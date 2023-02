Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 21^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si disputa la 21^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso, ottava di ritorno. Si giocano due anticipi sabato 11 febbraio: Cividale-Forlì e Nardò-Cento. Domenica 12 le altre cinque gare del programma.

Sabato 11 febbraio, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-Unieuro Forlì

Sabato 11 febbraio, ore 20.45

Lecce: HDL Nardò-Tramec Cento

Domenica 12 febbraio, ore 17.00

Mantova: Staff-RivieraBanca Basket Rimini

Ravenna: OraSì-Umana Chiusi

Domenica 12 febbraio, ore 18.00

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Apu Old Wild West Udine

Chieti: Caffè Mokambo-Fortitudo Flats Service Bologna

Ferrara: Tassi Group-Allianz Pazienza San Severo

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 32 16 4 Tramec Cento 32 16 4 Giorgio Tesi Group Pistoia 32 16 4 Apu Old Wild West Udine 26 13 7 UEB Gesteco Cividale 22 11 9 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11 9 RivieraBanca Basket Rimini 18 9 11 HDL Nardò 18 9 11 Tassi Group Ferrara 16 8 12 Umana Chiusi 14 7 13 Staff Mantova 14 7 13 OraSì Ravenna 12 6 14 Allianz Pazienza San Severo 12 6 14 Caffè Mokambo Chieti 10 5 15

LE PARTITE

UEB GESTECO CIVIDALE – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaGesteco, Cividale del Friuli (Ud)

Quando: sabato 11 febbraio, 20.00

Arbitri: Vita, Grazia, Giovannetti

Andata: 56-53

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3jKjmfr

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Per la terza volta in stagione giocheremo contro Forlì, che si presenterà sabato al PalaGesteco da co-capolista. Quella forlivese è una squadra in ottima salute, che all’andata abbiamo battuto con un nuovo assetto e grazie a una difesa di altissimo livello. Quindi i romagnoli saranno motivati per rifarsi. Dal canto nostro proveremo a riscattare l’inciampo di Lecce, superando le aspettative e facendo una partita di grandissimo livello”.

Gabriele Miani (giocatore) – “Forlì è una squadra in ottima forma, poiché reduce da quattro vittorie di fila. Noi dovremo ritrovare solidità tra le nostre mura con l’aiuto della ‘marea gialla’. Incontreremo una formazione solida, esperta, di talento e proprio per questo dovremo giocare una delle nostre migliori partite per ripetere la grande prestazione dell’andata”.

Note – Nulla da segnalare. Sabato le biglietterie del PalaGesteco saranno attive dalle 17.00 per la vendita dei biglietti singoli e la sottoscrizione di nuovi abbonamenti, mentre i cancelli apriranno alle 19.00. All’Eagles Corner in Club House si potranno acquistare sia la nuova maglia gialla, per colorare ancora di più il PalaGesteco, che gli altri gadget speciali marchiati Eagles. Nelle pause della partita si esibiranno le ragazze della New Team Fitness di Remanzacco.

Media – La partita di sabato sarà trasmessa in diretta dalle 19.55 su LNP Pass con il commento di Franco Terenzani e coach Maurizio Zuppi, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Cividale sta disputando un campionato importante, ha mantenuto parte del gruppo che ha conquistato la promozione e si è portata dietro tanto entusiasmo, ma anche un sistema di gioco e punti di riferimento che stanno dando significativi vantaggi in questo campionato. Ci aspetta una partita difficile, anche basandoci su quando vissuto nella gara di andata che ebbe un andamento decisamente anomalo, con punteggio basso e con le difese che dominarono sugli attacchi. Al di là dei contenuti tecnici, di quella sfida dobbiamo ricordare la tenacia e la voglia di lottare di Cividale, aspetti che fanno parte del loro DNA”.

Daniele Cinciarini (giocatore) – “Ci stiamo preparando al massimo e ci faremo trovare pronti perché ci aspetta una gara insidiosa e, ricordando anche la sconfitta dell’andata, ripartiamo dalla volontà di rifarci da quella sfida sottotono. Cividale è una finta neopromossa, che sta facendo veramente molto bene, è guidata da un allenatore che conosce bene la pallacanestro, con un roster formato da un gruppo rodato di italiani ai quali si aggiungono due americani di valore ed esperienza, veterani della Serie A2. In più, giocheremo in un campo dove sono cadute molte squadre importanti, quindi sicuramente ci aspetta una gara insidiosa, che non sottovaluteremo e nella quale daremo il massimo”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, ventunesimo numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e l’intervista a Gilberto Casadio di “Ristorante Pizzeria Da Gusto”, #Partner biancorosso, e quella ad Andrea Fabrizi, assistente allenatore. E poi il punto sul campionato, i racconti degli eventi della Società, i giovani, la premiazione di Rod Griffin, le iniziative biancorosse, lo spazio per i #Partner, e molto altro ancora. Si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. In accordo con Teleromagna, #MediaPartner di Pallacanestro Forlì 2.015, la partita sarà trasmessa in differita mercoledì 15 febbraio alle ore 21:00 su TR24, canale 78 DTV. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

HDL NARDÒ – TRAMEC CENTO

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: sabato 11 febbraio, 20.45

Arbitri: Lucotti, De Biase, Maschio

Andata: 84-72

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3DUb9MO

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Contro Cividale è stata certamente una partita speciale, particolare, che abbiamo svoltato grazie alla nostra tenacia e anche grazie ad un po’ di fortuna. Abbiamo prima acciuffato il supplementare e poi abbiamo messo il nostro per vincerla. Ora tocca a Cento, hanno aggiunto Mussini al roster, è ritornato Zilli, hanno lavorato molto bene. Avremo una partita dalle difficoltà altissime, all’andata facemmo la nostra miglior partita dell’anno per molti motivi. Bisogna replicare quel livello di pallacanestro che giocammo in casa loro. Non sarà semplice, ma ci affidiamo al nostro carattere, nonostante il nostro permanente momento di difficoltà”.

Vojislav Stojanovic (giocatore) – “Abbiamo trovato la forza del gruppo per portare a casa la partita con Cividale. Il gruppo è emerso, il carattere e la voglia, alla fine l’abbiamo portata a casa. Speriamo di riuscire a portare un’altra vittoria a casa, anche se sarà difficilissimo contro una squadra così esperta. Invito tutti i tifosi a venire al palazzetto, abbiamo bisogno di energia positiva”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CENTO

Andrea Cotti (assistente allenatore) – “Nardò, soprattutto nell’ultimo periodo, ha dovuto far fronte a diversi infortuni abbastanza importanti. Si sono presentati a Forlì̀ e a Pistoia senza Poletti e Borra, che non era in condizione, dovendo presentare quintetti parecchio rimaneggiati, diversi da quelli che coach Di Carlo aveva pensato ad inizio stagione. Stanno cercando di recuperare Borra e Ceron, fuori da lungo tempo, e nell’ultima partita con Cividale avevano fuori Parravicini, che è un bel play titolare. Ci aspettiamo una Nardò agguerrita che vorrà̀ uscire da questo periodo, riscattarsi e cercheranno di metterci in difficoltà con la loro fisicità̀”.

Dominique Archie (giocatore) – “Nardò è l’unica squadra che ci ha battuto in casa, sono avversari che non dovremo assolutamente sottovalutare. Sono una buona squadra. Fanno un sacco di cose buone offensivamente, quindi dobbiamo essere pronti a difendere i loro diversi talenti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

STAFF MANTOVA – RIVIERABANCA RIMINI

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 12 febbraio, 17.00

Arbitri: Salustri, Cappello, Spessot

Andata: 72-79

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3YjTsy7

QUI MANTOVA

Nicolas Zanco (head coach) – “A Udine siamo stati competitivi nella prima parte di gara. Non è stato facile misurarsi contro una squadra costruita per il salto di categoria. Le tre sconfitte di fila? Non nascondo che ci sia un po’ di frustrazione. Dobbiamo essere bravi a non concederci pause, non possiamo uscire dalle nostre regole, altrimenti rischiamo di subire dei parziali pesanti dagli avversari. Non dobbiamo disunirci nei momenti di difficoltà ed essere più lucidi in ogni fase del gioco. Rimini è una squadra in crescita sia a livello tecnico che mentale. Sarà una partita molto fisica, ci sono tanti giocatori di livello come Ogbeide e Anumba, due elementi importanti in difesa, mentre Johnson è uno dei loro terminali offensivi principali. Dovremo ridurre al massimo la loro circolazione di palla”.

Giga Janelidze (giocatore, ala grande) – “Quella con Rimini è una gara fondamentale per noi, dobbiamo ritrovare i due punti e la fiducia. Ci presentiamo un po’ acciaccati fisicamente, ma c’è tutta la voglia di riscattarci e vincere contro una squadra alla nostra portata. Rimini ha un roster di grande fisicità e intensità, anche in difesa. Poi per me sarà una partita speciale: Rimini è stata la mia prima Società e la mia prima casa quando sono arrivato in Italia e giocare contro questo club ha sempre un grande valore personale”.

Note – Il Game Sponsor di Mantova-Rimini è Consorzio Latterie Virgilio. Da oltre 50 anni il Consorzio Latterie Virgilio è una cooperativa di secondo grado che raggruppa latterie delle province di Mantova e Brescia. Qui si produce panna di qualità superiore per la creazione di Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Si tratta dell’unico Consorzio in Italia che raggruppa soci produttori di entrambe le D.O.P. che si producono sulle due rive del Po. Questi prodotti sono commercializzati dal Consorzio stesso, insieme a burro e mascarpone, entrambi prodotti con le panne scelte italiane conferite dai soci stessi. In occasione della partita di domenica contro Rimini saranno presenti i ragazzi e le ragazze della Move Academy. Attiva nelle sedi di Castellucchio (via Alessandro Leonardi 13) e Mantova (via Pietro Frattini 24), la Move Academy offre corsi di hip-hop, breakdance, danza moderna, danza classica, pilates, tessuti aerei, fitness e tanto altro per bambini, ragazzi e adulti. Inoltre, da quest’anno la Move Academy è l’unica associazione in tutta la provincia di Mantova con attestato nazionale per i corsi di cheerleading. Oltre alle immancabili cheerleaders, durante l’intervallo della gara con Rimini è in programma un’esibizione speciale che coinvolgerà anche le ragazze dei corsi di hip-hop teen e avanzato.

Media – È prevista la diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass. Radiocronaca in diretta su Web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Andiamo ad affrontare un’avversaria ad alto potenziale offensivo grazie a giocatori come Miles, Veronesi e Cortese, capaci di segnare anche tiri contestati. Sarà decisivo quindi mantenere alta l’attenzione difensiva, soprattutto nelle situazioni di campo aperto. Da parte nostra stiamo lavorando per presentarci nelle migliori condizioni fisiche possibili dopo i malanni della scorsa settimana”.

Simon Anumba (giocatore) – “Siamo reduci da due partite contro Udine e Fortitudo Bologna giocate con orgoglio, voglia di vincere, ma purtroppo non sono arrivati i due punti. Adesso abbiamo questa trasferta contro Mantova, partita non facile, in trasferta, sono una squadra con molti tiratori, giocatori che possono segnare fuori dall’arco. Ci stiamo preparando al meglio per fermarli. Abbiamo imparato da queste due sconfitte che possiamo giocarcela con tutti, abbiamo voglia di lottare e questo è lo spirito giusto che dobbiamo tenere”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV domenica 12 febbraio alle 20.35 (canale 18 digitale terrestre). Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

