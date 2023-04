Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 1^ giornata nel girone Salvezza

CALENDARIO

In programma la prima giornata della seconda fase di Serie A2 Old Wild West nel girone Salvezza: tutte le gare su giocano domenica 2 aprile. Il gruppo mette di fronte le squadre classificate dal 10° al 13° posto dei due gironi Verde e Rosso della stagione regolare, che partono dai punti ottenuti negli scontri diretti. Al termine delle otto gare di seconda fase le prime due squadre si salveranno direttamente, quelle classificate dal 4° al 6° posto accederanno ai playout. Le ultime due retrocederanno in Serie B per la stagione 2023/24.

Domenica 2 aprile, ore 18.00

Mantova: Staff-Novipiù Monferrato Basket

San Severo: Allianz Pazienza-E Gap Stella Azzurra Roma

Chieti: Caffè Mokambo-Kienergia Rieti

Ravenna: OraSì-Ferraroni Juvi Cremona

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Ferraroni Juvi Cremona 6 3 3 Novipiù Monferrato Basket 6 3 3 Kienergia Rieti 6 3 3 E-Gap Stella Azzurra Roma 6 3 3 Caffè Mokambo Chieti 6 3 3 OraSì Ravenna 6 3 3 Staff Mantova 6 3 3 Allianz Pazienza San Severo 6 3 3

LE PARTITE

STAFF MANTOVA – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 2 aprile, 18.00

Arbitri: Lucotti, Chersicla, Bartolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/40u1Hcd

QUI MANTOVA

Nicolas Zanco (head coach) – “Ci presentiamo al girone Salvezza con la giusta fiducia, grazie al successo con Cento e all’amichevole con la Vanoli che ci ha dato buone sensazioni. Nelle prossime otto partite, i dettagli e l’attenzione faranno la differenza, dovremo limitare il più possibile gli errori e rimanere concentrati su noi stessi e sui nostri miglioramenti. Dal punto di vista fisico stiamo bene, c’è solo il dubbio Calzavara, che è rimasto a riposo nell’ultima settimana per un problema fisico. Monferrato ha cambiato pelle con Sarto e Justice, trovando solidità offensiva e difensiva. Ci sono tanti tiratori che possono farci male. Noi dobbiamo partire col piede giusto e ritrovare una vittoria in casa che manca da quasi tre mesi. E per farlo avremo bisogno di tutto il supporto del pubblico”.

Riccardo Cortese (giocatore, capitano) – “Ci attendono otto gare complicatissime. Non ci sarà spazio per lo spettacolo, conterà solo vincere, a scapito della tecnica e del bel gioco. A questo punto della stagione importano solo i due punti, dobbiamo mantenere la categoria perché lo merita tutto il gruppo, l’ambiente e i tifosi che non hanno mai smesso di supportarci. Monferrato ha tante opzioni sul perimetro e con Sarto e Justice ha una nuova identità. Dovremo imporre il nostro ritmo togliendo loro i tiri facili”.

Note – Sia nel pre-partita che durante l’intervallo della gara di domenica con Monferrato, all’ingresso del palazzetto tutti i tifosi potranno prendere parte a una speciale degustazione a base di Grana Padano e prosecco, offerta dallo sponsor Grana Padano. Il game sponsor della partita sarà Ansaloni Contenitori. Nata nel 1974, l’azienda con sede a Pegognaga è leader nel settore della produzione di contenitori metallici, pedane, pallet, benne e vasche di raccolta oli. Ansaloni Contenitori può contare su due stabilimenti produttivi sviluppati su un’area di oltre 20.000 metri quadri, in cui lavorano circa 50 addetti. L’azienda si rivolge a vari settori, da quello metalmeccanico a quello alimentare, passando per l’edile e l’automotive, oltre a vantare una certificazione ISO 9001. In continua crescita e sviluppo, Ansaloni inaugurerà presto una nuova linea di produzione dedicata alle verniciature. Gli ospiti speciali della gara contro Monferrato saranno tutti i bambini e le bambine del settore giovanile del Basket Bancole, che inciteranno i nostri Stings per tutta la partita. Inoltre, durante l’intervallo, lo speaker Andrea Giubertoni intervisterà il presidente della Società Peter Barollo.

Media – È prevista la diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass. Radiocronaca in diretta su Web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings. La partita sarà trasmessa in differita lunedì alle 21 su Valpadana TV (canale 90 del digitale terrestre).

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (allenatore) – “Domenica avrà inizio il girone Salvezza, che ci porrà di fronte a otto scontri dal peso specifico altissimo a partire da Mantova, squadra con un organico di tutto rispetto e ulteriormente rafforzato con l’innesto di Sherrill da Udine, che ha già fatto vedere quello che può essere il suo impatto nella trasferta vittoriosa di Cento. Attorno a lui ci sono giocatori esperti della categoria come Cortese, Iannuzzi e Janelidze, un americano interessante che ha già fatto vedere di essere giocatore di categoria superiore come Ross, e giocatori che possono avere sulla singola partita un impatto molto importante come Criconia, Veronesi e Calzavara, giovane molto interessante. In questa fase i risultati in trasferta saranno importantissimi, visto che il girone è veramente breve. Non ci resta che iniziare con il giusto piglio e con l’atteggiamento che ci ha contraddistinto nelle ultime partite, per provare a fare la nostra miglior partita”.

Note – Ancora fermo ai box Matteo Ghirlanda per un problema muscolare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 2 aprile, 18.00

Arbitri: Wassermann, Maschio, Bertuccioli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3nxXLIS

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Da adesso, ma non serva che lo ripeta, inizia un altro campionato. Nella partita contro Ravenna siamo stati bravi a riportare le sorti del girone in totale parità, ma non ci dobbiamo assolutamente fermare. Abbiamo aumentato la nostra media punti e questo è conseguenza anche di una buona fase difensiva; un atteggiamento giusto che nelle ultime due partite ci ha permesso di portare a casa il match. Ovviamente, come noi, tutte le nostre avversarie hanno lo stesso nostro obiettivo e vincerà chi avrà maggiore desiderio di sacrificio e abnegazione. La Stella Azzurra è una squadra che non muore mai, capace di ribaltare le situazioni in maniera repentina, tuttavia giochiamo in casa e avremo i tifosi. Noi in campo a vendere cara la pelle, loro a supportarci per una primissima vittoria che dobbiamo ottenere a tutti i costi”.

Antonino Sabatino (giocatore) – “Conosco molto bene coach Bechi: le sue squadre hanno un cuore grande e lottano dal primo all’ultimo momento. Sappiamo, dunque, quanto i nostri avversari possano essere pericolosi sia nel singolo ma anche come forza dell’intero collettivo. Dal canto nostro, in questa settimana abbiamo ulteriormente aumentato il livello per farci trovare pronti alla prima di otto battaglie. E le battaglie non possono essere affrontate e basta, bisogna vincere senza ‘se’ e ‘ma’”.

Note – Grande ex di turno proprio l’head coach ora sulla panchina della Stella Azzurra, Luca Bechi, a San Severo nella seconda metà del 2020/21 e nella scorsa stagione.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “Inizia la seconda fase del campionato, quella dove si decide il nostro futuro sportivo. Abbiamo il gran desiderio di iniziare con una vittoria, dando seguito alla gara con cui abbiamo chiuso la prima fase. Siamo consapevoli del talento dei giocatori di San Severo: si tratta di una squadra capace di una produzione offensiva importante se ispirata, come nelle ultime due vittorie che ha conquistato contro Cividale e Ravenna. Dovremo fare una partita attenta e di grande solidità, mantenendo equilibrio per 40 minuti”.

Note – La precedente esperienza di coach Luca Bechi è stata proprio alla guida di San Severo, dove nella scorsa annata sportiva ha condotto la squadra alla miglior stagione della propria storia.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 2 aprile, 18.00

Arbitri: Radaelli, Salustri, Terranova

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3K0tzgN

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Quello con Rieti sarà il primo di otto spareggi salvezza. Si dovrà tenere conto sia della differenza canestri negli scontri diretti, sia di quella in generale, quindi non si potrà tralasciare nessun aspetto. Mi aspetto una gara tesa, ma noi dovremo essere bravi a gestire questo aspetto. Loro sono una squadra che ha dimostrato di possedere una grande intensità difensiva e che anche offensivamente ha dei punti fermi ben definiti”.

Thomas Reale (giocatore) – “La partita di domenica è fondamentale per raggiungere la salvezza evitando i playout. Rieti è una squadra che gioca con grande intensità, che lotta e a cui piace imporsi fisicamente. Noi dobbiamo essere pronti ad una battaglia e giocare la nostra pallacanestro. Dovremo difendere alacremente per 40 minuti ed essere continui in attacco”.

Note –Tra le fila reatine milita Alessandro Feliciangeli, figlio di Roberto “Picchio” Feliciangeli, il quale ha vestito la canotta teatina dalla stagione 2009/10 a quella 2011/12.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Sarà una frase fatta ma queste sono otto finali. Iniziamo domenica in un campo difficilissimo, affrontando una squadra che ha cambiato molto, e si è rinforzata con l’arrivo di Roderick, un giocatore strepitoso, vero califfo per la categoria. Noi abbiamo recuperato Geist e ci presentiamo al completo, vogliosi di fare una partita concreta e attenta”.

Alessandro Naoni (giocatore, playmaker) – “Dopo sei mesi sono finalmente tornato a disposizione, pronto per dare il mio contributo alla squadra in queste ultime decisive partite. Saranno otto gare fondamentali per noi, vogliamo la salvezza e sappiamo che tutto dipenderà dalla nostra capacità e voglia. Chieti è un campo difficilissimo, non la migliore partenza per noi, ma vogliamo affrontarla nel migliore dei modi”.

Note – Non ci sono indisponibili.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass, differita lunedì alle ore 22:30 su RTR, canale 176 del digitale terrestre. La gara di domenica a Chieti viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook, che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

ORASÌ RAVENNA – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: Pala De Andrè, Ravenna

Quando: domenica 2 aprile, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Capurro, Lupelli

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3ntNopb

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “La Juvi Cremona non ha lesinato sforzi per essere competitiva, ha innestato giocatori allungando la squadra e da poco ha cambiato anche allenatore, situazione che sicuramente scuote sempre i gruppi. Ci attende una squadra con dei giocatori esperti e l’esperienza, specialmente in queste partite, può fare la differenza. Noi dovremo colmare gli errori di inesperienza e trovare una continuità difensiva mancata nelle ultime due gare. Siamo nella fase calda, chiediamo a gran voce un palazzetto pieno e caldo che possa spingerci a superare il primo step di questa seconda fase”.

Note – Da valutare la presenza di Vittorio Bartoli, che sta ancora recuperando dall’infortunio alla mano destra patito nella gara di Udine del 19 febbraio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI JUVI CREMONA

Gianluca De Gennaro (assistente allenatore) – “Domenica inizia la seconda fase del nostro campionato e affrontiamo Ravenna, una squadra che ha giocatori importanti come Musso e Bonacini, oltre ad avere un play come Anthony, capace di poter fare canestro da solo ma anche innescare i compagni in una maniera egregia. Noi veniamo da una settimana di ottimo lavoro, dove abbiamo focalizzato sui dettagli sia nel nostro sistema offensivo che difensivo, abbiamo lavorato tanto per cercare di focalizzarci su questi aspetti. Andremo a Ravenna consapevoli dei nostri mezzi e la volontà di giocarsi la partita a viso aperto fino alla fine e affrontare la prima di queste otto battaglie in questa seconda parte di campionato. Siamo consci dei nostri mezzi e con la volontà di strappare due punti importanti per il nostro cammino”.

Ferdinando Nasello (giocatore, capitano) – “Domenica inizia questa seconda fase con tutte le squadre alla pari con 6 punti, iniziamo giocando a Ravenna fuori casa in un campo non facile; saranno importanti l’approccio e la durezza mentale durante la partita, per riuscire a strappare subito due punti fuori casa, importanti per la corsa alla salvezza. Stiamo lavorando in settimana molto duramente con il nuovo coach, per essere pronti a questa seconda parte di campionato”.

Note – Niente da dichiarare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

