Serie A2 Old Wild West – La presentazione dell’8^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In programma l’ottava giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso: tutte le sfide si giocano domenica 20 novembre.

Domenica 20 novembre, ore 16.00

Chiusi: Umana-OraSì Ravenna

Domenica 20 novembre, ore 18.00

Rimini: RivieraBanca Basket-Staff Mantova

Cento: Tramec-HDL Nardò

Udine: Apu Old Wild West-Giorgio Tesi Group Pistoia

Bologna: Fortitudo Kigili-Caffè Mokambo Chieti

San Severo: Allianz Pazienza-Tassi Group Ferrara

Domenica 20 novembre, ore 20.00

Forlì: Unieuro-UEB Gesteco Cividale

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Tramec Cento 12 6 1 Giorgio Tesi Group Pistoia 12 6 1 Apu Old Wild West Udine 12 6 1 Unieuro Forlì 10 5 2 UEB Gesteco Cividale 8 4 3 Fortitudo Kigili Bologna 8 4 3 Staff Mantova 6 3 3 Tassi Group Ferrara 6 3 4 Caffè Mokambo Chieti 4 2 4 Allianz Pazienza San Severo 4 2 4 OraSì Ravenna 4 2 5 HDL Nardò 4 2 5 Umana Chiusi 2 1 5 RivieraBanca Basket Rimini 2 1 6

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Per il campionato 2022/23 LNP PASS si propone con una formula di abbonamento unica (Serie A2+Serie B) al prezzo di 59,99€ e che contempla, live e on-demand, tutte le partite che saranno disputate nella stagione. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

CHIUSI-RAVENNA IN DIRETTA SU ÈTV RETE7, EMITTENTE LEADER PER ASCOLTI IN EMILIA ROMAGNA

Lega Nazionale Pallacanestro ha stretto un accordo con l’emittente ÈTv Rete7 per la trasmissione in diretta di gare del campionato di Serie A2 su piattaforma digitale terrestre, con qualità HD, nel territorio di copertura dell’emittente con sede a Bologna. La partnership prevede la programmazione di due gare al mese riguardanti squadre dell’Emilia Romagna, la regione più rappresentata tra le 27 partecipanti al campionato di Serie A2. ÈTv Rete7 è l’emittente leader per contatti ed ascolti nella regione, e con questa iniziativa torna ad essere vicina al mondo della pallacanestro con una progettualità nuova, interamente dedicata al campionato di Serie A2 e riguardante le realtà di Tramec Benedetto XIV Cento, Kigili Fortitudo Bologna, Tassi Group Kleb Basket Ferrara, OraSì Basket Ravenna, Unieuro Pallacanestro 2.015 Forlì e RivieraBanca Basket Rimini. Le cui partite saranno trasmesse sul canale 10 della piattaforma di digitale terrestre e via web su e-tv.it, seguendo un criterio di rotazione. Domenica 20 novembre in diretta la gara del girone Rosso tra Umana Chiusi e OraSì Ravenna, dall’Estra Forum di Chiusi, con inizio alle ore 16.00.

LE PARTITE

UMANA CHIUSI – ORASÌ RAVENNA

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 20 novembre, 16.00

Arbitri: Cappello, Puccini, Coraggio

In diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming su e-tv.it)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3TGdVKp

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Vogliamo replicare il successo con Rimini nella partita di domenica contro Ravenna. Sarà però durissima, uno snodo fondamentale del campionato per entrambe e che noi affrontiamo avendo riposato lo scorso turno. Un aspetto non particolarmente gradito, perché il ritmo e l’entusiasmo sono un po’ scemati. Dovremo stare attenti”.

Lester Medford (giocatore) – “La vittoria contro Rimini ci serviva e ci ha dato la possibilità di lavorare ancora meglio. Non aver giocato la scorsa settimana può però essere un’arma a doppio taglio e quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Vogliamo dare seguito a quanto di buono fatto sul campo; non sarà facile perché giocheremo contro una buona squadra come Ravenna, ma la nostra intenzione è quella di proseguire con il cammino intrapreso”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Ci avviciniamo a questa sfida importante e delicata con grande concentrazione: non deve ingannare la classifica di Chiusi, figlia di un calendario complicato e ad oggi con una gara da recuperare. Troveremo una squadra fisica, intensa, con un marchio di fabbrica improntato sul gioco senza palla ed una difesa molto organizzata. Dovremo essere bravi a dare continuità alla nostra difesa per essere competitivi sui 40 minuti anche fuori casa”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta televisiva in chiaro su ÈTv Rete7 (canale 10 DT e via web su e-tv.it) e streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

RIVIERABANCA RIMINI – STAFF MANTOVA

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 20 novembre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Giovannetti, Morassutti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3UPEE8L

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (viceallenatore) – “Mantova ha giocatori di grande talento, soprattutto nell’uno contro uno, ed imprevedibili. Sarà necessaria una continua applicazione difensiva per limitare i loro principali terminali offensivi. Contiamo sulla spinta del nostro pubblico per giocare una partita di grande energia e cercare di tornare a conquistare i due punti”.

Marco Arrigoni (giocatore, capitano) – “Fisicamente stiamo bene, sicuramente il morale è un po’ a terra perché abbiamo inanellato una serie di sconfitte di fila, ma stiamo lavorando molto durante la settimana per invertire la rotta. L’avversario di domenica è difficile, ma lo affronteremo in casa: contiamo sul Flaminio per cercare di portare a casa due punti fondamentali”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari. La partita contro Staff Mantova è sponsorizzata da My English School.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) domenica 20 novembre alle ore 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI MANTOVA

Nicolas Zanco (assistente allenatore) – “Ci aspetta una partita difficile, Rimini è una neopromossa e ha solo 2 punti in classifica, ma ha anche affrontato tante prime della classe in questo avvio di campionato. Sicuramente vorrà mettere in campo grande impatto a livello fisico e difensivo, oltre ad un attacco veloce nelle fasi di transizione. Tassinari, Johnson e Ogbeide sono alcuni dei fari dell’attacco riminese, come abbiamo visto nell’amichevole che abbiamo giocato nel precampionato. Servirà l’approccio giusto, il PalaFlaminio può essere un fattore importante. Dovremo essere bravi a fermare il gioco molto dinamico di Rimini rompendo le loro trame offensive”.

Matteo Palermo (giocatore, playmaker) – “Dopo essere rimasto fermo per infortunio per due mesi, sto tornando al 100% settimana dopo settimana, mi sto allenando con continuità. Veniamo da una gara nervosa con Chieti, ma per noi era importante vincere. Non si è visto un bel basket, è stata una partita fortemente condizionata dall’aspetto emotivo. Ora siamo pronti per Rimini, che vorrà vincere assolutamente al PalaFlaminio per muovere la classifica. Da parte nostra servirà una gara solida dal punto di vista fisico e mentale. Mi aspetto un’altra gara sporca e difficile”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

TRAMEC CENTO – HDL NARDÒ

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 20 novembre, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Maschietto, Cassinadri

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3gbMQ43

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Nardò è una squadra che lavora molto bene a rimbalzo come noi, del resto ci equivaliamo nella statistica. In più hanno Poletti, il miglior rimbalzista del nostro girone ma la chiave non sarà solamente quella, loro hanno anche taglia con gli esterni per attaccare il ferro e appoggiare la palla in post basso. Noi dovremmo essere bravi a chiudere l’area senza innescare i loro tiratori Vašl, Ceron e Baldasso. L’importante sarà pareggiare la loro fisicità a rimbalzo, cercando di togliergli le situazioni dove i loro corpi gli permettono di prendere vantaggio”.

Giovanni Tomassini (giocatore) – “Nardò ha diversi giocatori di talento, forse in questo momento sta attraversando un momento di difficoltà, la classifica non mente. Noi dobbiamo continuare a migliorarci sempre per non perdere il passo”.

Note – Ancora fuori dalle rotazioni Giacomo Zilli.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “A Cividale è mancata la concentrazione sulle cose necessarie da fare per portarla a casa, ma questo è il momento di dire basta, in quanto è la terza volta che accade. Nel suo complesso la squadra non ha fatto una brutta gara, certamente non siamo stati determinati nei momenti clou. A Cento sarà una partita dura contro una delle top del nostro girone, ciò imporrà un livello di gioco molto più alto di quello che abbiamo espresso a Cividale. Toccherà a noi approcciarla in maniera corretta, dobbiamo fare punti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 20 novembre, 18.00

Arbitri: Dori, Lucotti, Ferretti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3TZtEEN

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Ci attende una gara molto combattuta. Si affrontano due squadre che fanno della difesa il loro marchio di fabbrica, quindi ci saranno tante azioni sofferte da entrambe le parti. Ci siamo preparati in settimana in maniera molto minuziosa perché Pistoia ha tanti punti di forza. La loro bravura principale è gestire l’intercambiabilità dei ruoli tra Wheatle e Varnado e di avere al loro fianco una solidità in area tramite Magro o Del Chiaro, giocatori molto fisici. Ciò consente alla squadra di avere alti ritmi in attacco. Domenica sarà importante poter contare sulla forza del nostro pubblico per una partita dura, nel corso della quale si lotterà su ogni palla vagante, su ogni contatto”.

Keshun Sherrill (giocatore) – “In questa mia prima esperienza in Italia mi sto accorgendo di quanto la fisicità sia importante, soprattutto sotto l’aspetto difensivo. Ci alleniamo molto duramente in settimana proprio per questo motivo, mentre dal punto di vista offensivo lavoriamo per costruire il miglior tiro possibile di squadra. In questo è molto bravo il nostro coach (Boniciolli, ndr) che ci dà obiettivi chiari e ben definiti. Domenica ci attende un match molto importante contro Pistoia, che condivide assieme a noi e a Cento la testa della classifica del girone Rosso. Sarà sicuramente una grande partita”.

Note – Tanti gli ex dell’incontro, spicca il capitano dell’Apu Old Wild West Udine Michele Antonutti che ha vestito la casacca biancorossa dal 2015 al 2017 in Serie A, mentre nella stagione successiva hanno difeso i colori di Pistoia gli attuali bianconeri Raphael Gaspardo e Fabio Mian. Gli ultimi tagliandi disponibili per la gara di domenica possono essere acquistati attraverso il circuito VivaTicket (online e nelle rivendite autorizzate).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI PISTOIA

Nicola Brienza (capo allenatore) – “Giochiamo contro un club che negli ultimi due anni è arrivato a un passo dalla promozione e che in questa stagione ha strutturato una squadra ancor più competitiva per raggiungere il proprio obiettivo: già questo la dice lunga su profondità, esperienza e qualità del roster di Udine. Siamo chiamati a fare una prestazione straordinaria per provare a competere con loro e giocarcela fino alla fine: in questi giorni abbiamo messo molta attenzione su quello che possiamo fare per esprimerci al meglio, se non sarà sufficiente faremo i complimenti ai nostri avversari. Affrontare i migliori è sempre un banco di prova importante e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Lorenzo Saccaggi (giocatore) – “Lo stop non è arrivato nel momento migliore: quando fai un filotto di vittorie hai voglia di continuare e di cavalcare l’onda. Però è anche vero che è servito per recuperare le energie, visto che prima dell’arrivo di Copeland avevamo una rotazione in meno. In ogni caso ci siamo allenati fortissimo, senza cali di tensione, anche perché sapevamo di andare a giocare in un campo difficile contro la squadra che insieme a noi è la capolista. Un test che può dare un segnale, anche se ovviamente il campionato non finisce domenica e la partita vale comunque due punti. Però giocare in casa di Udine, dove non è facile vincere per nessuno, è un grosso stimolo a voler fare bella figura”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 20 novembre, 18.00

Arbitri: Gagliardi, D’Amato, Mottola

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3tDja31

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Note – Infortunati Steven Davis (previsti altri 10 giorni di stop) e Saliou Niang. Sarà presente Simone Barbante, dopo la frattura nasale composta rimediata nell’ultima gara con Rimini.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Giocare al PalaDozza, in uno dei palazzetti di pallacanestro più belli d’Italia, con un pubblico caldissimo, è uno spettacolo per tutti. Spero di riuscire a rimanere a contatto per tutta la partita, sicuramente la Fortitudo, nonostante sia stata costruita un po’ in ritardo quest’estate, è una squadra di primissima fascia. La conferma di giocatori del calibro di Fantinelli e Aradori, l’essere guidata da un coach come Dalmonte lo dimostra. É una squadra dalle potenzialità enormi”.

Saverio Bartoli (giocatore) – “Bologna è una squadra con tanta esperienza e tanto talento. Ha diversi giocatori che provengono dalla Serie A ed è una compagine che può essere sicuramente protagonista. Il loro più grande punto di forza poi, è che gioca in uno dei palazzetti più caldi d’Italia, se non il più caldo. Per noi sarà una trasferta molto difficile ma dobbiamo essere bravi ad archiviare molto velocemente la sconfitta di Mantova e andare a Bologna per fare di tutto per provare a strappare i due punti”.

Note – Coach Rajola sfiderà il suo recente passato: dopo l’esperienza da vice allenatore della Effe nella passata stagione in Serie A, ritorna da avversario. Martino Mastellari giocherà nel palazzetto della sua città.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Caffè Mokambo Chieti Basket 1974.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – TASSI GROUP FERRARA

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 20 novembre, 18.00

Arbitri: Radaelli, Pecorella, Pellicani

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3hFrvQU

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Un match, senza ombra di dubbio, fondamentale. Veniamo da una brutta sconfitta contro Chieti, la nostra prima cattiva prestazione e abbiamo voglia di tornare in campo per dimostrare che non siamo quel tipo di squadra. Abbiamo approfittato della pausa per fare un lavoro molto più analitico e ci siamo focalizzati sulla partita di domenica contro un avversario più o meno al nostro livello, che ha 6 punti in classifica conquistati grazie alle vittorie in casa contro Chieti, Cento e Forlì; compagini di caratura e di altissima classifica, soprattutto le ultime due. Significa, dunque, che Ferrara è un roster di assoluto valore, pertanto bisognerà tenere in considerazione e con la massima attenzione tutte le caratteristiche individuali di questa squadra che gioca di sistema con tanti giocatori coinvolti, puntando su individualità importantissime, tra cui spiccano gli esterni Cleaves e Amici, uno con alto livello di produzione e l’altro di creazione. Sebbene le difficoltà, vogliamo ritornare al successo”.

Ed Daniel (giocatore) – “È una partita da vincere a tutti i costi; siamo alla ricerca dei 2 punti e non bisogna sbagliare. Abbiamo avuto una settimana di tempo per riposare, gestire meglio i tempi e ritmi degli allenamenti, mentre invece i nostri avversari hanno giocato domenica e dobbiamo sfruttare questo dato potenzialmente a nostro favore. Contro un roster ben allenato ed organizzato, serve però una partita aggressiva e costante; non ci possiamo permettere cali di concentrazione come è già successo sul campo di Chieti. In settimana ho visto i miei compagni competitivi ed è l’atteggiamento corretto per arrivare alla gara con l’animo pronto di chi ha un solo obiettivo in testa. Giochiamo in casa, nel nostro fortino, dove abbiamo accumulato i 4 punti in classifica e vogliamo incrementare il bottino, anche grazie all’aiuto dei nostri meravigliosi tifosi. Insieme a loro possiamo battere Ferrara e ritornarne al successo”.

Note – Come comunicato dalla Società, la Cestistica ha aggregato al gruppo squadra Djordje Pazin. Il giocatore sarà valutato dallo staff medico/tecnico per poter proseguire la stagione in casacca giallonera. Tutti a disposizione di Damiano Pilot. Ex di turno capitan Fabi, a Ferrara nel campionato scorso.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Quella di domenica a San Severo per noi sarà una gara difficile, in casa loro abbiamo giocato sempre gare punto a punto, davanti al proprio pubblico l’Allianz Pazienza mette quella grinta in più e quella sporcizia, per usare un gergo, che dà una mano. In più, i pugliesi hanno qualità, con Fabi, Wilson, Daniel, Lupusor e Bogliardi, quest’ultimo sta facendo un campionato importante. San Severo è un po’ come noi, non molto lunga, però il quintetto è di qualità e di primo livello. Aspettiamoci una bella lotta, dal canto nostro vogliamo provare ad imporre il nostro ritmo pure fuori casa, ma non solamente per 10-15 minuti, ma per più tempo, così da provare a sorridere per la prima volta fuori casa. Questo è il nostro obiettivo, consapevoli che servirà una gara sopra la media, a livello di tenuta mentale e fisica, per cercare di aumentare le possibilità di conquistare il successo. Vogliamo dare il massimo, questo è l’obiettivo che ci poniamo”.

Andy Cleaves (giocatore) – “I due punti conquistati contro Forlì domenica scorsa ci hanno dato molta fiducia per andare avanti. D’altra parte abbiamo ancora qualcosa su cui possiamo migliorare per fare il passo successivo. Adesso ci aspetta la trasferta a San Severo: se riduciamo le palle perse e i rimbalzi offensivi concessi agli avversari, beh, vedremo un’enorme differenza nelle partite. E se continuiamo a giocare a basket di squadra come abbiamo fatto alla Giuseppe Bondi Arena, faremo un bel viaggio in pullman per tornare a Ferrara”.

Note – Coach Spiro Leka potrà contare sull’intero roster a disposizione. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà Agustin Fabi, a Ferrara l’anno passato, adesso fra i leader di San Severo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

UNIEURO FORLÌ – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 20 novembre, 20.00

Arbitri: Foti, Barbiero, Grappasonno

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3EDVuBH

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Scenderemo in campo con tanta voglia di tornare alla vittoria, e giocare davanti ai nostri tifosi dopo due trasferte ci sarà di grosso aiuto. Portiamo grande rispetto per Cividale, che in questo inizio di stagione sta dimostrando di avere una forte identità, complice anche il fatto di avere dato continuità al gruppo e allo staff tecnico che hanno raggiunto la promozione. È stata una buona settimana dal punto di vista degli allenamenti, e anche avere rivisto in palestra i giocatori infortunati è stato un aspetto sicuramente positivo”.

Lorenzo Penna (giocatore) – “Dovremo farci trovare pronti perché giochiamo contro una squadra che, da neopromossa, sta facendo davvero un buon campionato. Noi vogliamo tornare alla vittoria dopo le ultime partite, e dovremo essere bravi a difendere al meglio per limitare le loro caratteristiche offensive. Giochiamo in casa e cercheremo di fare il massimo per vincere la partita, con il sostegno dei nostri tifosi”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, l’intervista a Luca Pollone, e poi il punto sul campionato, lo spazio ai #Partner biancorossi, tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Torna “ShootThePassion”, il nuovo contest della Pallacanestro 2.015 per coinvolgere tifosi ed appassionati: cinque amici biancorossi si sfideranno nel tiro da metà campo durante l’intervallo della gara. In palio, un televisore offerto da Unieuro, la divisa da gara e due abbonamenti parterre. Torna il banchetto del merchandising, disponibile per tutti i tifosi presenti all’Unieuro Arena: sarà possibile acquistare i nuovi articoli firmati Macron e le divise da gara della stagione. Negli intervalli dei quarti si esibiranno le ragazze della scuola di danza ExploDance, le “Cheerleader Unieuro”. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. Continua la prevendita dei biglietti, acquistabili anche online a questo link: https://pallacanestroforli.vivaticket.it . Domenica la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 19:00. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Stiamo attraversando una settimana molto complicata, diversa dalla solita routine. Oltre alla partenza di Chiera abbiamo registrato alcuni acciacchi, pertanto abbiamo cercato di mantenere alto il livello del lavoro disputando una buona amichevole infrasettimanale a Trieste. La nostra speranza è quella di recuperare gli acciaccati entro domenica per essere competitivi a Forlì”.

Gabriele Miani (giocatore) – “Sarà una trasferta difficile perché Forlì è reduce da due sconfitte di fila, quindi avrà sicuramente molta voglia di ritornare alla vittoria in casa davanti ai propri tifosi. Dal canto nostro non dobbiamo arrivare sconfortati né per la partenza di Chiera né per gli acciacchi registrati in settimana, pensando che il risultato sia scritto. Bensì, dobbiamo essere concentrati per cercare di vincere la prima partita stagionale in trasferta. Quella romagnola è una squadra molto esperta e, nonostante gli infortuni subìti di recente, molto insidiosa”.

Note – Sono da valutare, in vista del match di domenica, le condizioni di Alessandro Cassese (forte contusione a una spalla) e Aleksa Nikolic (infiammazione a un gomito). In settimana la Gesteco ha salutato Adrian Chiera, passato agli Herons Montecatini in Serie B.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta, dalle 19.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Gesteco: Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST