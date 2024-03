Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sulla 6^ giornata della fase a orologio

CALENDARIO

In programma la sesta giornata della fase a orologio di Serie A2 Old Wild West, 28° turno della stagione regolare. Dopo l’anticipo di venerdì Torino-Trieste, altri quattro anticipi si giocano sabato 23 marzo. Domenica 24 si disputano cinque gare; turno che si chiude lunedì 25 con i posticipi Cantù-Verona e Juvi Cremona-Rimini.

Tutto sull’anticipo del venerdì Torino-Trieste à https://tinyurl.com/b3pwetz2

Sabato 23 marzo, ore 17.00

Roma: Luiss-UEB Gesteco Cividale

Sabato 23 marzo, ore 19.00

Cisterna di Latina: Benacquista Assicurazioni Latina-Flats Service Fortitudo Bologna

Sabato 23 marzo, ore 20.30

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Unieuro Forlì

Treviglio: Gruppo Mascio-HDL Nardò Basket

Domenica 24 marzo, ore 12.00

Milano: Wegreenit Urania-Sella Cento

Domenica 24 marzo, ore 18.00

Trapani: Trapani Shark-Apu Old Wild West Udine

Rieti: Real Sebastiani-UCC Assigeco Piacenza

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Agribertocchi Orzinuovi

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Umana Chiusi

Lunedì 25 marzo, ore 20.30

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Tezenis Verona

Cremona: Ferraroni Juvi-RivieraBanca Basket Rimini

CLASSIFICA GIRONE VERDE

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 48 24 2 Acqua S.Bernardo Cantù 38 19 8 Reale Mutua Torino 38 19 8 Real Sebastiani Rieti 34 17 10 Wegreenit Urania Milano 28 14 13 Ferraroni Juvi Cremona 26 13 14 Gruppo Mascio Treviglio 22 11 15 Elachem Vigevano 1955 20 10 17 Luiss Roma 18 9 18 Moncada Energy Agrigento 12 6 21 Novipiù Monferrato Basket 12 6 21 Benacquista Assicurazioni Latina 10 5 22

CLASSIFICA GIRONE ROSSO

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 44 22 5 Apu Old Wild West Udine 40 20 7 Flats Service Fortitudo Bologna 38 19 7 Tezenis Verona 34 17 10 Pallacanestro Trieste 32 16 11 RivieraBanca Basket Rimini 26 13 14 Sella Cento 24 12 14 UCC Assigeco Piacenza 24 12 15 UEB Gesteco Cividale 24 12 15 HDL Nardò Basket 22 11 16 Agribertocchi Orzinuovi 16 8 19 Umana Chiusi 14 7 20

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento “Half Season Pass”, che comprende le gare rimanenti della stagione 2023/2024 (Serie A2+Serie B Nazionale) a 49,99€. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

LUISS ROMA – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: sabato 23 marzo, 17.00

Arbitri: Moretti, Roiaz, Giunta

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/44nv48yj

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Cividale è una compagine in grandissima forma, da qualche mese hanno trovato la quadra a livello di gioco e di roster, sono anche la miglior difesa di tutta la fase a orologio. Nelle ultime 10 partite, ovvero da quando è iniziato l’anno solare, hanno perso solamente contro Fortitudo e Cento battendo persino Trapani, Forlì e Torino. Insomma, a dispetto della posizione in classifica, affrontiamo un avversario che nasconde tantissime insidie. Giocano con tantissima energia su entrambi i lati del campo, i due punti cardine in attacco sono Redivo e Lamb, ma tutti i giocatori portano un pezzo importante per la squadra, in un sistema di gioco ben amalgamato e che gira quasi alla perfezione. Queste vittorie hanno dato loro grande fiducia e si sa: quando una squadra ha il vento in poppa è capace di fare cose oltre le proprie potenzialità. Noi non ci possiamo permettere un altro passo falso, le gare al termine sono poche e noi abbiamo necessità di fare punti: attenzione in difesa ed energia saranno le chiavi per poter uscire dal campo con 2 punti”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Giochiamo contro una delle squadre più compatte e più unite del campionato, la classifica non deve ingannarci perché ovviamente non hanno nomi altisonanti ma hanno una organizzazione, sia di gioco offensivo che difensivo, di primissimo piano. Una partita difficile, che ci darebbe una spinta straordinaria sia nella corsa playoff che nell’eventualità di playout, quindi da affrontare con un’attenzione speciale. Il fatto che ultimamente abbiamo battuto squadre della parte alta della classifica non ci deve illudere, perché battere squadre della nostra fascia sarebbe ancora più importante: dobbiamo mettercela tutta per portare a casa una partita davvero fondamentale”.

