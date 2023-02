Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 22^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

In programma la 22^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, nona di ritorno. Tutte le gare si giocano domenica 19 febbraio.

Domenica 19 febbraio, ore 17.00

Ferrara: Tassi Group-UEB Gesteco Cividale

Udine: Apu Old Wild West-OraSì Ravenna

Domenica 19 febbraio, ore 18.00

San Severo: Allianz Pazienza-HDL Nardò

Chiusi: Umana-Giorgio Tesi Group Pistoia

Bologna: Fortitudo Flats Service-Staff Mantova

Domenica 19 febbraio, ore 19.00

Rimini: RivieraBanca Basket-Caffè Mokambo Chieti

Domenica 19 febbraio, ore 20.00

Cento: Tramec-Unieuro Forlì

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Giorgio Tesi Group Pistoia 34 17 4 Unieuro Forlì 34 17 4 Tramec Cento 32 16 5 Apu Old Wild West Udine 26 13 8 UEB Gesteco Cividale 22 11 10 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11 10 RivieraBanca Basket Rimini 20 10 11 HDL Nardò 20 10 11 Tassi Group Ferrara 16 8 13 Umana Chiusi 14 7 14 OraSì Ravenna 14 7 14 Staff Mantova 14 7 14 Allianz Pazienza San Severo 14 7 14 Caffè Mokambo Chieti 12 6 15

LE PARTITE

TASSI GROUP FERRARA – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Quando: domenica 19 febbraio, 17.00

Arbitri: Dori, Marco Attard, Bartolini

Andata: 78-73

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3K8xOsm

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI FERRARA

Nando Maione (assistente allenatore) – “Contro Cividale ci aspetta una gara durissima, sotto tanti aspetti, anche perché affronteremo una squadra che reputo la rivelazione del torneo: è andata a vincere in campi difficili, la Gesteco è squadra quadrata, ha un nucleo di giocatori che sempre di più si sta confermando quale zoccolo duro, che nei momenti in cui la squadra ha più bisogno, beh, mai ha mollato, a dimostrarlo il fatto che hanno giocato diverse gare senza Clarke. Troveremo di fronte un giocatore nuovo, come Redivo, esperto, che riesce a risolvere certe situazioni nei finali caldi delle gare. Dal canto nostro, dovremo buttarci su ogni pallone, come del resto essere bravi a limitare, sporcando la partita, le loro linee di passaggio, anche perché parliamo pur sempre di una squadra che si passa davvero molto bene il pallone, tutti i giocatori sono coinvolti”.

Maurizio Tassone (giocatore) – “Stiamo preparando questa gara cercando di mantenere il morale più alto possibile, nonostante le ultime sconfitte: non è facile, ma la risposta della squadra durante gli allenamenti è stata ottima, stiamo lavorando a un buon ritmo, nonostante il periodo non sia dei più semplici. Questa speriamo possa essere la chiave per mettere in difficoltà Cividale, compagine sorpresa effettiva del campionato, che ha aggiunto da poco Redivo, straniero di altissimo profilo. Sappiamo che domenica non sarà semplice, dal canto nostro guardiamo a noi, al nostro approccio, come del resto al nostro modo di giocare questa gara, tralasciando l’emotività negativa del momento, provando a ritornare a sorridere il prima possibile”.

Note – Roster al completo per coach Spiro Leka. Vita da ex: il mondo biancazzurro riabbraccerà Stefano Pillastrini e Federico Vecchi, a Ferrara negli anni passati, attualmente coach e vice allenatore a Cividale.

Media – Diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat). Diretta streaming su LNP Pass (in chiaro) e sul canale Twitch Italbasketofficial (in chiaro). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Le ultime due partite contro Nardò e Forlì, nonostante le sconfitte, forse sono state le nostre migliori prestazioni stagionali. Questo è un segnale che ci mancava qualcosa, che ci serviva un aiuto in più per concretizzare quello che di buono abbiamo fatto fino ad ora. Redivo è un giocatore creativo e può darci un ausilio in questo senso: è il tassello che ci mancava”.

Lucio Redivo (giocatore) – “Sono molto felice di essere qui a Cividale. Una mia caratteristica è quella di dare sempre il 100% sia in allenamento che in partita, a prescindere dal minutaggio. Sono arrivato in Friuli per vincere. Il mio obiettivo principale è quello di centrare i play-off, però pensiamo prima di tutto a Ferrara e a raggiungere la salvezza”.

