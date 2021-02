Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 19^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Diciannovesima giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, sesta di ritorno. Cinque gare in programma domenica 14 febbraio: Orzinuovi-Tortona si è già disputata, Trapani-Urania Milano rinviata al 2 aprile.

Domenica 14 febbraio, ore 16.00

Udine: Apu Old Wild West-Orlandina Basket Capo d’Orlando

Domenica 14 febbraio, ore 18.00

Piacenza: UCC Assigeco-Reale Mutua Torino

Biella: Edilnol-Tezenis Verona

Treviglio: BCC-Staff Mantova

Bergamo: WithU-Novipiù JB Monferrato

Venerdì 2 aprile, ore 18.00

Trapani: 2B Control-Urania Milano

Già disputata mercoledì 3 febbraio

Agribertocchi Orzinuovi-Bertram Tortona 63-78

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 28 14 2 UCC Assigeco Piacenza 18 9 6 Agribertocchi Orzinuovi 18 9 7 Reale Mutua Torino 16 8 4 Urania Milano 16 8 7 Apu Old Wild West Udine 16 8 7 Novipiù JB Monferrato 16 8 7 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 14 7 7 Staff Mantova 14 7 8 BCC Treviglio 12 6 8 Tezenis Verona 12 6 9 2B Control Trapani 12 6 9 Edilnol Biella 8 4 11 WithU Bergamo 6 3 11

LE PARTITE

APU OLD WILD WEST UDINE – ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 14 febbraio, 16.00

Arbitri: Ursi, Marziali, Gonella

Andata: 98-95

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3jKiW4n

QUI UDINE

Simone Lilli (assistant coach) – “Aver vinto a Treviglio ci ha consentito di prendere una boccata di ossigeno. Siamo consapevoli che non tutto è stato sistemato, ma siamo sulla strada giusta. La squadra di Sodini si affida molto alle iniziative degli americani Jordan Floyd e Xavier Johnson, che di media fanno 47 punti a partita. Ma non dobbiamo trascurare tutto il contorno, soprattutto il giovane Matteo Laganà che sta giocando ottime partite”.

Federico Mussini (giocatore) – “Ci attende una partita molto tosta, perché l’Orlandina è una buona squadra. Sono allenati bene e hanno giocatori di talento, quindi sappiamo che non sarà facile. Noi cerchiamo di prepararci al meglio durante la settimana per farci trovare, consapevoli che dovremo dare il 101 per cento per portarla a casa. Sarà importante confermare la crescita registrata nell’ultima partita, che ci ha dato un po’ di fiducia, vogliamo continuare su questa strada”.

Note – Sempre fuori causa Andrea Amato, che la scorsa settimana si è sottoposto a un intervento chirurgico per una protrusione discale del rachide lombosacrale, e Vittorio Nobile, alle prese da due settimane con una lesione all’adduttore destro. Il resto del gruppo è a disposizione di coach Matteo Boniciolli. Tra gli ex dell’incontro figurano l’ala Joseph Yantchoue Mobio (che ha vestito la casacca dell’Orlandina Basket dal 2018 al 2020) e il centro Francesco Pellegrino (biancoblu dal 2011 al 2013).

Media – Diretta streaming su LNP Pass e su Udinese Tv (canale 110 DTT per il Friuli Venezia Giulia).

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Udine è una squadra forte, che sta recuperando la condizione dopo i noti eventi Covid. Dobbiamo affrontare la gara con estrema determinazione, avere il massimo rispetto per una compagine costruita per fare il salto di categoria. Vogliamo tenere per buone le cose positive viste nella partita contro Torino, come la consistenza difensiva e la capacità di giocare un match fisico come mi aspetto al PalaCarnera. Dobbiamo soprattutto ritrovare quello spirito brioso e avere il senso del voler affrontare le avventure come forma di conoscenza”.

Note – Out Tommaso Tintori.

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP Pass.

UCC ASSIGECO PIACENZA – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 14 febbraio, 18.00

Arbitri: Dionisi, Valleriani, Bartolini

Andata: 54-88

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/378aRl3

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Torino, assieme a Tortona, è la squadra più forte e profonda del campionato, fattore determinante in un campionato dove spesso si gioca ogni tre giorni. Hanno un impianto di gioco strutturato e molto ben organizzato, al quale aggiungono grande fisicità, con Diop che sotto le plance diventa un fattore. All’andata ci travolsero, sarà interessante verificare oggi quanto siamo cresciuti e che grado di competitività abbiamo raggiunto. Sicuramente il successo di Tortona accresce la nostra autostima e ci darà l’energia necessaria per affrontare una squadra di questo livello”.

Giovanni Poggi (giocatore) – “Nonostante la pausa forzata per il Covid, Torino ha dimostrato di essere sul pezzo non appena sono ripartiti. Sono una squadra molto attrezzata, ma noi li affrontiamo con maggiore consapevolezza rispetto all’andata e vogliamo giocarcela fino all’ultimo minuto. Dovremo avere un approccio subito aggressivo, perché solo in questo modo potremo cercare di stare al passo con una delle migliori squadre del girone”.

Note – Roster al completo per coach Salieri.

Media – La gara sarà in streaming su LNP PASS.

QUI TORINO

Carlo Campigotto (assistente allenatore) – “Domenica trasferta insidiosa a Piacenza, che ha interrotto la striscia negativa con una vittoria importantissima sul campo di Tortona. È sicuramente una delle squadre più in forma del girone, con McDuffie e Carberry e un gruppo di italiani giovani, ma che conosce già molto bene la categoria come Cesana, Massone, Poggi e Guariglia. A questo aggiungono l’esperienza di due giocatori come Formenti e Molinaro, che li aiuta nei momenti di difficoltà. Ci aspetta quindi una partita complicata, come tutte in questo girone, vogliamo sicuramente confermare il trend positivo delle ultime tre partite. Per farlo dovremo ripetere sicuramente una prova difensiva importante come con Orzinuovi; in attacco servirà trovare il nostro ritmo contro le soluzioni difensive della squadra di coach Salieri”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

EDILNOL BIELLA – TEZENIS VERONA

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: domenica 14 febbraio, 18.00

Arbitri: Catani, Maschietto, Morassutti

Andata: 81-77

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3d8ounY

QUI BIELLA

Alessandro Pogliaghi (assistant coach) – “Verona è una squadra che arriverà a Biella con una grande motivazione dopo il cambio di guida tecnica. Sono una formazione costruita per le posizioni di vertice che fino a questo momento sta avendo difficoltà e certamente vorranno riscattarsi. Possono contare su diversi giocatori di esperienza, oltre al rientro di Rosselli che certamente darà loro una grossa mano. Vogliamo giocarcela nonostante le assenze, sapendo che ogni gara dovremo lasciare sul parquet tutta l’energia che abbiamo in corpo per portare a casa i due punti”.

Note – Da valutare Deontae Hawkins e Matteo Pollone, positivi al Covid. Nelle fila dell’Edilnol debutto per Ursulo D’Almeida.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e via radio su City4You. Il match sarà trasmesso in diretta su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT) e in differita lunedì 15 febbraio alle ore 21.00.

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Torno ad allenare una partita praticamente dopo un anno, quindi è per me un’emozione anche perché torno su un campo e in una città che mi è tanto cara; a Biella ho allenato per 6 anni, abbiamo vinto un campionato di A2, in cui ero assistente, e abbiamo fatto 5 bellissime stagioni in serie A, in cui io ero capo allenatore. Loro sono una squadra che ha delle specifiche molto chiare: sono una squadra giovane, di grande energia, ben allenata. Non conosciamo ancora le loro dinamiche nelle rotazioni perché hanno avuto problemi di Covid, quindi potrebbero esserci giocatori al rientro o no, ma questo non cambia la struttura di squadra. È una squadra che ti attacca su 28 metri, che difensivamente ha anche la capacità di proteggersi con difese tattiche, però credo che in questa partita noi dovremmo essere attenti a noi stessi. Dobbiamo cercare di proporre un’identità di gioco nelle due metà campo che per noi è fondamentale, se vogliamo pensare di risollevarci da una situazione che in questo momento non è la situazione che tutti volevano vivere. Per primi siamo noi, io sono arrivato da due giorni, però è chiaro che qualche corda tecnica dovremmo toccarla, molte corde caratteriali dovremmo toccarle, perché è assolutamente fondamentale che si abbia una risposta soprattutto da questo punto di vista. Dal punto di vista emotivo e caratteriale è importante che facciamo vedere una faccia che non è la faccia che sempre abbiamo avuto in questo ultimo periodo, anche se poi in realtà ci sono state belle facce in alcune partite. Questo up and down dal punto di vista emotivo è secondo me uno degli elementi che va curato in fretta”.

Note – Prima panchina stagionale per coach Alessandro Ramagli che torna alla Tezenis Verona dopo l’esperienza dal 2012 al 2015.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass, lunedì in differita su Telenuovo (ch 117) alle 18.00 e alle 21.00.

BCC TREVIGLIO – STAFF MANTOVA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 14 febbraio, 18.00

Arbitri: Masi, Yang Yao, Almerigogna

Andata: 73-67

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/378dRh8

QUI TREVIGLIO

Mauro Zambelli (assistant coach) – “Sarà una gara importante, abbiamo il desiderio di riproporre quanto fatto a Verona anche in casa, dove il successo manca da molto tempo. Affrontiamo una squadra in fiducia che ha ottenuto ottimi risultati dopo il cambio di allenatore, dovremo essere bravi a contrapporci alla loro grande energia. Dobbiamo essere più bravi nella scelta dei tiri, emotivamente siamo in un buon momento in cui sta crescendo la consapevolezza dei nostri mezzi”.

Note – In settimana la Blu Basket ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Ancellotti, centro classe ’88, 212 centimetri, con accordo biennale. Proviene da Brescia (Serie A).

Media – Diretta su LNP Pass, differita su Seila TV, canale 216 digitale terrestre, martedì alle ore 23.00.

QUI MANTOVA

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Abbiamo ancora margine di miglioramento per crescere. La prossima partita ci darà una ulteriore opportunità per elevare la nostra qualità difensiva. Vogliamo partire da questo in tutte le partite. Fino ad ora penso che ci siamo riusciti, ma dobbiamo continuare a migliorare perché il campionato lo impone. Treviglio è una squadra che dobbiamo inquadrare molto bene perché fa del ritmo uno dei suoi punti di forza, così come la loro capacità nel tiro da tre punti”.

Marco Ceron (giocatore) – “Treviglio è una squadra che tiene un ritmo abbastanza alto; noi dobbiamo andare a giocare imponendo la nostra fisicità. Sappiamo che possiamo rendere difficile all’avversario entrare in area. Cercheremo perciò di imporre questo e la nostra fisicità”.

Note – Nessun infortunio.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass.

WITHU BERGAMO – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: domenica 14 febbraio, 18.00

Arbitri: Ferretti, Costa, Tarascio

Andata: 62-65

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2MQsyP9

QUI BERGAMO

Marco Calvani (allenatore) – “Arriviamo da una gara persa in modo grave. Mi auguro che i giocatori abbiano capito della gravità di questa mancanza di questo risultato, quindi mi aspetto lo stesso atteggiamento avuto nell’ultimo periodo, atteggiamento positivo di un gruppo che ha consapevolezza di ciò che stiamo vivendo, sia per i risultati da ottenere sul campo che nel rispetto che riceviamo da parte del club. Giochiamo contro la squadra terza in classifica, che ad oggi ha conquistato otto vittorie con risultati anche prestigiosi, per cui già questo delinea la forza e la potenzialità del nostro avversario. Non entro in dinamiche che riguardano Casale Monferrato: noi non possiamo guardare le vicende altrui, vista la nostra posizione. Sono dispiaciuto per Mattia Ferrari, che stimo come persona e rispetto come ottimo collega allenatore”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Calvani.

Media – Diretta streaming su LNP PASS.

QUI CASALE MONFERRATO

Andrea Fabrizi (assistente allenatore) – “Bergamo è in un ottimo momento di forma, malgrado la sconfitta nell’ultima partita giocata. Stanno trovando i loro equilibri e sono sempre un avversario ostico da affrontare, non mollano niente. Ci aspettiamo una partita tosta, fisica, dobbiamo lavorare per arrivare preparati fisicamente e tecnicamente”.

Note – Assenti Daniel Donzelli e Lucio Redivo.

Media – La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.

