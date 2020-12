Serie A2 Old Wild West girone Rosso – La presentazione dei recuperi della prima giornata

CALENDARIO

Recupero della 1^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West. Due gare in programma martedì 8 dicembre: Eurobasket Roma-Ferrara e Latina-Scafati. Mercoledì 9 altre tre sfide, Forlì-Cento è rinviata al 10 marzo 2021.

Martedì 8 dicembre, ore 18.00

Roma: Atlante Eurobasket-Top Secret Ferrara

Latina: Benacquista Assicurazioni-Givova Scafati

Mercoledì 9 dicembre, ore 17.00

Chieti: LUX Chieti Basket 1974-Giorgio Tesi Group Pistoia

Mercoledì 9 dicembre, ore 18.00

Napoli: GeVi-Stella Azzurra Roma

Mercoledì 9 dicembre, ore 20.00

Ravenna: OraSì-Kienergia Rieti

Mercoledì 10 marzo, ore 20.30

Forlì: Unieuro-Tramec Cento

LE PARTITE

ATLANTE EUROBASKET ROMA – TOP SECRET FERRARA

Dove: PalaAvenali, Roma

Quando: martedì 8 dicembre, 18.00

Arbitri: Moretti, Di Toro, Doronin

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/36EdNWG

QUI EUROBASKET ROMA

Andrea Crosariol (assistente allenatore) – “Affrontiamo una delle squadre migliori del lotto, consapevoli del suo valore. Dovremo prestare attenzione alla loro fisicità, cercando di limitarla così come accaduto nel nostro precedente impegno con la Kienergia Rieti, tentando contemporaneamente di sfruttare la scia del buon risultato ottenuto”.

Gabriele Romeo (giocatore) – “Arriviamo a questo secondo impegno in pochi giorni preparati; sappiamo che l’avversario è uno dei più duri da affrontare di questo intero torneo, ma tenteremo di giocarci le nostre carte e di contrastare la stazza dei ragazzi di Ferrara gettando il cuore oltre l’ostacolo”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram) e via radio su Timeout Channel.

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “A Roma ci aspetterà una battaglia vera, una gara difficilissima, ai miei giocatori ho detto che sarà la partita più difficile di quest’anno, anche perché si giocherà in un contesto strano, in un impianto piccolo, aspetto che agevolerà l’Eurobasket. Dal canto nostro dovremo essere pronti a mettere sul parquet le nostre qualità, come del resto la nostra intensità. Non ci dovremo far sorprendere, come è capitato a Rieti sabato pomeriggio. Affronteremo una squadra tosta, intensa, che gioca molto in transizione, campanelli d’allarme per noi, che dobbiamo sapere che ci aspetterà una trasferta davvero insidiosa. Dobbiamo essere freddi e cinici, classica gara dove conterà portare a casa il risultato. Peric? Ha esperienza che metterà al servizio degli altri, si è subito integrato a livello tecnico e umano”.

Patrick Baldassarre (giocatore) – “Vogliamo provare a centrare il primo successo stagionale, fuori casa, pure senza pubblico, devi essere concentrato al 100%, anche perché la vittoria non è mai scontata, quindi abbiamo ancora tanto da dimostrare, abbiamo il desiderio di prenderci questi due punti, allo stesso tempo sappiamo che non sarà assolutamente facile: dovremo restare concentrati. Ci aspetta una gara insidiosa, sappiamo che sarà difficile andare su qualsiasi campo. Arriviamo da una settimana in cui stiamo cominciando a lavorare tutti assieme, dobbiamo ancora crescere molto, concentriamoci su di noi e la nostra difesa, che dovrà essere il nostro punto di forza. L’Eurobasket? Sfrutta molto il duo Gallinat-Olasewere, attenzione massima su di loro, che hanno preso pure Magro, che avrà voglia di giocare. Restiamo tranquilli e concentrati su quello che ci dirà coach Leka. Peric? Si sta integrando bene, ha già imparato tutti gli schemi, sa giocare, quindi sono sicuro che ci darà una mano”.

Note – Roster al completo. Coach Spiro Leka potrà contare pure su Luca Vencato e Kenny Hasbrouck, che hanno smaltito i guai ad un fianco e al piede. Al Pala Avenali debutterà con la canotta numero 4 Hrvoje Peric, ala forte ex Venezia e Trieste arrivata per tamponare la falla dell’assenza di A.J. Pacher per l’infortunio al polpaccio.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara.

BENACQUISTA LATINA – GIVOVA SCAFATI

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: martedì 8 dicembre, 18.00

Arbitri: Terranova, Patti, Chersicla

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2VGKRXu

QUI LATINA

Davide Raucci (giocatore, capitano) – “Martedì ci troveremo di fronte un avversario già affrontato in occasione della Supercoppa ed è una squadra con un’ottima qualità di gioco. Ha un roster che lascia spazio ad ampie rotazioni, potendo contare su 9 giocatori di buonissimo livello, tra cui una coppia di americani che non sarà semplice contenere. Scafati ha già raggiunto un primo importante obiettivo che è stata la vittoria in Supercoppa, oltre al percorso netto compiuto in questo avvio di regular season, mentre per quanto ci riguarda, non stiamo vivendo il nostro momento migliore, motivo per cui martedì servirà un’ottima prestazione, sia per riacquistare fiducia in noi stessi, sia per risollevare il morale. Per quanto Scafati sia una formazione molto forte, è altrettanto vero che ogni partita è diversa dalle altre, abbiamo dimostrato in precampionato che possiamo giocarcela anche con loro, a condizione, però, di riuscire a ridurre al minimo le ingenuità, perché è la squadra che riesce a punire gli errori commessi dall’avversario ed avere la meglio in campo. Torneremo a giocare in casa, anche se senza il supporto dei tifosi e quindi del fattore campo, ma sarà certamente uno stimolo in più dopo le due trasferte consecutive”.

Note – Gara a porte chiuse, roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della società.

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Nel girone di Supercoppa giocammo a Latina una partita sottotono. Ora vogliamo dimostrare un’altra faccia al cospetto di una squadra che ha un forte impatto fisico. Nella gara di Supercoppa, infatti, i pontini ci sovrastarono a rimbalzo, soprattutto in attacco, e conquistarono parecchi secondi possessi, che poi pagammo a caro prezzo. Latina dispone di giocatori con taglia fisica importante, come Lewis, Raucci e Benetti e poi sotto canestro può fare affidamento sui centimetri e la stazza di Gilbeck e Bisconti, senza dimenticare l’atletismo di Mouaha. Il tagliafuori e la protezione a rimbalzo diventerà un aspetto fondamentale della contesa, nella quale dovremo replicare quanto fatto a San Severo, cioè una difesa aggressiva e di anticipo che si allunga sul playmaker avversario e che inizia sin dai primi secondi dell’azione. Buon lavoro a rimbalzo e difesa aggressiva saranno infatti le armi che dovremo sfoderare in campo per provare ad avere la meglio”.

Antimo Lubrano (direttore sportivo) – “Giocare a distanza di soli due giorni dal precedente impegno ci mette nelle condizioni di dover svolgere un extralavoro non solo fisico, ma anche mentale. I ragazzi non hanno avuto il tempo neppure di godersi il successo di San Severo; i tempi stretti tra una gara e l’altra hanno imposto la necessità di rigettarsi a capofitto nuovamente in clima partita, senza un attimo di tregua. Ma, per fortuna, disponiamo di un parco atleti ampio, variegato e composto da seri professionisti, avvezzi a giocare in queste situazioni di stress fisico e psichico, come abbiamo già positivamente dimostrato in occasione delle Final Eight di Supercoppa Centenario 2020. Sono quindi sicuro che anche sul parquet del PalaBianchini di Latina vedremo una squadra attenta, concentrata ed affamata di vittoria, che venderà cara la pelle e proverà ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi”.

Note – Assenti gli infortunati Culpepper e Cucci, con quest’ultimo che sarebbe stato ex della partita. Ben tre, invece, gli ex di turno tra le fila pontine: Bisconti (centro di 208 cm), passato per Scafati in serie A2 Silver nella stagione 2014/2015; Passera (playmaker di 180 cm), sulle sponde del fiume Sarno due stagioni or sono (2018/2019); Franco Gramenzi (capo allenatore), sulla panchina del PalaMangano in tre occasioni: stagione 1997/1998 in serie B2, conquistando la promozione in serie B d’Eccellenza; stagione 2004/2005 in Legadue, chiudendo alla semifinale play-off con all’attivo una finale di Coppa Italia di categoria; stagione 2008/2009 in Legadue, terminata in semifinale play-off.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di mercoledì 9 dicembre (ore 20:45) e giovedì 10 dicembre (ore 00:30).

LUX CHIETI – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: mercoledì 9 dicembre, 17.00

Arbitri: Valleriani, Pazzaglia, Lupelli

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/36HlZpe

QUI CHIETI

Domenico Sorgentone (allenatore) – “Dobbiamo migliorare l’intensità nelle partite e non possiamo concedere 20 minuti a squadre forti come Forlì. Viste le poche apparizioni nel precampionato siamo ancora alla ricerca della condizione fisica migliore, che partita dopo partita, nonostante le due sconfitte, sicuramente aumenta. L’avvio di partita visto a Forlì non possiamo replicarlo assolutamente con Pistoia. Mercoledì abbiamo subito la possibilità di riscattarci in casa e non dobbiamo mancare all’appuntamento”.

Davide Meluzzi (giocatore) – “Dopo due sconfitte arrivate con due corazzate come Scafati e Forlì, vogliamo subito riscattarci tra le mura di casa nostra nella partita contro Pistoia. Purtroppo non avremo il nostro pubblico al palazzetto, ma vogliamo dedicare la vittoria a loro che ci supporteranno sicuramente da casa”.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass e sul canale 814 di Sky MS Channel a partire dalle ore 17:00, mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.

QUI PISTOIA

Fabio Bongi (vice allenatore) – “A Chieti dovremo provare a replicare la prestazione fatta contro Latina a livello di determinazione e intensità, perché c’è bisogno di fare un salto di qualità in trasferta. Quella avversaria è una squadra che gioca molto raccolta in difesa e con idee ben precise in attacco, con lunghi esperti e di qualità. Per noi è un test importante perché, al netto delle difficoltà che stiamo incontrando, se vogliamo essere competitivi in questo campionato dovremo riuscire a mettere la stessa energia delle gare interne anche fuori”.

Lorenzo Querci (giocatore) – “Quella contro Chieti sarà una partita importante, perché dobbiamo iniziare a dare un’impronta a questo campionato anche in trasferta. Affronteremo una squadra con degli ottimi giocatori e con una coppia di stranieri di ottimo livello, quindi sarà nostro compito metterci tanta energia e massima concentrazione. Stiamo diventando un gruppo sempre più unito e coeso: proveremo a sopperire alla probabile assenza di Marks mettendo tutti quel qualcosa in più per portare a casa i due punti”.

Note – In forte dubbio la presenza di Derrick Marks, ai box da una settimana per un problema al polpaccio.

Media – Diretta streaming su LNP PASS, diretta TV su MS Sport e MS Channel e differita su TVL (canale 11 DTT Toscana). Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

GEVI NAPOLI – STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: mercoledì 9 dicembre, 18.00

Arbitri: Bartolomeo, Pecorella, Barbiero

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3qsCblV

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Siamo già concentrati sulla partita con la Stella Azzurra, nonostante siano passate solo poche ore dalla vittoria con Cento. Affronteremo una squadra molto giovane, dalla fisicità incredibile. Coach D’Arcangeli, con la sua filosofia di pallacanestro, raccoglie tutti i giocatori giovani più forti d’Europa e d’Italia. Ci aspetta una partita difficile e dura. Dovremo essere bravi a recuperare fisicamente e mentalmente dopo una pausa cosi breve tra una gara e l’altra”.

Lorenzo Uglietti (giocatore) – “Affrontiamo il terzo impegno consecutivo in casa con la voglia di proseguire il nostro cammino. La Stella Azzurra è una formazione da rispettare per le sue indiscusse qualità tecniche e fisiche. L’importante sarà non avere alcun calo di concentrazione e giocare come sempre di squadra”.

Note – Non sarà della partita Josh Mayo, che dunque dovrà rimandare ancora il suo debutto in campionato. Il giocatore americano continua il lavoro con preparatore atletico e staff medico.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “Partita proibitiva che ci servirà ad adeguarci per il nostro campionato. Napoli è una delle squadre più forti del campionato e l’abbiamo provato sulla nostra pelle, in occasione del Torneo IRTET a Caserta ad ottobre”.

DJ Laster (giocatore) – “Stiamo lavorando duramente in vista della partita contro Napoli. È una squadra ben costruita ed allenata. La chiave sarà la compattezza durante la partita, non dobbiamo perderci d’animo e continuare a giocare”.

Note – Nessuna.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

ORASÌ RAVENNA – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaCosta, Ravenna

Quando: mercoledì 9 dicembre, 20.00

Arbitri: Gonella, Puccini, Marota

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/37zNQXB

QUI RAVENNA

Bruno Savignani (assistente allenatore) – “A Veroli abbiamo fatto una prestazione di grande sostanza ma è già tempo di pensare a Rieti. Siamo subito tornati in campo lunedì per preparare la gara, dobbiamo essere tutti pronti e concentrati per fare, ancora una volta, una partita di squadra, usufruire dei vantaggi che possiamo avere offensivamente ma soprattutto essere duri in difesa”.

Davide Denegri (giocatore) – “Veniamo da un periodo tormentato che non è ancora completamente alle spalle, ma domenica abbiamo rotto il ghiaccio nel migliore dei modi. Mercoledì dobbiamo fare le stesse cose, cioè compattarci, restare uniti e trovare dentro di noi quel qualcosa in più. Giocheremo la nostra prima partita in casa purtroppo senza i nostri tifosi, ma li ringrazio perché ci sono comunque vicini, leggiamo tutti i loro messaggi e sentire il loro sostegno è molto importante per noi”.

Note – Si tratta del recupero della prima giornata, inizialmente prevista per il 15 novembre.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su ÈTV-Rete7 (canale 17 DTT in Romagna e a Bologna) e in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI NPC RIETI

Francesco Tubiana (assistente allenatore) – “Ci presentiamo a questa sfida dopo una brutta sconfitta contro l’Eurobasket, mentre Ravenna si presenta dopo una vittoria importante contro la Stella Azzurra. Dopo un periodo difficile per via del Covid è tornata, Ravenna è tornata in campo dando una prova di livello. I loro quattro lunghi sono di primissima fascia e nel reparto esterni James e Cinciarini portano con se grande esperienza. Gara molto complicata, anche perché il nostro avversario ha grande aggressività difensiva, suo punto di forza già dalla passata stagione che la vedeva prima in classifica con il Pala De André inviolato”.

Giacomo Sanguinetti (giocatore) – “Sicuramente abbiamo avuto poco tempo per la partita. Sappiamo sarà tosta, ma abbiamo voglia di riscatto. Abbiamo fatto buone cose in difesa, con dei dettagli ancora da migliorare. Siamo estremamente concentrati e con la mentalità giusta per affrontare un difficile avversario, dove non ci sono singole individualità da temere, perché con un collettivo di livello. Noi ancora non abbiamo mostrato il nostro valore e speriamo di farlo mercoledì, anche per riscattarci dopo il match di sabato”.

Note – Niente da segnalare.

Media . L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Twitter ed Instagram @NpcRieti. La gara sarà in diretta streaming su LNP PASS.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West