Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 12^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

È in programma la 12^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West: tutte le gare si giocano domenica 11 dicembre.

Domenica 11 dicembre, ore 17.00

Mantova: Staff-Tramec Cento

Domenica 11 dicembre, ore 18.00

Udine: Apu Old Wild West-Unieuro Forlì

Chiusi: Umana-Tassi Group Ferrara

San Severo: Allianz Pazienza-UEB Gesteco Cividale

Bologna: Fortitudo Kigili-Giorgio Tesi Group Pistoia

Rimini: RivieraBanca Basket-OraSì Ravenna

Chieti: Caffè Mokambo-HDL Nardò

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Giorgio Tesi Group Pistoia 18 9 2 Unieuro Forlì 16 8 3 Tramec Cento 16 8 3 Apu Old Wild West Udine 16 8 3 UEB Gesteco Cividale 14 7 4 Fortitudo Kigili Bologna 12 6 5 Staff Mantova 10 5 6 HDL Nardò 10 5 6 Tassi Group Ferrara 10 5 6 Allianz Pazienza San Severo 8 4 7 Umana Chiusi 8 4 7 RivieraBanca Basket Rimini 8 4 7 Caffè Mokambo Chieti 4 2 9 OraSì Ravenna 4 2 9

LE PARTITE

STAFF MANTOVA – TRAMEC CENTO

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 11 dicembre, 17.00

Arbitri: Lucotti, Barbiero, Cassina

https://bit.ly/3UJsNbj

QUI MANTOVA

Nicolas Zanco (assistente allenatore) – “Il successo con Ravenna è stato importante per i due punti e per uscire da un periodo cupo e sfortunato. Il ko con San Severo all’ultimo secondo aveva lasciato degli strascichi e ci aveva tolto energie mentali, mentre la vittoria in Romagna ci ha ridato ossigeno. Cento è una squadra che è cambiata poco rispetto alla scorsa stagione e credo che il loro segreto sia proprio questo. Ha avuto una partenza importante in campionato grazie ad una difesa solida e a tanto talento in attacco con Tomassini, Marks e Toscano. Dovremo partire ancora una volta dalla nostra difesa e provare a correre un po’ di più in attacco. Come si è visto nel finale contro Ravenna, quando facciamo circolare molto la palla possiamo essere davvero pericolosi”.

Riccardo Cortese (giocatore, capitano) – “Contro Ravenna si è trattato di una vittoria importante soprattutto per il morale. Le due sconfitte rimediate all’ultimo secondo con San Severo e Chiusi avevano portato un po’ di negatività. Ora possiamo riprendere quel discorso iniziato con la bella vittoria contro la Fortitudo Bologna di due settimane fa, pur consapevoli che il campionato continua ad essere equilibrato e davvero imprevedibile. Cento per me è sempre una partita speciale. Ho mosso i miei primi passi nella Società della Benedetto XIV e qui sono rimasto fino a 12 anni. Ho tanti amici e conoscenti a Cento e per me sarà una grande emozione affrontare il club. Ma abbiamo bisogno di un altro successo e per conquistarlo dovremo produrre una prova solida su entrambi i lati del campo. Servirà anche migliorare la nostra efficacia nelle azioni in transizione”.

Note – Il Game Sponsor di Mantova-Cento sarà Beffa, azienda di Porto Mantovano specializzata negli impianti elettrici industriali e civili da oltre 30 anni, oltre alla realizzazione di impianti di automazione, domotica e fotovoltaici.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Radiocronaca in diretta su Web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Abbiamo preparato questa partita come tutti i match infrasettimanali, con poco tempo diventa fondamentale risparmiare le energie, ricaricare le batterie e cercare di sostituire il tempo tolto in campo con analisi video e studio dell’avversario. Per quanto riguarda la nostra avversaria dovremmo fare attenzione a Miles, che è uno dei migliori realizzatori del nostro girone, Cortese è un ottimo giocatore nonché buonissimo tiratore molto esperto di questa categoria, Laquinton Ross è un lungo molto dinamico che sa correre il campo e aprirlo con il suo tiro da fuori. In generale Mantova è una squadra che dispone di un roster molto lungo e ha ottimi corpi da schierare”.

