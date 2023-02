Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 20^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

La 20^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, settima di ritorno, è interamente in programma domenica 5 febbraio.

Domenica 5 febbraio, ore 18.00

Forlì: Unieuro-Tassi Group Ferrara

Lecce: HDL Nardò-UEB Gesteco Cividale

Chiusi: Umana-Caffè Mokambo Chieti

San Severo: Allianz Pazienza-Giorgio Tesi Group Pistoia

Udine: Apu Old Wild West-Staff Mantova

Domenica 5 febbraio, ore 20.00

Cento: Tramec-OraSì Ravenna

Domenica 5 febbraio, ore 20.30

Rimini: RivieraBanca Basket-Fortitudo Flats Service Bologna

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 30 15 4 Tramec Cento 30 15 4 Giorgio Tesi Group Pistoia 30 15 4 Apu Old Wild West Udine 24 12 7 UEB Gesteco Cividale 22 11 8 Fortitudo Flats Service Bologna 20 10 9 RivieraBanca Basket Rimini 18 9 10 HDL Nardò 16 8 11 Tassi Group Ferrara 16 8 11 Umana Chiusi 14 7 12 Staff Mantova 14 7 12 OraSì Ravenna 12 6 13 Allianz Pazienza San Severo 12 6 13 Caffè Mokambo Chieti 8 4 15

LE PARTITE

UNIEURO FORLÌ – TASSI GROUP FERRARA

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 5 febbraio, 18.00

Arbitri: Moretti, De Biase, Lupelli

Andata: 78-80

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3WZqPoH

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Ci stiamo allenando per preparare la partita al meglio, con l’obiettivo di giocare 40 minuti in maniera regolare e concentrati, contro una squadra che ha nel roster tanti giocatori di talento. La partita dell’andata deve servirci da lezione perché, al di là delle attenutati delle assenze avute e di una sconfitta arrivata per episodi nel finale, resta il fatto che nell’ultimo quarto abbiamo commesso troppi errori mettendo i nostri avversari in fiducia, aspetto che ha contribuito nel portarli a vincere la partita”.

Vincent Sanford (giocatore) – “Ci aspetta una gara dura, perché loro hanno un roster formato da giocatori italiani e americani di talento, e la gara dell’andata lo ha dimostrato. Noi vogliamo portare a casa la vittoria, giochiamo in casa, e i nostri tifosi saranno di grande supporto per cercare di vincere la partita”.

Note – Rod Griffin è #Leggenda! “Rod Superstar” verrà premiato dalla Pallacanestro 2.015 prima della partita: simbolo della pallacanestro cittadina e leggenda dello sport forlivese. Yoga, #TopPartner biancorosso, è Matchsponsor della sfida e ha pronte tante sorprese per tutti i tifosi presenti. È disponibile il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, il punto sul campionato, il racconto degli eventi della Società, le foto dei tifosi biancorossi, e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Torna “ShootThePassion”, il nuovo contest della Pallacanestro 2.015 per coinvolgere tifosi ed appassionati: cinque amici biancorossi si sfideranno nel tiro da metà campo durante l’intervallo della gara. In palio, un televisore offerto da Unieuro, la divisa da gara e due abbonamenti parterre. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. Per il progetto #ScuoleAPalazzo, sponsored by Conad, saranno ospiti i ragazzi dell’Istituto Tecnico Marconi di Forlì. La biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17:00. Continua la prevendita nei punti vendita autorizzati dalla Società e online. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara sarà trasmessa in differita mercoledì 8 febbraio alle ore 21:00 su TRSport, canale 78 DTV, in accordo con il #MediaPartner Teleromagna. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Forlì ha un buon ruolino di marcia, dal canto nostro bisogna che proviamo a vincere ogni gara, sappiamo che domenica pomeriggio la difficoltà sarà ancora maggiore; peccato per come è andata contro Ravenna, una gara che era già indirizzata, persa un po’ per colpa nostra, un po’ per meriti loro: le scelte erano quelle giuste. Abbiamo voltato pagina, lavorando duro come sempre, recuperando qualche piccolo acciacco. Andiamo a provarci, sapendo che sarà una montagna da scalare ancora più difficile, anche noi abbiamo le nostre possibilità, sui 40 minuti vedremo se riusciremo a mettere in difficoltà l’Unieuro, cercando di fare l’impresa. Forlì ha nove giocatori intercambiabili, qualità in diversi ruoli, Adrian sta facendo un campionato strepitoso, non dimenticando Cinciarini, Valentini, Penna, Sanford e Gazzotti: insomma, Forlì è completa. Dovremo pensare più a noi stessi, importante sarà dare tutto, abbiamo la fortuna di avere una tifoseria stupenda, che pure nei momenti difficili ci sta vicino. È un piacere lavorare qua, sapevamo che le difficoltà prima o poi sarebbero arrivate, in questo mondo funziona così”.

Alessandro Amici (giocatore) – “A Forlì sarà una gara non semplice, anche perché andiamo in casa di chi guarda il campionato dall’alto verso il basso. L’Unieuro è compagine esperta, composta da giocatori che conoscono bene la categoria: ha due buoni americani, Sanford era nella massima serie, oltre ad Adrian, assente assieme a Valentini all’andata. Ci aspetta una gara difficile, ma noi vogliamo restare concentrati, più attaccati possibile a Forlì nell’arco dei 40 minuti, cercando di riscattare in qualche modo la brutta sconfitta che abbiamo subìto contro Ravenna. Ripeto, non sarà una gara facile, loro sono una buona squadra, profonda, completa in ogni ruolo ed esperta. Abbiamo niente da perdere, saremo al completo e abbiamo voglia di mettere due punti sulla nostra classifica, nelle ultime giornate hanno fatto fatica ad arrivare”.

Note – Coach Spiro Leka potrà contare sul roster al completo. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà Giulio Gazzotti, grande ex di turno, adesso a Forlì.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

HDL NARDÒ – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 5 febbraio, 18.00

Arbitri: Dionisi, Bertuccioli, Picchi

Andata: 60-63

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3XU2lOK

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “A Forlì abbiamo giocato certamente una partita più consistente rispetto a Pistoia, i ragazzi hanno provato a fare tutto il possibile. Siamo sulla giusta strada per poter ripartire. Affronteremo Cividale, una squadra tosta, una gara che sarà molto difficile. Potrebbero esserci dei rientri nel nostro roster direttamente dall’infermeria, che in queste settimane è sempre stata, ahinoi, piena. Si tratta comunque di giocatori assenti da settimane, quindi importante per noi riaverli, ma senza forzare”.

Mitchell Poletti (giocatore) – “Il segreto è andare avanti e lavorare per recuperare quanti più elementi del nostro gruppo possibile. Cividale non è una sorpresa, è guidata da un allenatore, Pillastrini, che è una gran persona. I giocatori stanno certamente facendo una grande stagione, sono un mix di sorprese e ‘usati sicuri’, come ad esempio Pepper. Ce la metteremo tutta per portare a casa la partita”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “La sfida contro Nardò arriva dopo una serie di partite molto impegnative e rappresenta l’ennesimo scoglio nel nostro cammino, come del resto lo saranno anche la prossima partita casalinga con Forlì e la successiva trasferta a Ferrara. Nardò è un’ottima squadra, che finora ha disputato un campionato altalenante e il suo campo rappresenta un’insidia. La trasferta dal punto di vista logistico è complicata, ma cercheremo di essere preparati, di arrivare molto determinati ed essere pronti sia tecnicamente che mentalmente, per fare un buon match”.

Rotnei Clarke (giocatore) – “Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, proprio perché tutte e due siamo reduci da una sconfitta. Da parte nostra vogliamo disputare una grande gara per tornare alla vittoria. Nardò possiede enorme talento tra i singoli, ma i nostri allenatori stanno facendo un grande lavoro per prepararci al meglio”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta, dalle 17.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

UMANA CHIUSI – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 5 febbraio, 18.00

Arbitri: Lucotti, Salustri, Marzo

Andata: 86-76

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3Hw3aGJ

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Contro Chieti è una partita difficile, importante per noi e per loro. Arriveranno carichi e noi dovremo rispondere e farci trovare pronti. Chieti è una squadra che ha tanti punti nelle mani, quindi ancora una volta dobbiamo chiedere alla nostra difesa un grande sforzo e avere pazienza in attacco”.

