Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 23^ giornata nel girone Rosso

CALENDARIO

Si gioca la 23^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, con cinque gare in programma domenica 26 febbraio. Due sfide rinviate per impegni di giocatori nelle finestre FIBA per Nazionali: Cividale-Rimini al 10 marzo e Pistoia-Cento al 22 marzo.

Domenica 26 febbraio, ore 17.00

Mantova: Staff-Umana Chiusi

Domenica 26 febbraio, ore 18.00

Lecce: HDL Nardò-Tassi Group Ferrara

Chieti: Caffè Mokambo-Apu Old Wild West Udine

Ravenna: OraSì-Fortitudo Flats Service Bologna

Forlì: Unieuro-Allianz Pazienza San Severo

Rinviata a venerdì 10 marzo, ore 20.00

Cividale del Friuli: UEB Gesteco-RivieraBanca Basket Rimini

Rinviata a mercoledì 22 marzo, ore 20.30

Pistoia: Giorgio Tesi Group-Tramec Cento

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 36 18 4 Giorgio Tesi Group Pistoia 34 17 5 Tramec Cento 32 16 6 Apu Old Wild West Udine 28 14 8 UEB Gesteco Cividale 24 12 10 Fortitudo Flats Service Bologna 22 11 11 RivieraBanca Basket Rimini 22 11 11 HDL Nardò 20 10 12 Allianz Pazienza San Severo 16 8 14 Umana Chiusi 16 8 14 Tassi Group Ferrara 16 8 14 Staff Mantova 16 8 14 OraSì Ravenna 14 7 15 Caffè Mokambo Chieti 12 6 16

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Con “Half Season Pass” è possibile seguire, live e on-demand su LNP Pass, la seconda parte della stagione regolare (Serie A2+Serie B), la Coppa Italia di A2 e B, la fase ad orologio (solo A2), playoff e playout di Serie A2 e Serie B, per 6 mesi, al prezzo di €39.99. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV.

LE PARTITE

STAFF MANTOVA – UMANA CHIUSI

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 26 febbraio, 17.00

Arbitri: Radaelli, Bonotto, Centonza

Andata: 59-62

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3XQtuRW

QUI MANTOVA

Nicolas Zanco (allenatore) – “Il successo di Bologna ci ha dato tanta energia nella preparazione settimanale. È una partita che ci ha lasciato sensazioni positive, soprattutto perché abbiamo dimostrato compattezza anche nei momenti più difficili. Siamo rimasti con la testa nella partita e la freddezza nei tiri liberi finali lo dimostra. Chiaramente, vincere con Chiusi sarebbe ancora più importante. Dobbiamo tenere accesa la speranza dei playoff battendo un avversario ostico, che si è rinforzato rispetto alla gara d’andata inserendo Raucci e probabilmente Ikangi. È una squadra lunga che gioca con intensità ed energia, soprattutto in difesa dove spesso riescono a imbrigliare gli avversari. Noi dovremo imporre la nostra pallacanestro e ripetere la prova offerta con la Fortitudo”.

Alessandro Morgillo (giocatore, centro) – “Vincere a Bologna non era per niente scontato, ma ci siamo guadagnati il successo producendo una prestazione di alto livello. I due punti conquistati al PalaDozza ci hanno dato tanta energia per preparare la gara con Chiusi, che viene da una vittoria altrettanto prestigiosa contro Pistoia. Mi aspetto una partita fisica, cercheranno di mettere tanta pressione coi loro piccoli e dovremo fare attenzione ai loro cambi. Non possiamo farci trovare impreparati”.

Note – In occasione della gara di domenica contro Chiusi, durante l’intervallo saranno ospiti le ballerine dello Studio Danza La Fenice. Attivo dal 1990 in via Pietro Frattini 11 a Mantova e vincitore di numerosi concorsi a livello nazionale, lo Studio offre corsi di danza classica, modern jazz, hip hop e fitness a bambini, bambine e adulti. I corsi sono disponibili dai 3 anni d’età e sono tenuti da uno staff multidisciplinare di professionisti che mette al primo posto la cura dell’allieva e la sua crescita personale, fisica e artistica.

Media – È prevista la diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass. Radiocronaca in diretta su Web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Ogni partita da adesso alla fine della stagione sarà vita o morte, cercheremo con tutte le nostre forze di stare fuori dal gironcino salvezza. Non sarà facile a partire da Mantova. Come noi vengono da una vittoria prestigiosa e sarà una sfida ancora più importante rispetto a quella con Pistoia. Testa bassa, lavorare con umiltà, cercando di replicare quanto di buono fatto vedere domenica scorsa”.