Note – Fuori dalle rotazioni Giacomo Zilli e Federico Zampini per infortunio. Quest’ultimo nella gara con San Severo ha subìto la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

APU OLD WILD WEST UDINE – UNIEURO FORLÌ

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 11 dicembre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Costa, Almerigogna

https://bit.ly/3UyCxW5

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Affrontiamo una squadra di primissima fascia, molto esperta, di alto livello per la categoria. Forlì, inoltre, vanta la seconda miglior difesa del campionato, nonostante non abbia dei veri e propri specialisti difensivi. Questo è sinonimo della forza del collettivo di questa squadra. Vincere contro Forlì avrebbe un significato importante, anche in ottica Coppa Italia. Vogliamo uscire dal Carnera come vincitori, in questo momento stiamo raccogliendo meno di quello che stiamo seminando”.

Mattia Palumbo (giocatore) – “Forlì è una squadra molto solida, ben costruita, e che sicuramente ci darà del filo da torcere. Sarà una partita difficile, sarà una vera lotta per i due punti. Rispetto alla passata stagione ha cambiato moltissimo, è rimasto solo Lorenzo Benvenuti, con il quale ho un gran rapporto. In generale, comunque mi farà piacere ritrovare le persone con le quali ho condiviso l’esperienza biancorossa lo scorso anno”.

Note – Ancora indisponibile Vittorio Nobile, assente dalla sfida con la Giorgio Tesi Group Pistoia dello scorso 20 novembre per problemi muscolari. Tra gli ex dell’incontro spiccano Mattia Palumbo, biancorosso nella stagione 2021/22, Lorenzo Penna, che ha vestito la casa dell’Apu Old Wild West Udine dal 2018 al 2020 e Giulio Gazzotti, giunto in Friuli nel corso della stagione 2019/20. I tagliandi per la gara di domenica possono essere acquistati attraverso il circuito VivaTicket (online e nelle rivendite autorizzate).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci aspetta l’ultimo step di una settimana molto intensa, che il calendario ci ha messo di fronte a due trasferte: giocheremo contro una squadra il cui valore è noto a tutti, e che sarà ancora più determinata dopo la sconfitta nel derby del turno infrasettimanale. Anche per questo motivo, dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente a giocare una partita molto intensa e molto dura e, dal punto di vista tecnico/tattico, dovremo essere bravi a giocare in maniera intelligente per cercare di limitare il più possibile le loro tante opzioni. Arriviamo a questa gara in un buon momento, e sarà importante portarci dietro l’entusiasmo costruito con queste vittorie, per giocare la partita migliore possibile in un campo storicamente ostico”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, decimo numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita, il punto sul campionato, i racconti dei nostri eventi e delle nostre iniziative, le foto dei tifosi all’Unieuro Arena, lo spazio per i #Partner biancorossi e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. In accordo con Teleromagna, #MediaPartner di Pallacanestro Forlì 2.015, la partita sarà trasmessa in differita mercoledì 14 dicembre alle ore 21:00 su TR24, canale 78 DTV. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

UMANA CHIUSI – TASSI GROUP FERRARA

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 11 dicembre, 18.00

Arbitri: Foti, Yang Yao, Morassutti

https://bit.ly/3h8lbBG

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Un’altra partita molto importante. Sono molto preoccupato per la situazione fisica perché, al di là degli assenti, i presenti sono affaticati e questi giorni sono dedicati più al recupero fisico che alla preparazione della partita. Affronteremo una squadra con tanto talento, qualità e grande energia. In più, Ferrara, è una squadra che non molla mai. Hanno fatto grandi rimonte nel corso del campionato e anche nelle occasioni in cui sembravano battuti hanno sempre rimontato. Una squadra dalla grande anima”.

Lorenzo Raffaelli (giocatore) – “Non siamo stati particolarmente fortunati ad avere le assenze che abbiamo avuto, e che probabilmente continueremo ad avere, in questo periodo importante quanto intenso. Stiamo comunque facendo bene, in queste settimane abbiamo portato a casa punti fondamentali per la classifica e non dobbiamo piangerci addosso. Ci aspetta un’altra partita tosta contro una Ferrara senza dubbio gasata dal successo nel derby con la Fortitudo Bologna. Ci rimboccheremo le maniche per ottenere quello che vogliamo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI FERRARA

Marco Carretto (assistente allenatore) – “Domenica incontreremo una delle formazioni più in forma del campionato che, tolto l’ultimo ko, veniva da quattro successi su cinque gare giocate, dopo un inizio davvero molto difficile, con cinque sconfitte consecutive. L’arrivo di Utomi, giocatore di assoluta garanzia per questo campionato, è stato importante. Ci troveremo di fronte una squadra molto compatta, solida, che ha mantenuto un buon asse di alcuni giocatori dell’anno passato, aggiungendo alcuni elementi molto importanti come Bolpin, Bozzetto e Utomi. Sarà una gara in cui dovremo assolutamente recuperare le energie, come dimostrato contro la Fortitudo l’aspetto agonistico e l’impatto fisico che possiamo avere in una gara come quella di domenica sarà determinante. Sarà fondamentale il recupero delle forze, pare che a livello fisico non ci siano stati strascichi dopo il successo di mercoledì sera. Dovremo portarci fino a Chiusi le energie che ci ha dato l’aspetto emotivo del derby contro Bologna, mantenendo l’aspetto di presenza fisica avuto mercoledì”.

Simone Bellan (giocatore) – “Il successo contro la Fortitudo ha detto che possiamo vincere e perdere contro tutti; a Chiusi, domenica pomeriggio, non sarà una gara facile, anche perché si affronteranno due formazioni vicine in classifica e parliamo di una graduatoria molto corta. I toscani hanno un roster di tutto rispetto, conosco personalmente Donzelli, Martini, Porfilio, Bolpin e Bozzetto, parliamo di giocatori esperti, bisogna che non sottovalutiamo Chiusi. Dal canto nostro, dopo il successo esterno a Cividale, proveremo a ripeterci a Chiusi, ma non sarà facile”.

Note – Coach Spiro Leka potrà contare sul roster al completo. Niente di grave per Andrew Smith, uscito malconcio dalla sfida contro la Fortitudo Bologna. Il suo utilizzo a Chiusi non è in discussione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 11 dicembre, 18.00

Arbitri: Salustri, Puccini, Bartolini

https://bit.ly/3P5um2k

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Per la quinta partita in quattordici giorni l’elemento primario è recuperare energie, così come è fondamentale capire che tipo di partita giocheremo domenica. Cividale si sta dimostrando una squadra di alta classifica, ormai il fattore sorpresa non esiste, soprattutto in un campionato equilibrato come questo, ed è chiaro che la chimica e la loro solidità li rendono un avversario ostico da affrontare. Cureremo ogni singolo dettaglio sapendo bene l’importanza di questa partita, vogliamo chiudere il girone d’andata nel miglior modo possibile ma per farlo non c’è margine di errore. Ora, lavoriamo e compattiamoci ancora di più”.

Ion Lupusor (giocatore) – “I ritmi sono frenetici e le sconfitte amare da digerire ma dobbiamo essere bravi a capire le difficoltà del campionato e non abbatterci per nessun motivo. Da giovedì si è aggregato Nik (Raivio, ndr), un giocatore fortissimo e di grande esperienza che non solo ci darà una mano in termini di rendimento, ma anche e soprattutto sarà utile nell’elargire consigli al nostro giovane roster. Con lui aumentano le rotazioni in panchina ed un aspetto fondamentale anche perché domenica, in casa nostra, arriverà una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo: la salvezza. La Gesteco sta dimostrando di essere una squadra vera, tutt’altro che la classica ‘matricola’ e verrà qui col vento in poppa per aver vinto il derby contro l’Apu Udine, la candidata numero uno al salto di categoria. Non servono altre parole, si va in campo con l’imperativo categorico: vincere”.