ORASÌ RAVENNA – UMANA CHIUSI

Dove: Pala De Andrè, Ravenna

Quando: domenica 12 febbraio, 17.00

Arbitri: Nuara, Martellosio, Roiaz

Andata: 76-88

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3x73aIn

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Sappiamo bene quanto la partita con Chiusi sia molto, molto importante per il nostro campionato. È una partita piena di difficoltà: pensando all’avversario, hanno un atletismo importante, che sarà il primo grande problema da fronteggiare. Insieme a questo hanno un sistema chiaro e rodato, interpretato da giocatori veterani della categoria. Inoltre non devono ingannare le ultime due sconfitte, dovute a delle percentuali offensive sfortunate in situazioni aperte: nell’ultimo mese Chiusi era in grande crescita e ha vinto partite di autorità con San Severo e Fortitudo. Infine sappiamo bene che troveremo una squadra molto arrabbiata e vogliosa di reagire. Da parte nostra veniamo da due settimane condite da pochi allenamenti al completo, per acciacchi ripetuti e per il cambio effettuato nel roster: serviranno energia e lucidità da parte di tutti, con la giusta responsabilizzazione che questo cambio richiede a tutti noi. La Società ha fatto un gran lavoro per dare una ulteriore spinta a questo gruppo, il nostro obiettivo è ripagarlo ancora di più. Questa è una di quelle gare dove chiedo infine la spinta del pubblico di Ravenna, che nei momenti importanti non è mai mancata: per metabolizzare un cambio di uno straniero in un roster ci vuole tempo e lavoro che ad oggi non abbiamo avuto, ma che dovremo colmare con entusiasmo ed atteggiamento, e con la spinta dei nostri tifosi. Sarà una partita dura che si giocherà anche molto dal punto di vista nervoso: l’ambiente potrà dare quel qualcosa in più, riempiamo il Pala De Andrè!”.

Note – Esordio con i colori giallorossi per Josip Vrankic, arrivato in settimana. Alla partita del Pala De Andrè saranno presenti, in occasione della giornata del Super Bowl, gli atleti e lo staff della squadra di football americano dei Roosters Romagna, con le cheerleaders che si esibiranno nell’intervallo. Presente anche una nutrita delegazione dei ragazzi della Compagnia dell’Albero, società molto attiva nel basket giovanile cittadino e che collabora con il Basket Ravenna in diverse formazioni Under. Infine, promozione speciale con biglietti a 5€ per i ragazzi di tutte le Società sportive ravennati che si presenteranno al botteghino con la divisa o la tuta ufficiale.

Media – “Game of the week” con diretta su MS Channel (canale 814 Sky) e streaming in chiaro su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/) e sul canale Twitch Italbasketofficial. Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Contro Chieti una brutta partita da parte nostra, approcciata molto male e proseguita peggio. Troppo poco per una sfida fondamentale. Adesso ne arriva un’altra, sappiamo dell’importanza del prossimo impegno in trasferta e contro una diretta concorrente come Ravenna. Quale migliore opportunità per dimostrare che non siamo quelli che sono scesi in campo domenica scorsa”.

Lorenzo Raffaelli (giocatore) – “Veniamo da due brutte prestazioni. In entrambi i casi potevamo e dovevamo dare di più. In queste situazioni, però, piangersi addosso non serve a niente, perché Rimini e Chieti sono il passato e il nostro obiettivo deve essere la partita con Ravenna. Siamo padroni del nostro destino e vogliamo dimostrare in campo di essere un’altra squadra rispetto a domenica scorsa”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta tv su MS Channel, diretta streaming in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: domenica 12 febbraio, 18.00

Arbitri: Moretti, Marco Attard, Miniati

Andata: 73-54

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/40Tuc3E

QUI PISTOIA

Luca Angella (vice allenatore) – “Avremo di fronte a noi una squadra estremamente pericolosa, che viene da quattro vittorie nelle ultime sei dopo il cambio di allenatore: il roster è costruito per vincere, ma sta ancora cercando l’amalgama perfetta. Le individualità sono notevoli, alla luce anche delle aggiunte fatte cammin facendo: Alessandro Gentile è un crack per la categoria e Diego Monaldi ha già vinto la A2. Ritengo che il punto di forza di Udine sia la taglia fisica, perché hanno giocatori di grande stazza sia nel pitturato che negli esterni: dovremo fare attenzione al loro gioco a tutto campo e alle situazioni in post basso, nonché alla gestione dei possessi in attacco. A livello di singoli, Gentile resta fuori categoria per taglia fisica nel ruolo, nell’uno contro uno, nella visione di gioco e nella possibilità di essere un play aggiunto. Ed anche Monaldi si sta inserendo: se ci sarà, dovremo contenere le giocate di Briscoe e attenzione agli ex, che sono notevoli tiratori, come Gaspardo e Antonutti”.

Jordon Varnado (giocatore) – “Sappiamo bene che Udine è una delle migliori squadre del campionato, ma per noi non fa nessuna differenza. La prepariamo come tutte le altre e come abbiamo sempre fatto, finora sapendo che loro hanno giocatori e caratteristiche importanti per questa lega. Stiamo guardando molti video per studiare il loro modo di giocare, soprattutto dopo il cambio di allenatore: in base a quello il nostro coach preparerà il nostro piano partita per farci trovare pronti. Non vediamo l’ora di scendere in campo davanti al nostro pubblico”.

Note – Assente Angelo Del Chiaro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI UDINE

Carlo Finetti (allenatore) – “Domenica affronteremo una squadra solida, che ha confermato gran parte dell’organico dell’anno scorso. Ciò conferisce a Pistoia sia solidità difensiva, che una discreta conoscenza tra gli interpreti della manovra offensiva. Sono meritatamente la prima della classe, con un PalaCarrara che si sta confermando fortino difficile da espugnare. Per noi è stata una settimana a ranghi ridotti per alcune defezioni, tuttavia siamo riusciti a lavorare bene. Sicuramente andremo a Pistoia con l’intento di alzare l’asticella, cercando di rispondere presente in un ambiente che si preannuncia molto caldo”.

Michele Antonutti (giocatore) – “Ci attende una gara molto difficile. Sappiamo che Pistoia è una squadra che ha una forte identità, che gioca in uno dei palazzetti più caldi della Serie A2. Per noi sarà un grande esame, dovremo disputare una gara intensa e dura per 40 minuti. È giusto che in questo momento ognuno di noi faccia un passo verso la squadra per questo grande finale”.

Note – Rimangono in dubbio Vittorio Nobile e Isaiah Briscoe, entrambi ai box da alcune settimane. Anche Keshun Sherrill non è al top della condizione, a causa di un problema muscolare emerso nel corso della gara di domenica scorsa con la Staff Mantova. Tra gli ex dell’incontro segnaliamo il capitano dell’Apu Old Wild West Udine Michele Antonutti, che ha vestito la casacca biancorossa dal 2015 al 2017, e l’ala bianconera Raphael Gaspardo, a Pistoia nella stagione 2017/18.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 12 febbraio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Pecorella, Bartolini

Andata: 83-90

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3jKEq5E

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “La Fortitudo è una squadra che gioca bene e che ha tanti punti nelle mani. Spero che sia una bella partita e che sia una bella giornata di sport. Sarà una gara sicuramente importante ed interessante dal punto di vista tecnico. Il talento di un gruppo di italiani del calibro di Fantinelli, Aradori, Cucci la rende una squadra di alto livello. Mi aspetto un match in cui daremo continuità alle ultime prestazioni, in cui ci giocheremo il risultato fino all’ultimo possesso”.

Terrence Roderick (giocatore) – “Domenica contro la Fortitudo ci aspetta un match importante, contro un grande club e con una tifoseria importante. Per noi sarà un match stimolante. Penso che come squadra stiamo iniziando a trovare la nostra strada, anche se dovremo continuare a lavorare. Non vediamo l’ora di tornare sul parquet e faremo di tutto per conquistare la vittoria”.

Note – Coach Rajola sfida il suo recente passato: nella scorsa stagione ha infatti ricoperto il ruolo di vice allenatore sulla panchina della Effe.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Luca Dalmonte (allenatore) – “Credo che i ragazzi abbiano avuto un impatto davvero eccellente nelle ultime due partite giocate. La strada intrapresa è quella corretta: seguire il piano partita, aggiungere a questo valore collettivo il proprio valore singolo, dimostrare presenza e lucidità. Merito ai miei giocatori, da confermare ora a Chieti, altra partita per noi che vale con i punti esclamativi, come quella di domenica scorsa a Rimini”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno, differita tv su TRC Bologna martedì 14 febbraio, alle ore 22:45.