Note – Assente Rotnei Clarke, infortunato.

Media – La partita di domenica sarà trasmessa in diretta, dalle 16.55, in chiaro, visibile a tutti, su LNP Pass, sul canale MS Channel (disponibile nel bouquet satellitare Sky canale 814, pay e sulla piattaforma satellitare Tivusat in chiaro) e sul canale Twitch della FIP Italbasketofficial, mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale, Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

APU OLD WILD WEST UDINE – ORASÌ RAVENNA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 19 febbraio, 17.00

Arbitri: Boscolo Nale, Terranova, Maschietto

Andata: 82-76

In diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming in chiaro su e-tv.it)

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3Ir7rN5

QUI UDINE

Gabriele Grazzini (assistente allenatore) – “Affrontiamo una squadra che, dopo un periodo di difficoltà tra novembre e dicembre, nell’ultimo mese e mezzo ha centrato quattro vittorie in sette gare. Adesso si è rafforzata con l’innesto di Josip Vrankic, un lungo perimetrale che sicuramente darà man forte per quanto riguarda sia il tiro da tre punti, sia i rimbalzi. Il nostro obiettivo sarà scendere in campo con ben altro piglio rispetto alla gara di domenica scorsa a Pistoia. Fin dalla palla a due dovremo combattere su ogni possesso in attacco e in difesa, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva al PalaCarnera”.

Vittorio Nobile (giocatore) – “Ravenna è reduce da un’importante vittoria contro l’Umana Chiusi, che sicuramente ha portato fiducia e spinta, quindi proverà sicuramente a fare la sua partita. Da parte nostra desideriamo proseguire il nostro percorso, dobbiamo mettercela tutta per portare a casa i due punti”.

Note – Ancora out Keshun Sherrill, rimane in dubbio la presenza di Isaiah Briscoe. I tagliandi per la gara al PalaCarnera possono ancora essere acquistati in prevendita attraverso il circuito VivaTicket (online e nelle rivendite autorizzate). Ci sono ancora a disposizione gli ultimi “Carnival Family Pack”, dedicati alle famiglie (tutte le info su www.apudine.it).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta tv su ÈTv-Rete 7 (canale 10 DTT Emilia Romagna e in streaming in chiaro su e-tv.it). Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Affrontiamo un roster con tanti giocatori di categoria superiore e con una fisicità importante per noi. Proveremo con tutte le nostre forze e con un grande lavoro di squadra a colmare il più possibile il gap tecnico, fisico e di profondità del roster, per essere competitivi per tutti i 40 minuti di partita”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/) e diretta tv su ÈTv-Rete 7 (canale 10 DTT Emilia Romagna e in streaming in chiaro su e-tv.it). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – HDL NARDÒ

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Fg)

Quando: domenica 19 febbraio, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Nuara, Cassinadri

Andata: 72-80

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3Xz1stV

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Anche nei momenti più complicati, ho sempre visto la massima serietà negli allenamenti e l’abnegazione giusta perciò è normale che, dopo una fondamentale vittoria a Ferrara, abbiamo potuto lavorare con una mente leggermente più sgombra da ogni possibile negatività. In quella partita abbiamo dimostrato non soltanto il nostro spirito, ma anche e soprattutto la lucidità mentale che, molte volte e specialmente nei match che contano, ti fa vincere. Ora ci aspetta un’altra finale contro una squadra che, a discapito di una precaria condizione fisica, sta giocando una pallacanestro ad alti livelli. Non sono i 100 punti segnati alla Tramec che mi stupiscono, ma è un collettivo molto forte, che ha come punta di diamante un Russ Smith con un impatto nel nostro campionato devastante. Ad aiutarlo ci saranno i vari Poletti, Stojanovic, Baldasso che garantiscono punti e fisicità, ma c’è del buono in ogni componente dei granata. Non serve molto altro per sintetizzare il derby; per noi è fondamentale dar continuità ai risultati e abbiamo solo un obiettivo: vincere”.

Ion Lupusor (giocatore) – “I numeri di Nardò sono visibili a tutti così come il suo roster; una squadra molto fisica e ricca di giocatori di talento. Noi, però, in questa settimana e dopo una fondamentale vittoria a Ferrara, ci siamo allenati sempre con la massima energia e abbiamo lavorato sui punti di forza, riducendo al minimo gli errori. Ora abbiamo soltanto bisogno di continuare su questa via, di proseguire nei rendimenti e risultati a partire proprio dal derby, importantissimo per il nostro campionato. Saremo bravi se detteremo per l’intera durata del match il ritmo, spingendo dal primo all’ultimo minuto per ottenere il secondo successo consecutivo”.

Note – Tutti a disposizione di coach Damiano Pilot.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Abbiamo creato un ulteriore solco in classifica, che ci mette in una posizione ottimale per questo rush finale di stagione. Una partita difficilissima, quella che ci attende a San Severo, una squadra contro la quale giocandoci si fa fatica negli accoppiamenti difensivi. Una squadra che è in rilancio, di contro noi a San Severo ci giochiamo la prima opportunità di fare un passo decisivo verso la conquista della Top 9 di questo campionato e, quindi, conquistare anzitutto una fondamentale salvezza”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

UMANA CHIUSI – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: domenica 19 febbraio, 18.00

Arbitri: Ursi, Marzulli, Lupelli

Andata: 47-63

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3I9XNNM

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “In questo momento Pistoia non ha punti deboli, è nettamente la migliore in attacco e nettamente la migliore in difesa, al di là dei numeri. Dovremo giocare una partita molto vicina alla perfezione per sperare di competere. Per sperare di vincere servirà un aiuto anche da parte loro”.

Daniel Utomi (giocatore) – “Sono contento di trovare Pistoia così in alto, sono vera­mente un grande gruppo e pen­so che faranno molto bene an­che nella post season. Per quanto riguarda noi, stiamo attraversando un momento non facile, ma ho grande fiducia nella squadra e sono convinto che ne usciremo. Dobbiamo pensare partita dopo partita; quella che abbiamo di fronte è molto stimolante”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI PISTOIA

Gabriele Benetti (giocatore) – “Ringrazio i miei compagni, che dal primo giorno mi hanno accolto come se fossi sempre stato con loro. Sto ritrovando il feeling col campo e anche dal punto di vista fisico sto tornando: mi ci è voluto un mesetto per arrivare ad un buon livello. Veniamo da un’ottima prestazione contro Udine e adesso affrontiamo il match contro Chiusi: ogni giorno andiamo in palestra e lavoriamo al massimo, per giocare al meglio tutte le gare. Si apre questa fase della stagione, che ci porterà alla fine della regular season e per me sarà fondamentale per crescere ancora di più a livello fisico”.

Note – Assente Angelo Del Chiaro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA – STAFF MANTOVA

Dove: PalaDozza, Bologna

Quando: domenica 19 febbraio, 18.00

Arbitri: Lucotti, Capurro, Bertuccioli

Andata: 80-89

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3YMF41c

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Valerio Cucci (giocatore) – “Veniamo da una brutta partita a Chieti. Io cerco però di guardare il bicchiere mezzo pieno, penso alla brutta sconfitta di Cividale dove non c’è stato nemmeno il gioco, a Chieti invece abbiamo sbagliato noi. Ora vogliamo voltare nuovamente pagina. Mantova mi ha lanciato la carriera, ci giocai in un periodo del quale ho un ricordo molto positivo e favorevole. Quest’anno ci sono molte altalene di reazioni alle nostre partite, ma non è prioritario capire dove si trovi adesso la Fortitudo. Bisognerà guardare il prodotto finito che arriverà: abbiamo sempre detto che l’obiettivo è quello dei playoff, e non dimentichiamo che di fronte ci sono anche gli avversari. Ci possono essere giornate no, non è necessario cercare sempre verità complicate, sarebbe bastato un canestro in più a Chieti e sarebbe cambiato tutto, anche le analisi”.