Note – Con una nota ufficiale, l’Allianz Pazienza ha comunicato di aver tesserato l’atleta Nik Raivio; il nuovo giocatore giallonero sarà regolarmente in campo a partire già dal match contro l’UEB Cividale. Due americani per la Gesteco, Rotnei Clarke e Dalton Pepper, entrambi ex Cestistica.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Il derby è stata una bella impresa che ci ha dato grande soddisfazione, ma dobbiamo archiviarla in fretta. Domenica siamo attesi a San Severo, una trasferta difficilissima come tutte del resto. I pugliesi si sono rinforzati nelle ultime ore con l’arrivo di Raivio, inoltre dovrebbe tornare disponibile Fabi. Tre partite in una settimana e un viaggio in pullman di 13 ore non aiutano sicuramente, ma dal canto nostro dobbiamo mettercela tutta. A noi, però, le cose difficili piacciono e vogliamo dare continuità alle vittorie lontano dal PalaGesteco”.

Enrico Micalich (giocatore) – “Come ogni partita di questo campionato, domenica sarà tostissima. Dopo la vittoria di mercoledì nel derby, con una splendida cornice di pubblico al PalaGesteco, non dobbiamo avere la pancia piena e non dobbiamo prendere sotto gamba l’impegno. Stiamo studiando San Severo: è una squadra giovane, che corre molto, che ha tanti punti nelle mani e soprattutto sfrutta un impianto dove il fattore campo è palpabile, col pubblico che fa la differenza. Quindi, ci stiamo preparando soprattutto mentalmente. Cercando, però, anche di recuperare le energie fisiche necessarie per agguantare la terza vittoria consecutiva”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta, dalle 17.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli e su www.telefriuli.it. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale: Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 11 dicembre, 18.00

Arbitri: Vita, Martellosio, Coraggio

https://bit.ly/3uu5tUz

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Note – Per la gara di domenica contro Pistoia nulla da segnalare a livello di infermeria, se si eccettua l’indisponibilità di Saliou Niang, ancora infortunato.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno, differita tv su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 13 dicembre, alle ore 22:45.

QUI PISTOIA

Nicola Brienza (capo allenatore) – “Alla squadra ho detto che certe volte serve vincere e basta, anche in maniera sporca. Vogliamo continuare a stare lassù perché ci piace e quindi dovevamo portare a casa la partita con Chieti. Ci siamo riusciti e questo è l’importante, anche perché venivamo da due settimane un po’ particolari. Nella scorsa siamo stati rallentati dal virus influenzale, in questa il turno infrasettimanale non ci ha permesso di lavorare troppo in palestra e penso che si sia visto. Detto questo siamo pronti a lavorare al meglio in questo poco tempo che abbiamo per preparare la trasferta di Bologna, perché mi auguro che con la Fortitudo faremo un altro tipo di partita. Altrimenti sarà dura tornare a casa con i due punti”.

Zach Copeland (giocatore) – “Nell’arco di una stagione ci sono tanti momenti e questo per noi è un momento molto buono. A livello personale sto molto bene, mi sono integrato subito in questo gruppo e cerco di fare il massimo sia in attacco che in difesa per aiutare la squadra. Il nostro inizio è stato indubbiamente ottimo, ma dobbiamo continuare a restare concentrati per perdere meno partite possibili. Ascolto molto il coach e le indicazioni che ci dà: ci ha già avvertiti che il prossimo impegno a Bologna sarà veramente complicato, su un campo molto caldo, ma noi ci faremo trovare pronti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita TV su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

RIVIERABANCA RIMINI – ORASÌ RAVENNA

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 11 dicembre, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Pazzaglia, Mottola

https://bit.ly/3YfAx8e

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Dopo una trasferta infrasettimanale impegnativa anche in termini di logistica, sarà necessario recuperare al meglio le energie per affrontare Ravenna che ha esterni molto esplosivi nell’attaccare il canestro. L’OraSì ha recentemente sfiorato la vittoria contro Cento e Udine: sarà necessaria la migliore attitudine mentale lungo tutti i 40 minuti per poter conquistare una vittoria che potrebbe avere grande peso anche in vista della fase ad orologio”.

Francesco Bedetti (giocatore) – “Aver giocato contro Nardò intensi per 40 minuti è un aspetto molto positivo, stiamo imparando dai nostri errori. Abbiamo perso due partite in cui eravamo in vantaggio di molto e alla fine ci siamo fatti recuperare un po’ per demeriti nostri e un po’ perché gli avversari non hanno mai mollato. Contro Nardò siamo riusciti a essere costanti, senza blackout, è un tema positivo come l’approccio molto forte, che ci può aiutare per darci fiducia. Contro Ravenna i due punti pesano molto, in altre occasioni abbiamo lasciato indietro dei punti, abbiamo un po’ il dente avvelenato e vogliamo dare costanza alle vittorie per acquisire fiducia. È un derby, sarà emozionante giocare in casa, vogliamo meritarci il calore del nostro pubblico”.

Note – Tutti a disposizione per coach Mattia Ferrari.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) domenica 11 dicembre alle 20.35. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI RAVENNA

Mauro Montini (direttore sportivo) – “Ci aspetta una partita difficile contro una squadra galvanizzata dal risultato di mercoledì, sia per la proporzione dello scarto, sia per l’andamento della partita. È una squadra che sul proprio campo si esprime sempre con grande aggressività ed energia, quindi noi dovremo ricordarci la nostra precedente esperienza fatta nella partita di Supercoppa. Dovremo essere pronti fin dall’inizio a questa battaglia. Noi veniamo da una serie di sconfitte, alcune di misura e altre più gravi anche dal punto di vista della prestazione. Ci devono essere l’umiltà, la voglia e l’orgoglio di uscire da questa situazione, e l’ambizione di capovolgere questo trend negativo con un’inversione di tendenza su quelle che sono state le nostre mancanze: prima di tutto ci deve essere un maggior controllo in difesa, tramite una maggior collaborazione e concentrazione di squadra. In attacco invece dobbiamo selezionare meglio le nostre conclusioni e cercare di avere più lucidità nelle scelte e capacità di sfruttare le occasioni”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – HDL NARDÒ

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 11 dicembre, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Grazia, Ferretti

https://bit.ly/3HflDZx

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Nardò è una squadra che è cambiata molto rispetto a quando l’abbiamo affrontata in Supercoppa. Hanno inserito un atleta come Russ Smith che mercoledì ha messo a bersaglio 40 punti e non siamo sicuri se Stojanovic e Ceron recupereranno dagli infortuni, quindi non sappiamo nemmeno quali saranno i loro stranieri che andranno a referto. Hanno un ottimo gruppo di italiani, sarà una gara molto impegnativa”.

Ilia Boev (giocatore) – “La partita contro Nardò sarà importantissima per noi. Dopo le ultime sconfitte abbiamo un assoluto bisogno di tornare alla vittoria, specie davanti al nostro pubblico. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Loro hanno un’ottima squadra, con tanti buoni giocatori e tanti centimetri ma non abbiamo più scusanti: vogliamo vincere”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Caffè Mokambo Chieti Basket 1974.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Nella gara contro Rimini abbiamo sofferto le defezioni avute durante la settimana, con diversi ragazzi non al meglio. A rimbalzo eravamo sempre un passo indietro, ma un calo fisico dei ragazzi era abbastanza fisiologico. Ora però dobbiamo riscattarci pensando a Chieti, che, nonostante le sconfitte, ha giocato bene nelle ultime sfide. Sarà una gara difficile, in trasferta, bisognerà lottare e mettere in campo il meglio per tornare a vincere subito”.

Lorenzo Baldasso (giocatore) – “Un peccato concludere la striscia vincente con una sconfitta casalinga, ma Rimini ha giocato una grande partita e noi eravamo un po’ rimaneggiati. A Chieti sarà una partita difficile, sono una squadra in crescita e dovremo obbligatoriamente dare il massimo per tornare a Nardò con i due punti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

