Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sulla 7^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si gioca la settima giornata di Serie A2 Old Wild West 2023/24 nel girone Rosso; cinque gare sono in programma mercoledì 1° novembre. Udine-Fortitudo Bologna è rinviata a mercoledì 15 novembre, per la contemporaneità con Udinese-Cagliari di Coppa Italia di calcio, in programma allo Stadio Friuli, attiguo al Palasport “Carnera”.

Mercoledì 1° novembre, ore 17.00

Lecce: HDL Nardò Basket-Agribertocchi Orzinuovi

Mercoledì 1° novembre, ore 18.00

Forlì: Unieuro-UEB Gesteco Cividale

Chiusi: Umana-Tezenis Verona

Rimini: RivieraBanca Basket-Sella Cento

Mercoledì 1° novembre, ore 20.30

Piacenza: UCC Assigeco-Pallacanestro Trieste

Rinviata a mercoledì 15 novembre, ore 20.30

Udine: Apu Old Wild West-Flats Service Fortitudo Bologna

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Flats Service Fortitudo Bologna 12 6 0 Unieuro Forlì 10 5 1 Apu Old Wild West Udine 10 5 1 Tezenis Verona 8 4 2 UCC Assigeco Piacenza 6 3 3 Pallacanestro Trieste 6 3 3 HDL Nardò Basket 4 2 4 RivieraBanca Basket Rimini 4 2 4 Sella Cento 4 2 4 UEB Gesteco Cividale 4 2 4 Agribertocchi Orzinuovi 2 1 5 Umana Chiusi 2 1 5

LE PARTITE

HDL NARDÒ – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: mercoledì 1° novembre, 17.00

Arbitri: Caforio, Maschietto, Rodia

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2asyh5zs

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Dopo un avvio difficile, abbiamo ritrovato con Piacenza e Cividale la solidità per affrontare i passaggi difficili delle partite. Ma questo sarà un campionato lunghissimo, in cui serviranno in ogni momento lucidità, equilibrio e concentrazione, che secondo me alla fine faranno la differenza. Orzinuovi per noi è un’opportunità per scavare un piccolo solco con le dirette concorrenti. È una partita molto importante, ma non sarà facile”.

Jacopo Borra (giocatore, centro) – “Alla chiamata di Nardò Basket ho detto subito sì, vengo anche per dimostrare quello che lo scorso anno non sono riuscito a dimostrare o che ho dimostrato solo nel finale di stagione. A Cividale ho visto buone cose, soprattutto la disponibilità da parte di tutti a fare il compito assegnato dal coach. Orzinuovi cercherà di riscattarsi, ma per noi sarà un passaggio cruciale della stagione. È tutto nelle nostre mani”.

Note – Assente Andrea Donda, sempre alle prese con un problema alla spalla destra.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming per abbonati su LNP Pass. La Società aggiornerà in tempo reale i parziali del match sulla propria pagina Facebook e sull’account Instagram.

QUI ORZINUOVI

Matteo Mattioli (primo assistente) – “Nardò è una formazione che sta vivendo un buon momento di forma ed è reduce da due vittorie in altrettante gare. Hanno inserito nelle rotazioni, durante l’ultima settimana, due giocatori che erano già presenti nel roster della passata stagione, come Jacopo Borra e Lorenzo Baldasso. Sono una squadra che fa della fisicità e del gioco sull’interno i propri punti di forza, noi dovremo essere bravi a limitarli sotto questi aspetti e a vincere la lotta a rimbalzo”.

Daniel Donzelli (giocatore, ala forte) – “Nardò è una squadra molto fisica e, se vogliamo competere con loro, sarà necessario vincere la battaglia a rimbalzo. Siamo attesi da una partita rognosa ed un ambiente caldo. Ho, infatti, trascorso due anni della mia carriera in Puglia (a Brindisi, ndr), dove i tifosi spesso sono il sesto uomo in campo e possono fare la differenza. Dovremo essere bravi a tenere botta e rispondere colpo su colpo, per cercare così di portare a casa la vittoria”.