Eugenio Rota (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che perde da tante partite e vuole tornare al successo in qualsiasi modo, quindi sappiamo del pericolo che rappresenta per noi questa trasferta, ma allo stesso tempo sappiamo quanto ci possa portare avanti una vittoria, nella classifica e nel nostro percorso. Sarà sicuramente una grande battaglia e vogliamo a tutti i costi portare a casa un risultato positivo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, differita tv su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) sabato alle ore 22.00.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Dove: Palasport, Cisterna di Latina (Lt)

Quando: sabato 23 marzo, 19.00

Arbitri: De Biase, Maschietto, Marzo

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yck9wa7f

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Ovviamente affrontare la ‘fase a orologio’ da ultimi in classifica obbliga a giocare contro le prime 5 dell’altro girone e sabato per noi sarà la volta di affrontare Bologna. La troviamo, probabilmente, in un momento di affaticamento e con delle assenze molto importanti, e dovremo essere bravi a cercare di sfruttare al massimo questa opportunità. Sicuramente ci sarà una grande presenza dei tifosi della Fortitudo nel nostro nuovo Palasport a Cisterna di Latina, perché prevedo che la Fossa dei Leoni di Bologna arriverà in massa a sostenere la propria squadra, reduce da un fine settimana intenso in cui ha disputato la finale di Coppa Italia”.

Salvatore Parrillo (giocatore, capitano) – “Affrontiamo la Fortitudo che nello scorso fine settimana, in occasione della Final Four di Coppa Italia, ha battuto nettamente Trapani, che era la formazione che aveva perso meno partite in tutto il campionato, e nella finale con Forlì per buona parte del match è stata in vantaggio, nonostante le assenze avute durante la gara. Per questo, non possiamo pensare alle assenze, ma a ciò che questa squadra può fare. È allenata benissimo, il modo in cui giocano penso sia il loro vero punto di forza, perché al di là dell’avversario, provano a giocare sempre nello stesso modo. Bologna è una squadra che si affronta con umiltà, sapendo di dover rimanere concentrati e attenti per 40 minuti, consapevoli di non poterci permettere distrazioni, delle quali sarebbe pronta a punirci. Stiamo lavorando molto sulla nostra attenzione e sulla possibilità di riuscire a metterli in difficoltà sulle loro eventuali piccolissime defezioni. Dobbiamo essere bravi nel pensare a noi, mettendo in campo tutta l’energia, che alcune volte ci è mancata, e che non deve assolutamente accadere con la Fortitudo, che è una compagine attenta ed energica per tutta la durata della partita. Noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo bisogno di ogni piccolo aiuto per riuscire a compiere questa impresa, ci stiamo provando con tutte le nostre forze e speriamo che la gente questa cosa la capisca e sia pronta ad aiutarci, perché il risultato in cui speriamo sarebbe una grande soddisfazione per noi, per Latina, per questa maglia e pensiamo che possa far piacere a tutti”.

Note – Ex dell’incontro Jacopo Borra (ha vestito la maglia della Fortitudo dal 2007 al 2010 e anche nella stagione 2021/22) e Riccardo Bolpin (a Latina nella stagione 2019/20). Alexander Cicchetti, ancora in ripresa da un infortunio, probabilmente non prenderà parte al match.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Teo Alibegovic (vicepresidente) – “Siamo reduci da una grande Final Four di Coppa Italia, dove tutti hanno riconosciuto che (senza un determinato episodio) saremmo anche usciti vincitori. A parte questo aspetto, sono molto soddisfatto di come stiano continuando ad andare le cose. A questo punto della stagione pensavo servisse più tempo per la costruzione di una squadra nuova, come siamo noi. Invece è stata una Fortitudo da subito competitiva. Il lavoro del coach, dello staff e di tutti i giocatori in organico è stato eccellente, con una totale applicazione sul lavoro che siamo certi – portandola avanti anche in questi mesi – che potrà regalarci nuove soddisfazioni”.

Note – Assenti gli infortunati Matteo Fantinelli e Pietro Aradori.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno, differita tv su TRC Bologna martedì 26 marzo, alle ore 22.35.