Davide Bozzetto (giocatore, capitano) – “Siamo padroni del nostro destino e vogliamo proseguire su questi binari. Gli infortuni ci hanno penalizzato, in alcuni frangenti siano stati poco determinati a livello mentale e i cali di tensione ci hanno portato a battute d’arresto, talvolta inattese. Noi però siamo la squadra che è scesa in campo domenica e lo vogliamo dimostrare anche in una partita chiave come quella di Mantova. Gare come quelle con Pistoia danno consapevolezza”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

HDL NARDÒ – TASSI GROUP FERRARA

Dove: Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Lecce

Quando: domenica 26 febbraio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Pecorella, Grappasonno

Andata: 80-77

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3YbWBzr

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “A San Severo, avendo così pochi giocatori in campo, non potevamo incidere al massimo per tutti i 40 minuti. Questo con Ferrara è certamente uno scontro determinante ai fini salvezza, quando poi mancheranno solo tre gare al termine della regular season. Gli ospiti avranno un Amici in più nel roster, sono grossi quanto noi e molto simili come struttura fisica. Zugno è un’aggiunta per noi molto importante, per far ruotare i giocatori che al momento dovevano sorbirsi 36-37 minuti in campo e dirà certamente la sua in questo finale di stagione”.

Ruben Zugno (giocatore) – “Sono molto contento di essere qui, una Società di cui avevo sentito parlare un gran bene. Mi hanno accolto a braccia aperte e non vedo l’ora di iniziare. Mi sento un uomo squadra, arrivo qui con molta umiltà, ma anche con molta voglia di dare manforte in campo!”.

Note – Niente da segnalare. In settimana la HDL ha ingaggiato Ruben Zugno, playmaker nato nel 1996, 187 centimetri, proveniente dalla NPC Rieti.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI FERRARA

Marco Carretto (assistente allenatore) – “Quella di domenica sarà sicuramente una trasferta complicata, dobbiamo pensare al nostro percorso, nelle ultime sconfitte c’è sempre stata una prestazione, abbiamo dimostrato sempre di essere competitivi in tutti i momenti contro le altre squadre. In quasi tutte le partite sono stati gli episodi a portarci ai ko, penso all’azione da sei punti contro Cividale, bravi loro ad ottimizzare sempre tutto, mentre noi non abbiamo ottimizzato quello che avremmo potuto. A Lecce dovremo essere bravi a restare uniti nei momenti difficili, cinici nei momenti in cui possiamo approfittarne, continuando a mantenere il tipo di prestazioni che abbiamo fatto fino ad ora; siamo sempre stati competitivi contro tutti, Nardò è imprevedibile dal punto di vista offensivo, può battere la prima in classifica e perdere contro l’ultima, ha giocatori di qualità assoluta. Bisognerà che manteniamo il giusto equilibrio, essere pronti a tenere botta contro le loro fiammate, come sul fatto che loro sono molto bravi a creare individualmente, con strapotere fisico. Dal canto nostro sarà fondamentale l’impatto fisico”.

Nando Maione (assistente allenatore) – “Nardò è una squadra dal talento individuale, ha giocatori capaci di cambiarti la gara in maniera positiva e negativa, anche perché ci sono giocatori che tendono molto a forzare, avendo molti possessi fra le mani. Attenzione a Poletti, Smith e Stojanovic. Nardò non è una squadra che si coinvolge, però ha tre punti di riferimento capaci di cambiare la gara, non dimenticando l’aggiunta di Zugno, giocatore che potrà dare ordine nei momenti in cui loro tendono ad andare fuori obiettivo. Nardò è una squadra di assoluto livello, mi sorprende trovarla, al di là degli infortuni, in questa situazione”.

Note – Roster al completo per coach Spiro Leka, che ha recuperato Tommy Pianegonda, ai box domenica scorsa contro Cividale a causa di guai alla caviglia destra. Dopo giornate convulse per questioni extra campo e un buon test infrasettimanale contro il Petrarca Padova (vinto 95-69), la squadra partirà regolarmente alla volta della Puglia.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: domenica 26 febbraio, 18.00

Arbitri: Maschio, Bertuccioli, Ugolini

Andata: 68-76

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3IuCDd8

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Udine non ha bisogno di presentazioni. È una squadra che è stata costruita per vincere. Ha dei top player di livello assoluto, sono molto forti e per vincere dovremo sfoderare una grande prestazione: avremo bisogno del pubblico delle grandi occasioni, non basta una partita normale per battere Udine”.

