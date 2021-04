CALENDARIO

Nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West quattro recuperi in programma: Chieti-Napoli e Pistoia-Stella Azzurra Roma si giocano sabato 10, Ferrara-San Severo e Cento-Latina domenica 11 aprile.

Sabato 10 aprile, ore 18.00

Chieti: LUX Chieti Basket 1974-GeVi Napoli (24^ giornata, undicesima di ritorno)

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Stella Azzurra Roma (25^ giornata, dodicesima di ritorno)

Domenica 11 aprile, ore 17.00

Ferrara: Top Secret-Allianz Pazienza Cestistica San Severo (21^ giornata, ottava di ritorno)

Domenica 11 aprile, ore 18.00

Cento: Tramec-Benacquista Assicurazioni Latina (2^ giornata di andata)

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 38 19 4 GeVi Napoli 36 18 5 Givova Scafati 36 18 6 Atlante Eurobasket Roma 28 14 10 Top Secret Ferrara 22 11 9 Tramec Cento 22 11 11 OraSì Ravenna 22 11 12 LUX Chieti Basket 1974 20 10 10 Giorgio Tesi Group Pistoia 18 9 13 Kienergia Rieti 16 8 14 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7 15 Allianz Pazienza

Cestistica San Severo 8 4 17 Stella Azzurra Roma 8 4 18

LE PARTITE

LUX CHIETI BASKET 1974 – GEVI NAPOLI

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: sabato 10 aprile, 18.00

Arbitri: E. Bartoli, Pellicani, Marzulli

Andata: 85-90

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2Re2IGp



QUI CHIETI

Massimo Maffezzoli (allenatore) – “Ci tengo innanzitutto a fare un grandissimo complimento ai miei ragazzi e al mio staff, perché dopo quello che abbiamo passato non era facile farsi trovare in questa condizione e vincere due partite consecutive. Adesso dobbiamo ricaricare le pile, mentali e fisica dopo la bella vittoria con Latina. Sabato arriva la squadra campione della Coppa Italia di Serie A2, ovvero Napoli. Una squadra che ha bisogno di poche presentazioni, vista la posizione che occupa e l’organico che ha. Sarà un grande match, ma dobbiamo farci trovare attenti e pronti in ogni circostanza, come tutte le partite disputate fino ad oggi”.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 18:00, mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.



QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Ci aspetta una partita da giocare contro una squadra con grande voglia di vincere. Noi andremo a Chieti in grande difficoltà di organico, vista l’assenza di Mayo e le condizioni di Jordan Parks ma vogliamo dare una dimostrazione di solidità. Dovremo cercare di essere bravi ad attaccare la loro zona e a saper gestire bene il nostro ritmo”.

Eric Lombardi (giocatore) – “Nonostante qualche defezione importante, vogliamo chiudere nel migliore dei modi la regular season. Non sarà una gara facile perchè affrontiamo una formazione molto valida come Chieti, che già nella gara di andata ci ha creato molti problemi. L’obiettivo è quello di rituffarci pienamente sul campionato dopo la grande gioia della vittoria della Coppa Italia”.

Note – Non ci sarà Josh Mayo, volato negli Usa per problemi familiari. In dubbio Jordan Parks, alle prese con un problema alla spalla dopo la Coppa Italia. Il suo utilizzo sarà deciso solo alla vigilia della gara.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket, sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: sabato 10 aprile, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Catani, Spessot

Andata: 80-72

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3cXas86

QUI PISTOIA

Fabio Bongi (vice allenatore) – “Quello della Stella Azzurra è un gruppo giovane e gagliardo, che finora ha dato filo da torcere a chiunque. A tanti ragazzi talentuosi si sono aggiunti due innesti di sicuro valore come Rullo e Marcius, mentre l’altro straniero Thompson Jr. si sta rivelando come uno degli esterni più prolifici della Serie A2. Sarà importante non lasciarli giocare sui loro binari preferiti, tenendo la barra dritta e imponendo il nostro ritmo. Per quanto ci riguarda arriviamo a questa sfida con tanti punti interrogativi dopo un paio di settimane complicate, ma l’importante è rimanere concentrati solo ed esclusivamente sulla partita. Se riusciremo a mettere in campo lo spirito e l’atteggiamento visti a Ferrara, sono convinto che tutto verrà di conseguenza”.

Tre’shaun Fletcher (giocatore) – “Sono molto dispiaciuto per non essere riuscito a scendere in campo con Ferrara, ma adesso ho recuperato pienamente e non vedo l’ora di poter dare il mio contributo. Sono sicuro che quella contro la Stella Azzurra sarà una battaglia molto tosta e credo che la chiave per vincerla siano i rimbalzi: se non concederemo loro seconde opportunità, allora tutto sarà più semplice”.

Note – Al momento persistono le tre positività al Covid-19 nel gruppo squadra.

Media – Diretta TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Fabio Micheletto (assistente allenatore) – “Ci apprestiamo a giocare la partita di sabato contro Pistoia, una squadra composta da alcuni giocatori molto esperti di questo campionato, molto disciplinata, che, in attacco, ha giocatori di assoluto livello per la categoria. Dobbiamo migliorare offensivamente e avere maggior disciplina in alcuni momenti della partita, cosa che contro Rieti non ci è riuscita per tutto l’arco dei 40 minuti. Una chiave importante sarà sicuramente la sfida a rimbalzo, dove non concedere seconde occasioni agli avversari sarà importante per diminuire il loro numero di possessi. Abbiamo bisogno di fare una partita di grande energia e faremo di tutto per portare a casa i due punti”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

TOP SECRET FERRARA – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: MF Palace, Ferrara

Quando: domenica 11 aprile, 17.00

Arbitri: Cappello, Barbiero, Patti

Andata: 66-70

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3t2RJ0q

QUI FERRARA

Nando Maione (secondo assistente) – “Ci stiamo preparando alla gara di domenica partendo dalla difesa e dall’intensità degli allenamenti quotidiani, dal canto nostro sappiamo che contro l’Allianz Pazienza San Severo sarà un’altra gara importante, ci siamo e siamo pronti. Affronteremo una compagine totalmente differente dall’andata, ha aggiunto Clarke, Maganza e Bottioni. Lo ripeto, noi siamo pronti e carichi per portare a casa questo risultato in maniera decisa. La chiave? In attacco riusciamo a essere maggiormente tranquilli se in difesa saremo duri e intensi, questa dovrà essere la chiave per tutte le gare da qua alla fine della stagione”.

Nicolò Dellosto (giocatore) – “Contro Scafati è arrivata una bella vittoria, due importantissimi punti. Contro San Severo ci aspetta un’altra sfida importante, i pugliesi arriveranno agguerriti, così per noi sarà sicuramente una battaglia. I pugliesi hanno cambiato coach, così vorranno fare un cambio di marcia e salvarsi. Dal canto nostro, bisogna che non sottovalutiamo l’Allianz Pazienza; all’andata era la mia seconda gara con la canotta della Top Secret, abbiamo perso, così quella di domenica potrà rivelarsi una partita ostica. Dobbiamo affrontarla nel modo giusto per portare a casa due punti importantissimi per la nostra classifica. La chiave? Come sempre, dobbiamo partire dalla difesa, determinante nel successo contro Scafati. Dovremo contenere le palle perse”.

Note – Niccolò Filoni, ai box contro Scafati mercoledì pomeriggio, soffre di guai al ginocchio destro e resterà a riposo precauzionale fino all’immediata vigilia della gara contro San Severo. Il suo utilizzo contro i pugliesi sarà deciso nelle ore precedenti la sfida contro l’Allianz Pazienza. Ex di turno: il mondo biancazzurro riabbraccerà l’esterno Riccardo Bottioni, all’ombra del Castello Estense nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati), su MS Sport (canale 219 del digitale terrestre in Emilia Romagna, in chiaro), su MS Channel (canale 814 del pacchetto Sky, via satellite). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Su TeleFerrara Live (canale 188 del digitale terrestre) verranno trasmesse in differita le telecronache delle partite di campionato ogni lunedì alle ore 23, in replica il martedì alle 12.30 e da gennaio 2021 in replica alle ore 8 del martedì su Telestense. Ogni lunedì andrà in onda “Basket In”, con inizio alle ore 20, su Telestense (canali 16 e 113 del digitale terrestre).

QUI SAN SEVERO

Luca Bechi (allenatore) – “La partita di Ferrara rappresenta il nostro nuovo inizio. Veniamo da un periodo di lavoro proficuo dove tutti i ragazzi si sono allenati con applicazione e desiderio. Conosciamo le qualità degli avversari che, dopo il brutto periodo a causa del Covid, si sono ripresi brillantemente e la vittoria con Scafati ne è la testimonianza. Noi dobbiamo fare la nostra gara con abnegazione, massima attenzione e determinazione per tutti i 40 minuti”.

Emidio Di Donato (giocatore) – “Dopo aver perso contro la Stella Azzurra abbiamo toccato il fondo e quando si sprofonda si può solo risalire. Da quella gara, la dirigenza ha preso i suoi provvedimenti e ha optato per coach Luca Bechi. Con lui, da circa due settimane, stiamo lavorando fortissimo per trovare l’alchimia di squadra che poche volte è emersa in questa stagione, complice sicuramente qualche infortunio di troppo, ma anche e soprattutto i risultati negativi che ci hanno demoralizzato. Con il nuovo allenatore stiamo alzando di molto la nostra intensità, siamo sereni, compatti e ho massima fiducia che, nella partita contro la Top Secret, faremo vedere miglioramenti, nonostante i nostri avversari siano una squadra fisica e davvero molto ben allenata. Per gli sforzi profusi la Società merita il nostro 120% ed è quello che daremo sul parquet, a partire già da domenica prossima. La matematica, per il momento, non ci condanna, ed è ora di raccogliere più punti possibili”.

Note – Esordio stagionale per coach Luca Bechi sulla panchina giallonera.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta tv da MS Sport (DTT), MS Channel (canale 814 piattaforma Sky) ed in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

TRAMEC CENTO – BENACQUISTA LATINA

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 11 aprile, 18.00

Arbitri: Gagno, Foti, Yang Yao

Ritorno (già disputato il 27/01): 74-64

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3upQwRk

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “La salvezza che abbiamo raggiunto è un risultato prestigioso, a maggior ragione in questa stagione così particolare. Abbiamo ancora due recuperi, in una classifica veramente complessa e complicata. Aver evitato il girone Blu, con il rischio playout, è fonte di grande soddisfazione. Ora siamo padroni del nostro destino: vogliamo provare a fare bottino pieno in casa. Sarà una partita diversa dall’andata, Latina è cambiata: non c’è più Gilbeck ma Fall, tramutando la trazione della squadra all’anteriore, con due esterni americani (Lewis e Trotter): ora hanno diversi giocatori sul perimetro pericolosi, contando anche Raucci, Passera, Mouaha, Piccone e Baldasso. Tra i lunghi, è stato recuperato anche Benetti, e questo regala una rotazione in più. Loro verranno a Cento sicuramente per fare bene, per prepararsi al meglio per la fase ad orologio e in ogni modo per giocarsi le ultime chance per evitare il girone Blu e quindi acquisire la salvezza diretta. Anche senza un giocatore importante come Cotton vorremo fare una prestazione solida: sarà occasione per i nostri italiani per mettersi in mostra”.

Note – Assenti Cotton (lesione al bicipite femorale, condizioni da valutare nei prossimi 10 giorni) e Sherrod (microfrattura al piede, stagione terminata).

Media – Partita trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (abbonamento e pay per view) e in differita alle 21:30 su Made in BO (canale 210 del DTT Emilia-Romagna). Aggiornamenti sui canali social della Benedetto XIV (Facebook, Instagram, Twitter).



QUI LATINA

Davide Raucci (giocatore, capitano) – “Domenica ci attende una gara dura con Cento, anche se in realtà durante tutta questa stagione non ci sono mai state partite semplici da affrontare e, arrivati a questo punto del campionato, ogni singolo incontro diventa decisivo. Abbiamo avuto modo di verificare personalmente la grande intensità di Cento in occasione del match disputato lo scorso 27 gennaio al PalaBianchini, in cui è riuscita a sovrastarci nei rimbalzi e anche a conquistare la vittoria. Adesso il nostro assetto è cambiato e siamo sicuramente una squadra diversa, non soltanto nel roster, ma anche nell’approccio alle partite. Con l’arrivo di Fall e Trotter ognuno di noi sembra aver trovato una migliore sinergia che permette di giocare in modo più fluido. Anche se nel turno infrasettimanale a Chieti non siamo riusciti a portare a casa i due punti in palio che sarebbero stati importantissimi, andremo a Cento con tutto l’entusiasmo, l’energia e la grande voglia di dimostrare a noi stessi in primis, che possiamo ancora dire la nostra. Aver recuperato Gabriele (Benetti, ndr) che, anche se non sta al top della condizione, è un guerriero di natura e dà sempre il massimo, è un ulteriore stimolo a guardare avanti con fiducia. Se avessimo vinto mercoledì, saremmo stati artefici del nostro destino durante le ultime due gare, mentre ora, in parte, il nostro futuro dipenderà anche da altri, motivo in più per puntare con tutte le nostre forze alla vittoria”.

Note – Bisconti assente per infortunio. Gara a porte chiuse.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP