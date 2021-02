Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 21^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

21^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso. Cinque gare si giocano domenica 28 febbraio, Ferrara-San Severo è rinviata a data da destinarsi.

Domenica 28 febbraio, ore 18.00

Veroli: Stella Azzurra Roma-Eurobasket Roma

Cento: Tramec-Giorgio Tesi Group Pistoia

Rieti: Kienergia-LUX Chieti Basket 1974

Scafati: Givova-Unieuro Forlì

Domenica 28 febbraio, ore 20.30

Napoli: GeVi-OraSì Ravenna

Rinviata a data da destinarsi

Ferrara: Top Secret-Allianz Pazienza Cestistica San Severo

Riposa: Benacquista Assicurazioni Latina

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte GeVi Napoli 28 14 4 Unieuro Forlì 26 13 2 Givova Scafati 24 12 4 Atlante Eurobasket Roma 22 11 6 Top Secret Ferrara 18 9 6 Tramec Cento 16 8 7 LUX Chieti Basket 1974 16 8 9 Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7 10 Kienergia Rieti 12 6 10 OraSì Ravenna 10 5 11 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 11 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 8 4 11 Stella Azzurra Roma 4 2 12

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

LE PARTITE

STELLA AZZURRA ROMA – ATLANTE EUROBASKET ROMA

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr)

Quando: domenica 28 febbraio, 18.00

Arbitri: Terranova, Yang Yao, Spessot

Andata: 63-84

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3stciTd

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Andrea Bausano (General Manager) – “È stata una settimana veramente complicata, per non dire di un periodo molto difficile. Dopo essere stati fermi più di dieci giorni per i ben noti casi di positività all’interno del nostro gruppo squadra, ci siamo allenati solo nell’ultima settimana con soli sei giocatori. Il resto della squadra, man mano che si è ‘negativizzata’, ha iniziato nei diversi giorni a fare le visite mediche per poter riottenere l’idoneità sportiva senza ovviamente potersi allenare. Attualmente non sappiamo se riusciranno ad ottenerla per la gara di domenica. Pertanto, commentare in questo momento quello che potrà essere il nostro approccio alla gara diventa difficile”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

QUI EUROBASKET ROMA

Damiano Pilot (allenatore) – “È nostra intenzione allungare la striscia positiva, e poterci provare in un’occasione come quella del derby cittadino è molto stimolante. Dobbiamo essere coscienti che rispetto all’andata di fronte avremo una squadra che ha cambiato la propria fisionomia, e di conseguenza abbiamo preparato i nostri adattamenti rispetto al loro assetto nuovo rispetto ai precedenti di Supercoppa e campionato di questa stagione. Vogliamo continuare a puntare sulle nostre qualità, che sinora ci hanno dato varie soddisfazioni: ci sentiamo pronti per la gara”.

Eugenio Fanti (giocatore) – “In gare come i derby la classifica conta poco, a fare la differenza saranno le motivazioni e noi dovremo entrare in campo senza sottovalutare l’importanza del match. D’altronde, non credo proprio che gli avversari vorranno regalarci qualcosa. Chiaramente dal punto di vista personale sento molto il derby cittadino, e sono dispiaciuto che si giochi lontano da Roma”.

Note – Assente Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato).

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram). Diretta radiofonica su Timeout Channel.

TRAMEC CENTO – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 28 febbraio, 18.00

Arbitri: Pazzaglia, Marziali, Pellicani

Andata: 75-63

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3bKD4zw

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Purtroppo non è stata una settimana semplice nemmeno questa, non riusciamo spesso ad allenarci al completo e questo rallenta tutto, sia la preparazione del match che la crescita della squadra. Quello di domenica è uno scontro diretto, ma per caratura del roster e obiettivi stagionali Pistoia è un avversario che ha le carte in regola per agguantare i playoff. Il quintetto è di assoluto livello sia per gli italiani che gli americani, con una panchina dove ci sono giovani come Zucca e Della Rosa, Riismaa e Querci. Non viene da un buon momento, con cinque sconfitte consecutive: ma prima erano arrivate sei vittorie di fila, e le recenti sconfitte sono arrivate con squadre al vertice del girone. Noi dobbiamo essere pronti alla loro reazione emotiva, e ci sono giocatori che nelle difficoltà si esaltano, come Saccaggi (che ho allenato).

È un match molto difficile: noi siamo consapevoli però dell’importanza che avrebbe per noi una vittoria, che ci avvicinerebbe ulteriormente al nostro obiettivo stagionale e ci porterebbe a proseguire il nostro trend positivo”.

Alex Ranuzzi (giocatore) – “Siamo concentrati su Pistoia, per la terza volta abbiamo la possibilità di fare una striscia di tre vittorie in fila, ma non sarà una partita per niente facile. Mi aspetto di affrontare una squadra molto combattiva, con il coltello tra i denti. Pistoia è reduce da una serie negativa, è pericolosa: è partita male poi si è messa a vincere senza fermarsi, prima di questa crisi. Non puoi fidarti una squadra con un rendimento così alterno, e poi sono tosti: Saccaggi, Poletti, Sims, Fletcher: tutti ottimi giocatori”.