Note – Nulla da segnalare a livello di infermeria. La gara tra Fortitudo e Mantova è stata scelta per veicolare il messaggio della Giornata Internazionale dell’Epilessia. L’evento è patrocinato da FIP, LNP e AIAP. Testimonial l’ex arbitro di Serie A, Alessandro Vicino. Verrà ripreso il messaggio dell’Epilepsy Day, celebrato lo scorso 13 febbraio e incentrato sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro lo stigma nei confronti delle persone con epilessia. Testimonial dell’Epilepsy Match, reso possibile dalla grande sensibilità dimostrata da Fortitudo Pallacanestro 103 e da Fortitudo per il Sociale aps, sarà Alessandro Vicino, ex arbitro di Serie A, padre di un ragazzo affetto da epilessia e figlio di Andrea Vicino, compianto ex presidente della SG Fortitudo, deceduto a novembre 2020 a causa del Covid-19. Per l’occasione il presidente della Fortitudo 103 Valentino Di Pisa, l’head coach Luca Dalmonte e il capitano Matteo Fantinelli gireranno un video che darà forza al messaggio della giornata, diffuso sui canali social delle realtà che hanno aderito all’iniziativa e che veicolerà lo slogan: “Stoppiamo lo stigma – uniti contro l’epilessia”. Il logo dell’Epilepsy Match sarà stampato su alcune t-shirt che i giocatori biancoblù indosseranno durante il riscaldamento, prima della gara con Mantova, e comparirà sui led luminosi a bordo campo all’interno del PalaDozza.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna martedì 21 febbraio alle ore 22:45.

QUI MANTOVA

Nicolas Zanco (allenatore) – “Veniamo da una settimana complicata dal punto di vista fisico. Miles non si è allenato e il suo problema all’anca verrà valutato fino all’ultimo minuto, così come Janelidze, che è uscito per un problema muscolare durante la gara con Rimini. Al netto delle nostre problematiche fisiche, ci siamo confrontati a lungo e non nascondo che c’è un po’ di preoccupazione. La squadra vuole crescere e imporsi, ma continuiamo ad avere dei blackout che ci portano a disunirci in attacco e in difesa. Dobbiamo migliorare velocemente la nostra lucidità nei momenti topici delle partite, anche perché la posta in palio è sempre più alta. A Bologna ci aspetta una sfida prestigiosa. La Fortitudo è una squadra fisica, che al PalaDozza è capace di accendersi e di giocare con grande energia. Noi dovremo trasformare il calore del palazzetto in voglia di rivalsa, per centrare due punti importantissimi”.​Giovanni Veronesi (giocatore, ala piccola) – “Continua a mancarci qualcosa per essere decisivi nei finali di partita. Non riusciamo a fare quel passo in più che ci permetterebbe di vincere, probabilmente ci manca anche un po’ di fiducia, visto il trend negativo delle ultime gare. Ma la classifica ci lascia ancora sperare nella salvezza diretta e noi dobbiamo essere i primi a crederci. Credo che la partita con la Fortitudo sia alla nostra portata. Sarà difficilissimo affrontare la Effe davanti a 5.000 spettatori, ma noi dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco, limitando al massimo i loro terminali come Thornton e Aradori”.

Note – Gli Stings affronteranno Valerio Cucci, che ha vestito la maglia biancorossa per 40 partite disputate tra la stagione 2017/18 e la 2018/19 e Matteo Fantinelli che ha giocato per la Primavera Mirandola (la precedente denominazione degli Stings) in 29 partite nella stagione 2012/13.

Media – La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

RIVIERABANCA RIMINI – CAFFÈ MOKAMBO CHIETI

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: domenica 19 febbraio, 19.00

Arbitri: Martellosio, Puccini, Bonotto

Andata: 83-74

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3k710Fz

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Abbiamo il piacere di arrivare a questo scontro con una classifica rivoluzionata rispetto a quella della gara di andata. Ora cercheremo di approcciare questi 40 minuti con tutta la determinazione necessaria ad affrontare un’avversaria in ottima condizione. Confidiamo nella spinta dei nostri tifosi, per cercare di conquistare due punti decisivi per la nostra stagione”.

Aristide Landi (giocatore) – “È una partita per noi importante, prima della nostra pausa questa partita può significare tanto dal punto di vista della classifica. Chieti è una squadra completamente nuova, rispetto all’andata ha cambiato sia filosofia sia modo di giocare. Ci stiamo allenando molto bene, dobbiamo restare tranquilli su tutti e 40 i minuti, non dobbiamo farci prendere dall’agitazione e dalla pressione”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre). Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Rimini è una squadra che esprime una grandissima fisicità. I suoi due americani sono le due punte di diamante della squadra, realizzano tanto sia in termini di punti ma anche di gioco, di rimbalzi e di sostanza. Il loro gruppo di italiani però, nato già dalle passate stagioni, sta facendo un ottimo campionato. Il campo di Rimini non è facile, ha un grande pubblico ma noi andremo con convinzione a giocarci le nostre carte”.

Darryl Joshua Jackson (giocatore) – “La gara contro Rimini sarà sicuramente impegnativa, loro giocano molto bene in casa, spinti da un pubblico molto caldo. I loro americani sono veramente di livello e sono inseriti molto bene nel loro gruppo squadra. Dovremo essere molto concentrati e giocare con molta attenzione: ci stiamo allenando molto bene e vogliamo rifarci dopo il ko dell’andata”.

Note – Davide Meluzzi affronta il suo recente passato: il play di Rimini, dopo 4 stagioni in Abruzzo, all’ombra della cattedrale di San Giustino, lo scorso campionato ha rivestito il ruolo di capitano con la canotta di Chieti sulle spalle (13.5 punti di media). Percorso inverso invece per Terrence Roderick, il quale, nel suo anno da rookie (2010/11), ha difeso i colori di quella che fu la Immobiliare Spiga Rimini in Legadue (16 punti a gara).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

TRAMEC CENTO – UNIEURO FORLÌ

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: domenica 19 febbraio, 20.00

Arbitri: Masi, Costa, Morassutti

Andata: 62-63

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3jXREfh

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Forlì̀ non è cambiata tantissimo rispetto all’andata. Sanford è un americano con caratteristiche leggermente diverse da Raivio, ma l’ossatura principale della squadra è rimasta la medesima: i due playmaker Valentini e Penna hanno caratteristiche estremamente diverse tra loro, Cinciarini esce dalla panchina come ‘terzo americano aggiunto’, Pollone e Radonjic come raccordi tra le ali; l’intercambiabilità̀ di Gazzotti, Benvenuti e Adrian fa sì che Forlì̀, sia per obiettivi dichiarati sia per il cammino finora effettuato, sia meritatamente in testa alla classifica. Queste sono le partite realmente belle da venire a vedere dal vivo. Se un tifoso di Cento o un appassionato di basket vuole venire a vedere una bella partita dal vivo, questa è l’occasione giusta”.

Derrick Marks (giocatore) – “Sarà un incontro sentito da entrambe le parti e che determinerà la classifica in maniera importante. Dobbiamo affrontare il derby con serietà e impegno, anche perché Forlì non ci sottovaluterà, anche se veniamo da una brutta sconfitta con Nardò”.

Note – Nel prepartita avverrà la consegna del premio di MVP del mese di gennaio nel girone Rosso a Derrick Marks, da parte di LNP. Durante l’intervallo del match si esibiranno i campioni della nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle, Caterina Artoni e Giovanni Piccolantonio.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con punteggio, commenti e foto sia sul profilo Facebook () che sull’account Instagram della Benedetto XIV Cento.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “La partita di domenica ha un grandissimo valore, sia in funzione della classifica del piazzamento finale, ma anche potenzialmente per quello che riguarda la seconda fase. Sappiamo le difficoltà della gara, conosciamo la solidità ed il valore dei nostri avversari e l’ultima partita di Cividale ci ha dimostrato, qualora fosse necessario, che le cose migliori le facciamo quando l’attenzione, la concentrazione e l’applicazione difensiva rendono al massimo: è da lì che dobbiamo partire per affrontare al meglio la prossima gara”.

Fabio Valentini (giocatore) – “Arriviamo da 5 vittorie di fila, in cui abbiamo dimostrato partita dopo partita diversi nostri punti di forza. Sappiamo che Cento è una squadra tosta con talento e fisicità, noi dobbiamo riprendere l’atteggiamento degli ultimi due quarti a Cividale per poter portare a casa due punti, che varrebbero tanto in ottica campionato e fase orologio”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, ventiduesimo numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015, che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e l’intervista a Benedetta Carigi di Nouvelle, #Partner biancorosso, e quella a Paolo Ruggeri, assistente allenatore. E poi il punto sul campionato, i racconti degli eventi, i giovani, le iniziative della Società, lo spazio per i #Partner, e molto altro ancora. Si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. In accordo con Teleromagna, #MediaPartner biancorosso, la partita sarà trasmessa in differita mercoledì 22 febbraio alle ore 21:00 su TR24, canale 78 DTV. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

