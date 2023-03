Serie A2 Old Wild West – La presentazione del 24°turno del girone Rosso

CALENDARIO

La 24^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso vede sei gare in programma domenica 5 marzo. A seguito dei provvedimenti del Giudice Sportivo FIP per la rinuncia al campionato della Società Kleb Basket Ferrara, la Fortitudo Flats Service Bologna effettua un turno di riposo.

Domenica 5 marzo, ore 17.00

San Severo: Allianz Pazienza-Tramec Cento

Chiusi: Umana-Unieuro Forlì

Mantova: Staff-OraSì Ravenna

Domenica 5 marzo, ore 18.00

Rimini: RivieraBanca Basket-HDL Nardò

Udine: Apu Old Wild West-UEB Gesteco Cividale

Chieti: Caffè Mokambo-Giorgio Tesi Group Pistoia

Riposa: Fortitudo Flats Service Bologna (a seguito della rinuncia al campionato della Tassi Group Ferrara)

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 36 18 3 Tramec Cento 30 15 5 Giorgio Tesi Group Pistoia 30 15 5 Apu Old Wild West Udine 24 12 9 UEB Gesteco Cividale 22 11 9 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11 11 RivieraBanca Basket Rimini 18 9 11 HDL Nardò 18 9 12 Umana Chiusi 18 9 13 Staff Mantova 16 8 14 Caffè Mokambo Chieti 14 7 14 OraSì Ravenna 12 6 15 Allianz Pazienza San Severo 12 6 15

LE PARTITE

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – TRAMEC CENTO

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 5 marzo, 17.00

Arbitri: Ursi, D’Amato, Marzo

Andata: 65-82

In diretta tv su MS Motor TV (pay, satellite canale 229 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3mnBYTl

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Affrontiamo queste ultime tre partite come fossero finali, senza vedere la classifica o lasciandoci condizionare dai rendimenti delle altre squadre. Ancora una volta, questo campionato sta regalando un grande equilibrio e per noi dev’essere solo uno stimolo a migliorarci e a dare tutto e anche di più, in tre gare complicatissime, due delle quali le affronteremo in casa con il sostegno dei tifosi, ma c’è bisogno di fare sempre i conti con l’avversario. Domenica si presenta a San Severo uno dei team più solidi del nostro girone; non a caso Cento è terza in classifica, grazie a giocatori esperti di categoria, uomini forti in ogni reparto che vivono anche un momento di forma fisica importante come dimostra il miglior giocatore del mese di gennaio nel girone Rosso, Marks. Ovviamente l’americano è uno dei tanti, difatti c’è bisogno di fare attenzione a tutti. Ripartiamo dai 20 minuti intensi di Forlì, dall’energia spesa in questa impegnativa settimana di allenamenti e dal dovere di vincere a tutti i costi. Confido nei miei ragazzi e nel supporto dei sanseveresi”.

Matteo Bogliardi (giocatore) – “La Benedetto è una squadra che gioca quasi a memoria; hanno meccanismi ben strutturati, sono molto solidi e la classifica parla chiaro. È ovvio che, in questo momento del campionato, non dobbiamo pensare al valore dell’avversario e a quanto hanno prodotto sin d’ora, perché tutte le squadre cercano di fare punti per sistemare la propria posizione in classifica. Noi, ad oggi, abbiamo un solo risultato a cui ambire ed è la vittoria. Anche questa settimana ci siamo allenati con un’intensità notevole e abbiamo curato gli aspetti che contro Forlì ci hanno penalizzato. Ci faremo trovare pronti per un match assolutamente da non sbagliare”.

Note – Squadra al completo.