Note – Niente da segnalare per i padroni di casa della Tramec Cento.

Media – Partita trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (abbonamento e pay per view) e in differita alle 21:00 su Made In BO (canale 210 del DTT Emilia-Romagna). Aggiornamenti sui canali social della Benedetto XIV (Facebook, Instagram, Twitter).

QUI PISTOIA

Tommaso Della Rosa (assistente allenatore) – “La gara di Cento rappresenta uno scontro diretto per noi e abbiamo grande voglia di far bene, non solo per metterci alle spalle un brutto periodo ma anche per riscattare la sconfitta dell’andata. Quella avversaria è tra le formazioni che giocano meglio in tutta la lega, hanno grande fisicità sotto canestro e ottimi tiratori sul perimetro per aprire il campo. Dovremo essere bravi a non ripiombare nei momenti bui che ci sono costati il k.o. nella sfida del PalaTerme, trovando la forza di reagire colpo su colpo. Inoltre, aspetto non secondario, possiamo contare su un Fletcher in più”.

Joonas Riismaa (giocatore) – “Purtroppo nelle ultime partite non siamo riusciti a stare uniti e a farci trovare pronti alla battaglia sul parquet. Andremo a Cento con la consapevolezza di dover far di più per tornare alla vittoria, mettendoci in primis più energia e più voglia di fare risultato. Sono convinto che il nostro gruppo saprà reagire, offrendo una grande prestazione che ci permetta di invertire il trend negativo conquistando due punti pesanti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Differita TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

KIENERGIA RIETI – LUX CHIETI BASKET 1974

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 28 febbraio, 18.00

Arbitri: Caforio, Foti, Grazia

Andata: 66-71

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3aWtbzD

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Chieti è reduce da una striscia positiva di vittorie, compresa quella di ieri (giovedì, ndr) contro Ravenna. Il cambio della guida tecnica con coach Maffezzoli ha ridato entusiasmo e nuovi equilibri alla squadra. Il roster è composto in cabina di regia da Piazza, un playmaker di grande esperienza, nel pacchetto guardie abbiamo Williams e Santiangeli e nel reparto lunghi Sorokas, uno dei migliori giocatori della Serie A2, e Bozzetto. Dalla panchina tutti giocatori di grande energia! Per questo è un avversario temibile, ma daremo il massimo per affrontare questa nuova sfida”.

Giacomo Sanguinetti (giocatore) – “Quella di domenica sarà una sfida importante a livello di classifica. Nonostante l’impegno infrasettimanale, sono sicuro che Chieti vorrà ottenere un’altra vittoria. Abbiamo un nuovo giovane innesto (Sabatino, ndr) che ci può sicuramente dare una mano, perché è un ragazzo molto aggressivo in campo e che dà molto alla squadra. Sicuramente avremo l’atteggiamento giusto per affrontare un match contro un avversario che vanta giocatori come Williams, ma anche giocatori come Piazza e Santiangeli, per dirne alcuni”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CHIETI

Massimo Maffezzoli (allenatore) – “Con Ravenna siamo stati bravi a replicare il finale della gara con Forlì, nel momento di maggiore difficoltà ci siamo uniti, abbiamo trovato buone soluzioni, ed ai punti abbiamo meritato la vittoria. Sono contento delle tre vittorie consecutive, sono venuto qui per fare del mio meglio, ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, in questo momento favorevole dobbiamo assolutamente rimanere con i piedi per terra. Il calendario è fitto, ora è già tempo di pensare a Rieti, altra gara importante. Dobbiamo arrivarci nelle migliori condizioni possibili, il recupero è importante quanto l’allenamento, in questo periodo. Ci prendiamo il bello, le vittorie, ma dobbiamo volare basso e continuare a pensare da squadra operaia”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

GIVOVA SCAFATI – UNIEURO FORLÌ

Dove: PalaMangano, Scafati (Sa)

Quando: domenica 28 febbraio, 18.00

Arbitri: Ursi, Rudellat, Valleriani

Andata: 65-92

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3uzL4w4

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Al di là delle sei vittorie nelle ultime sette gare ufficiali, la mia testa va sempre all’unica sconfitta, quella contro Ravenna in casa, affrontata sottotono dal punto di vista difensivo. Si cerca sempre di progredire in un concetto di miglioramento continuo in cui le sfide di alto livello diventano sempre più frequenti, come quella che ci attende domenica contro Forlì. Ci teniamo molto a questa sfida, perché nella gara di andata abbiamo fatto grande fatica ed abbiamo subìto i romagnoli sotto ogni punto di vista, per cui c’è motivazione, rabbia e desiderio di mostrare un altro volto ed impattare i duelli fisici ed atletici. Affrontiamo infatti una squadra che annovera una guardia esplosiva come Roderick, un’ala piccola della taglia di Rush e lunghi con la fisicità di Bruttini e Natali e con il talento di Landi. Pertanto, mi attendo una partita in cui l’impatto fisico e la tenuta dell’uno contro uno, oltre ad un buon lavoro a rimbalzo e dentro l’area, sarà decisamente importante. Contro una difesa molto fisica, dovremo cercare di imporre il nostro gioco in attacco, costruendo buoni tiri. Sarà una battaglia e noi la affronteremo con il coltello tra i denti, per regalare, dopo la bella vittoria di Pistoia, ai nostri tifosi, che tanto ci mancano, un’altra grande prestazione”.

Lorenzo Benvenuti (giocatore, centro) – “Stiamo attraversando un buon momento di forma e lo dimostrano sia i risultati, sia il fatto che, nonostante qualche assenza, siamo riusciti comunque a mettere punti in carniere. Vogliamo continuare a cavalcare l’onda e fare risultato domenica sera anche contro Forlì. Sarà una partita stimolante, ripartiremo dalla sconfitta dell’andata, vogliamo fare la nostra partita, mostrandoci aggressivi sin da subito e facendo tutto il possibile per incamerare i due punti in palio, preziosi per la nostra classifica. Tra le fila dei nostri prossimi avversari spicca su tutti il talento di Roderick, che si sta confermando un grande giocatore con doti da leader, contro cui serviranno grande aggressività e concentrazione difensiva, senza tralasciare il resto dell’organico, composto da ragazzi che giocano insieme da diversi anni e che quindi hanno costruito una buona organizzazione e solidità. Da ex di turno vivrò la partita con un ulteriore stimolo e con l’obiettivo di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi che, sebbene non possano venire ad incitarci, sentiamo molto vicini e li ringraziamo infinitamente per questo”.

Note – Nelle fila scafatesi mancherà ancora una volta l’indisponibile Marino. Sono quattro gli ex della partita, militanti nelle fila campane: il coach Finelli (una breve parentesi nel 2014 in Serie A2 sulla panchina biancorossa dell’allora Fulgor Libertas, prima del fallimento societario), l’ala piccola Musso (in casacca forlivese nella stagione 2011/2012 in Legadue), la guardia Jackson (in Romagna nella stagione 2017/2018 in Serie A2) ed il centro Benvenuti (a Forlì la scorsa stagione agonistica).

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo link: https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 2 marzo (ore 20:40) e di mercoledì 3 marzo (ore 15:00).

QUI FORLÌ

Sandro Dell’Agnello (allenatore) – “Giocheremo una partita tra due squadre di vertice, molto competitive ed entrambe con caratteristiche ben precise. Noi siamo tornati in palestra dopo dieci giorni di stop forzato e stiamo cercando prima di tutto di ritrovare il giusto ritmo con uniformità. L’obiettivo è riuscire a fare una partita efficace e solida, e conoscendo i miei giocatori, che hanno il piacere di alzare le antenne nelle partite importanti, sono certo che ci faremo trovare pronti.”.

Jacopo Giachetti (giocatore) – “Sappiamo che sarà una partita difficile, perché andremo a giocare su un campo ostico e contro una squadra che si sta rendendo protagonista, insieme a noi e a Napoli, in questo campionato. Sappiamo che abbiamo fatto una grande gara all’andata, quindi da parte loro ci sarà anche la volontà di prendersi la rivincita, oltre che di avvicinarsi in classifica”.

Note – Sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015 è disponibile il nuovo numero del nuovo #matchprogram biancorosso, realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. La presentazione della partita, le interviste al responsabile operativo Andrea Bertini e quella a Rita Bandini di “Bandini Casamenti”, nostro #Partner. E poi tante foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È stato attivato il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al

numero 380/7842284.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass a questo link: http://bit.ly/3dPqce7. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società.

GEVI NAPOLI – ORASÌ RAVENNA

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: domenica 28 febbraio, 20.30

Arbitri: Radaelli, Caruso, Marota

Andata: 69-54

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/37OwcjH

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Sappiamo di dover attaccare difese diverse. Il controllo del ritmo con la gestione del tempo sarà importante per incanalare la partita sui nostri binari. Loro hanno rivoluzionato la squadra con l’innesto di in giocatore davvero bravo nel mettere in ritmo tutti. Veniamo da una partita in trasferta affrontata con il giusto atteggiamento e dobbiamo continuare a mantenere questa identità”.

Pierpaolo Marini (giocatore) – “Tornare al successo in una trasferta difficile come quella di Pistoia, dopo la sconfitta subìta a Cento, è stato fondamentale sia per la classifica che per il morale. Adesso dobbiamo mantenere alta la concentrazione cercando di affrontare Ravenna al PalaBarbuto con la stessa determinazione. Ravenna ha sin qui dimostrato di essere una squadra di valore e per batterla dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità”.

Note – Antonio Iannuzzi è ancora alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata nella gara giocata al PalaBarbuto contro Pistoia e non sarà disponibile. Domenica al PalaBarbuto sarà ricordato l’ex arbitro internazionale e dirigente Pietro Pallonetto, recentemente scomparso.

Media – La gara tra Gevi Napoli Basket e OraSì Ravenna sarà trasmessa in diretta locale su CapriEvent, canale 271 del digitale terrestre. Inoltre, come consuetudine, il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, tv ufficiale della Gevi Napoli Basket, sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

QUI RAVENNA

Nessuna dichiarazione da parte della Società.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà tramessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West