TASSI GROUP FERRARA – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Quando: domenica 12 febbraio, 18.00

Arbitri: Foti, Gagno, Bonotto

Andata: 81-89 d. 1 t.s.

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3YkbPmB

QUI FERRARA

Marco Carretto (assistente allenatore) – “Contro San Severo ci aspetta una gara davvero molto importante; come tutte le prossime partite che affronteremo, ogni sfida la vivremo con il peso del momento e con le difficoltà che in questo campionato abbiamo dimostrato di poter superare: abbiamo evidenziato già che per noi ogni gara è fattibile. San Severo è una squadra che vive molto la pressione, adesso sta facendo fatica ad esprimere tutto il proprio talento, anche se quella pugliese resta una compagine con tanto talento ed esperienza. Raivio e Daniel sono due iper veterani della categoria, come del resto Fabi. L’Allianz Pazienza ha tanta qualità e molto talento, come del resto la freschezza nelle guardie. Per noi sarà importante riuscire a non farli entrare in fiducia, all’inizio soprattutto, togliendo magari alcuni loro riferimenti offensivi. Dovremo essere bravi a stringere soprattutto sulle situazioni difensive di uno contro uno che in molte partite ci hanno portato a regalare qualche canestro facile. Contro squadre esperte, non possiamo assolutamente permetterci questa cosa”.

Andy Cleaves (giocatore) – “Domenica ci aspettiamo che tutti i membri del team svolgano il proprio ruolo al meglio delle proprie capacità. Tutti in questa squadra hanno un lavoro e se lo facciamo tutti al meglio non c’è modo di fermarci. La chiave per superare San Severo? Direi che ci sono due chiavi che ci aiuteranno a raggiungere la vittoria e cioè ritenerci reciprocamente responsabili dei nostri errori sul campo perché accadranno. In secondo luogo, non commettere gli stessi errori due volte, questo è ciò che ci fa male a lungo andare”.

Note – Roster al completo per coach Spiro Leka, che potrà contare pure su Simone Bellan: ai box a Forlì domenica scorsa causa fastidiosissimo mal di schiena, l’ala ex Piacenza durante la settimana ha lavorato bene. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà Agustin Fabi, a Ferrara l’anno passato, adesso fra i leader di San Severo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Ritengo abbastanza scontato dire che nell’ultima partita contro Pistoia non si è vista la squadra che volevo e allo stesso tempo ricordarci e ricordare la fondamentale partita di domenica. Affrontiamo una squadra solida, un team capace di perdere in casa della capolista Forlì ma siglando la bellezza di 89 punti, a dimostrazione di quanto Ferrara sia tutt’altro che assopita. Anche parlando di individualità si ricadrebbe nello scontato, perché tutto l’organico è di assoluto livello considerando, per esempio, gli americani Cleaves e Smith; non di certo due accentratori, ma uomini capaci di giocare per e con la squadra; e poi Amici, forse uno dei migliori giocatori dell’intera categoria. Quanto a noi, ribadisco l’inutilità delle parole perché questo è solo il momento di agire e raccogliere punti. E noi, in trasferta, non dovremo fare altro che pensare alla vittoria”.

Antonino Sabatino (giocatore) – “Usciamo dalla partita con Pistoia con le ossa rotte e la consapevolezza di aver preso una grande batosta. Nel percorso di crescita di una squadra giovane come la nostra, però, non è possibile demoralizzarci, anzi dobbiamo farne tesoro e comprendere la lezione che ne deriva. Non possiamo permetterci di giocare 20 minuti e poi allentare la presa, altrimenti ogni avversario, specialmente in un momento importante della stagione come questo, prevarrà su di noi. In questa settimana, non semplice da smaltire, abbiamo lavorato molto e cercheremo di andare a Ferrara aumentando il nostro livello di intensità per 40 minuti e provando ad ottenere il risultato”.

Note – Squadra al completo per i Neri.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