NOVIPIÙ MONFERRATO – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: sabato 23 marzo, 20.30

Arbitri: Dionisi, Lupelli, Berlangieri

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/5bndfdhn

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (capo allenatore) – “Giochiamo contro una squadra che è in super forma dopo la meritatissima vittoria della Coppa Italia, con un roster molto profondo, basti pensare che dalla panchina escono giocatori come Pascolo e Cinciarini, ed allenata da uno dei migliori allenatori di questa categoria. Sarà una partita durissima, ma in questi giorni abbiamo cercato di lavorare più su noi stessi e di resettare, per cercare fiducia mentale e di mettere un po’ di benzina nelle gambe che ci era mancata nell’ultimo periodo. Sappiamo che giocheremo contro una squadra molto forte, ma siamo concentrarti e proveremo sicuramente a fare risultato”.

Note – Nulla da segnalare. In casa rossoblù debutto da capo allenatore per Stefano Cova, in precedenza vice, subentrato a Fabio Di Bella.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Arriviamo a questa partita dopo la soddisfazione della vittoria della Coppa Italia, traguardo importante per il club e gratificante per tutti noi, dai giocatori allo staff. Un risultato che però ora dobbiamo avere la capacità di mettere da parte, perché ci aspettano 5 partite per chiudere la stagione regolare, con l’obiettivo di assicurarci il primo posto sia per dare valore a quello che abbiamo fatto sino ad ora, sia per l’importanza del vantaggio del campo in chiave playoff. Sappiamo ci aspettano soprattutto 3 partite in trasferta contro 3 squadre che stanno lottando per salvarsi, quindi con tutte le difficoltà del caso. Iniziamo da Monferrato, che nelle ultime due partite casalinghe ha vinto in maniera importante con la Fortitudo e perso con un canestro nel finale contro Verona. Quindi è una squadra che soprattutto in casa ha il potenziale per metterci in difficoltà e dovremo essere bravi nel farci trovare pronti soprattutto mentalmente, per affrontare la partita al meglio”.

Giacomo Zilli (giocatore) – “Sabato ci aspetta una partita tosta, contro un avversario che in casa ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre di alta classifica. Dobbiamo andare a Casale concentrati e giocare la nostra pallacanestro, consapevoli che non sarà una passeggiata”.

Note – Riprende il cammino in campionata per l’Unieuro Forlì che, dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia, è chiamata all’insidiosa trasferta di Casale Monferrato, contro avversari che hanno già dimostrato il proprio valore nell’affrontare le big del girone Rosso. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto della storica conquista della Coppa Italia, con due pagine riservate all’evento, oltre allo speciale “Muro social”, con alcune delle tante storie nelle quali in tantissimi hanno taggato @pallforli per condividere le emozioni della coinvolgente conquista del trofeo. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. È stata lanciata con grande successo la nuova App, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android. Contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso saranno sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per partecipare ai nuovi contest occorre aggiornare la propria versione. Per scaricare l’App clicca iOS per Apple e Play Store per Android. È online fino a mezz’ora prima della palla a due l’App contest “Indovina lo scarto”, che mette in palio 5 biglietti per il settore Giallo per la partita contro la JuVi Cremona del 30 marzo prossimo, con palla a due alle ore 20.00.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming in abbonamento su LNP Pass QUI. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita della gara mercoledì 27 marzo alle ore 21.00 e venerdì 29 marzo alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.105 e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – HDL NARDÒ

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: sabato 23 marzo, 20.30

Arbitri: Almerigogna, Marco Attard, Bonotto

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3e48hk3x

QUI TREVIGLIO

Giorgio Valli (allenatore) – “Durante la sosta, abbiamo avuto la possibilità di lavorare con i ragazzi che sono stati per troppo tempo fuori dal campo: abbiamo recuperato Miaschi, Guariglia e Pacher. Come effettivi ci saremo tutti, anche se le percentuali di forma non saranno ottimali, ma in partite come quella di sabato è importante la voglia di portare a casa il risultato. Nardò è una squadra formata da 10 elementi e in salute perché ha vinto e, anche con le migliori, è stata a contatto. Conosco abbastanza bene tre giocatori come Maspero, Iannuzzi e Ferrara perché li ho allenati in un recente passato. Hanno una coppia di americani molto importante come Stewart Jr e Smith, che è tra i migliori marcatori del campionato. Sono allenati molto bene da Luca Dalmonte e ci daranno grossi grattacapi a livello tattico, perché cambieranno tante difese. Però siamo pronti, ci abbiamo lavorato e credo che faranno la differenza la voglia e l’impatto fisico sulla partita. Soprattutto giocando in casa, dobbiamo mettere la partita su binari di basso ritmo nei confronti degli avversari, proprio per avere qualche chance in più di rubare palla e andare in contropiede: è fondamentale. Altrimenti siamo figli delle percentuali e diventa una lotteria”.

Bruno Cerella (giocatore) – “Sono stati 15 giorni per reinserire i compagni che hanno recuperato dagli infortuni ed è stato come se fossero arrivati nuovi giocatori, perché durante l’emergenza ci siamo inventati dei ruoli e l’allenatore ha dovuto cambiare le strategie. È desiderio di tutta la squadra riuscire a interpretare la propria miglior pallacanestro, partendo dal fatto che siamo al completo e che potremo esprimere anche a livello fisico un gioco diverso. Più che guardare agli avversari, dobbiamo pensare a noi stessi, provando a fare un passettino alla volta ed essere una squadra in grado di competere per 40 minuti. In questo modo, riusciremo a vincere anche quelle partite che abbiamo perso di 2 o di 1. Dobbiamo crescere dal punto di vista agonistico e mentale: sarà fondamentale per continuare fino alla fine dell’anno con un andamento diverso di crescita. Ultimamente è mancato un po’ di agonismo dal punto di vista difensivo, dovuto anche al momento di difficoltà a livello di roster, perché tante volte eravamo in 6 o 7, con alcuni giovani che accompagnavano la squadra. Mi auguro che ora, essendo tutti insieme uniti, possiamo partire dalla difesa per prendere forza, per esprimere la nostra pallacanestro in corsa e in contropiede, facendo anche canestri facili che ci danno fiducia”.

Note – Audi Bonaldi Gruppo Eurocar Italia è match sponsor della gara. L’importante realtà commerciale nel settore automobilistico italiano, presente a Treviglio, Bergamo – dove ha il quartier generale – Milano, Lecco e Sondrio, vanta un fatturato consolidato che supera i 400 milioni di euro, la vendita di oltre 250.000 automobili in sessant’anni di attività, e la collaborazione di 340 persone e di 15 rivenditori autorizzati esterni. Con oltre 15.000 veicoli venduti ogni anno, il Gruppo Bonaldi rappresenta 11 marchi distinti con propria struttura organizzativa e commerciale: Audi, Volkswagen, Škoda, Seat, Cupra, Volkswagen Veicoli Commerciali, Porsche, Lamborghini, Audi Prima Scelta :plus, Volkswagen Usato Certificato e Supernova Car Outlet, punto di riferimento nel mercato dell’usato di qualità. Nel 2018 il Gruppo Bonaldi è entrato a far parte di Eurocar Italia. È il primo confronto in assoluto tra Blu Basket e Nardò Basket. Tra i pugliesi l’ex di turno è Lorenzo Maspero, in canotta biancoblù nella passata stagione (36 presenze e 159 punti in campionato). In casa Gruppo Mascio torneranno disponibili Federico Miaschi, AJ Pacher e Tommaso Guariglia.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI NARDÒ

Luca Dalmonte (allenatore) – “Sia prima che dopo il weekend di sosta abbiamo puntualizzato alcuni aspetti per la nostra identità, difensivi e offensivi, nella direzione della trasferta di Treviglio. Il nostro prossimo avversario ha recentemente pagato assenze pesanti, sia dal punto di vista della qualità, sia dal punto di vista numerico. Pacher, Guariglia e Miaschi sono giocatori importanti. Una squadra che nell’ultimo periodo è stata condizionata nei risultati proprio da queste assenze. Sono un roster profondo, con tante variabili tecniche e tattiche. Sarà una partita complessa dal punto di vista della lettura tecnica e tattica. Da parte nostra sarà importantissimo avere chiare le idee sul piano partita, per affrontare difensivamente e offensivamente un avversario che per qualità e profondità dell’organico presenta per noi parecchie criticità da risolvere”.

Lazar Nikolic (giocatore, ala) – “In questi giorni ci siamo concentrati innanzitutto sul lavoro, finalizzato a riprenderci da piccoli infortuni che magari ci portavamo dietro da settimane, poi abbiamo lavorato di squadra, sullo stare insieme difensivamente e offensivamente. Questa è una partita importantissima sia per loro che per noi, loro cercheranno di rifarsi, noi di dare continuità alla buona vittoria contro Monferrato. Anche se sono in difficoltà, non sarà facile per noi. Ci aspettiamo una partita tosta”.

Note – Ex di turno Lorenzo Maspero, che ha vestito la canotta di Treviglio nel campionato di A2 2022/23, collezionando 40 presenze (29 in stagione regolare, 7 nei playoff, 3 in Supercoppa, 1 in Coppa Italia) e 175 punti (4.4 di media).

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

WEGREENIT URANIA MILANO – SELLA CENTO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: domenica 24 marzo, 12.00

Arbitri: Centonza, Rudellat, Grappasonno

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/5n7csuzt

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Arriviamo alla sfida con Cento dopo due vittorie importanti, che ci hanno ridato nuova energia per arrivare alla migliore posizione possibile in vista dei playoff. Di fronte avremo un’avversaria ambiziosa e con un roster di qualità, che ha il nostro stesso obbiettivo nelle ultime giornate della fase ad orologio. Abbiamo avuto qualche problema in allenamento durante la settimana, complici acciacchi ed infortuni, ma vogliamo continuare la nostra striscia positiva e regalare un bel successo al nostro pubblico”.

Note – Incerta la presenza di Andrea Amato e Gerald Beverly, assenti nelle ultime due gare per infortunio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “L’Urania Milano è un’ottima squadra che ha fatto un bel campionato, ha avuto un piccolo momento di crisi tra la fine della prima fase e l’inizio dell’orologio, ma è una squadra lunga, che ama giocare una pallacanestro offensiva. Noi dovremo cercare di non farli accendere, perché sono una squadra che, se la lasci giocare, può fare tranquillamente anche 90 punti”.

Davide Bruttini (giocatore) – “Domenica a Milano ci aspetta una partita molto importante: fare 2 punti in trasferta in questo momento della stagione sarebbe cruciale, visto che le nostre dirette concorrenti stanno correndo forte, lo stiamo facendo anche noi ma dobbiamo continuare. Loro pur essendo già nei playoff vorranno difendere la loro posizione e quindi sarà difficile come tutte le ultime partite”.

Note – Assenti Federico Mussini, Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti per infortunio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass; differita tv in chiaro martedì alle 21.00 su Made In Bo (canale 88 del digitale terrestre). Per gli aggiornamenti in tempo reale seguire i profili social della Sella Cento.

TRAPANI SHARK – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: domenica 24 marzo, 18.00

Arbitri: Ursi, Barbiero, Luca Attard

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/5t4thv46

QUI TRAPANI

Andrea Diana (allenatore) – “Ho trovato un ambiente molto motivato, carico e super strutturato, grazie agli ingenti investimenti fatti dal Presidente Antonini. La squadra mi ha accolto molto bene, abbiamo fatto pochi allenamenti insieme e siamo in una fase embrionale di conoscenza reciproca. Domenica arriverà una squadra che lotta per vincere il campionato come Udine, che ha inserito da poco un giocatore come Cannon, che ha vinto il campionato nelle ultime due edizioni. Udine arriverà a Trapani senza mai aver perso una partita in questa fase ad orologio e potendo vantare la miglior difesa del campionato. Noi dovremo essere bravi a pareggiare il loro livello di energia, cercando di imporre il nostro gioco”.

Matteo Imbrò (giocatore) – “Come in tutte le rivoluzioni ci vorrà un po’ di tempo per assestarci e per entrare in totale sintonia con il nuovo coach. Abbiamo un obbiettivo e dobbiamo raggiungerlo. Domenica affronteremo una grande squadra che ha cambiato marcia e che come noi vuole fare il salto di categoria. Sarà una bella sfida, ma credo che con il supporto del nostro pubblico avremo uno stimolo in più”.

Note – Tutti a disposizione. In casa Trapani Shark debutto per il nuovo capo allenatore Andrea Diana, subentrato a Daniele Parente.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI UDINE

Lorenzo Pomes (assistente allenatore) – “Andiamo ad affrontare una squadra molto forte con talento, composta da giocatori con esperienza. Conosciamo il peso specifico che hanno i giocatori all’interno della squadra e ci stiamo preparando ad affrontarli. Sarà un altro test per noi del nostro percorso che stiamo facendo: giocheremo a testa alta e cercando di dare tutto quello che abbiamo in campo”.

Raphael Gaspardo (giocatore) – “È stato un periodo tosto dove abbiamo avuto molte partite ravvicinate. Siamo stati bravi a fare bottino pieno. Si tratta di un momento molto pericoloso per affrontare Trapani, perché con il cambio di allenatore i giocatori cercheranno di dimostrare il loro valore. Noi ci adatteremo su quanto fatto per ora e cercheremo di fare del nostro meglio”.

Note – Tutti a disposizione i giocatori del roster per coach Vertemati. Le condizioni di salute di Jason Clark sono valutate giorno per giorno. Recentemente i friulani hanno ingaggiato Jalen Cannon, ala/centro Usa classe ’93, 198 centimetri, nella scorsa stagione alla Vanoli Cremona.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

REAL SEBASTIANI RIETI – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 24 marzo, 18.00

Arbitri: Ferretti, Ugolini, Bartolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/52c6fbch

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “In questo periodo abbiamo cercato di ricaricare le energie, soprattutto mentali. Questo campionato è molto lungo e lo sforzo è sempre molto elevato. Piacenza è una squadra giovane, che fa dell’energia la sua caratteristica principale. Dovremo esser bravi e precisi nelle due fasi. Speriamo che questo trend positivo crei molta partecipazione da parte dei nostri tifosi”.

Marco Spanghero (giocatore) – “Finalmente domenica torniamo davanti al nostro pubblico, dopo la trasferta di Bologna e un weekend di pausa. Siamo in un ottimo momento, ma troveremo una squadra in piena lotta playoff, che farà di tutto per evitare i playout. In questa fase le squadre come Piacenza si giocano tutto o quasi, quindi siamo ben consapevoli di non poter abbassare la guardia. Loro sono una squadra un po’ atipica, visto che non hanno un esterno americano (Miller, ndr), ma riescono comunque a trovare soluzioni con vari giocatori”.

Note – Archiviate le finali di Coppa Italia, la Sebastiani torna in campo per la sesta giornata della fase a orologio del campionato di Serie A2. La Sebastiani arriva da 4 vittorie consecutive, con la gemma della vittoria al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna, arrivata meno di due settimane fa.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “A mio avviso Rieti è una squadra che può ambire alla promozione finale, li ho visti di persona a Bologna e sono rimasto molto impressionato. Hanno una coppia di americani tra le migliori del campionato a livello fisico e di conoscenza del gioco, in più sono profondi e hanno tanti giocatori d’esperienza. Ci aspettiamo una partita difficile, dovremo reggere a rimbalzo e pareggiare il loro apporto fisico, per cui servirà un grande sforzo sia fisico che mentale”.

Brady Skeens (giocatore) – “La Real Sebastiani Rieti è una squadra tosta, ma sappiamo di potercela giocare con tutti. Dobbiamo solo andare là concentrati, a questo punto della stagione ogni match è fondamentale e dobbiamo vincere più partite possibile. Daremo tutto”.

Note – Out Malcolm Miller e Lorenzo Querci. Quest’ultimo ha accusato un problema muscolare nella partita contro la Luiss Roma.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

ELACHEM VIGEVANO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaElachem, Vigevano (Pv)

Quando: domenica 24 marzo, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Cassina, Giovannetti

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/bdfwffn8

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Orzinuovi è una squadra che ha cambiato faccia diverse volte nel corso del campionato. Questi cambiamenti hanno consentito loro di trovare un equilibrio in campo, grazie a due stranieri che hanno dato equilibrio al gruppo. È innegabile che si tratta di una sfida fondamentale per il prosieguo del campionato, quindi occorrerà entrare in campo con la faccia giusta sin dalla palla a 2, limitando le soluzioni offensive di Orzinuovi e dall’altra parte del campo attaccare con ordine e con soluzione di continuità”.

Leonardo Battistini (giocatore) – “Ci stiamo allenando molto bene, con grande intensità e con l’obiettivo di inserire al meglio nel nostro sistema Ceron, l’ultimo arrivato. È l’occasione per consolidare certi meccanismi e aumentare ulteriormente l’attenzione. Dopo la pausa ci aspettano 5 partite che valgono tantissimo, ognuno quasi una finale, è importante mettere in campo ancora maggiore grinta, proveremo a vincere il numero maggiore di partite possibili. Orzinuovi rappresenta un bel test, un’occasione davanti ai nostri tifosi ed a noi stessi di cominciare questa fase decisiva con un bel risultato. Sappiamo che non sarà facile, loro arrivano da 3 sconfitte in partite giocate per larghi tratti punto a punto, e avevano cominciato la fase a orologio battendo Cantù e Luiss Roma. Per cui non dovremo sottovalutarli, piuttosto essere aggressivi e seguire le indicazioni dello staff tecnico”.

Note – In casa Elachem sempre assente Lorenzo D’Alessandro, prima partita in maglia gialloblu per il neoacquisto Marco Ceron, guardia/ala classe ’92, 195 centimetri, proveniente da Chiusi.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di Vigevano 1955.

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente allenatore) – “Siamo attesi da una partita molto tosta, perché Vigevano sta lottando per conquistare un posto nei playoff. Sono una squadra che presenta un importante pacchetto di giocatori italiani, reduci dalla promozione della scorsa stagione, ai quali sono stati aggiunti due tasselli americani come Tyler Wideman e Ike Smith, capaci, in coppia, di produrre quasi 50 punti di media a partita. Sarà per noi importante limitare il loro binomio statunitense, avere un approccio ed un impatto fisico e spigoloso alla gara, cercando di vincere la lotta a rimbalzo per poi correre in contropiede”.

Gennaro Tessitore (Club Manager) – “Nella mia carriera ho avuto la fortuna di indossare la canotta di Vigevano, una piazza molto calda, dove il fattore campo ha un peso specifico importante e può fare la differenza. Noi dovremo essere bravi a restare concentrati, senza lasciarci condizionare da situazioni esterne al gioco e sono certo che faremo una prestazione solida. È una partita molto importante per entrambe le squadre, come tutte, arrivati a questo punto della stagione, e si prospetta grande spettacolo, grazie anche ai nostri tifosi che non mancheranno di seguirci”.

Note – Torna a giocare in trasferta, dopo la pausa forzata dovuta alla disputa della Coppa Italia, l’Agribertocchi Orzinuovi. Michele Peroni ha indossato la canotta di Orzinuovi nella prima parte della stagione 2018/19 in Serie B agli ordini di coach Stefano Salieri. È un incrocio emotivo particolare anche per Alessandro Muzio, direttore sportivo di Orzinuovi, che ha difeso i colori di Vigevano per un biennio (1999-2001) e Gennaro Tessitore, Club Manager di Orzinuovi, con indosso la canotta ducale nel 2017.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – UMANA CHIUSI

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 24 marzo, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Perocco, Roca

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/ahkDR

QUI AGRIGENTO

Marco Morganti (vice allenatore) – “Domenica arriva Chiusi, 2 punti in più di noi, è una squadra ferita perchè domenica nel recupero contro la Juvi Cremona ha perso di 1 solo punto, con qualche strascico in casa, quindi verrà qui a giocarsi tutte le carte per non rimanere fanalino di coda nel proprio girone, che determinerà la retrocessione diretta. Si presume una battaglia, noi vogliamo tornare assolutamente ad una vittoria, perché ce lo meritiamo, stiamo lavorando sodo. Abbiamo raccolto poco nelle ultime giornate e ci aspettiamo una spinta e un aiuto dal pubblico, perché la stagione non è ancora finita e vogliamo dire la nostra fino alla fine”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Noi e Agrigento siamo più o meno nella stessa situazione, forse loro sono messi un po’ meglio. La classifica di Agrigento non dice niente del talento della squadra. Hanno giocatori con grande potenziale offensivo e, specialmente in casa, riescono ad esprimere la loro pallacanestro. Noi dovremo stare molto concentrati e l’inizio della partita sarà importantissimo. Iniziando male, con il pubblico e l’aggressività dei loro giocatori, la partita potrebbe diventare difficile. In secondo luogo non dobbiamo portarci dietro scorie da domenica scorsa; a livello mentale potrebbero farci disunire alla prima difficoltà”.

Note – Viktor Gaddefors out per infortunio nella partita di Agrigento.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – TEZENIS VERONA

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: lunedì 25 marzo, 20.30

Arbitri: Miniati, Wassermann, Tirozzi

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/fiKPV

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Sarà una partita difficile, perché affrontiamo una squadra forte, che ha appena confermato le sue ambizioni inserendo Ivan Buva, per colmare l’assenza di uno dei suoi due americani. Chiaramente noi vogliamo fare la nostra partita e fare risultato. Vogliamo soprattutto tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. La squadra si sta preparando bene, in settimana abbiamo avuto buoni segnali e quindi siamo fiduciosi di poter fare un’ottima partita.”.

Gabriel Tarallo (giocatore) – “Sappiamo che adesso arriva il momento decisivo del campionato. Vogliamo e dobbiamo farci trovare pronti per il finale della stagione regolare. Verona è una squadra molto forte e che punta in alto, quindi ci aspetta una partita non semplice. La Coppa Italia, anche se ovviamente non è andata come avremmo voluto, è stata comunque una spinta per riprendere a lavorare in maniera decisa in settimana, con l’obiettivo di riprendere con decisione il nostro cammino”.