Note – Seconda gara consecutiva in trasferta per l’Agribertocchi Orzinuovi, dopo la sconfitta maturata al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna. Sono due gli ex della gara ed entrambi ora sotto i colori di Orzinuovi: Ruben Zugno ha vestito la canotta dei salentini nella seconda parte della passata stagione, fatturando 11.7 punti di media a partita e dando un contributo cruciale nel raggiungimento dei playoff promozione, mentre Ennio Leonzio ha sposato la causa di Nardò durante l’annata 2021/22 (Serie A2), producendo 7.7 punti di media a partita.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

UNIEURO FORLÌ – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: mercoledì 1° novembre, 18.00

Arbitri: Cassina, Lupelli, Picchi

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/56p2kexw

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Si torna subito in campo e ci poniamo l’obiettivo di dare continuità all’importante vittoria in trasferta contro Piacenza. Siamo consapevoli che Cividale farà di tutto per metterci in difficoltà e giocherà sicuramente una partita tattica e gagliarda. Però il nostro obiettivo, innanzitutto attraverso l’energia e la concentrazione, è di fare una partita solida, in cui dalla palla a due, in ogni momento della gara, dobbiamo trasmettere l’idea di voler raggiungere la vittoria, con personalità, davanti ai nostri tifosi”.

Giacomo Zilli (giocatore) – “Ci aspetta una partita molto tosta, contro un avversario ostico. Sappiamo molto bene che in questo campionato e in questo girone non ci sono partite facili. Cividale ad oggi ha raccolto meno di quanto seminato e ha un roster molto competitivo e molto forte, con delle individualità importanti. Dovremo esprimerci al meglio per portare a casa il risultato”.

Note – Superato il giro di boa del girone di andata con la vittoria al PalaBanca di Piacenza, la regular season pone di fronte alla Pallacanestro 2.015 Forlì il turno infrasettimanale casalingo contro la UEB Gesteco Cividale di coach Pillastrini, una delle formazioni che nella passata stagione più ha stupito nel suo anno da “rookie” in Serie A2. Sarà possibile acquistare il biglietto sia online, al seguente link https://bit.ly/TickOL-2324, che in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket. Il giorno della partita la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta anche dalle 10.00 alle 12.00. Nel pomeriggio, invece, dalle ore 17.00, un’ora prima dell’orario di inizio della partita. Continua #Brividi, la campagna abbonamenti della Pallacanestro 2.015 Forlì. È entrata nel vivo l’ultima fase della campagna abbonamenti e assicurarsi i #BRIVIDI di qui fino a fine stagione continua a convenire. Sottoscrivendo l’abbonamento, infatti, si possono risparmiare almeno 4 partite. Le riduzioni rimangono applicabili con la solita scontistica. Tutte le info QUI. In occasione del match casalingo contro Cividale tornano le iniziative della Pallacanestro 2.015 Forlì. A cominciare dall’attesissimo #ShootThePassion, due tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro Arena all’intervallo della partita; se si fa canestro ci si aggiudica una Tv offerta da Unieuro, due abbonamenti, una felpa ed eventuali altri premi. Per iscriversi a #ShootThePassion cliccare QUI. È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, il lancio del nuovo gioco social “5 Domande a…” Daniele Cinciarini, tante foto e molto altro. Per consultare il Match Program potete cliccare QUI. Come consuetudine farà il suo ingresso sul parquet della Unieuro Arena anche il #SestoUomo, l’iniziativa di Pallacanestro 2.015 Forlì che schiera in campo, alla presentazione, un tifoso, in rappresentanza dell’intera tifoseria biancorossa, e un partner, in rappresentanza di tutti i sostenitori della Società.

Media – Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita di Unieuro Forlì – UEB Gesteco Cividale venerdì 3 novembre alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul canale WhatsApp.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (coach) – “Forlì è una delle migliori squadre del campionato, sarà una grande partita. Non abbiamo giocato bene con Nardò, dopo aver affrontato due trasferte difficili prima, a Piacenza e Udine, senza riuscire a vincere ma dando dei bei segnali; l’ultima partita, invece, è stata al di sotto delle nostre possibilità. Abbiamo fatto delle scelte molto particolari, contando sulla crescita dei nostri giocatori, e adesso vogliamo far vedere che questa crescita comincia a dare i suoi frutti. Abbiamo grandi aspettative su questa partita, soprattutto per far vedere i risultati del lavoro che questi ragazzi stanno svolgendo con grande impegno in allenamento”.

Matteo Berti (giocatore) – “Andiamo a Forlì, squadra molto forte sia dal punto di vista offensivo che difensivo, seconda in classifica, sotto solo alla Fortitudo. Proveremo a riscattarci da queste tre sconfitte consecutive, daremo il massimo per portarla a casa, contro una squadra costruita davvero bene. Sia il reparto guardie che il reparto lunghi hanno grande talento su entrambi i lati del campo, ma noi faremo del nostro meglio, come del resto abbiamo sempre fatto durante le prime sei partite”.

Note – Assente Giacomo Furin, per l’infortunio rimediato contro Nardò.

Media – Diretta per abbonati su LNP Pass, differita su Telefriuli (media partner UEB Gesteco Cividale) mercoledì alle ore 22.00.

UMANA CHIUSI – TEZENIS VERONA

Dove: PalaPania, Chiusi (Si)

Quando: mercoledì 1° novembre, 18.00

Arbitri: Vita, Centonza, Bartolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/43v2hztd

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Con Verona sarà una partita molto fisica. Loro sono in questo momento la miglior difesa del campionato per fisicità, pressione e organizzazione. Quindi senza dubbio dovremo attaccare con raziocinio, senza perdere troppi palloni e senza soffrire troppo la loro pressione. Dovremo fare molta attenzione in attacco e difensivamente provare a superarci, contro giocatori di altissimo livello”.

Lorenzo Raffaelli (giocatore) – “Abbiamo dato tutto a Rimini, ma purtroppo non è bastato. Siamo in un momento di emergenza fisica, ma allo stesso tempo la squadra è più compatta che mai e le prestazioni lo dimostrano. Venderemo cara la pelle anche contro Verona”.

Note – Assenti i lungodegenti Matteo Martini, Kahliel Spear e Gabriele Stefanini.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (coach) – “Di nuovo a stretto giro, un’altra partita infrasettimanale sul campo di una squadra in difficoltà, Chiusi, a causa di mille inciampi di natura fisica; di fatto non sono mai riusciti a giocare con il roster al completo, vedremo chi di loro recupererà. Noi abbiamo bisogno di dare continuità in termini di performance e di risultati. Abbiamo riaperto una serie positiva e vogliamo fortemente cercare di mantenere la rotta. È importante in questo momento di emergenza trovare un modo che ci permetta di essere competitivi e vincenti, anche contro squadre che cercheranno di mettere sul campo tutte le loro armi, per portare a casa un risultato che sarebbe, per loro così come per noi, fondamentale”.

Giulio Gazzotti (giocatore) – “Veniamo da una grande vittoria in casa davanti al nostro pubblico contro Trieste, una squadra che è tra le favorite per la promozione, questo ci dà fiducia per il lavoro giornaliero. Dobbiamo rimanere concentrati in vista delle due partite di questa settimana. La prima mercoledì a Chiusi, su un campo difficile, che storicamente dà battaglia a tutte le squadre che ci giocano. L’anno scorso sono arrivati ai playoff, hanno cambiato qualcosa ed hanno un americano molto forte che è Tilghman. In questi due giorni di preparazione è fondamentale restare concentrati, perché fare un passo falso significherebbe subire un piccolo intoppo nel nostro percorso di crescita, che sta proseguendo nella strada giusta”

Note – Indisponibile Vittorio Bartoli, per distacco murale del menisco esterno del ginocchio destro, con interessamento popliteo.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (servizio a pagamento) e successivamente sarà proposta in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) giovedì in prima serata alle ore 21.00, con replica venerdì alle ore 15.00.

RIVIERABANCA RIMINI – SELLA CENTO

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: mercoledì 1° novembre, 18.00

Arbitri: Ursi, Yang Yao, Marzulli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3nk89c22

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Cento è una squadra di qualità, molto precisa nelle esecuzioni e nell’applicazione delle regole difensive. Si è visto tutto il loro potenziale nella vittoria a Verona e nell’ottimo primo tempo disputato domenica contro Udine. Sappiamo che sarà una partita difficile e che sarà necessario un importante sforzo fisico, per essere più cinici negli ultimi secondi dei possessi difensivi e portare a casa un’altra vittoria”.

Alessandro Grande (giocatore) – “Torniamo subito in campo a pochi giorni dall’ultima gara contro Chiusi e lo faremo ancora davanti al nostro pubblico. Per noi è un’ottima occasione per dare seguito a quanto di buono fatto nell’ultima sfida e continuare nel nostro percorso di crescita. Ci troveremo ad affrontare un’ottima squadra come Cento, ma siamo concentrati su noi stessi, stiamo lavorando bene e non vediamo l’ora di tornare in campo”.

Note – Ex di turno Derrick Marks (a Cento nella scorsa stagione) e Giovanni Tomassini (negli ultimi due campionati alla Benedetto XIV).

Media – La partita sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma di LNP Pass, in differita su Icaro Tv mercoledì sera a partire dalle 23.10. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte domenica contro Udine e correggere in mezza giornata di lavoro le situazioni in attacco nelle quali facciamo difficoltà a prendere un vantaggio e migliorare la circolazione di palla. Rimini si candida a disputare un campionato da assoluta protagonista, ha avuto una partenza difficile, così come noi ed altre squadre, ma la classifica è abbastanza compatta, quindi sarà una partita difficile, tra due squadre che hanno in questo momento lo stesso record”.

Dominique Archie (giocatore) – “Per vincere dovremo giocare di più come nel primo tempo di domenica scorsa e di meno come nel secondo, lavorare insieme su entrambi i lati del campo e gestire al meglio ogni possesso”.

Note – Ancora assente per infortunio Dino Bocevski.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. Per gli aggiornamenti in tempo reale seguire i profili social della Sella Cento.

UCC ASSIGECO PIACENZA – PALLACANESTRO TRIESTE

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: mercoledì 1° novembre, 20.30

Arbitri: Foti, Barbiero, Berlangieri

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/bdfw4aaz

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Trieste è la squadra con il maggior tasso di talento e fisicità del girone. È una squadra costruita per tornare subito in Serie A, deve ancora trovare l’equilibrio giusto, però ha delle potenzialità altissime e due americani di livello assoluto, in particolare Reyes. È una partita che noi dobbiamo giocare con grande determinazione, aggressività e intensità da parte di tutti: voglio risposte importanti dai miei americani, devono riscattarsi. Sarà importante avere continuità per tutti i 40 minuti, mantenendo sempre alta la concentrazione: i tanti tiri liberi sbagliati nelle ultime uscite sono anche frutto di questo”.

Filippo Gallo (giocatore) – “Affrontiamo Trieste dopo due sconfitte dove non abbiamo espresso il nostro miglior gioco. In questi due giorni dobbiamo riuscire a trovare le forze per reagire e farci trovare pronti per mercoledì, dimenticando il match di domenica. Per me è sempre un’emozione giocare contro la squadra della mia città, Trieste è una tra le squadre più forti del campionato. Per portare a casa i due punti dovremo essere bravi a giocare di squadra, anche nei momenti di difficoltà, mantenendo elevato il livello di energia, attenzione e intensità per tutti i 40 minuti”.

Note – Stefano Bossi, in Assigeco nel 2018/19, è l’unico ex di serata. Scannerizzando il QR code presente all’ingresso del PalaBanca, oppure tramite le storie presenti sui social bianco-rosso-blu, sarà possibile sfogliare l’Assigeco Magazine, giornale digitale, contenente tutte le news sulla partita e altre curiosità.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI TRIESTE

Jamion Christian (allenatore) – “Siamo consapevoli che la partita di Verona non è stata perfetta, ma è stata un’importante lezione. Piacenza è una squadra molto forte, e dobbiamo prepararci adeguatamente per affrontarla. Il morale del team è alto e il modo in cui i giocatori si stanno approcciando a queste sfide è molto professionale. Riconosciamo che siamo in una fase cruciale della stagione, un momento in cui possiamo davvero imparare tanto sulla nostra squadra e sul nostro carattere. Dobbiamo essere pronti a dare il massimo per il resto della stagione. Sappiamo che dobbiamo essere la nostra versione migliore, stando uniti sia in difesa che in attacco. Il nostro obiettivo è imparare dagli ostacoli, mantenere alta la concentrazione sulla prossima partita e continuare a progredire nella direzione giusta. La partita di Piacenza sarà una grande sfida, ma siamo pronti ad affrontarla con determinazione e imparare da ogni momento difficile”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