Media – La partita sarà trasmessa su MS Motor TV (canale 229 Sky e su Tivusat), ed in streaming in chiaro dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Sappiamo che San Severo è un campo difficile, molto caloroso, la squadra è leggermente cambiata rispetto all’andata: non giocò Fabi, uno dei loro più importanti terminali offensivi, hanno aggiunto Raivio da Forlì e Tortù da Rieti. San Severo gioca una pallacanestro molto aggressiva con Daniel, Bogliardi è un giocatore di indubbio talento, Lupusor e Tortu sono ali pericolose. Sicuramente ci vorranno mettere in difficoltà, noi dobbiamo ripartire dalla difesa, dobbiamo ritrovare la capacità di condivisione ed efficacia offensiva all’interno del nostro sistema. Andiamo a San Severo per ripartire, consapevoli che da ora inizieranno i mesi più difficili ma più belli dell’anno”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara è visibile in diretta tv su MS Motor TV (canale 229 Sky e su Tivusat) ed in streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

UMANA CHIUSI – UNIEURO FORLÌ

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 5 marzo, 17.00

Arbitri: Salustri, Maschio, Longobucco

Andata: 76-86

In diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming in chiaro su e-tv.it)

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3SJKVCx

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Dobbiamo rimanere umili, con i piedi ben saldi a terra, perché sfideremo un avversario di alto livello. Scenderemo in campo per alzare ulteriormente l’asticella, ce la metteremo tutta e sono convinto che i ragazzi giocheranno 40 minuti di grande intensità. Vedremo se sarà sufficiente, perché contro squadre forti come Forlì, giocare bene, a volte equivale solo stare in partita. Se arriveremo a contatto negli ultimi minuti poi proveremo a mettere pressione”.

Lorenzo Raffaelli (giocatore) – “Non sono certo io a dover dire dell’importanza delle partite che rimangono da ora alla fine della prima fase. Come sempre, anche domenica contro Forlì, daremo tutto il possibile in campo, senza paura. Stiamo uscendo da un periodo complicato per i tanti infortuni, abbiamo dimostrato di poter competere quando siamo al completo e, anche se ancora dovremo fare a meno di Martini, vogliamo proseguire su questa strada”.

Note – Niente da segnalare. In settimana l’Umana ha ingaggiato Iris Ikangi, ala classe ’94, 200 centimetri.

Media – Diretta streaming su LNP Pass, in tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming in chiaro).

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Affrontiamo una squadra che è in salute, dopo il successo a Mantova e quello prestigioso con Pistoia. Hanno inserito due giocatori come Raucci e Ikangi e, rispetto alla gara di andata, sono quindi più profondi ed hanno maggiore fisicità. La gara, probabilmente, presenterà contenuti diversi rispetto alle ultime che abbiamo affrontato, ma gli aspetti più importanti, come sempre, saranno la concentrazione e la mentalità con cui scenderemo in campo”.

Luca Pollone (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che arriva da due risultati importanti, tra cui la vittoria in casa contro Pistoia ed il successo sul campo di Mantova di una settimana fa: sono in un buon momento, noi non dovremo sottovalutare la partita e dovremo essere concentrati per tutti i 40 minuti. Nel loro roster c’è tanto talento ma anche tanta fisicità, quindi dovremo affrontare la gara, anche tecnicamente, nel modo giusto e ci siamo preparati per questo”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, ventiquattresimo numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, e poi il punto sul campionato, i racconti degli eventi, i giovani campioni regionali biancorossi, lo spazio per i #Partner, e molto altro ancora. Si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT in Emilia Romagna ed in streaming in chiaro su e-tv.it), diretta streaming per abbonati su LNP Pass (http://bit.ly/3YiJJrd). In accordo con Teleromagna, #MediaPartner biancorosso, la partita sarà trasmessa in differita mercoledì 8 marzo alle ore 21:00 su TR24, canale 78 DTV. Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

STAFF MANTOVA – ORASÌ RAVENNA

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 5 marzo, 17.00

Arbitri: Foti, Miniati, Caruso

Andata: 78-71

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3yoyanX

QUI MANTOVA

Nicolas Zanco (head coach) – “Abbiamo metabolizzato bene il ko con Chiusi. Al di là della sconfitta, siamo consapevoli di aver giocato bene per larghi tratti dell’incontro, pur peccando di presunzione in alcuni momenti. Domenica ci attende una gara fondamentale, anche solo per quanto riguarda gli scontri diretti. Ravenna è una squadra in salute, che viene dalla vittoria con la Effe e che ha aggiunto recentemente Vrankic, un giocatore che dà ulteriore dinamicità e pericolosità offensiva. È una squadra che prende vantaggi in velocità, per noi sarà importante impattare bene la partita, anche dal punto di vista fisico. Sherrill? È un esterno con ottime caratteristiche, può compensare le qualità di Palermo e Miles. È un organizzatore di gioco e ha tanti punti nelle mani, è un valore aggiunto per il gruppo”.

Andrea Calzavara (giocatore, playmaker) – “La sconfitta con Chiusi ci fa ancora male, ma il nostro atteggiamento è stato buono per oltre 35 minuti. Purtroppo, nel finale abbiamo sofferto la loro ferocia offensiva e abbiamo perso una gara molto importante. Ora siamo comunque sereni e pronti per Ravenna, è una gara altrettanto fondamentale. Ci presenteremo con le rotazioni un po’ ridotte, dovremo compattarci ancora di più. Mi aspetto una partita fisica e sporca, entrambe le squadre cercheranno di dare il massimo”.

Note – Gli Stings hanno ufficializzato la firma del playmaker Keshun Sherrill (USA, 1994, 175 centimetri) fino al termine della stagione 2022/23. Il giocatore, proveniente da Udine, non scenderà comunque in campo domenica per un problema muscolare che lo terrà fermo ancora per qualche giorno. Contestualmente, il club saluta Anthony Miles (al rientro negli USA in queste ore), ringraziandolo per l’impegno profuso e augurandogli il meglio per il prosieguo per la propria carriera. Infine, la Staff Mantova ha annunciato la risoluzione del contratto con Alessandro Morgillo, passato a Cantù. Anche ad Alessandro va il ringraziamento per la professionalità messe ogni giorno durante la sua permanenza in maglia virgiliana. Gli ospiti speciali della gara di domenica contro Ravenna saranno tutti i bambini e le bambine del settore giovanile del San Pio X, che inciteranno i nostri Stings per tutta la partita. Inoltre, durante l’intervallo ci sarà un importante momento d’incontro tra sport e sociale con la presenza del progetto Blu Basket della società virgiliana. Blu Basket è un’iniziativa nata nel 2017 in casa San Pio X che negli anni si è affermata come una piccola, grande, realtà che propone una pallacanestro adattata per persone con disabilità coinvolgendo circa una quarantina di atleti, con e senza disabilità. A presentare il progetto al pubblico sarà la responsabile Carlotta Braga, al microfono dello speaker Andrea Giubertoni. La Pallacanestro Mantovana è lieta di annunciare la presenza di Ansaloni Contenitori come game sponsor della prossima partita casalinga contro Ravenna. Nata nel 1974, l’azienda con sede a Pegognaga è leader nel settore della produzione di contenitori metallici, pedane, pallet, benne e vasche di raccolta oli. Ansaloni Contenitori può contare su due stabilimenti produttivi sviluppati su un’area di oltre 20.000 metri quadri, in cui lavorano circa 50 addetti. L’azienda si rivolge a vari settori, da quello metalmeccanico a quello alimentare, passando per l’edile e l’automotive, oltre a vantare una certificazione ISO 9001. In continua crescita e sviluppo, Ansaloni inaugurerà presto una nuova linea di produzione dedicata alle verniciature. Infine, per celebrare in anticipo la Festa della Donna, lo sponsor biancorosso “La Valle dei Fiori” donerà un mazzo di mimose a tutte le cheerleaders della Move Academy, che da inizio stagione sono al fianco degli Stings.

Media – È prevista la diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass. Radiocronaca in diretta su Web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Affrontiamo una squadra costruita per ben altri obiettivi, lo dimostrano gli ultimi risultati: vincere a Bologna e perdere in casa con Chiusi solo per un tiro rocambolesco, in una gara giocata senza la propria guardia americana, dimostra quanto il roster sia forte. Noi vogliamo continuare la nostra crescita, sia a livello di qualità che di durezza, e riprendere un cammino in trasferta che nelle ultime due gare esterne non ci ha pienamente soddisfatti. Anche domenica ci attenderà una battaglia innanzitutto fisica estenuante, alla quale dovremo essere pronti sin dalla palla a due”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

RIVIERABANCA RIMINI – HDL NARDÒ

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 5 marzo, 18.00

Arbitri: Vita, Terranova, Marzulli

Andata: 107-92

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3moznIM

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “A prescindere dagli sconvolgimenti della classifica, la partita con Nardò sarà cruciale per la nostra stagione. Affrontiamo una squadra molto talentuosa, che ama giocare ad alto ritmo e che vanta il miglior marcatore del girone. Non snatureremo il nostro gioco per provare a rallentare il ritmo, ma cercheremo di mantenere lucidità e precisione anche in una partita veloce”.

Andrea Tassinari (giocatore) – “Domenica è una partita importante, a prescindere dal ritiro di Ferrara per noi questo incontro vale tutt’ora la salvezza matematica. È al momento la partita più importante dell’anno. Spero di poter vedere un Flaminio pieno, gremito e caldo, pronto a incitarci. Incontriamo Nardò, saranno amareggiati per la sconfitta patita proprio contro Ferrara, anche se quel risultato adesso non conterà più, arriveranno carichi e per dare battaglia. Anche per loro è un match chiave”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) dalle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Certamente notizie come quella di Ferrara destabilizzano tutti gli ambienti. Per quanto riguarda noi, ci aspetta una partita sofferta contro una squadra che esprime una grande pallacanestro, con giocatori energici e tifosi che spingeranno i propri beniamini alla vittoria. In un momento così delicato, dobbiamo fare il nostro ed arrivare determinati più di prima, per cercare di far risultato”.

Lorenzo Baldasso (giocatore) – “Dovevamo ammazzare la partita contro Ferrara, purtroppo non lo abbiamo fatto, regalando i due punti in palio. Quella di Ferrara è una situazione triste, chiudere a stagione in corso non è bello. Dal lato della classifica, forse non cambia troppo rispetto a prima, a seguito dei provvedimenti ufficiali che sono stati presi, ma noi pensiamo prima alla vittoria per mettere un mattoncino sopra l’altro”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 5 marzo, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Wassermann, Yang Yao

Andata: 66-67

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3ZzUlmt

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Riceveremo una squadra solida, che vanta la terza miglior difesa di lega. Ciò dimostra quanto la loro compattezza li abbia aiutati a sopperire a qualche lacuna. Lucio Redivo, arrivato poche settimane fa, e Dalton Pepper formano una coppia di esterni molto pericolosa e duttile, su entrambi i lati del campo. Loro arriveranno carichi di fiducia e positività, noi difenderemo alla morte il Carnera, come se fosse il nostro fortino, anche se dovremo far fronte a diverse assenze pesanti. In questi primi due mesi dal cambio di assetto sono stati davvero pochissimi i giorni in cui ci siamo allenati al completo e questo ci sta condizionando notevolmente, sia per quanto riguarda la fluidità degli attacchi sia per quanto riguarda il rispetto delle regole difensive di squadra”.

Francesco Pellegrino (giocatore) – “Quella di domenica sarà una partita importantissima per noi, sia per il morale, sia per la classifica, vista l’eliminazione di Ferrara. Sicuramente ci attende una gara fisica contro un avversario atipico, senza lunghi di ruolo. Sono certo, comunque, che ognuno di noi darà il massimo, così come che il pubblico potrà fare la differenza. Sono rimasto impressionato dal fatto che a poche ore dall’apertura della prevendita sono andati subito esauriti tutti i biglietti a disposizione”.

Note – Non sarà della partita Alessandro Gentile, squalificato dal giudice sportivo dopo la trasferta a Chieti. Rimangono in dubbio Isaiah Briscoe e Marco Cusin, assenti già da alcune settimane. Problemi muscolari in settimana per Vittorio Nobile, che potrebbe essere recuperato in extremis. Da segnalare, inoltre, che da venerdì Keshun Sherrill non fa più parte dell’Apu Old Wild West Udine. Concluderà la stagione con la Staff Mantova.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Giocheremo una sfida bellissima in un ambiente straordinario e di festa per tutto il basket sia friulano che nazionale. Sarà stimolante affrontare una squadra fortissima come Udine che, dalle difficoltà che sta vivendo, saprà sicuramente trovare energie extra per sopperire alle mancanze. Sappiamo che per vincere dovremo giocare una partita straordinaria, ma le motivazioni di certo non mancheranno”.

Eugenio Rota (giocatore, capitano) – “La pausa della scorsa settimana ci ha permesso di rifiatare e di recuperare gli acciacchi. Il derby non ha bisogno di presentazioni. Noi dovremo cercare di produrre la migliore prestazione possibile e di lottare con una grandissima voglia su ogni pallone, aspetto che da sempre ci contraddistingue. La nostra identità è la nostra forza e ci ha permesso di compiere delle grandi imprese: da lei non possiamo prescindere”.

Note – Assente Rotnei Clarke, infortunato.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta, dalle 17.55 su LNP Pass, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 5 marzo, 18.00

Arbitri: Nuara, Capurro, Perocco

Andata: 61-67

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3KOIj4w

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Pistoia è una squadra molto fisica, che ha praticamente tre stranieri. Sono stati sempre al vertice del campionato e, soprattutto difensivamente, sono una squadra molto forte. Hanno inoltre giocatori capaci di grandi performance offensive. Hanno davvero pochissimi punti deboli, ma già all’andata abbiamo fatto una buona partita, non ci resta che ripeterla domenica”.

Martino Mastellari (giocatore) – “Domenica sarà una partita molto impegnativa. Loro sono un’ottima squadra, specie dal punto di vista difensivo. Sono un gruppo ben coeso, molti di loro giocano insieme da un paio d’anni e non sarà affatto facile. Si preannuncia una sfida a basso punteggio ma dobbiamo sfruttare il momento positivo in cui siamo: vogliamo vincere”.

Note – Proprio Mastellari, avendo vestito la canotta pistoiese nelle stagioni 2014/15 e 2015/16, sarà l’ex di giornata.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

QUI PISTOIA

Tommaso Della Rosa (assistente allenatore) – “Ci aspetta una partita difficile, in quanto si tratta di un appuntamento decisamente importante per i nostri avversari. Al netto delle squalifiche Chieti è una squadra di corsa, che attacca in contropiede, per cui dovremo essere bravi a non farci sorprendere. Per quanto ci riguarda siamo consapevoli di dover avere un approccio diverso rispetto a quello mostrato a Chiusi. Dopo la sosta il gruppo è carico e motivato per fare bene in questo finale di stagione e proiettarsi al meglio nella seconda fase”.

Carl Wheatle (giocatore) – “Ovviamente siamo contenti di esserci matematicamente qualificati per il girone Giallo della fase a orologio, ma sappiamo che non finisce qua. Ci sono ancora tante partite da giocare. In questo momento siamo concentrati su Chieti, poi guarderemo avanti alle prossime sfide. La sosta? Per me non c’è stata in virtù degli impegni con la nazionale: vestire la maglia della Gran Bretagna e al contempo esserne capitano è stato un momento davvero emozionante per me. Un qualcosa che porterò con me per tutta la mia vita, un orgoglio per me e tutta la mia famiglia”.

Note – Assente Angelo Del Chiaro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita TV su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

