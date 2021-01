Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 15^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Quindicesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso. Tutte le gare sono in programma mercoledì 27 gennaio.

Mercoledì 27 gennaio, ore 17.00

Roma: Atlante Eurobasket-Giorgio Tesi Group Pistoia

Forlì: Unieuro-Stella Azzurra Roma

Mercoledì 27 gennaio, ore 17.30

Ravenna: OraSì-Givova Scafati

Mercoledì 27 gennaio, ore 18.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-Tramec Cento

Napoli: GeVi-Top Secret Ferrara

Mercoledì 27 gennaio, ore 19.00

Chieti: LUX Chieti Basket 1974-Allianz Pazienza Cestistica San Severo

Riposa: Kienergia Rieti

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 20 10 1 Top Secret Ferrara 18 9 3 GeVi Napoli 18 9 3 Givova Scafati 14 7 3 Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7 5 Atlante Eurobasket Roma 12 6 5 Kienergia Rieti 10 5 8 Tramec Cento 8 4 6 OraSì Ravenna 8 4 6 LUX Chieti Basket 1974 8 4 7 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 6 3 7 Benacquista Assicurazioni Latina 6 3 8 Stella Azzurra Roma 2 1 10

LE PARTITE

ATLANTE EUROBASKET ROMA – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: PalaAvenali, Roma

Quando: mercoledì 27 gennaio, 17.00

Arbitri: Foti, Tarascio, Marota

Andata: 66-70

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3iYxM77

QUI EUROBASKET ROMA

Andrea Crosariol (assistente allenatore) – “Contro Pistoia ci aspetta una partita contro una squadra in palla, che cercherà di far valere le proprie armi contro di noi. Tenteranno di sfruttare la differenza di stazza a loro favore, giocando maggiormente a difesa schierata; noi di contro proveremo a correre e ad alzare i ritmi per andare in contropiede e generare entusiasmo”.

Gabriele Romeo (giocatore) – “Abbiamo la possibilità di rifarci subito della prestazione contro Ferrara; i nostri avversari sono in striscia positiva, ma avremo una motivazione in più data dal risultato che ci ha visto sconfitti sul filo di lana nel match di andata di inizio mese. Giocheremo il ritorno sul nostro campo e vogliamo che questo rappresenti la nostra arma in più”.

Note – Assenti Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato) e Kenneth Viglianisi (lesione al gemello mediale del polpaccio destro). Ex della partita: Daniele Magro e l’assistant coach Andrea Crosariol per l’Atlante Eurobasket Roma, ‘Mitch’ Poletti per la GTG Pistoia.

Media –Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram). Diretta radiofonica su Timeout Channel.

QUI PISTOIA

Luca Angella (assistente allenatore) – “Dovremo essere bravi a incanalare positivamente l’entusiasmo derivante dalla striscia di vittorie consecutive, come abbiamo fatto domenica scorsa. Servirà una partita di sostanza contro una squadra che sta facendo veramente bene, con tanti giocatori che possono ergersi a protagonisti e che ha nel gioco in transizione uno dei suoi punti di forza principali. Pertanto sarà fondamentale tenere il controllo del ritmo e perdere pochi palloni, replicando quanto di buono fatto nella partita di andata a livello difensivo e mettendo sul piatto un necessario extra sforzo”.

Carl Wheatle (giocatore) – “Stiamo cercando di recuperare in fretta le energie mentali e fisiche per una sfida importante, contro una squadra che è molto vicina a noi in classifica. Abbiamo affrontato l’Eurobasket nemmeno un mese fa e quindi sappiamo che tipo di avversario ci troveremo di fronte: sarà una partita ostica, dura, intensa. Dovremo giocare di gruppo, restando compatti nei momenti difficili: anche con Chieti abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, ma siamo stati bravi a rimettere subito le mani sul match. L’obiettivo è riportare a Pistoia due punti che sarebbero pesantissimi per proseguire nel nostro percorso di crescita”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Differita TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

UNIEURO FORLÌ – STELLA AZZURRA ROMA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: mercoledì 27 gennaio, 17.00

Arbitri: Pazzaglia, Marzulli, Bartolini

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 17 febbraio (ore 18.00)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/36aKsCE

QUI FORLÌ

Francesco Nanni (assistant coach) – “È una partita che presenta delle insidie, nonostante quello che dice la classifica: loro arriveranno a Forlì senza nulla da perdere e con alcune modifiche sul roster, in più sono una squadra giovane e con tanta voglia di fare e si presenteranno con un quintetto assolutamente da rispettare. Da parte nostra, dovremo concentrarci sulla qualità del nostro lavoro e ripartire dalla solidità difensiva mostrata per tutti i 40 minuti della sfida contro Cento”.