Note – Roster al completo per Cantù.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Riparte la fase ad orologio e affronteremo Cantù. Secondo me, sono una delle due o tre squadre con il tasso di talento più alto di tutta la Serie A2. Sono un team con veramente tanti punti nelle mani, tanta carne al fuoco nel poter produrre una pallacanestro di alta qualità offensivamente. Inoltre, mi sembra che nella partita di Coppa Italia abbiano dato una stretta significativa anche alla parte difensiva, fase del gioco che qualche volta gli ha fatto difetto nel corso della stagione. Li considero una delle candidate al salto di categoria, proprio per la quantità di buoni giocatori, di buone mani ed in generale di giocatori di alto livello. Sono una squadra formata da atleti di alto profilo per questa categoria e chiaramente in questi casi nessuno si nasconde, e loro non l’hanno fatto. Arriviamo a questa gara in un momento molto particolare, un momento di cambiamenti e trasformazioni per noi. Attraversiamo un periodo fatto di molte assenze e di oggettiva difficoltà a mettere insieme degli allenamenti competitivi. Dobbiamo utilizzare anche le partite per riuscire a dare un indirizzo ad una nuova struttura di squadra, che sarà ovviamente legata all’arrivo di un nuovo giocatore come Ivan Buva. Ivan è un giocatore molto diverso rispetto a Murphy, gli dobbiamo chiedere cose diverse e con lui dobbiamo abituarci a fare cose diverse. Dobbiamo essere bravi inoltre a cambiare la misura del tempo, nel senso che ciò che di solito richiede giorni, noi lo dobbiamo comprimere in ore, quello che richiede ore lo dobbiamo comprimere in minuti e quello che richiede minuti lo dobbiamo comprimere in secondi. Abbiamo poco tempo a disposizione, abbiamo poco personale e soprattutto dobbiamo lavorare in palestra facendo spesso a meno del 5 contro 5, che è l’unico modo reale per poter mettere insieme delle abitudini cestistiche in tempi molto brevi. Questo è quello che ci viene richiesto e quello che ci stimola, sapendo che le partite che ci separano da qui alla fine della regular season dovranno per noi rappresentare il territorio da utilizzare per riuscire a dare una forma diversa ed un carattere diverso, dal punto di vista cestistico, alla nostra squadra”.

Lorenzo Penna (giocatore) – “Affrontiamo la prima partita dopo la pausa per la Coppa Italia, sarà un match molto impegnativo, perché affrontiamo una delle migliori squadre del girone Verde. Noi vogliamo tornare a vincere dopo la sconfitta contro l’Urania Milano, ci servirà essere concentrati e solidi nei momenti di difficoltà che arriveranno nel corso della gara”.

Note – Indisponibili Francesco Stefanelli, Kamari Murphy e Federico Massone. Esordirà Ivan Buva in maglia numero 25; l’ala/centro croata classe ’91, 208 centimetri, proviene dai giapponesi del Toyama Grouses.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita tv su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00, con replica mercoledì alle ore 15.00.

FERRARONI JUVI CREMONA – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: lunedì 25 marzo, 20.30

Arbitri: Radaelli, Tallon, Spessot

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/wCJ46

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La prossima partita casalinga ci vede affrontare Rimini, una squadra costruita per competere per la vittoria finale. Passata attraverso una serie di difficoltà iniziali, gli avversari sono riusciti a trovare una chimica efficace, che li ha portati a vincere 9 delle ultime 11 partite. Noi siamo consapevoli che abbiamo bisogno di una vittoria per raggiungere matematicamente i playoff. La squadra è carica e concentrata per togliersi questa grande soddisfazione davanti al nostro pubblico”.

Gabriele Benetti (giocatore) – “Lunedì affronteremo Rimini, squadra con un roster profondo e che viene da un ottimo momento di forma e alchimia, dimostrato dalle 9 vittorie in 11 partite. Noi anche veniamo da una vittoria a Chiusi, vittoria che ci ha dato ossigeno e fiducia, perché venivamo da un momento di difficoltà. Vogliamo chiudere il prima possibile il discorso salvezza e pensare ad un buon piazzamento per i playoff”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (vice allenatore) – “Siamo molto soddisfatti del nostro rendimento recente, ma assolutamente non appagati, in quanto la classifica rimane corta e la lotta per la salvezza diretta apertissima. Abbiamo il dovere di affrontare ogni partita con grande fame, perché ogni vittoria può essere decisiva per l’esito finale della stagione. Sappiamo che la Juvi Cremona è una squadra molto talentuosa, che ama spingere il contropiede e trovare tiri in transizione: sarà necessario prestare grande attenzione e controllare il ritmo della gara, per evitare che i loro tiratori trovino fiducia”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma streaming LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv lunedì dalle 23.20. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST