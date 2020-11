Serie A2 Old Wild West al via – Tutto sulla 3^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Inizia la Serie A2 Old Wild West 2020-21 nel girone Rosso, con le partite della terza giornata. Anticipo sabato 21 novembre tra Latina e San Severo, domenica 22 le altre cinque sfide. Alle 15.30 Forlì-Ferrara è in diretta sui canali Mediasport Group.

Sabato 21 novembre, ore 20.30

Latina: Benacquista Assicurazioni-Allianz Pazienza San Severo

Domenica 22 novembre, ore 15.30

Forlì: Unieuro-Top Secret Ferrara

Domenica 22 novembre, ore 18.00

Veroli: Stella Azzurra Roma-Givova Scafati

Roma: Atlante Eurobasket-GeVi Napoli

Rieti: Npc-Giorgio Tesi Group Pistoia

Chieti: LUX Chieti Basket 1974-Tramec Cento

Riposa: OraSì Ravenna

LE PARTITE

BENACQUISTA LATINA – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: sabato 21 novembre, 20.30

Arbitri: Ursi, Marzulli, Beneduce

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Inizia una stagione particolare sia per il Covid, con tutte le relative problematiche, sia perché è una stagione in cui si evidenzia la netta differenza tra due gruppi. Sarà un campionato molto duro e sarà importante concentrarsi subito sull’obiettivo salvezza, cercando di ottenere il maggior numero di punti possibile in casa, cominciando dal primo impegno di sabato, perché vincere in trasferta non sarà assolutamente semplice. Sicuramente dobbiamo continuare a lavorare molto, soprattutto con i giocatori meno esperti di questa categoria, e ce ne sono. In questa prima parte ci affideremo ai più esperti, aspettando che i giovani acquisiscano esperienza per affrontare un campionato di questo livello”.

Lorenzo Baldasso (giocatore) – “San Severo ha dimostrato di giocare una pallacanestro di buona intensità fisica e il nostro primo obiettivo è pareggiare loro energia. Gli americani sono esperti, Contento è un super giocatore, i giovani Antelli e Ikangi sono frizzanti e vogliono mostrare il loro valore. Anche le motivazioni diventano importanti, l’aver perso con loro in Supercoppa potrebbe essere uno stimolo per arrivare più carichi e concentrati. La trasferta non era stata semplice, ora sono loro a venire qui e per noi sarebbe bello iniziare con il piede giusto”.

Note – Roster al completo

QUI SAN SEVERO

Lino Lardo (allenatore) – “Tornare a giocare in campionato dopo mesi è un mix di sensazioni difficili da spiegare. C’è stato sufficientemente tempo per allenarsi e provare a far metabolizzare ai giocatori il maggior numero di schemi da adottare in un match. Purtroppo, come penso tutte le squadre, abbiamo avuto degli impedimenti durante la preparazione che non ci hanno permesso di allenarci con continuità, ma bisogna adattarsi ai tempi. La partita d’esordio, per una serie di fattori, è sempre un’incognita ed anche se abbiamo già affrontato il roster allenato da coach Gramenzi sappiamo che il pericolo è sempre dietro l’angolo. Dobbiamo, quindi, scendere in campo pensando a noi stessi più che agli avversari, con il giusto rispetto ma senza nessun timore e provare ad imporre il nostro basket collettivo. Certo, giocare in trasferta non ci agevola, ma abbiamo il dovere di dare il massimo. Latina credo abbia i nostri stessi obiettivi ed ecco perché è una sfida importante, sebbene stiamo parlando sempre della prima giornata di Serie A2. La squadra è pronta ed io mi fido di loro! Non vediamo l’ora di iniziare!”.

Emidio Di Donato (giocatore) – “C’è molta voglia di ritornare sul parquet, ma dobbiamo essere bravi a saperla gestire, perché l’eccessiva euforia potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Serve l’impatto positivo avuto nella partita di Supercoppa proprio contro Latina. Sappiamo, però, che non si possono fare paragoni tra il match affrontato e quello in programma sabato. Nella gara disputata il 31 ottobre, i nostri avversari avevano alcuni infortunati e, sicuramente, in casa proveranno a ridurre al minimo le sbavature. Per quanto riguarda i miei compagni sono concentrati e compatti e questo lungo tempo di stop forzato ci ha permesso di diventare squadra dentro e fuori il Palazzetto. Il nostro piano partita è chiaro: cercheremo fin da subito di seguire le direttive di coach Lino Lardo per strappare la prima vittoria stagionale. Partire col piede giusto, anche solo dal punto di vista mentale, è importante per il prosieguo della nostra stagione”.

Note – Per l’esordio coach Lardo potrà contare finalmente sul roster al completo.

UNIEURO FORLÌ – TOP SECRET FERRARA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 22 novembre, 15.30

Arbitri: E. Bartoli, Pellicani, Almerigogna

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

QUI FORLÌ

Sandro Dell’Agnello (coach) – “Finalmente, dopo nove mesi, riparte il campionato e giochiamo per i due punti. Penso che tutti avremo motivazioni altissime, e noi arriviamo a questa partita dopo avere fatto un’ottima Supercoppa, che ci ha dato grande fiducia. Scenderemo in campo per proseguire sulla stessa strada e, se possibile, migliorare. Indipendentemente da chi avremo recuperato o meno dei miei giocatori, in campo scenderà la squadra, con l’obiettivo di vincere la partita. Sarà un campionato con tante incognite, e non vogliamo farci condizionare da questa situazione”.

Erik Rush (giocatore) – “Ferrara è una delle migliori squadre del campionato, costruita per fare una stagione di alto livello. Sarà una gara difficile, e penso sia per noi un test molto importante per cominciare questo campionato. È una squadra di grande energia, ed hanno un ottimo mix di giovani e veterani”.

Note – Niente da segnalare.

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Abbiamo attraversato una settimana complicata. Oltre a Vencato, ci sono i problemi con Hasbrouck e Baldassarre; mentre Pacher ha recuperato molto bene, con gli altri giorno dopo giorno si fa il punto della situazione. Speriamo di recuperare più giocatori possibili. Coach Dell’Agnello mi ha portato a Pesaro a fare l’assistente in Serie A, al completo l’Unieuro è una delle squadre più quadrate e strutturate del campionato: ha esperienza e talento. Roderick da solo può risolvere i problemi, ma può fare male coinvolgendo con assist al bacio i compagni di squadra. Attenzione a Giachetti, Bruttini e Rush, Forlì è ben costruita ed è solida in difesa. Avversaria insidiosa, che affronteremo con grande attenzione, ben sapendo che per noi sarà una gara durissima, una montagna da scalare. La chiave? Non ci snaturiamo, al momento opportuno andranno fatte le scelte e le letture giuste. Bisogna che siamo bravi nella lotta corpo a corpo con loro, dobbiamo controllare i rimbalzi e non fare correre Forlì in contropiede”.

A.J. Pacher (giocatore) – “Nella Final Eight della Supercoppa del Centenario abbiamo giocato in maniera fortissima, a livello personale sono carico per la stagione, come del resto per giocare a Forlì domenica. L’Unieuro? Affronteremo una squadra forte, fatta di molti giocatori con esperienza, a Cento ha fatto bene e per noi sarà difficile. Siamo carichi, dobbiamo giocare forte. Devo dire che giocare senza pubblico sarà difficile, ma per tutti è così. Senza tifosi bisognerà che noi parliamo di più in campo. Attenzione a Roderick e Rush, ma anche a Landi, Bolpin, Bruttini e Rodriguez. Per noi sarà un buon test. Per espugnare Forlì dovremo giocare forte e comunicare il più possibile in difesa, eseguendo poi in attacco”.

Note – Coach Spiro Leka ed il suo staff continuano a dover fare fronte ad acciacchi e infortuni che hanno colpito diversi giocatori, come Luca Vencato (fianco), Kenny Hasbrouck (piede sinistro), Patrick Baldassarre (schiena) ed A.J. Pacher (polpaccio). Solamente all’immediata vigilia della palla a due della gara contro l’Unieuro Forlì saranno sciolte le riserve su chi dei quattro eventualmente scenderà sul parquet, il tutto ovviamente non rischiando alcun tipo di ricaduta. Ex della gara: il mondo biancazzurro riabbraccerà Terrence Roderick ed Erik Rush.

STELLA AZZURRA ROMA – GIVOVA SCAFATI

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr)

Quando: domenica 22 novembre, 18.00

Arbitri: Masi, Ferretti, Bartolini

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “Stiamo migliorando di settimana in settimana. Gli allenamenti e le partite ci aiutano ad essere sempre più focalizzati. Domenica ci aspetta l’esordio contro Scafati. Sono una squadra ben collaudata, lo abbiamo già visto ad ottobre quando li abbiamo sfidati in amichevole. Ora vorranno cavalcare l’entusiasmo della vittoria in Supercoppa, dovremo dare tutto in campo per poterli impensierire”.

Lazar Nikolic (giocatore) – “Aspettiamo questo momento dal ritiro prestagionale di Veroli nel mese di agosto. Abbiamo lavorato duramente. Giochiamo contro un’ottima squadra, reduce dalla vittoria della Supercoppa. Mi aspetto una battaglia, sono certo che loro non si tireranno indietro. Ma noi neanche!”.

Note – L’ala Joel Fokou non sarà disponibile per l’incontro.

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Dobbiamo resettare questa bella esperienza della Supercoppa ed iniziare finalmente il campionato. I primi giorni della settimana sono stati dedicati al lavoro fisico, per smaltire il carico di Cento; successivamente, abbiamo iniziato il lavoro di preparazione alla partita d’esordio. Affronteremo in trasferta la Stella Azzurra, che dispone di un organico giovane, ma esperto, in quanto gran parte dei nostri prossimi avversari hanno militato negli anni scorsi nelle fila di Roseto e mi riferisco in particolare a Nikolic, Menalo e non solo. A questi si aggiungono Laster e Thompson, entrambi all’esordio in Italia: il primo è un’ala forte che ha avuto già esperienza in Europa, il secondo è un esterno. Questi due garantiscono punti, fatturato e certezza in più, rispetto all’esuberanza ed al talento dei loro compagni. Noi vogliamo arrivare a Veroli con la fiducia e l’energia che ci proviene dalla vittoria in Supercoppa. Servirà intensità difensiva e controllo dei rimbalzi, perché giocheremo contro una squadra che ha taglia fisica, grande energia e pressa a tutto campo. In attacco, invece, dovremo avvicinarci al canestro con continuità e giocare con razionalità ed attenzione per tutti i 40 minuti”.

Lorenzo Benvenuti (giocatore) – “Siamo reduci da una bella esperienza, che ci ha dato tante soddisfazioni. Sono stati giorni molto tosti a livello fisico e mentale, tant’è che i successivi giorni li abbiamo dedicati al recupero. Ora però stiamo già lavorando per la prima di campionato, alla quale arriveremo in uno stato di salute fisica e mentale eccellente. Affronteremo una squadra molto giovane, fisica ed atletica, che ci fa pensare ad una partita per niente semplice; ma ci faremo trovare pronti a dire la nostra. I due americani, Laster e Thompson, sono senza dubbio i due atleti più pericolosi del team laziale, ma non vanno dimenticati Cipolla e qualche altro atleta di indubbia qualità e talento. Dovremo partire dalla difesa forte di Cento e giocare con scioltezza e serenità, facendo leva sui nostri punti di forza”.

Note – Roster al completo.

ATLANTE EUROBASKET ROMA – GEVI NAPOLI

Dove: PalaAvenali, Roma

Quando: domenica 22 novembre, 18.00

Arbitri: Scrima, Pecorella, Pazzaglia

QUI EUROBASKET ROMA

Damiano Pilot (allenatore) – “Siamo finalmente arrivati all’inizio del campionato, questa è indubbiamente la bella notizia in un periodo storico così difficile. Un inizio stimolante e molto complicato, affrontiamo una squadra di grandissima qualità come Napoli, il cui roster ha bisogno di poche presentazioni. Siamo consapevoli di dover giocare una partita in cui il margine di errore sarà sottilissimo, il controllo del ritmo sarà una delle chiavi del match. Sono state settimane di lavoro intense e non vediamo l’ora di giocare per verificare il nostro livello contro una delle squadre più forti del campionato”.

Kenneth Viglianisi (giocatore) – “Domenica affronteremo una delle squadre più attrezzate del campionato. Sicuramente dopo la Supercoppa purtroppo giocata a singhiozzi causa Covid-19, per noi sarà un primo banco di prova importante. Napoli fa sicuramente della lunghezza del roster e della coralità del suo gioco offensivo e difensivo la sua arma migliore. Non vediamo l’ora di cominciare questo campionato dopo uno stop così lungo, consci delle nostre caratteristiche e consapevoli di ciò che ci serve per fare un campionato di buon livello”.

Note – La giornata sarà caratterizzata dalla presenza sugli spalti di alcuni “tifosi speciali”: con la forzata assenza del pubblico, saranno comunque presenti in tribuna dei cartonati in rappresentanza dei sostenitori dell’Atlante Eurobasket Roma.

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Finalmente parte il campionato. Affrontiamo una squadra molto solida e ben organizzata. Ma dopo la sosta forzata dovuta ai problemi del Covid che hanno coinvolto alcuni nostri giocatori, abbiamo finalmente ripreso a lavorare con grande intensità, e non vediamo l’ora di scendere in campo. Sarà un impegno duro, su un campo ostico, ma contiamo di fare bene”.

Daniele Sandri (giocatore) – “Siamo reduci da un periodo di lavoro molto intenso, aumentando molto i carichi di lavoro. Ora finalmente potremo vivere una settimana tipo per preparare al meglio la partita contro l’Eurobasket Roma. Sarà molto importante iniziare bene la regular season. Dopo la sconfitta con Scafati in Supercoppa, abbiamo rivisto la gara ed abbiamo preso la sconfitta in maniera costruttiva. Siamo pronti a poterci rifare in campionato”.

Note – Tutti disponibili per coach Sacripanti, che dunque potrà contare sull’intero roster per questo debutto in campionato.

NPC RIETI – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 22 novembre, 18.00

Arbitri: Catani, Ciaglia, Barbiero

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Dopo nove lunghi mesi finalmente si inizia. Certo non sarà la stessa cosa senza il nostro pubblico, ma l’emozione è tanta. Giochiamo contro una squadra che ha dimostrato di poter battere chiunque, anche con qualche defezione. Ha fisicità in tutti i ruoli e lunghi dotati di una doppia dimensione. Pistoia è una squadra che gioca ad un ritmo elevato e con grande energia in difesa. Noi cercheremo di arrivare più preparati possibili”.

Nikola Nonkovic (giocatore) –“Sono molto emozionato per l’esordio in campionato. Affrontare questa prima sfida senza il calore del pubblico non sarà la stessa cosa, ma giocare in casa al PalaSojourner darà sicuramente la carica giusta. Siamo tutti molto motivati e pronti ad iniziare finalmente il

campionato”.

Note – Niente da segnalare.

QUI PISTOIA

Michele Carrea (allenatore) – “Siamo entusiasti di partire, nonostante tutte le difficoltà attraversate in questo precampionato e che ancora ci stanno rallentando. Tuttavia l’importante è tornare a giocare, sperando di essere pronti per regalare delle emozioni a tutti gli appassionati di basket. Abbiamo già affrontato Rieti in una partita particolare in Supercoppa: allora eravamo una squadra da rodare ma più completa, adesso siamo più rodati ma con qualche assenza in più. Dovremo fare attenzione al loro gioco interno e studiare soluzioni offensive che possano sopperire alla nostre mancanze. La sfida principale sarà quella di trovare interpreti nuovi che possano assumersi responsabilità importanti”.

Gianluca Della Rosa (giocatore) – “Finalmente si riparte dopo tanti mesi senza campionato e per questo siamo molto contenti. Purtroppo però non saremo al completo, a testimonianza di quella che sarà un’annata molto complicata e con poca equità competitiva. Rieti vorrà subito dimostrare di che pasta è fatta: per noi sarà una partita dura e fisica, contro avversari molto tosti sotto canestro e pericolosi sugli esterni. Sicuramente servirà tanta energia per tenere botta. Per me sarà bella emozione tornare a Rieti, dove ho trascorso due anni bellissimi: peccato non poter salutare gli amici e il pubblico”.

Note – A seguito della riscontrata positività al Covid-19 di un membro del Team Squadra della GTG Pistoia, l’Azienda Sanitaria Locale ha emanato un provvedimento che impone a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con il medesimo, e che non hanno contratto il virus in precedenza, un periodo di quarantena fiduciaria presso il loro domicilio. I seguenti soggetti, seppur risultati negativi al tampone molecolare, non potranno pertanto prendere parte alla trasferta di Rieti.

LUX CHIETI – TRAMEC CENTO

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 22 novembre, 18.00

Arbitri: Moretti, Marziali, Doronin

QUI CHIETI

Domenico Sorgentone (allenatore) – “Non vediamo l’ora di iniziare, stare otto mesi lontani dai campi è stato per noi addetti ai lavori e per i giocatori davvero terribile. Questo è un momento di grandi incertezze e confusione. Non si possono fermare le aziende, la scuola e lo sport, dobbiamo essere tutti attenti, fare sacrifici, ma portare avanti una realtà che ha numeri importanti. Cento è una squadra solida, forte in difesa e molto organizzata, sia in fase offensiva che difensiva. È una squadra dotata di massima esperienza con due americani di altissimo livello. Sarà brutto non vedere il pubblico sugli spalti che dà la giusta carica alle squadre in campo, che sia in casa o in trasferta, ma è il sacrificio che dobbiamo fare per portare avanti la pallacanestro in questo momento”.

Paulius Sorokas (giocatore) – “Arriviamo da un periodo lungo in cui non giochiamo e tutti stiamo aspettando questo inizio di campionato. Peccato che la prima sarà senza il nostro pubblico che ho sentito essere molto caldo. Sappiamo che ci guarderanno comunque sui canali della LNP. Vogliamo fare un bell’esordio, soprattutto perché giochiamo in casa e ci teniamo a fare bella figura. Abbiamo preparato bene la partita con Cento, quindi non vediamo l’ora di iniziare”.

Note – La partita sarà disputata a porte chiuse in conformità alle attuali direttive anti Covid-19.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “La prima partita di campionato comunica sempre un po’ di eccitazione ed ansia, in senso buono. L’esordio in trasferta, per quanto ci sia l’assenza del pubblico, è intrigante: Chieti è in un certo senso ‘neopromossa’ come lo siamo noi, e il loro obiettivo oltre a mantenere la categoria sarà quello di togliersi qualche soddisfazione. Il roster è estremamente valido, con giocatori che hanno già esperienza in questa categoria e con due americani di rendimento sicuro, completato con under che vanno ad allungare la panchina ma già nel pre campionato hanno dato un contributo importante”.

Giovanni Gasparin (giocatore) – “La sconfitta contro Ferrara ci è servita: abbiamo capito che se vogliamo competere in questo campionato dobbiamo essere più cattivi e più cinici, e dobbiamo iniziare a fare il nostro gioco fin da subito. Non vediamo l’ora di debuttare a Chieti dopo otto mesi senza campionato, siamo carichissimi anche perché la preparazione è stata molto lunga e siamo impazienti di giocare una partita vera. In questi mesi ci siamo conosciuti anche come gruppo e affiatamento, ora siamo pronti per andare là e cercare di avere da subito i 2 punti per partire con il piede giusto”.

Note – Nei giorni scorsi la società ha comunicato la positività di un membro del “Team Squadra”, che quindi non prenderà parte alla trasferta. Non sono state date indicazioni sulla sua generalità.