Riccardo Bolpin (giocatore) – “Non dovremo sottovalutare la partita, poiché loro hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre di prima fascia. In più, sono una squadra molto giovane e quindi, partita dopo partita, acquisiscono sempre più fiducia e migliorano. Noi dovremo fare la nostra partita e cercare di essere costanti come abbiamo fatto a Cento, dove abbiamo giocato un’ottima gara soprattutto in fase difensiva”.

Note – Prima della partita verrà premiato Terrence Roderick come MVP Lanieri del mese di dicembre della Lega Nazionale Pallacanestro, per il girone Rosso della Serie A2. T- Rod ha vinto il contest sui social della LNP, ottenendo il 43% dei voti, e sarà premiato con un trofeo e una giacca su misura Lanieri. Sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015 è disponibile il nuovo numero del nuovo #matchprogram biancorosso, realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. La presentazione della partita, le interviste a Riccardo Bolpin ed a Fabio Porcellini di Natlive, nostro #Partner. E poi tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Tornano i #SestoUomo, che rappresenteranno i nostri #Partner in questa sfida e, come di consueto, saranno due.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su TeleRomagna (canale 14 DTV in Romagna e a Bologna): il prepartita comincerà alle ore 16:45. Come sempre, la gara si potrà vedere anche su LNP Pass a questo link http://bit.ly/3pk3yO8. Ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015).

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “Sarà una bella partita impossibile. Forlì, come Napoli la scorsa settimana, è una squadra fuori categoria. Andremo lì e proveremo a giocare la nostra pallacanestro. Come già detto in precedenza, nessuno vuole più perdere contro di noi. Dobbiamo essere bravi a resistere!”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

ORASÌ RAVENNA – GIVOVA SCAFATI

Dove: PalaCosta, Ravenna

Quando: mercoledì 27 gennaio, 17.30

Arbitri: Ursi, D’Amato, Costa

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 17 febbraio (ore 18.00)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3pkD4Mt

QUI RAVENNA

Davide Denegri (giocatore) – “Sarà una partita molto difficile perché Scafati è una squadra fortissima, completa in ogni reparto, con giocatori di grande esperienza che conoscono molto bene questo campionato. Abbiamo solo due giorni per recuperare le energie e cercheremo di portarci dietro la fiducia che ci ha dato la vittoria di Rieti. Mercoledì in campo dovremo dare tutto, mi aspetto un’altra battaglia”.

Note – Sono tre gli “ex” di giornata che hanno vestito la canotta giallorossa nel recentissimo passato e ora sono in forza a Scafati: Tommaso Marino, Luigi Sergio e Charles Thomas.

Media – La gara sarà tramessa in diretta su ÈTV-Rete7 (canale 10 DTT in Romagna e a Bologna) e in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Battendo Latina, che occupa una posizione di classifica ben diversa dalla nostra, abbiamo fatto il nostro dovere, gestendo la partita con buona aggressività difensiva, ritrovando quella continuità che ci era mancata nell’ultimo periodo e attaccando con maggiore fluidità, sebbene ci sia ancora un bel po’ di strada da fare. La squadra sta fisicamente bene, la pausa è stata un toccasana ed ha permesso a tutti di smaltire gli infortuni patiti. Ora però dobbiamo recuperare le energie, in vista della sfida di mercoledì a Ravenna. Sarà una partita importante, contro una società che la scorsa stagione annoverava tre nostri attuali giocatori, ai quali farà sicuramente piacere incrociare le armi contro gli ex compagni. Ritengo che Ravenna, così come Pistoia, abbia finora raccolto molto meno rispetto alle qualità di un organico, che ha patito oltremodo gli infortuni e la lunga pausa per Covid-19. Coach Cancellieri allena ottimamente un gruppo che sta bene in campo, tutto sommato giovane, che fonda la sua forza soprattutto su tre atleti classe 1998 come Oxilia, Denegri e Simioni. Accanto a loro ci sono poi giocatori di grande affidabilità ed esperienza come Cinciarini, Chiumenti, Venuto ed un’ottima coppia di americani, tra cui spicca Givens. È un buon collettivo, che gioca una pallacanestro aggressiva, contro cui occorrerà una grande solidità difensiva ed un attacco in grado di superare la loro pressione, i raddoppi e gli anticipi: questo significa riuscire a giocare bene senza palla, far arrivare i palloni nelle mani giuste nei momenti giusti. In questo campionato la continuità è la vera chiave di volta”.

Mattia Palumbo (giocatore, playmaker) – “Ho avuto già occasione di conoscere alcuni tifosi di Scafati, che mi hanno accolto davvero molto bene e li ringrazio tantissimo per questo. Ho scelto di venire a Scafati perché la Società si presenta ogni anno con grandi ambizioni e poi ho avuto una buonissima impressione nei contatti telefonici con coach Finelli, che mi ha trasmesso sin da subito grande fiducia. Ho impiegato pochissimo per ambientarmi nello spogliatoio, aiutato dal fatto che conoscevo già Marino e Dincic, con cui ho giocato a Treviglio, e Cucci, con cui condivido la formazione cestistica con la Stella Azzurra Roma, al di là della nostra differenza di età. Contro Latina abbiamo disputato una buona partita, gestita per quasi tutta la sua durata e durante la quale abbiamo mostrato un’ottima difesa, tenendo sotto i 75 punti l’avversario. Abbiamo disputato comunque una gara solida, che era importante vincere in virtù delle tre sconfitte nelle ultime quattro partite. La nostra è una squadra composta da giocatori esperti, che può ambire alle prime posizioni della classifica, risultato che passa per un duro lavoro in allenamento. Sono pronto sin da subito a dare il mio contributo, mettendomi a disposizione dei compagni e dell’allenatore. Ora siamo attesi da questo difficile turno infrasettimanale: giocare ogni tre giorni non è facile, ma disponiamo di un organico lungo, per cui dobbiamo essere bravi a gestire le energie. In questa prossima gara affrontiamo Ravenna, una squadra molto ben allenata, che tra le mura amiche gioca con particolare intensità. Ma noi siamo pronti a dare il massimo per dimostrare il nostro valore e per cercare di rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Note – Organico al completo. Tre gli ex ravennati oggi nelle fila scafatesi: Thomas, Marino e Sergio, che nella passata stagione agonistica indossavano la casacca giallorossa.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di giovedì 28 gennaio (ore 00:40) e di venerdì 29 gennaio (ore 20:50).

BENACQUISTA LATINA – TRAMEC CENTO

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: mercoledì 27 gennaio, 18.00

Arbitri: Moretti, Gagno, Nuara

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 17 febbraio (ore 20.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/36dBEM4

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Siamo partiti con la consapevolezza che sarebbe stato un campionato difficile e il nostro obiettivo primario, fin dall’inizio, è stato quello di mantenere la permanenza in questa categoria e lotteremo per raggiungerlo. Sicuramente non sarà semplice, perché ci sono almeno altre quattro o cinque squadre al nostro stesso livello e chiaramente tutte pronte a combattere fino in fondo per non retrocedere. Ci sarà da soffrire fino alla fine, ma siamo preparati mentalmente, sappiamo che il cammino è lungo e quindi rimaniamo compatti. Come squadra siamo tranquilli, continuiamo a lavorare e devo dire che da parte dei giocatori l’impegno è massimo. Dopo la brutta partita con Forlì, con Scafati abbiamo mostrato un atteggiamento differente, che ci fa ben sperare per il futuro. Ora ci attende un periodo clou, con tutti scontri diretti e il nostro campionato si fa importante”.

Note – Gara a porte chiuse, roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Siamo veramente stanchi, soffriamo il calendario fitto di impegni ed è difficile recuperare le energie: lo sforzo comincia a farsi sentire. È una situazione in comune con diverse squadre, ma noi abbiamo giocato sei partite in tre settimane e nessun’altra ne ha giocate così tante. In questa settimana complessa sarà importante la gestione dei carichi, sia in vista di mercoledì che di domenica. Ci servirà una partita solida: Latina è sotto di noi in classifica ma a soli 2 punti di distanza, vengono da quattro sconfitte consecutive e sicuramente contro di noi vorranno riscattarsi. Per noi è uno scontro diretto, e quindi è un match più importante da questo punto di vista. Passera è un play che non ha bisogno di presentazioni, accanto a lui giocatori di talento come Aristide Mouaha e Lewis. Dalla panchina possono uscire Baldasso e Piccone, esperti nel tiro da fuori. Benetti e Raucci sono lunghi molto consistenti: Gilbeck è un grande stoppatore, il migliore del campionato, di grande verticalità. E poi Bisconti, con tanta esperienza tra A2 e B. Una squadra molto fisica, che cercherà di impostare il match sull’intensità e sul gioco duro: noi dovremo essere bravi ad impattare sia a livello di rimbalzi che di contatti, per far sì che non prenda la loro direzione”.

Giovanni Gasparin (giocatore) – “Sarà una partita molto tosta contro una squadra che sta puntando a questo match da diverse settimane: saranno molto preparati e pronti ad usare la loro fisicità. Noi siamo molto stanchi, ma vogliamo reagire dopo la sconfitta con Forlì e tornare alla vittoria. Dobbiamo recuperare le energie e imporre il nostro gioco, in particolare la nostra difesa, che hanno fatto la differenza in passato, in particolare in trasferta”.

Note – Roster al completo per la Tramec Cento.

Media – Partita trasmessa su LNP PASS (abbonamento e pay per view) e aggiornamenti sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter) della Benedetto XIV.

GEVI NAPOLI – TOP SECRET FERRARA

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: mercoledì 27 gennaio, 18.00

Arbitri: Catani, Dionisi, Di Toro

Andata: 69-73

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3iOyOSJ

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Ci aspetta una partita di prima fascia. Ne siamo consapevoli e, in preparazione alla gara, abbiamo lavorato per reggere alla loro grande fisicità nel reparto lunghi ed allo stesso tempo cercando di togliere i loro tiratori dal campo. Ricordando anche la partita d’andata, sappiamo che sarà un match lungo quaranta minuti e, fino all’ultimo, dobbiamo cercare di governare il ritmo gara ed il controllo dei rimbalzi”.

Eric Lombardi (giocatore) – “Siamo pienamente consapevoli che affronteremo un avversario che sta facendo un gran campionato, sarà una partita dura e complessa. La Top Secret Ferrara sta dimostrando tutto il suo valore. Dovremo fare tesoro della sconfitta nella gara d’andata per evitare gli stessi errori e cercare una rivincita che ci possa consentire di confermare il nostro posizionamento in classifica, visto che si tratta di uno scontro diretto”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket, sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “All’andata facemmo un’impresa, a Napoli non sarà facile ripetersi, ci aspetterà un’altra battaglia, affronteremo una compagine lunga e tosta, fisicamente grossa, così dobbiamo prepararla bene, al PalaBarbuto la soglia dell’errore dovrà essere più bassa di quella contro l’Atlante Roma: sarà una partita di maggiore qualità ed energia, dal canto nostro non possiamo prescindere da questi aspetti, per il resto li rispettiamo, come abbiamo fatto con chiunque e proveremo a fare lo sgambetto, ben consci che sarà dura. Rispetto per tutti, paura di nessuno. La GeVi? Ha otto giocatori di Serie A e fra i migliori della A2, è costruita per altri obiettivi, sulla carta è una cosa, sul campo un’altra, recuperiamo bene, perché ci aspetta un altro momento di gare ogni tre giorni, importante sarà dare tutto. Ripartiamo dalla difesa vista contro l’Eurobasket per grandissimi tratti del match, bravi i miei ragazzi a soffrire nei momenti che contano davvero”.

Luca Vencato (giocatore) – “Abbiamo azzerato già il successo contro l’Atlante Roma, affronteremo la GeVi Napoli come tutte le altre gare, loro sono una compagine costruita per vincere, mentre noi ci stiamo mettendo del nostro ogni gara per cercare di fare del nostro meglio: andremo a Napoli con la medesima cattiveria agonistica e la stessa voglia con cui stiamo affrontando le ultime partite. L’impresa dell’andata darà quella spinta ulteriore, anche perché significa che sarà una gara che si potrà provare a vincere, bisogna che restiamo umili, fondamentale ora sarà recuperare le energie, anche perché domenica abbiamo speso tanto, andremo al PalaBarbuto per fare la nostra partita. Dal canto nostro non ci sentiamo da meno di loro, unico modo se si vuole pensare di sognare in grande, allo stesso tempo restiamo umili, il nostro obiettivo resta vincere ogni gara”.

Note – Coach Spiro Leka durante gli ultimi giorni ha dovuto far fronte a fastidi fisici che hanno colpito Niccolò Filoni e Nicolò Dellosto. Michele Ebeling continua la riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio: per l’ala biancazzurra la stagione 2020/2021 è già finita.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Su TeleFerrara Live (canale 188 del digitale terrestre) verranno trasmesse in differita le telecronache delle partite di campionato ogni lunedì alle ore 23, in replica il martedì alle 12.30 e in replica alle ore 8 del martedì su Telestense. Ogni lunedì andrà in onda “Basket In”, con inizio alle ore 20, su Telestense (canali 16 e 113 del digitale terrestre).

LUX CHIETI BASKET 1974 – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: mercoledì 27 gennaio, 19.00

Arbitri: E. Bartoli, Bartolomeo, Giovannetti

Andata: gara non disputata, rinviata a mercoledì 17 febbraio (ore 20.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3caZYlC

QUI CHIETI

La Società non ha rilasciato dichiarazioni.

Note – Partita disputata a porte chiuse.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle ore 19:00, mentre sui canali social della Lux Chieti Facebook e Instagram aggiornamenti ed interviste a fine gara.

QUI SAN SEVERO

Giacomo Piersante (assistant coach) – “Chieti è casa mia, ma prima del ricordo personale c’è da analizzare i nostri avversari. Sappiamo che incontreremo una squadra di grande talento con giocatori esperti di questa categoria e con precedenti anche in A, come per esempio gli americani. Anche sui giovani bisogna fare molta attenzione, uno su tutti Meluzzi, ad oggi il miglior realizzatore da tre punti per percentuale del nostro girone. In più ci sono Santiangeli, Bozzetto e Ihedioha, tre giocatori ormai super affermati in A2 ed il sempre utile Sodero, tra l’altro ex della gara. Ci aspettiamo una partita ad alta intensità come tutte le altre di Chieti e da parte nostra servirà necessariamente limitare i loro punti di forza e le caratteristiche individuali dei loro leader. Ovviamente, come dicevo, per me sarà una partita speciale. Lì ho lasciato non solo tanti colleghi, ma amici che sarò contento di riabbracciare. Complimenti alla società che ha fatto e sta facendo tanti sacrifici per riportare Chieti in questa categoria, per la squadra che ha allestito e per l’ottimo lavoro svolto. Mi auguro possano raggiungere traguardi importanti e nel frattempo spero che possa essere una bella sfida. Una vittoria rappresenterebbe per la Cestistica un ulteriore ed importante passo in avanti”.

Riccardo Bottioni (giocatore) – “La vittoria contro la Stella Azzurra, una diretta concorrente alla salvezza, ci ha dato maggiori consapevolezze e a Chieti andremo con questo spirito. Il periodo negativo tra infortuni e sconfitte poteva demoralizzare l’ambiente, ma la squadra si è compattata nelle difficoltà ed è riemersa a testa alta con orgoglio. Ora quel periodo speriamo sia alle spalle, in palestra siamo a ranghi completi, abbiamo ritrovato maggiore serenità anche dal punto di vista fisico e dell’intensità degli allenamenti. Per vincere contro la Lux occorre prendere sin da subito in pugno il match partendo dalla nostra migliore arma: la difesa. Questa squadra ha sicuramente tutti gli elementi per far bene, da un punto di vista tattico ed umano sicuramente diremo la nostra, non solo mercoledì ma, partita dopo partita, fino alla fine del campionato. Sono arrivato da pochissimo, eppure ho trovato uno spogliatoio di uomini concentrati al massimo per centrare l’obiettivo di questa annata. È un gruppo coeso, felice di condividere il parquet e la realtà esterna. Sono molto fiducioso”.

Note – Per la prima volta in stagione coach Lardo avrà a disposizione tutto il roster al completo. Andre Jones ha recuperato ed è pronto a dare il suo, prezioso, contributo per i gialloneri.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram, e Twitter).