Davide Bozzetto (giocatore, capitano) – “La sconfitta a Rimini ha interrotto una buona striscia di risultati e prestazioni. Siamo dispiaciuti per domenica scorsa ma non demoralizzati. Vogliamo riprendere immediatamente il cammino al netto delle difficoltà, perché di fronte a noi ci sono partite cruciali per la nostra stagione, a partire da quella contro Chieti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Chiusi, nonostante la sconfitta di domenica a Rimini, è una squadra in salute, che ha in Medford il proprio faro. Sono molto aggressivi, specie in difesa e dovremo essere molto bravi a gestire queste situazioni. Utomi e Bolpin, poi, sono giocatori di ottimo livello per questo campionato. Più che pensare a eventuali punti di forza e debolezze dei nostri avversari, dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare una partita di grande spessore, sia in difesa che in attacco”.

Saverio Bartoli (giocatore) – “Domenica a Chiusi affronteremo una squadra solida, che fa dell’aggressività difensiva una parte importante del proprio gioco. Loro vengono da una brutta sconfitta ed avranno voglia di rifarsi nel proprio palazzetto. Giocheremo una partita fondamentale, vogliamo riscattarci dalla brutta prestazione di San Severo: abbiamo tutte le carte in regola per far bene”.

Note – Sotto le plance sarà la sfida degli ex: Davide Bozzetto ha vestito la canotta di Chieti nella stagione 2020/21 (9.7 punti a gara), mentre Andrea Ancellotti ha disputato lo scorso campionato a Chiusi (6.7 punti di media).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 5 febbraio, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Pazzaglia, Ugolini

Andata: 45-54

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3WYHOXW

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Dopo la vittoria fondamentale contro Chieti arriva Pistoia per la nostra prima ‘doppietta’ di partite in casa, fattore che sicuramente dovremmo sfruttare a nostro vantaggio. Affronteremo un avversario dalla grandissima solidità, che ha cambiato leggermente assetto dopo l’infortunio di Del Chiaro, ma rimane comunque una delle principali forze del campionato. Noi ripartiamo sicuramente dalle cose buone fatte soprattutto nel finale di partita contro i teatini, quando siamo stati lucidi nel gestire i possessi decisivi. Sarà fondamentale controllare il ritmo della gara, mettendo di nuovo in campo la grande intensità che ha caratterizzato la nostra ultima gara casalinga”.

Agustin Fabi (giocatore, capitano) – “I due punti conquistati domenica scorsa ci permettono di guardare e programmare le prossime partite con un piglio diverso, sicuramente molto più sereno. Non bisogna dimenticare che la nostra è una squadra composta da tanti giocatori giovani e, se da un lato bisogna sempre mantenere alto il livello di concentrazione, dall’altro serve non disperdere energie o lasciarsi troppo abbattere dalle negatività. Contro gli uomini di Rajola abbiamo dimostrato chi siamo ed ora abbiamo la necessità di dare continuità a prestazioni e rendimenti. A San Severo arriverà la prima della classe, che in questa stagione sta giocando un’ottima pallacanestro, tuttavia non dobbiamo pensarci troppo. Guardiamo a noi, compattiamoci ulteriormente, facciamoci trascinare dall’entusiasmo anche del nostro pubblico e cerchiamo di mettere in difficoltà Pistoia. È il momento, in ogni gara, di dare il massimo”.

Note – Non sono previste defezioni per l’Allianz Pazienza.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI PISTOIA

Nicola Brienza (capo allenatore) – “Veniamo da una settimana un po’ travagliata con qualche acciacco: a oggi Della Rosa non si è ancora allenato, valuteremo fino all’ultimo, così come per gli altri rimasti fermi. Non c’è nulla di preoccupante, ma il lavoro non è stato lineare rispetto alle nostre abitudini. Siamo comunque concentrati e preparati per una trasferta complicata, sia a livello di viaggio che di partita, contro una San Severo agguerrita che proverà a fare il meglio possibile. Sugli avversari, vedo una classifica che li posiziona comunque a due vittorie di distanza dai playoff. Fra le mura amiche hanno centrato cinque vittorie e fanno sempre prestazioni di spessore: hanno dei riferimenti importanti a partire da Daniel, che fornisce esperienza e leadership in un gruppo giovane. Accanto a lui ci sono Fabi e Raivio, che si prendono sulle spalle la maggior parte del lavoro da fare. Il tutto senza dimenticare i giovani interessanti, a partire da Bogliardi: ho visto una squadra gasata dopo l’ultima vittoria su Chieti e mi aspetto di confrontarmi con un team che vuol provare a guardare al gruppo dei playoff”.

Note – Assente Angelo Del Chiaro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita TV su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

APU OLD WILD WEST UDINE – STAFF MANTOVA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 5 febbraio, 18.00

Arbitri: Nuara, Pellicani, Roiaz

Andata: 81-72

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3XZRumz

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Domenica conteranno soprattutto l’approccio con il quale scenderemo in campo e il modo in cui riusciremo a gestire questa parte di stagione. Proprio a Mantova nel 2014 ho vinto l’ultimo campionato senior, eppure a metà campionato avevamo 7 vittorie e 8 sconfitte. C’era qualche problema all’interno dello spogliatoio, ma grazie al lavoro quotidiano e all’opera di concerto tra staff e giocatori riuscimmo a inanellare una serie di vittorie e a vincere il campionato. Questo è un esempio che ho riportato ai nostri ragazzi. Quello che ci manca ora è dare seguito all’ottimo lavoro che viene svolto quotidianamente in palestra. Credo che le stagioni possano accendersi da un momento all’altro, come accade agli Stings nella stagione di nove anni fa”.

Marco Cusin (giocatore) – “Sicuramente ci attende una partita tosta. Domenica scorsa abbiamo fatto una pessima figura a Bologna, dopo un’ottima settimana di allenamenti ad alta intensità. Ma durante la partita non siamo a mettere in pratica tutto ciò che avevamo preparato. Stiamo lavorando molto su questo aspetto. Dobbiamo avere la capacità di aiutarci l’uno con l’altro, di avere fiducia reciproca, siamo tutti degli ottimi giocatori se giochiamo assieme. Diventiamo dei giocatori mediocri se ognuno gioca per sé stesso. Dobbiamo collaborare sia in difesa che in attacco”.

Note – Ancora ai box Vittorio Nobile, già assente contro RivieraBanca Rimini e Fortitudo Flats Service Bologna a causa di problemi alla schiena. In miglioramento Isaiah Briscoe, costretto al forfait domenica scorsa per una botta al ginocchio. Tra gli ex dell’incontro segnaliamo Riccardo Cortese, che ha vestito la casacca dell’Apu Udine da giugno 2018 a dicembre 2019, oltre ad Alberto Martelossi (head coach a Mantova dal 2015 al 2017) e Gabriele Grazzini (assistant coach nella stagione 2013/14). I tagliandi per la gara al PalaCarnera possono ancora essere acquistati in prevendita attraverso il circuito VivaTicket (online e nelle rivendite autorizzate).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI MANTOVA

​Nicolas Zanco (coach) – “Non nascondo che la settimana di lavoro è stata un po’ complicata a livello fisico. Calzavara e Ross hanno iniziano ad allenarsi solo in questi ultimi giorni a causa dei rispettivi acciacchi alla spalla sinistra e alla schiena. Il loro impiego, comunque, non è in dubbio per la partita con Udine. La sfida con Pistoia? Abbiamo prodotto un buon attacco, ma è chiaro che l’intensità difensiva è fondamentale in ogni partita, soprattutto contro avversari molto forti. Domenica dovremo tenere alta l’attenzione per tutti i 40 minuti, dovremo produrre una gara di energia e lucidità per provare a ottenere i due punti. Udine è pericolosa soprattutto in campo aperto con Sherrill e Monaldi, mentre Gaspardo è un lungo molto dinamico e Gentile dà grande fisicità in area. Dovremo porre particolare attenzione ai loro pick&roll, mentre in attacco sarà importante accelerare il ritmo e muovere la loro difesa il più possibile”.

Riccardo Cortese (giocatore, capitano) – “Nella partita con Pistoia si sono viste comunque alcune cose buone. Abbiamo analizzato bene i nostri errori, siamo stati puniti sistematicamente da una squadra molto attenta che non a caso è prima in classifica. Ora ci aspetta un’altra sfida tostissima. Con Udine vogliamo ripartire dagli aspetti positivi della gara di una settimana fa, con la consapevolezza che dovremo sbagliare il meno possibile. Udine ha un roster completissimo, c’è fisicità e talento in ogni reparto. Dovremo resistere nei momenti di difficoltà e restare aggrappati all’incontro fino alla fine”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

TRAMEC CENTO – ORASÌ RAVENNA

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 5 febbraio, 20.00

Arbitri: Vita, Puccini, Tarascio

Andata: 96-93 d. 1 t.s.

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3HRPg31

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Ravenna da metà dicembre in poi è riuscita a mantenere un andamento abbastanza costante, hanno inserito Oxilia al posto di Bocconcelli guadagnando in rotazione un giocatore con un trascorso importante in questa categoria. Ravenna ci ha messo parecchio in difficoltà nella partita di andata, hanno esterni capaci di mettere in campo tanta energia, due americani validi per la categoria e Musso che non ha bisogno di essere presentato”.

Note – Ospiti della partita il nuovo dj della Benedetto XIV Lorenzo Ferri e la giocatrice di basket Giada Pola.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Ci attende una sfida difficilissima: Cento sta facendo una stagione straordinaria che parte da anni addietro, frutto di un lavoro di livello tra coach e Società. In campo sono solidissimi, hanno vari protagonisti esaltati da un sistema che ha ritmo e spazi precisi ed efficaci. Dal nostro punto di vista sicuramente le ultime vittorie aiutano a lavorare meglio, ma sappiamo che all’interno di queste ci sono stati dei passaggi a vuoto che a Cento non potremo concederci, se vorremo essere competitivi fino alla fine della gara. Il nostro obiettivo sarà riprodurre la miglior partita possibile”.

Note – Nulla da segnalare

Media – Diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

RIVIERABANCA RIMINI – FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 5 febbraio, 20.30

Arbitri: Caforio, Almerigogna, Morassutti

Andata: 68-83

In diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming in chiaro su e-tv.it)

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3DDLtUj

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Sarà bellissimo rivedere il tutto esaurito al Flaminio per il Rivierabanca Day. Cercheremo di trarre energia dall’atmosfera per giocare una partita di grande intensità, senza però perdere controllo sul ritmo della gara. Sarà decisivo impedire che la Fortitudo trovi canestri nei primi secondi del possesso e dai rimbalzi offensivi”.

Francesco Bedetti (giocatore) – “Ci aspetta una partita tosta, per la situazione di classifica: quando si va a giocare contro una squadra come la Fortitudo già solo il nome ti mette una carica extra. Era così sin dalle giovanili. Rispetto all’andata noi siamo un’altra squadra, il nostro modo di giocare è diverso: siamo più fluidi, più aggressivi in fase difensiva, ci conosciamo molto meglio. Ci siamo adeguati alla categoria e siamo un po’ una mina vagante, perché ce la stiamo giocando con tutti. Contro la Fortitudo bisognerà imporre un po’ il ritmo, sono una squadra piena di giocatori di talento, che possono giocare in Serie A come Fantinelli e Aradori. Noi avremo dalla nostra il fattore campo, abbiamo esaurito tutti i biglietti, è un motivo di orgoglio. È emozionante, sarà un palasport pieno come abbiamo visto nelle finali playoff di B con Roseto, sarà un bel colpo d’occhio. Sono contento, Rimini c’è, i ragazzi della curva sono incredibili, ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti difficili, ma il palazzetto pieno vuol dire che Rimini si è innamorata di questa Società e di questa squadra. Non vedo l’ora di giocare”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta in chiaro su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna) ed in streaming su e-tv.it (in chiaro). Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). In differita su Icaro TV domenica 5 febbraio alle 23.00 (canale 18 digitale terrestre). Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Matteo Fantinelli (giocatore, capitano) – “In questa stagione siamo sempre stati altalenanti e volevamo domenica scorsa, contro Udine, fare una buona prova davanti ai nostri tifosi, dopo le sconfitte con Chiusi e Cividale. Speriamo che questo ci dia maggiore consapevolezza nei nostri mezzi, per avere maggiore continuità e poi giocarcela sempre con chiunque. Abbiamo avuto a che fare con diversi infortuni, abbiamo dovuto spesso rincorrere e questo è un campionato di livello, con squadre ambiziose e che hanno speso tanto. Noi dobbiamo cercare di dare sempre buone prestazioni, al di là del risultato, e poi vediamo quel che succederà. Domenica sera a Rimini, contro una squadra che sta attraversando un eccellente periodo, dovremo prepararci ad affrontare una gara durissima e servirà la lucidità e la durezza mentale per le partite vere, per tutti i 40 minuti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 7 febbraio, alle ore 22.45.

