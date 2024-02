Serie A2 Old Wild West, dall’11 febbraio la stagione regolare prosegue con la fase ad orologio

Alla vigilia dell’ultimo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West e dell’inizio della fase ad orologio, Lega Nazionale Pallacanestro ritiene utile diffondere questa guida, relativa alla seconda fase della stagione regolare.

STAGIONE REGOLARE

La stagione regolare del campionato di Serie A2 2023-2024 è composta da due fasi:

– Girone di andata e ritorno (22 gare)

– Fase ad orologio (10 gare)

La sommatoria dei punti conquistati dalle 24 squadre al termine delle due fasi comporrà la classifica finale della stagione regolare.

FASE AD OROLOGIO

Ogni squadra incontra solo squadre dell’altro Girone. In casa le 5 che sono posizionate rispetto alle sue spalle rispetto alla propria posizione di classifica; ed in trasferta le altre 5, arrivate sopra di lei.

Esempio: 1 Girone Verde incontra in casa 2, 3, 4, 5 e 6 Rosso; in trasferta 12, 11, 10, 9 e 8 Rosso.

Viene mantenuta la classifica all’interno dei gironi Verde e Rosso, con i punti ottenuti nella fase a orologio che si sommano a quelli della prima fase. Dando luogo alla classifica finale.

LE DATE (tutti turni domenicali)

Febbraio: 11, 18, 25.

Marzo: 3, 10, 24, 31

Aprile: 7, 14, 21

IL CALENDARIO

Il calendario ufficiale della Fase ad Orologio sarà reso noto dal Settore Agonistico FIP e da LNP entro la giornata di martedì 6 febbraio, una volta risolte eventuali problematiche di utilizzo degli impianti nelle date dei turni casalinghi previsti dalla formula. LNP pubblicherà il calendario provvisorio nella serata di domenica 4 febbraio.

NOTE

1) Pausa domenica 17 marzo, nel weekend della Final Four Coppa Italia LNP;

2) Per sorteggio, iniziano con un turno casalingo le squadre del Girone Rosso. Per poi proseguire in perfetta alternanza fino alla decima giornata. Che sarà di conseguenza ospitata dalle squadre del Girone Verde;

3) In occasione del turno pasquale (31 marzo), è lasciata ai Club ospitanti la facoltà di definire la data della gara in calendario;

4) Cinque gare della fase ad orologio saranno anticipate al venerdì per consentirne la diretta su RaiSportHD;

5) Alcune gare saranno soggette a rinvio per le convocazioni di atleti con le rispettive Nazionali impegnate nelle Qualificazioni FIBA di metà febbraio.

VERDETTI AL TERMINE DELL’OROLOGIO

Al termine delle 10 giornate, la fase ad orologio emetterà i seguenti verdetti:

– Classificate 1-8 Verde e Rosso: accesso ai due tabelloni di playoff (16 squadre, 3 turni, tutti al meglio delle 5 gare)

– Classificate 9-10-11 Verde e Rosso: accesso alla Fase Salvezza (6 squadre. 10 turni di andata e ritorno)

– Classificate 12 Verde e Rosso: retrocessione in Serie B Nazionale 2024/2025 (2 squadre).

AREA COMUNICAZIONE LNP