Thomas Reale (giocatore) – “La partita di domenica è fondamentale per la nostra salvezza. Udine è una squadra molto fisica, con tanti centimetri. Dovremo essere attenti a limitare i loro rimbalzi ed il loro talento. Dobbiamo poi rimanere uniti per 40 minuti, andando a limitare errori banali e palle perse”.

Note – Diego Monaldi è l’ex di giornata. Il play dell’Apu ha indossato la canotta biancorossa nelle stagioni 2014/15 e 2015/16, lasciando un segno indelebile nel cuore degli appassionati della palla a spicchi teatina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official), sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

QUI UDINE

Carlo Finetti (allenatore) – “In questa fase della stagione ogni partita conta doppio, o perché è uno scontro diretto o perché i punti possono valere un miglior piazzamento nella griglia finale o ancora, come nel caso di Chieti, diventano fondamentali nella lotta salvezza. La formazione abruzzese ha messo in difficoltà molte squadre tra le mura amiche, come la Fortitudo Bologna. Inoltre si è rafforzata con l’ingaggio di Terrence Roderick, un americano che in questo campionato è molto performante. Sicuramente da parte nostra ci sarà l’obiettivo di proseguire il nostro percorso di crescita, in vista della fase a orologio e dei play off”.

Tommaso Fantoma (giocatore) – “Contro Chieti desideriamo confermare la buona prestazione di domenica scorsa contro Ravenna e mantenere l’entusiasmo scaturito da quella gara, pur consapevoli che ci attende una sfida non facile. Affrontiamo una squadra che può metterci in difficoltà, come già accaduto all’andata. Sarà importante rimanere super concentrati per tutta la durata dell’incontro”.

Note – Tornerà a disposizione dopo quasi un mese di stop Isaiah Briscoe, sceso in campo già mercoledì nel test infrasettimanale a Istrana contro la Nutribullet Treviso. Mentre Keshun Sherrill e Marco Cusin sono ancora ai box per problemi fisici. Tommaso Fantoma ha terminato gli impegni con la Pallacanestro Trieste nella tappa di Rovereto (in provincia di Trento) della Next Gen di LBA e sarà a disposizione di coach Carlo Finetti per la trasferta in Abruzzo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

ORASÌ RAVENNA – FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA

Dove: Pala De Andrè, Ravenna

Quando: domenica 26 febbraio, 18.00

Arbitri: Costa, Marco Attard, Perocco

Andata: 69-83

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3m6c5as

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Affrontiamo uno dei top roster di questo campionato, reduce da qualche risultato negativo, che di sicuro renderà loro ancora più aggressivi: pensare che gli ultimi risultati propongano una gara facile è un luogo comune abbastanza privo di contenuti e conoscenza. Di sicuro noi abbiamo una grande voglia e fame di provare a fare un’impresa in casa insieme ai nostri tifosi, perchè siamo consci che vincere sarebbe un’impresa per noi. Siamo anche consci che questa impresa passerà da lotte fisiche imponenti e che dovremo essere bravi a tener botta, anche nei momenti in cui magari ne perderemo qualcuna di fila. Dobbiamo cercare di proporre sempre meglio e sempre più a lungo quella pallacanestro di squadra offensiva e difensiva degli ultimi due mesi e mezzo, sia in ottica di provare a vincere ogni domenica in regular season, sia affinchè sia sempre più rodata ed efficiente per la post season”.

Note – Vittorio Bartoli non sarà della partita a causa del colpo al pollice della mano destra subito nel primo quarto della gara di Udine. Per il resto nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass ( https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Valerio Cucci (giocatore) – “Questa è una stagione di ripartenza, in cui non sono mancati alti e bassi per colpa nostra purtroppo, però abbiamo margini di miglioramento e vorremmo chiudere in crescendo. Ravenna ha bisogno di punti per la salvezza ed in casa è sempre temibile, noi con le brutte prove contro Chieti e Mantova però ci siamo complicati la vita e la classifica, quindi non possiamo permetterci un nuovo passo falso. Prevedo una partita difficile, ma la Fortitudo dovrà far di tutto per portare a casa il risultato”.

Note – Nulla da segnalare. In settimana la Fortitudo ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Candussi, ala/centro nata nel 1994, 211 centimetri, proveniente da Verona (Serie A). Contestualmente i biancoblù hanno risolto consensualmente l’accordo con Ygor Biordi, passato a Monopoli (Serie B).

Media – Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita televisiva su TRC Bologna, martedì 28 febbraio alle ore 22:45.

UNIEURO FORLÌ – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 26 febbraio, 18.00

Arbitri: Caforio, Lucotti, Maschietto

Andata: 68-50

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3EVayLl

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Si va in campo domenica con l’importante obiettivo di vincere una partita che potrebbe darci la matematica conferma all’accesso al girone Giallo in vista della seconda fase, che sarebbe un risultato veramente importante. Affrontiamo una squadra che ha valori ed esperienza, oggi impegnata per la lotta salvezza, e che verrà a Forlì per metterci in difficoltà: per quanto ci riguarda, dobbiamo proseguire il nostro processo di crescita affrontando la partita con la stessa mentalità avuta fino ad ora, senza alcun tipo di rilassamento, perché la mentalità che vogliamo avere va alimentata in ogni occasione, indipendentemente dall’avversario e dalla classifica. Sapere che domenica sugli spalti ci saranno tanti giovani, deve essere un motivo in più per mettere in campo quei valori positivi del nostro sport e quei valori sui quali stiamo costruendo la stagione: spirito di squadra, ambizione, voglia di sacrificarsi e non arrendersi mai”.

Note – Domenica sarà la Festa dei Settori Giovanili: sul campo sfileranno i ragazzi del settore giovanile biancorosso e quelli di A.I.C.S Basket Forlì, Junior Basket Cà Ossi e Gaetano Scirea Bertinoro, le squadre che collaborano con la Pallacanestro 2.015 per l’attività giovanile. E poi, sugli spalti dell’Unieuro Arena siederanno i giovani di Basket 2005 Cesena e del Cruseri Basket ’92. È disponibile il #Matchprogram biancorosso, il magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita e delle squadre, il punto sul campionato, il racconto degli eventi, le foto dei tifosi biancorossi, e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Tornano i #SestoUomo, che scenderanno in campo con la squadra per rappresentare tutti i tifosi e i #Partner biancorossi. Per il progetto #ScuoleAPalazzo, sponsored by Conad, saranno ospiti i ragazzi e gli accompagnatori delle scuole elementari “Merloni”, “Alessandro Manzoni”, “Aurelio Saffi”, “Benedetto Croce”, “Melozzo da Forlì”, “Peppino Vallicelli”, “Decio Raggi”. E, con loro, i ragazzi del Liceo Classico “Morgagni” e quelli dell’Istituto Aeronautico “Baracca”. La biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17:00. Continua la prevendita nei punti vendita autorizzati dalla Società e online. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – La partita sarà visibile in diretta su Lnp Pass a questo link: http://bit.ly/3SpNgCu. La gara sarà trasmessa in differita mercoledì 8 febbraio alle ore 21:00 su TRSport, canale 78 DTV, in accordo con il #MediaPartner Teleromagna. Durante la partita ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Il secondo successo consecutivo arrivato nel derby contro Nardò è il frutto di un’energia in allenamento elevata all’ennesima potenza, per arrivare all’impatto fisico-emotivo del match con la massima concentrazione. I sacrifici in palestra ci stanno dando delle piccole soddisfazioni, ma è ancora troppo poco per raggiungere il nostro obiettivo. Le altre squadre, proprio come noi, corrono e abbiamo il diritto e il dovere di non mollare un centimetro e giocarci le nostre carte anche in trasferta. Sinceramente, non c’è granché da aggiungere sui nostri prossimi avversari; Forlì è prima da sola a quota 36 punti e, in tutto il campionato, ha perso solo quattro volte, con l‘ultima sconfitta che risale all’8 gennaio in trasferta a Pistoia. Anche parlare del roster mi sembra alquanto riduttivo, vista la profondità ed il talento in ogni ruolo e sotto tutti i punti di vista. Quanto a noi, andremo con la faccia cattiva, come chi ha sete di vittoria perché non è al sicuro di nulla, consapevoli che sarà il desiderio a fare la differenza”.

Nik Raivio (giocatore) – “Per la partita di domenica a Forlì, dobbiamo continuare sulla strada intrapresa in queste ultime settimane, che ci ha portato alla vittoria e giocare con la stessa energia e fiducia. Affrontiamo una squadra molto forte e ben preparata, composta da tutti elementi talentuosi. Sarà importante rimanere concentrati e combattere su ogni pallone, consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare. Nella pallacanestro, e questo campionato lo sta dimostrando, nessun pronostico è scontato e per noi è un match utile, anche e soprattutto per constatare il nostro livello contro una big del campionato”.

Note – Proprio l’americano Nik Raivio è l’ex di gara, ha militato a Forlì nella prima parte di questa stagione. Organico al completo per lo staff di coach Damiano Pilot.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

