida stimolante. Credo sia la partita che ogni ragazzino sogna di giocare, un evento più unico che raro ed un onore. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Anche Bologna arriva da un periodo un po’ difficoltoso, con poche rotazioni nell’ultimo periodo e con una sconfitta contro pronostico a Casale Monferrato, ma rimangono una corazzata della Serie A2, con giocatori come Pietro Aradori, che hanno calcato palcoscenici importanti, e due americani di assoluto livello. Per portarla a casa dovremo dare il 120%”.

Note – Vigevano recupera nei 12 Alessandro Amici, assente invece Lorenzo D’Alessandro.

Media – Diretta televisiva in esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 DTT) ed in streaming su Rai Play. Aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di Vigevano 1955.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Alessandro Panni (giocatore) – “Abbiamo recuperato un po’ di acciacchi, abbiamo lavorato bene, anche se non ci sono state partite, con allenamenti tosti. Abbiamo ricaricato, ma mettendo anche un po’ di benzina. Ci aspetta una nuova partita in trasferta per rifarci, dopo il brutto secondo tempo di Casale Monferrato. Sappiamo che Vigevano è squadra forte e insidiosa, perdipiù reduce dalla vittoria su un parquet difficile come quello di Verona. Vogliamo dare il massimo nelle prossime 8 partite della fase a orologio. Poi i playoff saranno un campionato a parte. Tutti entriamo sempre in campo per il bene comune, per aiutare la squadra, il collettivo sarà sempre l’unica cosa che conta. Il clima è sempre molto positivo, quest’anno le cose sono molto ben strutturate e c’è un allenatore come Caja, che ha 30 anni di esperienza in Serie A. E la nuova proprietà è molto presente”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play, diretta radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita tv su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 5 marzo, alle ore 22.35.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST