Serie A2 Old Wild West – Ecco i tabelloni playoff Oro e Argento

PLAYOFF

Gli accoppiamenti e le date dei quarti di finale playoff (serie al meglio delle 5 gare, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa):

TABELLONE ORO

Unieuro Forlì (1, 1 Giallo) – Umana Chiusi (16, 4 Bianco)

Apu Old Wild West Udine (8, 2 Blu) – UEB Gesteco Cividale (9, 3 Blu)

Tramec Cento (5, 5 Giallo) – Fortitudo Flats Service Bologna (12, 6 Blu)

Vanoli Basket Cremona (4, 4 Giallo) – Moncada Energy Agrigento (13, 1 Bianco)

LE DATE Domenica 14, martedì 16, venerdì 19, domenica 21, mercoledì 24 maggio

TABELLONE ARGENTO

Gruppo Mascio Treviglio (2, 2 Giallo) – RivieraBanca Basket Rimini (15, 3 Bianco)

Reale Mutua Torino (7, 1 Blu) – Urania Milano (10, 4 Blu)

Giorgio Tesi Group Pistoia (6, 6 Giallo) – UCC Assigeco Piacenza (11, 5 Blu)

Acqua S.Bernardo Cantù (3, 3 Giallo) – HDL Nardò (14, 2 Bianco)

LE DATE Sabato 13, lunedì 15, giovedì 18, sabato 20, martedì 23 maggio.

NOTE

– Le date indicate possono subire variazioni per eventuali indisponibilità dei campi di gioco.

– Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore.